Wars don’t just destroy. They redistribute wealth—often upward, often quietly, and often through mechanisms that look routine until you step back and see the pattern.

What recent crises have done is strip away the illusion.

For years, money has been made not only from wars themselves, but from the policies, signals, and narratives surrounding them. The “war on immigrants” turned detention into a business model. Companies tied to immigration enforcement saw revenues surge as detention quotas, contracts, and enforcement intensity expanded. The “war on Iran” channels billions toward defense contractors, logistics providers, and the broader military-industrial ecosystem. None of this is hidden. It is structured, budgeted, and justified.

But what has become more visible—almost uncomfortably so—is a faster, more immediate layer of profit.

Now, a sentence can move markets. When Donald Trump suggests negotiations, oil drops sharply and equities surge. When Iran denies those talks, the move reverses. When a cabinet secretary says a tanker passed through the Strait of Hormuz, oil prices fall within hours—only to rebound when the broader reality reasserts itself. In each case, nothing material has changed at the moment of the statement. No agreement has been signed. No blockade lifted. No war ended.

This is what Chris Murphy, Senator from Connecticut, tweeted:

And this is what happened that morning:

A similar development had occurred when the Secretary of Energy, Chris Wright, claimed in a now-deleted social media post that the U.S. Navy escorted an oil tanker through the Strait of Hormuz. Oil prices fell within hours—only to rebound when the broader reality reasserted itself. The logic was simple: if tankers are moving, the chokepoint is still functioning; if the chokepoint is functioning, the immediate risk to global supply is lower. But what is striking is not the logic—it is the speed and magnitude of the response. A single sentence about a single ship altered the pricing of a market that underpins the global economy. These can not be mere coincidences.

The alleged corruption is not limited to commodity markets. It extends into a newer and even more revealing arena: the rapidly growing world of prediction betting.

On platforms like Polymarket, the same dynamic appears in a more distilled form. Several accounts recently placed concentrated bets on a U.S.–Iran ceasefire, raising immediate questions among analysts. Eight newly created accounts—opened around March 21—collectively wagered roughly $70,000 on a ceasefire occurring before March 31. If successful, those positions would yield close to $820,000.

The timing is what drew attention.

These accounts were created just as signals from Washington began to shift—when Donald Trump moved from escalating rhetoric on Iran to suggesting, in a late Truth Social post, that he might consider “winding down” military operations. The market, as always, reacted to the signal. But these accounts were already positioned.

Even more striking, a similar pattern had appeared earlier. Another account—also newly created—placed a successful bet on U.S. strikes against Iran shortly before they occurred. That account has reportedly made no other trades. It appeared, placed a highly specific wager aligned with a geopolitical event, won, and went silent.

There is something qualitatively different about a market that allows people to wager on the likelihood of war. Platforms like Kalshi and Polymarket present themselves as information tools—aggregators of collective expectations, mechanisms for price discovery, and even instruments that, in theory, can improve forecasting. In calmer domains—elections, economic indicators, policy outcomes—that argument carries a certain intellectual appeal. But when the subject turns to military action, the logic begins to strain.

Because a bet on war is not just a forecast. It is a position taken on human consequences. Markets tied to potential military strikes, escalations, or geopolitical conflict operate in a space where the underlying “asset” is not an economic variable but a cascade of decisions that can cost lives. The price movement in such markets reflects shifting expectations about events that, if realized, would involve destruction, displacement, and death. That creates an uncomfortable duality: the same mechanism that claims to reveal information also risks normalizing the commodification of conflict.

Kalshi presents itself as a regulated, U.S.-based exchange, operating under the oversight of federal authorities. Polymarket, by contrast, emerged from the crypto ecosystem, was more flexible and less constrained, and initially operated outside traditional regulatory frameworks. But despite their structural differences, both are embedded in the same broader financial ecosystem.

Kalshi is backed by some of the most powerful venture capital firms in Silicon Valley—such as Sequoia Capital and Andreessen Horowitz —alongside institutional investors tied to major pools of global capital. Polymarket, meanwhile, draws support from a hybrid network that includes crypto capital and traditional financial infrastructure, with investors linked to entities like Intercontinental Exchange and the broader orbit of Peter Thiel.

These are not marginal actors. They are firms that fund the technologies people and the governments use, shape the platforms that distribute information, and increasingly intersect with political power.

Even the governance of these investment networks reflects a particular concentration of influence. Take Sequoia. It is not owned by a single figure but run by a tight partnership, led by Roelof Botha, a Thiel protege, and a small group of senior decision-makers. They allocate billions on behalf of institutional investors—pension funds, endowments, sovereign wealth funds—capital that ultimately traces back to millions of individuals who have little visibility into how it is deployed. When such firms invest in platforms that monetize geopolitical uncertainty, the connection between everyday capital and extraordinary events becomes less abstract.

Political proximity adds another layer. Donald Trump Jr. is an investor in Polymarket and a strategic advisor i Kalshi, illustrating how quickly financial, technological, and political networks can intersect. When platforms host markets on elections, conflicts, and policy outcomes, and are simultaneously linked—directly or indirectly—to political actors, the question is no longer just about innovation. It is about alignment of incentives.

For decades, markets reacted to war indirectly. Oil prices rose or fell depending on supply disruptions. Equities moved based on risk sentiment. Investors positioned themselves based on how conflict might ripple through the global economy. The event came first; the market response followed.

That sequence has now been compressed. Markets are no longer simply reacting to war. They are anticipating it, pricing it, and financially rewarding those positioned correctly—often in real time. The trade is no longer about the consequences of conflict. It is about the probability of the conflict itself.

And once that probability becomes tradable, the market changes. The distance between geopolitical decisions and financial gain narrows. The value of timing increases. The advantage shifts toward those who can interpret, anticipate, or access signals before they are fully absorbed by the broader public.

What we are seeing is only a glimpse of a much larger problem—one that sits at the intersection of power, policy, and money.

Corruption exists everywhere. No system is immune. But what distinguishes the current moment is not simply the presence of corruption. It is its scale, its visibility, and its normalization. In many countries—even in deeply flawed or authoritarian systems—corruption tends to operate behind a veil. It is hidden, denied, or at least treated as something that must be concealed. What is striking about Washington today is not just that questionable patterns exist, unfolding openly and brazenly, that shift billions of dollars in real time. This is by far the worst corrupt period in the US history.

Satılık Savaş

Savaşlar sadece yıkmaz. Aynı zamanda serveti yeniden dağıtır—çoğu zaman yukarıya doğru, çoğu zaman sessizce ve çoğu zaman ancak geri çekilip bütüne bakıldığında fark edilen mekanizmalar aracılığıyla.

Son krizlerin yaptığı şey, bu illüzyonu ortadan kaldırmak oldu.

Yıllardır sadece savaşların kendisinden değil, onları çevreleyen politikalar, sinyaller ve anlatılar üzerinden de para kazanılıyor. “Göçmenlere karşı savaş”, gözaltını bir iş modeline dönüştürdü. Göçmenlik uygulamalarına bağlı şirketler, gözaltı kotaları, sözleşmeler ve uygulama yoğunluğu arttıkça gelirlerini katladı. “İran’a karşı savaş” ise milyarlarca doları savunma müteahhitlerine, lojistik sağlayıcılara ve daha geniş askeri-sanayi ekosistemine yönlendiriyor. Bunların hiçbiri gizli değil. Hepsi yapılandırılmış, bütçelendirilmiş ve meşrulaştırılmış.

Ancak artık daha görünür hale gelen—hatta rahatsız edici derecede—daha hızlı ve daha doğrudan bir kâr katmanı var.

Artık bir cümle piyasaları hareket ettirebiliyor.

Donald Trump barış müzakerelerinden söz ettiğinde petrol keskin şekilde düşüyor, hisse senetleri yükseliyor. İran, bu görüşmeler yok deyince fiyatlar tersine dönüyor. Bir kabine üyesi Hürmüz Boğazı’ndan bir tanker geçtiğini söylediğinde petrol fiyatları saatler içinde düşüyor—sonra gerçeklik kendini hatırlattığında tekrar yükseliyor. Bu anların hiçbirinde somut bir değişim yok. Hiçbir anlaşma imzalanmadı. Hiçbir abluka kaldırılmadı. Hiçbir savaş sona ermedi.

Bu, Connecticut Senatörü Chris Murphy’nin attığı tweette ifade ettiği şeydi

Ve o sabah olan da buydu:

Benzer bir gelişme, Enerji Bakanı Chris Wright’ın—daha sonra sildiği—bir sosyal medya paylaşımında ABD Donanması’nın bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı’ndan eşlik ettiğini iddia etmesiyle yaşandı. Petrol fiyatları saatler içinde düştü—sonra gerçek kendini yeniden dayattığında tekrar yükseldi. Mantık basitti: tankerler hareket ediyorsa, boğaz çalışıyor demektir; boğaz çalışıyorsa, küresel arz üzerindeki acil risk daha düşüktür. Ancak dikkat çekici olan mantık değil—tepkinin hızı ve büyüklüğü. Tek bir gemi hakkında tek bir cümle, küresel ekonominin temelini oluşturan bir piyasanın fiyatlamasını değiştirdi. Bunlar tesadüf olamaz.

İddia edilen yozlaşma sadece emtia piyasalarıyla sınırlı değil. Daha yeni ve daha çarpıcı bir alana uzanıyor: hızla büyüyen tahmin (prediction) bahis piyasaları.

Polymarket gibi platformlarda aynı dinamik daha saf bir biçimde ortaya çıkıyor. Yakın zamanda bazı hesaplar ABD–İran ateşkesi üzerine yoğunlaşmış bahisler yaptı ve bu durum analistler arasında ciddi soru işaretleri yarattı. 21 Mart civarında açılan sekiz yeni hesap, 31 Mart’a kadar bir ateşkes olacağına toplam yaklaşık 70.000 dolar bahis yaptı. Eğer bu gerçekleşirse, bu pozisyonlar yaklaşık 820.000 dolar kazandıracak.

Dikkat çeken şey zamanlamaydı.

Bu hesaplar, Washington’dan gelen sinyaller değişmeye başladığı anda oluşturuldu—Donald Trump İran’a karşı sert söylemini sürdürürken, ardından Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda askeri operasyonları “sona erdirmeyi düşünebileceğini” söylemişti. Piyasa her zamanki gibi sinyale tepki verdi. Ama bu hesaplar zaten pozisyon almıştı.

Daha da çarpıcı olan, benzer bir modelin daha önce de görülmüş olmasıydı. Yine yeni açılmış bir başka hesap, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından hemen önce doğru bir bahis yaptı. Bu hesap başka hiçbir işlem yapmadı. Ortaya çıktı, son derece spesifik bir jeopolitik olaya bahis oynadı, kazandı ve ortadan kayboldu.

İnsanların savaş olasılığına bahis oynayabildiği bir piyasada niteliksel olarak farklı bir şey var. Kalshi ve Polymarket gibi platformlar kendilerini bilgi araçları olarak sunuyor—kolektif beklentilerin toplayıcıları, fiyat keşfi mekanizmaları ve teoride tahminleri iyileştirebilecek araçlar. Daha sakin alanlarda—seçimler, ekonomik göstergeler, politika sonuçları—bu argüman belli bir entelektüel çekiciliğe sahip. Ancak konu askeri eyleme geldiğinde bu mantık zorlanmaya başlıyor.

Çünkü savaşa bahis yapmak sadece bir tahmin değildir. Bu, insan sonuçları üzerine alınmış bir pozisyondur. Askeri saldırılar, tırmanmalar veya jeopolitik çatışmalar üzerine kurulu piyasalar, altında yatan “varlığın” ekonomik bir değişken değil, hayatlara mal olabilecek kararlar zinciri olduğu bir alanda faaliyet gösterir. Bu tür piyasalardaki fiyat hareketleri, gerçekleşmesi halinde yıkım, yerinden edilme ve ölüm içerecek olaylara dair beklentileri yansıtır. Bu da rahatsız edici bir ikilik yaratır: bilgi ürettiğini iddia eden aynı mekanizma, çatışmanın metalaştırılmasını da normalleştirebilir.

Kalshi kendisini ABD’de denetlenen bir borsa olarak sunar. Polymarket ise kripto ekosisteminden doğmuştur—daha esnek, daha az kısıtlı ve başlangıçta geleneksel düzenleyici çerçevelerin dışında faaliyet göstermiştir. Ancak bu yapısal farklara rağmen, her ikisi de aynı daha geniş finansal ekosistemin parçasıdır.

Kalshi, Silikon Vadisi’nin en güçlü girişim sermayesi şirketleri—Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi—tarafından desteklenmektedir. Polymarket ise kripto sermayesi ile geleneksel finansın kesiştiği bir yapıdan beslenir; Intercontinental Exchange ve Peter Thiel çevresiyle bağlantılı yatırımcılar içerir.

Bunlar marjinal aktörler değildir. Bunlar teknolojiyi finanse eden, bilgi platformlarını şekillendiren ve giderek siyasi güçle kesişen yapılardır.

Bu yatırım ağlarının yönetimi bile belirli bir güç yoğunlaşmasını yansıtır. Örneğin Sequoia, tek bir kişiye ait değildir; Peter Thiel’in koruduğu Roelof Botha liderliğinde dar bir ortaklık tarafından yönetilir. Bu grup, emeklilik fonları, üniversite vakıfları ve egemen varlık fonları gibi kurumsal yatırımcılar adına milyarlarca doları yönetir. Bu sermaye, nihayetinde nasıl kullanıldığını bilmeyen milyonlarca insana dayanır. Bu tür firmalar jeopolitik belirsizliği paraya çeviren platformlara yatırım yaptığında, sıradan sermaye ile olağanüstü olaylar arasındaki bağ daha görünür hale gelir.

Siyasi yakınlık bu tabloya yeni bir katman ekler. Donald Trump Jr.’ın Polymarket’te yatırımcı, Kalshi’de ise stratejik danışman olması, finansal, teknolojik ve siyasi ağların ne kadar hızlı iç içe geçebileceğini gösterir. Bu platformlar seçimler, savaşlar ve politika sonuçları üzerine piyasalar sunarken aynı zamanda siyasi aktörlerle bağlantılıysa, mesele artık sadece inovasyon değildir. Teşviklerin hizalanmasıdır.

On yıllar boyunca piyasalar savaşa dolaylı tepki verdi. Petrol arz kesintilerine göre yükseldi veya düştü. Hisse senetleri risk algısına göre hareket etti. Yatırımcılar savaşın ekonomik etkilerine göre pozisyon aldı. Önce olay olurdu, sonra piyasa tepki verirdi.

Artık bu sıralama sıkıştı.

Piyasalar artık sadece savaşa tepki vermiyor. Onu öngörüyor, fiyatlıyor ve doğru pozisyon alanları—çoğu zaman gerçek zamanlı olarak—ödüllendiriyor. Artık işlem savaşın sonuçları üzerine değil, savaşın gerçekleşme olasılığı üzerine yapılıyor.

Ve bu olasılık alınıp satılabilir hale geldiğinde, piyasanın doğası değişiyor. Jeopolitik karar ile finansal kazanç arasındaki mesafe daralıyor. Zamanlamanın değeri artıyor. Avantaj, sinyalleri diğerlerinden önce yorumlayabilen, öngörebilen veya erişebilenlere kayıyor.

Gördüğümüz şey çok daha büyük bir sorunun sadece küçük bir yansımasıdır—gücün, politikanın ve paranın kesişiminde duran bir sorun.

Yolsuzluk her yerde vardır. Hiçbir sistem bağışık değildir. Ancak bugünü farklı kılan şey sadece yolsuzluğun varlığı değildir. Onun ölçeği, görünürlüğü ve normalleşmesidir.

Birçok ülkede—even otoriter sistemlerde bile—yolsuzluk perde arkasında işler. Gizlenir, inkâr edilir ya da en azından saklanması gereken bir şey olarak görülür. Washington’da bugün çarpıcı olan ise, bu tür örüntülerin artık gizli değil—açık ve pervasız bir şekilde, milyarlarca doları gerçek zamanlı olarak hareket ettiren bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Bu, ABD tarihindeki açık ara en yolsuzluk dolu dönemdir.