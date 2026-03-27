Türkiye’de bazı sorular vardır; sorulduğu anda cevabı içinde taşır. Bugün sorulması gereken soru da tam olarak budur: Bir yanda siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri yıllardır cezaevinde tutulurken, diğer yanda muhalefete yönelik baskı artarken—neyin çözüm süreci yürütülüyor?

Çünkü ortadaki tablo, bir çözüm sürecinden çok bir çelişkiler bütünü sunuyor. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Can Atalay gibi isimler, ulusal ve uluslararası hukuk çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam eden dosyalarla yıllardır siyasi tutsak durumunda. Bu durum bireysel davaların ötesine geçiyor; doğrudan doğruya Türkiye’de siyasal alanın sınırlarının nasıl çizildiğiyle ilgili bir mesele haline geliyor.

Aynı anda, ülkenin ana muhalefet partisine ve yerel yönetimlerine yönelik geniş çaplı soruşturmalar yürütülüyor. Belediyeler hedef alınıyor, seçilmiş yöneticiler hakkında art arda dosyalar açılıyor. Bu süreçlerde öne sürülen suçlamaların önemli bir kısmı kamuoyunda ikna edici bulunmuyor, ancak siyasi etkisi açık: muhalefet alanı daraltılıyor, hareket kabiliyeti sınırlandırılıyor ve siyaset giderek daha yüksek bir risk faaliyetine dönüşüyor.

Tam da bu atmosferde “terörsüz Türkiye” söylemi yeniden gündeme getiriliyor. Yani bir yandan siyaset alanı daraltılırken, diğer yandan çözümden söz ediliyor. Bu iki gelişme birbirinden bağımsız değil; aksine, birlikte okunması gereken bir tablo oluşturuyor. Çünkü gerçek bir çözüm süreci, doğası gereği siyasal alanın genişlemesini, farklı aktörlerin meşru kabul edilmesini ve diyalog kanallarının açık tutulmasını gerektirir.

Oysa bugün görülen bunun tersidir. Siyasi aktörler ya dışlanıyor ya da etkisizleştiriliyor. Yargı süreçleri geniş bir kesim tarafından tartışmalı bulunuyor. Medya alanı sınırlı, kamusal tartışma dar. Böyle bir ortamda yürütülen bir “süreç”, çözüm üretmekten çok, çözüm ihtiyacını yönetmeye hizmet eder.

Bu nedenle bugün kullanılan dil ile gerçeklik arasındaki mesafe giderek açılıyor. “Terörsüz Türkiye” bir hedef olarak sunuluyor, ancak bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak siyasi ve kurumsal koşullar zayıflatılıyor. Süreç varmış gibi bir izlenim yaratılıyor, fakat sürecin temel unsurları—şeffaflık, kapsayıcılık ve hukuki güvence—eksik bırakılıyor.

Bu noktada temel bir soru kaçınılmaz hale geliyor: Eğer siyaset alanı daraltılıyorsa, bu sorunu kim ve nasıl çözecek? Çünkü barış süreçleri yalnızca silahların susmasıyla değil, siyasetin konuşabilmesiyle ilerler. Siyasetin konuşamadığı bir yerde çözüm değil, yalnızca sessizlik olur. Ve sessizlik, çözüm değildir—sadece ertelenmiş bir krizdir.

Türkiye’nin son yıllarda deneyimlediği şey tam olarak budur: çözümün yerine kontrolün geçirilmesi. Sorunun ortadan kaldırılması değil, yönetilebilir hale getirilmesi. Bu yaklaşım kısa vadede istikrar görüntüsü yaratabilir. Ancak uzun vadede, çözülmemiş bir meselenin ağırlığı sistemin üzerinde kalmaya devam eder.

Sonuçta ortaya çıkan tabloyu tek bir cümle özetliyor: Siyasetin susturulduğu yerde çözüm değil, yalnızca kontrol vardır.

Türkiye’de bazı kavramlar vardır; gerçekliği tanımlamaz, eksikliğini örter. “Açılım”, “çözüm süreci”, bugün ise “terörsüz Türkiye.” İsimler değişir, ambalaj yenilenir, ama hikâye büyük ölçüde aynı kalır. Bu hikâye, çözüme yaklaşmanın değil, çözümün sürekli ertelenmesinin hikâyesidir.

1980’lerden bu yana süren çatışma, farklı dönemlerde farklı yöntemlerle ele alındı. Uzun süre güvenlik politikaları hâkim oldu. Ardından siyaset devreye girdi—ama hiçbir zaman kalıcı bir çerçeveye oturtulamadı. 2000’lerin sonunda “açılım” dendi, Oslo’da görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin yapıldığı inkâr edildi. Yapılıyor diyenlere şerefsiz dendi.

2013–2015 arasında çözüm süreciyle birlikte Türkiye, belki de ilk kez gerçekten çatışmasız bir döneme yaklaştı. Ama bu süreçler kurumsallaşmadı. Hukuki güvenceye kavuşmadı. Toplumsal sahiplenme yaratılmadı. Ne zaman Erdoğan’ın seçilme kaygıları gitti, süreç anında bitirildi.

Bugün 2025 itibarıyla yeniden “terörsüz Türkiye” deniyor. Bu kez bir fark var gibi görünüyor. Birincisi, Erdoğan bu süreci ezeli Kürt düşmanı Bahçeli ve MHP eliyle yürütüyor. İkincisi, daha dün CHP’nin DEM Partisi’yle görüşmelerini “demleniyorlar” diye vatan hainliği olarak suçlayan Erdoğan, kendisi demlenmeye başlayınca birleştici kahraman kesiliyor.

Bu kez Meclis’te komisyon kuruldu. İmralı’ya heyetler gitti. Giden heyetteki AKP’li üye nasıl saklanacağını bilemedi. Görüşmeler yapıldı. Raporlar yazıldı. Yani geçmişte eksik kalan unsurların bu kez tamamlandığı iddia ediliyor—sanki süreç artık kurumsal bir zemine oturmuş gibi.

Ama mesele tam da burada düğümleniyor.

Çünkü ortaya çıkan yapı, kurumsallaşmış bir çözüm üretmekten çok, kurumsallaşma görüntüsü üretmeye hizmet ediyor. Meclis sürecin merkezinde değil; sınırları önceden çizilmiş bir alanın içinde hareket ediyor. Raporlar var, ama bağlayıcılıkları yok. Görüşmeler var, ama şeffaflık yok. Bu nedenle ortaya çıkan tablo, bir çözüm sürecinden çok, kontrollü bir siyasi operasyonu andırıyor. Şimdi bayram bir geçsin demişlerdi. Bayram geçti.

Ve bu noktada daha rahatsız edici bir süreklilik ortaya çıkıyor.

“Açılım”, “çözüm süreci” ve bugün “terörsüz Türkiye” adı altında ortaya konan tüm bu girişimlerin ortak kaderi, demokratikleşmeyle gerçek bir bağ kuramamış olmalarıdır. Çünkü bu süreçler hiçbir zaman bağımsız kurumlara dayanan, geri döndürülemez reformlarla güvence altına alınan yapılar olmadı. Aksine, her biri belirli siyasi anlarda devreye sokulan, ihtiyaç ortadan kalktığında askıya alınan araçlar olarak kullanıldı.

Daha açık söylemek gerekirse, bu süreçler bir barış stratejisi değil, iktidarın sürekliliğini yönetme araçları olarak işledi. Bu kez de dördüncü dönem Cumhurbaşkanı olmak isteyen Erdoğan’ın Anayasa değişikliği için DEM’i ikna etmeye çabası söz konusu.

Erdoğan’ın siyasi kariyerine bakıldığında, bu model net biçimde görülür. Gerektiğinde reformcu bir dil benimsenir, gerektiğinde güvenlikçi bir çizgiye dönülür. Süreçler başlatılır, ama aynı hızla sonlandırılabilir. Çünkü bu süreçler, kendi iç dinamikleri olan kurumsal yapılar değil, siyasi iradenin kontrolünde tutulan esnek araçlardır.

Bu da barışı ilkesel bir hedef olmaktan çıkarır ve onu konjonktürel bir tercihe dönüştürür. Böyle bir zeminde ise çözüm, kalıcı bir sonuç üretmek yerine, her seferinde yeniden başlatılan ve yeniden yarım bırakılan bir döngüye dönüşür. Ve Türkiye, bu döngünün içinde, çözümü değil, çözümün sürekli ertelenmesini yaşamaya devam eder.

An Endless Saga

There are certain questions in Turkey that contain their own answers the moment they are asked. The question today is precisely this: when politicians and civil society figures have been kept in prison for years, while pressure on the opposition intensifies, what kind of “peace process” is actually being carried out?

Because the reality on the ground does not reflect a process of resolution, but rather a structure of contradictions. Figures such as Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, and Can Atalay have remained political hostages for years in cases that continue to be debated in both domestic and international legal circles. This is no longer merely about individual cases; it has become a question about how the boundaries of political space are defined in Turkey.

At the same time, sweeping investigations are being conducted against the main opposition party and local governments. Municipalities are targeted, and elected officials face a steady stream of legal cases. Many of the accusations are widely seen as unconvincing, yet their political effect is unmistakable: the opposition space is being narrowed, maneuverability is restricted, and politics itself is becoming a high-risk activity.

It is precisely in this atmosphere that the slogan “a terror-free Turkey” is reintroduced. In other words, while the political sphere is being constricted, the language of resolution is being invoked. These are not separate developments; they must be read together. Because any genuine peace process, by its nature, requires the expansion of political space, the recognition of legitimate actors, and the openness of dialogue channels.

What we see today is the opposite. Political actors are either excluded or neutralized. Judicial processes are widely contested. The media space is constrained, and public debate is limited. In such an environment, what is called a “process” does not produce solutions—it manages the demand for one.

As a result, the gap between language and reality continues to widen. “A terror-free Turkey” is presented as a goal, yet the political and institutional conditions necessary to achieve that goal are systematically weakened. A process is created, but its essential components—transparency, inclusiveness, and legal guarantees—are missing.

This raises an unavoidable question: if the political sphere is being narrowed, who is expected to resolve this issue, and how? Because peace processes advance not merely when weapons fall silent, but when politics is allowed to speak. Where politics cannot speak, there is no resolution—only silence. And silence is not peace; it is merely a postponed crisis.

What Turkey has experienced in recent years is precisely this substitution: control in place of resolution. Not the elimination of the problem, but its management. This approach may create an appearance of stability in the short term. But in the long term, the weight of an unresolved issue remains firmly embedded within the system.

There are also concepts in Turkey that do not describe reality but conceal its absence. “The Kurdish opening,” “the peace process,” and now “a terror-free Turkey.” The names change, the packaging is refreshed, but the underlying story remains largely the same. It is not a story of approaching resolution, but of its continuous deferral.

Since the 1980s, the conflict has been addressed through different methods at different times. For a long period, security policies dominated. Later, politics entered the picture—but it was never anchored in a lasting framework. In the late 2000s, there was the “opening,” and talks were held in Oslo, while publicly denied, and those who spoke of them were vilified.

Between 2013 and 2015, Turkey came closer than ever to a genuinely conflict-free period. But even then, the process was never institutionalized. It lacked legal guarantees. It failed to generate broad societal ownership. And when Erdoğan’s electoral concerns receded, the process was abruptly terminated.

Now, as of 2025, “a terror-free Turkey” is once again being proclaimed. This time, there appears to be a difference. First, Erdoğan is pursuing the process through Bahçeli and the MHP—his long-time nationalist allies. Second, Erdoğan, who only recently accused the CHP of “treason” for engaging with the DEM Party, now casts himself as a unifying figure as he engages in similar political maneuvering.

This time, a parliamentary commission has been established. Delegations have traveled to İmralı. Talks have taken place. Reports have been written. In other words, it is claimed that the missing elements of the past have now been completed—as if the process has finally been placed on an institutional footing.

But this is precisely where the issue becomes most evident.

What has emerged is not a structure that produces institutionalized resolution, but one that produces the appearance of institutionalization. Parliament is not at the center of the process; it operates within boundaries defined in advance. Reports exist, but they are not binding. Talks exist, but they are not transparent. The result resembles not a peace process, but a tightly controlled political operation. We were told to wait until after the holiday. The holiday has passed.

And here, a more troubling continuity becomes clear.

All of these initiatives—under the names of “opening,” “peace process,” and now “a terror-free Turkey”—share the same fate: they have never been meaningfully tied to democratization. None of them has been built on independent institutions or secured through irreversible reforms. Instead, each has functioned as a tactical instrument, activated at specific political moments and abandoned when it ceased to serve immediate needs.

Put more bluntly, these processes have not operated as a strategy for peace but as tools for maintaining power. Today, this dynamic reappears as Erdoğan seeks to persuade the DEM Party to support constitutional changes that would enable him to secure a fourth presidential term.

Looking at Recep Tayyip Erdoğan’s political career, this pattern is unmistakable. When necessary, a reformist language is adopted; when required, a security-driven approach returns. Processes are initiated—and just as easily terminated. Because these are not institutional frameworks with internal logic and autonomy, they are flexible instruments held firmly under political control.

This transforms peace from a principled objective into a contingent option. In such a framework, resolution does not produce lasting outcomes—it becomes a cycle of initiatives launched and abandoned repeatedly.

And Turkey, caught within this cycle, continues not to resolve the problem, but to postpone it.