Over the past three days, the media—regardless of ideological leaning—has converged on a single narrative: the attempted “assassination.” In doing so, it has effectively abandoned coverage of far more consequential developments. The war with Iran continues to evolve, with significant geopolitical and economic implications. Oil prices are rising, feeding into already strained affordability conditions. Deaths are increasing in rapidly expanding ICE watehouses/detention centers. His approval rating is sinking like a stone. Yet these issues have been relegated to the periphery.

This is a classic manifestation of agenda-setting. By concentrating attention on a single, emotionally charged event, the media reshapes public priorities—often at the expense of structural realities that demand sustained scrutiny. The consequence is not merely a skewed news cycle, but a public discourse that becomes increasingly and intentionally detached from the forces actually shaping economic and geopolitical outcomes.

The alleged assassin was a floor away, separated by stairs and locked doors—hardly the profile of an imminent threat. To get to Trump, he would have needed time, access, and a cascade of security failures. While there were security weakeness and the danger wasn’t zero, it was nowhere near what the breathless coverage suggested.

Trump and his monkeys wasted no time turning the incident into a political weapon—blaming Democrats for formenting violence and amplifying the threat far beyond its actual scope. It also conveniently fed into his push for grandiose projects like the gilded ballroom, as if spectacle were a substitute for substance. A day after the incident the DOJ sent out this letter to the lawyer of the person whose lawsuit has stopped the construction of the ballroom.

The DOJ letter dropped—and, almost on schedule, the troll accounts lit up. Suddenly, the ballroom wasn’t just a vanity project; it was an urgent national necessity. The choreography was hard to miss: legal pressure from above, digital noise from below, all converging on the same talking point.

Trump’s pivot to the ballroom was almost instantaneous. What had looked like a vanity project was suddenly recast as a matter of presidential security. But the argument quickly unravels. The events being cited—like the White House Correspondents’ Dinner—are private affairs. Using the White House as their venue would blur ethical lines and set a troubling precedent: public space repurposed for private spectacle. However, Trump shows little regard for the boundary between ethical and unethical behavior, acting as if consequences simply do not apply to him. That assumption has become a defining feature of the dysfunction and ethical decay within his administration.

The ballroom was merely the first layer of opportunism. The alleged “assassination” attempt offers something far more valuable: a pretext. Expect it to be used to justify a broader crackdown on perceived enemies—defined loosely enough to include virtually the entire opposition. It took him less than 24 hours to attack the media and Democrats with his usual vile and hateful language.

Assassination plots—real, exaggerated, or conveniently discovered—are a staple of the authoritarian toolkit. They provide something invaluable: a justification. From the Reichstag Fire, which enabled Hitler to dismantle democratic institutions, to the 1999 Russian apartment bombings that helped propel Putin to power, the script is familiar. Erdoğan followed it after the 2016 Turkish coup attempt—turning a crisis into a sweeping purges across the military, judiciary, and academia as well as arresting opposition and journalists. Lukashenko has repeatedly cited alleged plots to rationalize repression of dissent.

In the run-up to Hungary’s April election, Russia’s foreign intelligence service reportedly grew concerned about declining support for Viktor Orbán who has had friendly ties to Moscow. According to an internal report reviewed by The Washington Post, SVR operatives proposed a dramatic intervention—“the Gamechanger”—which involved staging an assassination attempt to fundamentally alter the trajectory of the campaign by reframing it as a national security crisis.

If that option was on the table for a cooperative ally, it’s not a stretch to ask whether the same playbook could be considered elsewhere when another like-minded dictator-wannabe leader dug himself in a political quagmire.

Neden Olmasın?

Son üç gündür medya—ideolojik çizgisi ne olursa olsun—tek bir anlatı etrafında birleşti: “suikast” girişimi. Bunu yaparken, çok daha önemli gelişmeleri fiilen görmezden geldiler. İran’la savaş gelişmeye devam ediyor ve ciddi jeopolitik ile ekonomik sonuçlar doğuruyor. Petrol fiyatları yükseliyor, zaten zorlanmakta olan hayat pahalılığını daha da artırıyor. ICE’ın hızla genişleyen gözaltı merkezlerinde ölümler artıyor. Trump’ın onay oranı ise hızla düşüyor. Buna rağmen tüm bu başlıklar arka plana itildi

.Bu, gündem belirleme mekanizmasının klasik bir örneği. Duygusal olarak yüklü tek bir olaya odaklanarak medya, kamu önceliklerini yeniden şekillendiriyor—üstelik sürekli dikkat gerektiren yapısal sorunların pahasına. Sonuç yalnızca çarpık bir haber akışı değil; aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik gerçekleri belirleyen dinamiklerden giderek—ve bilinçli biçimde—koparılan bir kamu tartışması.

Sözde suikastçı balo salonundan bir kat yukarıda; salon merdivenler ve kilitli kapıların ardındaydı— yani yakın ve ani bir tehdit profilinden oldukça uzak. Trump’a ya da sahnedekilere ulaşabilmesi için zaman, erişim ve bir dizi güvenlik zafiyeti gerekirdi. Her ne kadar güvenlik zafiyetleri olsa ve tehlike sıfır olmasa da, medyanın abartılı biçimde sunduğunun yanına bile yaklaşmıyordu.

Trump ve maymunları ise bu olayı hızla siyasi bir araca dönüştürdü—Demokratları şiddeti körüklemekle suçlayarak ve tehdidi gerçek boyutunun çok ötesine taşıyarak. Bu durum aynı zamanda, gösterişin içeriğin yerini aldığı bir anlayışla, yaldızlı balo salonu gibi görkemli projelere gerekçe üretmek için de kullanıldı. Olaydan sadece bir gün sonra Adalet Bakanlığı, balo salonu inşaatını durduran davanın avukatına bir mektup gönderdi:

Adalet Bakanlığı

Sivil Daire

ABD Başsavcı Yardımcısı Ofisi

Washington, DC 20044

26 Nisan 2026

Greg B. Craig

Foley Hoag LLP

1717 K St., NW, Suite 1200

Washington, DC 20006

Konu: National Trust for Historic Preservation v. National Park Service, No. 26-5101 (D.D.C.)

Sayın Bay Craig,

Dün gece Başkan Trump’a yönelik bir başka suikast girişimi daha yaşandı. Bu kez saldırgan, Washington Hilton’da Başkan Trump’ı hedef aldı. Burası Washington, D.C.’de Başkan’ın büyük toplantılar düzenlediği tek balo salonudur; aynı mekânda 45 yıl önce başka bir saldırgan da Başkan Reagan’ı hedef almıştı. Tarihin gösterdiği üzere, bu mekân Başkan için açıkça güvensizdir; çünkü Secret Service için olağanüstü güvenlik zorlukları barındırmaktadır.

Dün Başkan Trump’a yönelik suikast girişimi, Beyaz Saray balo salonunun Başkanın, ailesinin, kabinesinin ve personelinin güvenliği için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Beyaz Saray balo salonu tamamlandığında, Başkan Trump ve halefleri artık Beyaz Saray güvenlik çevresinin dışına çıkarak Washington Hilton’daki etkinliklere katılmak zorunda kalmayacaktır. Beyaz Saray balo salonu, Başkanın güvenliğini uzun yıllar boyunca sağlayacak ve Washington Hilton’da Başkanlara yönelik gelecekteki suikast girişimlerini önleyecektir.

Basitçe söylemek gerekirse, açtığınız dava Başkanın, ailesinin ve personelinin hayatlarını ciddi risk altına sokmaktadır. Dün yaşanan kıl payı kurtuluşun, yalnızca Başkan Trump’ı ne pahasına olursa olsun durdurmayı amaçlayan bu davanın ne kadar anlamsız olduğunu anlamanıza yardımcı olacağını umuyorum.

Artık yeter. Müvekkiliniz, dün geceki suikast girişimi ışığında bu mesnetsiz davayı bugün gönüllü olarak geri çekmelidir. Eğer müvekkiliniz davayı Pazartesi günü saat 09:00’a kadar geri çekmezse, hükümet tedbir kararının kaldırılması ve davanın düşürülmesi için başvuruda bulunacaktır. Pazartesi saat 09:00’a kadar sizden yanıt alamazsak, pozisyonumuzu bu yönde beyan edeceğiz.

Bu gereksiz ve tehlikeli davayı sona erdirmeyi görüşmek isterseniz bugün müsaitim.

Saygılarımla,

/s/ Brett A. Shumate

Brett A. Shumate

Başsavcı Yardımcısı

Sivil Daire

Adalet Bakanlığı’nın bu mektubu yayımlanır yayımlanmaz—neredeyse planlanmışçasına—trol hesaplar devreye girdi. Bir anda balo salonu bir “lüks” olmaktan çıktı, acil bir ulusal gereklilik haline getirildi. Senaryo açıktı: yukarıdan hukuki baskı, aşağıdan dijital gürültü—aynı söylemde buluşuyordu:

Jack Posobiec ✔️

@JackPosobiec · 3s

Tanrı’ya şükür Başkan Trump Beyaz Saray’da bir balo salonu inşa ediyor

Andrew Kolvet ✔️

@AndrewKolvet · 3s

İşte bu yüzden Başkan Trump’ın Beyaz Saray’da bir balo salonu yapması gerekiyor.

Libs of TikTok ✔️

@libsoftiktok · 3s

İŞTE BU YÜZDEN TRUMP’IN BALO SALONUNA İHTİYACIMIZ VAR

Dr. Sheila Nazarian ✔️

@sheilanazarian · 3s

Trump’ın Beyaz Saray’da balo salonu istemesinden kimsenin bir daha şikâyet ettiğini duymak istemiyorum. Hemen yapılsın!?!?

Sassafrass84 ✔️

@Sassafrass84 · 3s

Başkan Trump’ın balo salonu yapması hakkında hiçbir Demokrat’ın bir daha şikâyet ettiğini duymak istemiyorum.

Trump’ın balo salonuna yönelişi neredeyse anlıktı. Başlangıçta bir “lüks proje” gibi görünen şey bir anda başkanlık güvenliği meselesi olarak sunuldu. Ancak bu gerekçe hızla çözüldü. Örnek gösterilen etkinlikler—Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği gibi—özel organizasyonlardır. Bunların Beyaz Saray’da yapılması, kamusal alanın özel gösterilere tahsis edilmesi anlamına gelir ve ciddi etik sorunlar doğurur. Ne var ki Trump, etik ile etik dışı arasındaki sınırı ya göremiyor ya da görmezden geliyor; sanki hiçbir eyleminin sonucu olmayacakmış gibi davranıyor. Bu yaklaşım, yönetimdeki bozulmanın ve kurumsal çürümenin temelini oluşturuyor.

Balo salonu yalnızca fırsatçılığın ilk katmanıydı. Sözde “suikast” girişimi çok daha değerli bir şey sundu: bir gerekçe. Bunun, “düşman” olarak tanımlanan kesimlere—giderek tüm muhalefeti kapsayacak şekilde—yönelik daha geniş bir baskı için kullanılmasını beklemek zor değil. Nitekim Trump’ın medya ve Demokratlara yönelik sert ve saldırgan dili devreye sokması 24 saatten kısa sürdü

.Gerçek, abartılmış ya da “uygun şekilde keşfedilmiş” suikast girişimleri, otoriter rejimlerin araç setinde sıkça yer alır. Değerleri basittir: meşruiyet sağlarlar. Reichstag yangını, Hitler’e demokratik kurumları tasfiye etme fırsatı verdi. 1999 Russian apartman bombalanmaları, Putin’in yükselişini hızlandırdı. Erdoğan, 2016 Turkish coup attempt sonrasında ordu, yargı ve akademide geniş çaplı tasfiyelere girişti, muhalifleri ve gazetecileri hedef aldı. Alexander Lukashenko ise defalarca sözde komploları muhalefeti bastırmak için kullandı.

Macaristan’daki Nisan seçimleri öncesinde, Rusya’nın dış istihbarat servisi Viktor Orbán’ın düşen desteğinden endişe duyuyordu. The Washington Post tarafından incelenen bir rapora göre, SVR operatifleri “Oyun Deǧiştirici” adını verdikleri bir plan önerdi: seçim dinamiklerini kökten değiştirmek için sahte bir suikast girişimi sahnelemek ve kampanyayı bir ulusal güvenlik krizine dönüştürmek.

Eğer böyle bir seçenek Moskova ile uyumlu bir lider için bile masadaysa, benzer bir yöntemin başka ülkelerde başını büyük siyasi dertlere sokmuş diktatörlük heveslisi “benzer” liderler için de düşünülmeyeceğini varsaymak saflık olur.