We don't know how many daisies Trump has destroyed in the last three months, but one need only look at the latest petal he has plucked to wonder whether the war is on.

Negotiating anything with Trump is like playing Russian roulette: you never know whether the next click will bring a deal, a tariff, a lawsuit, a social-media tirade, or a bombing campaign. One day he is praising a foreign leader as a trusted friend; the next day he is threatening sanctions, tariffs, or regime change. Allies, adversaries, investors, and diplomats are all left staring at the chamber, wondering what comes next.

This unpredictability is often presented as a feature rather than a flaw. Trump calls it leverage. Supporters call it strategic ambiguity. Critics might call it policymaking by impulse. Whatever the label, it has become the defining characteristic of his negotiating style: keep everyone guessing, including, at times, himself.

The problem is that unpredictability can be useful in poker, but it is considerably less reassuring when applied to international diplomacy, global trade, or military affairs. Countries trying to negotiate with the United States under Trump often find themselves in the position of someone attempting to sign a contract while the other party keeps changing the terms halfway through the meeting.

Apparently, this is Trump’s version of The Art of the Deal. Unfortunately, many of his own ventures suggest that the art was more successful as a title than as a business model. After all, the Trump business empire left behind a trail that includes the collapse of Trump Airlines, multiple casino bankruptcies, the demise of Trump University, the failure of Trump Steaks, Trump Vodka, Trump Magazine, Trump Mortgage, Trump Shuttle, Trump: The Game, GoTrump.com, and the short-lived Trump Network. Even the USFL, which Trump helped push toward a disastrous confrontation with the NFL, collapsed.

The orange creature never accepts failure. In his world, nothing is ever his fault. Every setback is someone else’s mistake, every embarrassment is somebody else’s sabotage, and every disaster requires a new conspiracy theory to explain it away. When reality refuses to cooperate, he simply lies through his teeth and blames someone else.

The saga of the Lincoln Memorial Reflecting Pool provides a perfect example. After the administration spent millions of dollars renovating the pool and triumphantly declared victory over algae, the algae promptly returned. Workers were soon back in the water, pouring in large quantities of hydrogen peroxide to control the bloom. When the pool’s liner subsequently began to fail, Trump did what he always does: he invented a villain. According to his version of events, someone had deliberately slit the lining.

The evidence, however, pointed in a far less dramatic direction. The repeated use of chemical treatments appears to have damaged the liner, creating exactly the sort of failure one might expect when trying to wage chemical warfare against nature. In other words, the problem was not sabotage. It was incompetence.

Yet admitting a mistake has never been part of Trump’s repertoire. Whether it is a failed business venture, a botched policy, a losing election, a shrinking crowd, a bad trade war, or an algae-infested reflecting pool, the script never changes. The facts are denied, blame is outsourced, and a convenient culprit is produced for public consumption. It is perhaps the most consistent feature of Trump’s career.

The video below shows Trump doing what he does best: making things up as he goes along. Watch closely as Trump constructs a theory out of thin air, presents it with absolute confidence, and expects everyone else to treat it as established fact.

Which brings us back to the question of war and peace. If you were negotiating a ceasefire or a peace agreement, would you trust this creature to stick to it? Would you be willing to make concessions, withdraw troops, or suspend military operations based solely on his assurances?

Trust is the most valuable currency in diplomacy. Agreements survive not because leaders like one another, but because each side believes the other will honor its commitments. Yet Trump’s record is one of abrupt reversals, contradictory statements, and a habit of treating yesterday’s promises as today’s inconveniences. Allies, business partners, cabinet members, and even his own lawyers have discovered that commitments often have very short expiration dates.

Last weekend’s tragicomic negotiations on the shores of Lake Lucerne featured an unlikely cast of characters. While Trump remained thousands of miles away, issuing threats, boasts, and contradictory messages, J.D. Vance was left trying to convince the Iranians that the United States was serious about peace. It is a difficult task to negotiate a lasting agreement when the man ultimately responsible for it has spent years demonstrating that his commitments can expire faster than a carton of milk.

As JD Vance sat across the table from Iranian parliamentary speaker Mohammad Bagher Qalibaf and other Iranian officials in Switzerland, trying to advance a peace agreement, Trump was conducting his own form of diplomacy on social media. Triggered by Iranian threats to close the Strait of Hormuz over Israel's continued bombing of Lebanon—bombing that Tehran says violates the 60-day ceasefire—he responded with a fresh round of threats and insults, leaving his negotiators to explain exactly what American policy was supposed to be.

The confusion was not limited to the negotiating table. At various points, reports suggested that the Iranian delegation was prepared to walk out. Rumors circulated that the Strait of Hormuz might be closed, sending markets and commentators into a frenzy. Shortly thereafter, the Strait was apparently open again. One moment the world seemed to be on the brink of a major escalation; the next, officials were speaking optimistically about progress and compromise.

The result was a diplomatic atmosphere that resembled a game of “War or No War” played with a daisy. Each passing hour seemed to bring a new petal: ceasefire, escalation, agreement, walkout, closure, reopening. Participants were left trying to determine which announcement reflected actual policy and which merely reflected the latest mood swing.

Trump then took to social media once again, this time thumping his chest and portraying the negotiations as a major American victory. In an apparent response to bipartisan criticism in Washington, he emphasized that any funds released to Iran would be placed in escrow and could be used only for humanitarian purposes, such as food and medicine. That provision closely resembles restrictions contained in the Obama-era JCPOA, which Trump spent years denouncing as one of the worst agreements ever negotiated.

It is not yet evident that Iran has agreed to these conditions. Trump's statement appeared to present the arrangement as settled, but public declarations made during negotiations do not necessarily reflect what was actually accepted at the bargaining table.

A key factor in determining whether this “peace” actually holds will be what Israel does—or chooses not to do—in the coming months. That is where the political calendar becomes important. With elections potentially looming within a few months, Netanyahu and his coalition partners are unlikely to spend the campaign season playing possum. Having built much of their political appeal around security, strength, and confrontation with Iran, they face strong incentives to maintain a posture of vigilance and readiness rather than one of accommodation.

Nor is Netanyahu governing alone. Several members of his coalition have already expressed skepticism toward arrangements negotiated between Washington and Tehran and have made clear that they reserve the right to act independently if they perceive a threat to Israel’s security. Even if the ceasefire remains formally in place, disagreements over enforcement, inspections, proxy forces, or Iran’s regional activities could quickly reignite tensions.

The following racist and vile tweet by Itamar Ben-Gvir, leader of the Otzma Yehudit ("Jewish Power") party and former National Security Minister in governments led by Benjamin Netanyahu, offers a revealing glimpse into the mindset of Israel's far right as the country moves toward elections.

The significance of such rhetoric extends beyond one politician's social media account. Ben-Gvir is not a fringe internet provocateur shouting from the sidelines. He is a prominent political figure whose views resonate with a significant segment of Israel's nationalist right. As election season approaches, statements of this kind raise questions about how much room there will be for moderation, compromise, or diplomatic restraint in Israeli decision-making.

Netanyahu’s coalition is increasingly vulnerable and could well lose its parliamentary majority in the next election. The more probable outcome is a centrist or center-right coalition led by figures such as Naftali Bennett, Yair Lapid, and Gadi Eisenkot. Such a government would likely be less confrontational in tone and less driven by Netanyahu’s domestic political calculations, but it would remain hawkish on security issues, particularly regarding Iran, Hezbollah, and Lebanon.

In short, Netanyahu may lose power, but Israel is unlikely to make a dramatic turn toward lasting peace. The political center in Israel today is considerably more security-minded than it was a decade ago, and no plausible governing coalition is likely to abandon a hard line toward groups it views as direct threats to Israeli security.

At the same time, the prospects for a durable peace appear particularly slim as long as Netanyahu remains in office. His political survival has become deeply intertwined with a narrative of perpetual crisis and external threat. Whether justified or not, many of his critics argue that escalation and confrontation often serve his domestic political interests by rallying his coalition and shifting attention away from internal challenges. As a result, every ceasefire is viewed with skepticism, every diplomatic breakthrough appears fragile, and every regional crisis carries the risk of becoming entangled in Israeli electoral politics.

This does not mean that a post-Netanyahu government would usher in peace. It does suggest, however, that a different leadership might approach diplomacy with fewer personal political constraints and greater willingness to prioritize long-term stability over short-term political advantage. Given the deep mistrust among all parties, that may be a necessary—though certainly not sufficient—condition for any lasting settlement.

Savaş Var! Savaş Yok!

Trump’ın son üç ayda kaç papatya parçaladığını bilmiyoruz ama savaşın devam edip etmediğini anlamak için kopardığı son yaprağa bakmak gerekiyor.

Trump’la herhangi bir konuda müzakere etmek Rus ruleti oynamaya benziyor: Bir sonraki tetiğin bir anlaşma mı, yeni bir gümrük tarifesi mi, bir dava mı, sosyal medya üzerinden bir öfke nöbeti mi yoksa bir bombardıman mı getireceğini asla bilemezsiniz. Bir gün yabancı bir lideri güvenilir bir dost olarak överken, ertesi gün aynı kişiyi yaptırımlar, tarifeler veya rejim değişikliğiyle tehdit edebilir. Müttefikler, rakipler, yatırımcılar ve diplomatlar ise sırada ne olduğunu merak ederek namluya bakıp dururlar.

Bu öngörülemezlik çoğu zaman bir kusur değil, bir özellik olarak sunulur. Trump buna “kaldıraç” der. Destekçileri “stratejik belirsizlik” olarak adlandırır. Eleştirmenler ise buna dürtülerle üretilen bir politika diyebilir. Adı ne olursa olsun, bu yaklaşım Trump’ın müzakere tarzının temel özelliği haline gelmiştir: herkesi tahminde bulunmaya zorlamak, zaman zaman kendisi de dahil.

Sorun şu ki, öngörülemezlik poker masasında işe yarayabilir; ancak uluslararası diplomasiye, küresel ticarete veya askeri meselelere uygulandığında aynı derecede sonuç vermez. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeye çalışan ülkeler, toplantının ortasında karşı tarafın sözleşme şartlarını sürekli değiştirdiği bir anlaşmayı imzalamaya çalışan insanlar gibi hissederler.

Anlaşılan bu, Trump’ın Anlaşma Sanatı kitabında yazdığı anlayış. Ne yazık ki kendi iş girişimlerinin çoğu, bu sanatın bir kitap başlığı olarak hayatı boyunca uyguladığı iş modelinden çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. Sonuçta, Trump iş imparatorluğu geride Trump Airlines’ın çöküşünü, çok sayıda kumarhane iflasını, Trump University’nin sonunu, Trump Steaks, Trump Vodka, Trump Magazine, Trump Mortgage, Trump: The Game, GoTrump.com ve kısa ömürlü Trump Network’ün başarısızlığını bıraktı. Hatta Trump’ın NFL ile yıkıcı bir çatışmaya sürüklediği USFL bile sonunda çöktü.

Turuncu yaratık başarısızlığı asla kabul etmez. Onun dünyasında hiçbir şey kendi hatası değildir. Her aksilik başkasının hatasıdır, her utanç verici durum bir sabotajdır ve her felaket yeni bir komplo teorisiyle açıklanmalıdır. Gerçekler işbirliği yapmayı reddettiğinde ise düpedüz yalan söyler ve suçu başkasına yükler.

Lincoln Anıtı’nın Yansıtma Havuzu hikâyesi bunun mükemmel bir örneğidir. Yönetim, havuzu yenilemek için milyonlarca dolar harcadı ve yosunlara karşı zafer ilan ettikten kısa süre sonra yosunlar geri döndü. Görevliler yeniden havuza girerek büyük miktarlarda hidrojen peroksit döküp çoğalmayı kontrol altına almaya çalıştılar. Daha sonra havuzun kaplaması bozulmaya başlayınca, Trump her zamanki gibi davrandı: Bir suçlu icat etti. Onun anlatımına göre biri kaplamayı kasten kesmişti.

Oysa eldeki veriler çok daha sıradan bir açıklamaya işaret ediyordu. Kimyasal uygulamaların tekrar tekrar kullanılması muhtemelen kaplamaya zarar vermişti ve doğaya karşı kimyasal savaş yürütmeye kalkıştığınızda bekleyebileceğiniz türden bir arızaya yol açmıştı. Başka bir deyişle, sorun sabotaj değil, beceriksizlikti.

Ancak hatasını kabul etmek hiçbir zaman Trump’ın repertuvarının bir parçası olmadı. İster başarısız bir iş girişimi, ister kötü yönetilmiş bir politika, ister kaybedilmiş bir seçim, ister beklenenden küçük bir kalabalık, ister başarısız bir ticaret savaşı ya da yosun basmış bir yansıtma havuzu olsun, senaryo hiç değişmez. Gerçekler inkâr edilir, suç başkasına yüklenir ve kamuoyuna uygun bir günah keçisi sunulur. Bu, belki de Trump’ın kariyerinin en tutarlı özelliğidir.

Aşağıdaki video, Trump’ın en iyi yaptığı şeyi gösteriyor: anlık hikâye uydurmak. Dikkatle izleyin; Trump havadan bir teori yaratıyor, bunu mutlak bir özgüvenle sunuyor ve herkesin bunu tartışılmaz bir gerçek olarak kabul etmesini bekliyor.

Bu da bizi yeniden savaş ve barış meselesine getiriyor.

Eğer bir ateşkes ya da barış anlaşması müzakere ediyor olsaydınız, bu yaratığın verdiği söze sadık kalacağına güvenir miydiniz? Sadece onun güvencelerine dayanarak taviz verir, askerlerinizi geri çeker veya askeri operasyonları askıya alır mıydınız?

Diplomaside en değerli para birimi güvendir. Anlaşmalar, liderler birbirlerinden hoşlandıkları için değil, taraflar birbirlerinin taahhütlerine uyacaklarına inandıkları için ayakta kalır. Oysa Trump’ın sicili ani geri dönüşler, çelişkili açıklamalar ve dün verdiği sözleri bugün kolayca unutma alışkanlığıyla doludur. Müttefikleri, iş ortakları, kabine üyeleri ve hatta kendi avukatları bile onun taahhütlerinin son kullanma tarihinin son derece kısa olabileceğini öğrenmişlerdir.

Geçtiğimiz hafta sonu Luzern Gölü kıyısındaki trajikomik müzakereler oldukça sıra dışı bir oyuncu kadrosuna sahne oldu. Trump binlerce kilometre öteden tehditler savururken, övünürken ve birbirini tutmayan mesajlar verirken, JD Vance İranlıları Amerika Birleşik Devletleri’nin gerçekten barış istediğine ikna etmeye çalışıyordu. Nihai sorumluluğu taşıyan kişinin verdiği sözlerin bir süt kutusundan daha hızlı bozulabileceğini yıllardır gösterdiği bir ortamda kalıcı bir anlaşma müzakere etmek hiç de kolay bir iş değildir.

JD Vance, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve diğer İranlı yetkililerle İsviçre’de bir barış anlaşmasını ilerletmeye çalışırken, Trump sosyal medya üzerinden kendi diplomasi anlayışını hayata geçiriyordu. İran’ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik ve Tahran’a göre 60 günlük ateşkesi ihlal eden bombardımanlarına tepki olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunmasının ardından Trump yeni bir tehdit ve hakaret dalgası başlattı. Böylece kendi müzakerecilerini, Amerikan politikasının gerçekte ne olduğunu açıklamak zorunda bıraktı.

Karışıklık yalnızca müzakere masasıyla sınırlı değildi. Bir noktada İran heyetinin görüşmeleri terk etmeye hazırlandığına dair haberler yayımlandı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceği yönündeki söylentiler piyasaları ve yorumcuları paniğe sürükledi. Kısa bir süre sonra boğazın yeniden açıldığı söylendi. Bir an dünya büyük bir tırmanışın eşiğinde görünürken, bir sonraki an yetkililer ilerleme ve uzlaşmadan söz ediyorlardı.

Ortaya çıkan diplomatik atmosfer, papatya yapraklarıyla oynanan bir “Savaş Var mı, Yok mu?” oyununu andırıyordu. Her geçen saat yeni bir yaprak koparılıyordu: ateşkes, tırmanış, anlaşma, masadan kalkma, kapanma, yeniden açılma. Katılımcılar hangi açıklamanın gerçek politikayı yansıttığını, hangisinin ise yalnızca o anki ruh hâlinin ürünü olduğunu anlamaya çalışıyordu.

Trump daha sonra bir kez daha sosyal medyaya çıktı ve bu kez göğsünü gere gere müzakereleri büyük bir Amerikan zaferi olarak sundu. Washington’daki iki partili eleştirilere yanıt verircesine, İran’a bırakılacak fonların emanet hesaplarında tutulacağını ve yalnızca gıda ve ilaç gibi insani amaçlarla kullanılabileceğini vurguladı. Bu hüküm, Trump’ın yıllarca tarihin en kötü anlaşmalarından biri olarak suçladığı Obama dönemindeki JCPOA’da yer alan kısıtlamalara oldukça benziyordu.

İran’ın bu yeni şartı kabul edip etmediği hâlâ net değil. Trump’ın açıklaması düzenlemeyi olmuş bitmiş gibi sunuyordu; ancak müzakereler sırasında yapılan kamuoyu açıklamaları her zaman masada gerçekten kabul edilen şartları yansıtmaz.

Bu “barışın” gerçekten kalıcı olup olmayacağını belirleyecek en önemli unsurlardan biri, önümüzdeki aylarda İsrail’in ne yapacağı ya da ne yapmayacağı olacaktır.

İşte bu noktada siyasi takvim önem kazanıyor. Seçimlerin birkaç ay içinde yapılması ihtimali varken, Netanyahu ve koalisyon ortaklarının kampanya dönemini sessiz ve sakin geçirmeleri pek olası görünmüyor. Siyasi meşruiyetlerini büyük ölçüde güvenlik, güç ve İran karşıtlığı üzerine inşa etmiş olan bu aktörlerin, uzlaşma ve itidalden ziyade teyakkuz ve kararlılık görüntüsü vermek için güçlü teşvikleri bulunuyor.

Üstelik Netanyahu tek başına hareket etmiyor. Koalisyonunun çeşitli üyeleri, Washington ile Tahran arasında müzakere edilen düzenlemelere şimdiden kuşkuyla yaklaştıklarını dile getirdiler ve İsrail’in güvenliğine yönelik bir tehdit algılamaları halinde bağımsız hareket etme haklarını saklı tuttuklarını açıkça ifade ettiler. Ateşkes resmî olarak yürürlükte kalsa bile, denetimler, uygulama mekanizmaları, vekil güçler veya İran’ın bölgesel faaliyetleri konusundaki anlaşmazlıklar gerilimi yeniden alevlendirebilir.

Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi lideri ve Netanyahu hükümetlerinde Ulusal Güvenlik Bakanlığı yapmış olan Itamar Ben-Gvir’in aşağıdaki ırkçı ve nefret dolu paylaşımı, İsrail aşırı sağının seçimlere giderken içinde bulunduğu ruh haline dair çarpıcı ipuçları sunuyor.

Bu tür söylemlerin önemi, bir siyasetçinin sosyal medya hesabının çok ötesine uzanıyor. Ben-Gvir, kenardan bağırıp çağıran marjinal bir internet provokatörü değil. İsrail milliyetçi sağının önemli bir kesiminde karşılık bulan etkili bir siyasi figür. Seçimler yaklaşırken bu tür açıklamalar, İsrail siyasetinde itidal, uzlaşma ve diplomatik esnekliğe ne kadar alan kaldığı sorusunu gündeme getiriyor.

Netanyahu’nun koalisyonu giderek daha kırılgan hale geliyor ve bir sonraki seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesi oldukça muhtemel görünüyor. Daha olası senaryo, Naftali Bennett, Yair Lapid ve Gadi Eisenkot gibi isimlerin liderlik edeceği merkez veya merkez sağ bir koalisyonun iktidara gelmesi.

Böyle bir hükümet muhtemelen üslup olarak daha az çatışmacı olacak ve Netanyahu’nun iç siyasi hesaplarından daha az etkilenerek daha bağımsız hareket edecektir. Ancak İran, Hizbullah ve Lübnan gibi güvenlik meselelerinde yine de sert ve güvenlik odaklı bir çizgiyi koruyacaktır.

Kısacası, Netanyahu iktidarı kaybedebilir; ancak İsrail’in kalıcı barışa yönelmek için dramatik bir dönüş yapması beklenmemelidir. İsrail’in siyasi merkezi bugün on yıl öncesine kıyasla çok daha güvenlik odaklıdır ve iktidara gelebilecek hiçbir makul koalisyonun, ülkenin güvenliğini doğrudan tehdit olarak gördüğü yapılara karşı sert tutumundan vazgeçmesi beklenemez.

Bununla birlikte, Netanyahu görevde kaldığı sürece kalıcı bir barış ihtimali son derece zayıf görünmektedir. Onun siyasi varlığı, sürekli kriz ve dış tehdit söylemiyle derinden iç içe geçmiş durumdadır. Gerilimin ve çatışmanın tırmandırılması çoğu zaman Netanyahu’nun siyasi çıkarlarına hizmet etmektedir. Çünkü bu durum hem koalisyonunu bir arada tutuyor hem de kamuoyunun dikkatini iç siyasi sorunlardan uzaklaştırıyor.

Sonuç olarak her ateşkes kuşkuyla karşılanıyor, her diplomatik ilerleme kırılgan görünüyor ve her bölgesel kriz İsrail’in seçim hesaplarının içine çekilme riski taşıyor.

Bu, Netanyahu sonrası bir hükümetin otomatik olarak barışı getireceği anlamına gelmiyor. Ancak farklı bir liderliğin diplomasiye daha az kişisel siyasi yük ve daha az kısa vadeli seçim hesabı ile yaklaşabileceğini düşündürüyor. Uzun vadeli istikrarı kısa vadeli siyasi kazançların önüne koymaya daha istekli bir liderlik, tek başına yeterli olmasa da, kalıcı bir çözüm için gerekli koşullardan biri olabilir.

Taraflar arasındaki derin güvensizlik dikkate alındığında, Netanyahu’nun gitmesi belki de gerçek bir barış için gerekli olan ilk adımdır; ancak kesinlikle son adım değildir.