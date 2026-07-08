During his first presidency, Trump repeatedly criticized European allies for not spending enough on their own defense. After returning to office, he raised his demand from NATO’s long-standing 2 percent of GDP benchmark to 5 percent, arguing that Europe should shoulder a much larger share of the alliance’s defense burden. The stated objective was to strengthen NATO’s military capabilities while reducing the burden on U.S. taxpayers.

If burden-sharing were truly the primary goal, one might expect the United States to reduce its own military spending as European allies assumed a greater share of the costs. That, however, is not the direction the administration has taken. Instead, Trump has proposed a defense budget of roughly $1.5 trillion for FY2027, a dramatic increase over current levels. Rather than substituting European spending for American spending, the administration is advocating a substantial expansion of both. Such an approach would not only increase NATO’s overall military expenditures but also create significant new demand for defense equipment, especially from U.S. contractors, given that the United States remains the world’s largest exporter of advanced weapons systems.

Russia’s full-scale invasion of Ukraine in 2022 fundamentally reshaped NATO’s defense planning. The alliance responded by adopting more ambitious capability targets, calling for larger and more combat-ready forces, expanded ammunition stockpiles, stronger integrated air and missile defenses, improved logistics, and greater military mobility. NATO argued that meeting these objectives would require substantially higher defense spending.

Yet the war has also shown that deterring or halting Russian advances does not necessarily require overwhelming military superiority. Ukraine, despite having far fewer resources than Russia, has prevented Moscow from achieving its broader strategic objectives and has imposed enormous military casualties and severe economic costs on Russia. From this perspective, some analysts question whether a blanket increase in military spending to 5 percent of GDP is the only—or the most cost-effective—way to strengthen European security.

The 5 percent target ultimately emerged as a political compromise at the 2025 NATO Summit in The Hague. Rather than requiring every member state to devote the full 5 percent of GDP to traditional military expenditures, the alliance split the goal into two components: 3.5 percent of GDP for core defense spending—including personnel, weapons, operations, maintenance, and readiness—and up to 1.5 percent of GDP for broader security-related investments such as cybersecurity, critical infrastructure protection, military mobility, societal resilience, and defense-industrial capacity. By broadening the definition of qualifying expenditures, NATO made the headline 5 percent target more politically and fiscally acceptable to governments that would have found a strict military spending requirement much harder to justify.

The financial implications are enormous. Based on NATO’s 2025 estimates, the combined GDP of the alliance’s 32 members is approximately $57.2 trillion. Raising defense and security expenditures to 5 percent of GDP would increase total annual spending to roughly $2.86 trillion, compared with current spending of about $1.59 trillion. In other words, achieving the new target would require an additional $1.27 trillion every year—an increase larger than the combined annual military budgets of all but a handful of countries and one that would have profound implications for government budgets, taxation, borrowing, and public spending priorities across the alliance.

To put these figures into perspective, total global Official Development Assistance amounted to just $174.3 billion in 2025, according to preliminary estimates by the Organisation for Economic Co-operation and Development. This represented a 23.1 percent decline from the previous year—the largest annual drop ever recorded—and amounted to only 0.26 percent of the combined gross national income of donor countries. By comparison, the additional $1.27 trillion NATO members would need to spend each year to reach the new 5 percent target is more than seven times the world’s entire annual development assistance budget. The contrast highlights the extraordinary scale of the proposed increase in military spending relative to global resources devoted to poverty reduction, humanitarian relief, health, education, and economic development.

By another measure, the additional $1.27 trillion in annual military spending would exceed the combined GDP of Norway, Denmark, and Finland. Put differently, every year NATO members would be expected to devote to additional defense and security spending an amount greater than the combined annual economic output of these three advanced Nordic economies.

Yet, at the Ankara Summit, the leaders of the other 31 NATO member states sheepishly agreed to embrace Trump’s 5 percent spending target with little visible resistance. Spain stood alone in openly rejecting the benchmark, arguing that it could meet NATO’s capability requirements without committing to such a large increase in military expenditure. While many governments privately acknowledged that the target would place enormous strain on their public finances, none other than Spain chose to challenge it publicly.

Their silence was perhaps understandable. For many leaders, confronting Trump publicly may have seemed less appealing than quietly waiting for the proverbial drunken uncle at a family gathering to tire himself out and go to bed, hoping the outburst would eventually pass without causing further disruption. Unfortunately for NATO’s leaders, this particular drunken uncle refuses to go quietly to bed. Instead, he spends the night firing off social media posts and reopening old disputes, only to wake up the next morning demanding Greenland all over again. The hope that yesterday’s outburst will simply fade away has repeatedly proved to be wishful thinking.

Spain has emerged as the strongest opponent within NATO to raising defense spending to 5 percent of GDP. Led by Prime Minister Pedro Sánchez, the Spanish government argues that such a target is neither necessary nor economically justified. Madrid maintains that the appropriate measure of burden-sharing should be a country’s ability to meet NATO’s agreed military capability targets, not compliance with an arbitrary percentage of GDP. According to the Spanish government, Spain can fulfill its alliance commitments while spending approximately 2.1 percent of GDP, well below the proposed 5 percent benchmark.

Spain also argues that increasing military spending to 5 percent of GDP would come at an unacceptable domestic cost. The government contends that financing such an increase would require either substantial tax hikes or deep cuts to pensions, healthcare, education, unemployment benefits, and other pillars of the welfare state. Sánchez has described the target as disproportionate, unreasonable, and counterproductive, warning that it would weaken rather than strengthen Spain’s long-term economic and social resilience.

A third element of Spain’s position is that Europe should focus on spending more efficiently rather than simply spending more. Madrid advocates greater coordination of European defense procurement, stronger support for Europe’s own defense-industrial base, and reduced duplication across national militaries. From this perspective, rapidly expanding defense budgets without corresponding reforms could result in much of the additional spending flowing to foreign—particularly American—defense contractors rather than strengthening Europe’s own industrial capabilities.

Spain also points to its different strategic circumstances. Unlike Poland, Finland, or the Baltic states, Spain does not share a border with Russia or Belarus and therefore faces a different security environment. While acknowledging the need for NATO solidarity, Madrid argues that defense spending should reflect national security requirements rather than a uniform spending ratio applied equally to all member states.

At the 2025 NATO Summit, Spain negotiated a special arrangement allowing it to remain at roughly 2.1 percent of GDP instead of committing to the alliance-wide 5 percent objective. The summit declaration was drafted to give Spain additional flexibility while preserving consensus among the remaining allies.

Spain’s position has placed it at odds with the United States. During the Ankara Summit, President Donald Trump sharply criticized Spain’s refusal to adopt the 5 percent target and even threatened trade measures in response.

Economically, Spain’s argument is substantial. With a GDP of roughly €1.6 trillion, raising military spending from about 2.1 percent to 5 percent of GDP would require an additional €45–50 billion every year. That sum is comparable to the annual budgets of several of Spain’s largest social programs, illustrating the fiscal tradeoff at the heart of Madrid’s opposition.

Spain also deserves credit for its stance on Gaza. At a time when many European governments have responded with caution, ambiguity, or silence, Madrid has taken one of the clearest pro-Palestinian positions in Europe. The Sánchez government formally recognized the State of Palestine, sharply criticized Israel’s military campaign in Gaza, supported international legal efforts to hold Israel accountable, restricted arms transfers and military cooperation, and increased humanitarian assistance to Palestinians. This position has come at a diplomatic cost, including open confrontation with Israel and criticism from Washington, yet Spain has continued to frame its policy around international law, civilian protection, and the need for a just political settlement. Taken together with its refusal to accept NATO’s 5 percent military spending target, Spain’s position stands out as one of the few examples within the alliance of a government willing to challenge the dominant security consensus rather than simply fall in line.

Let us also not lose sight of the broader tradeoff. Every dollar devoted to military spending is a dollar that cannot be spent elsewhere. While defense can play an important role in national security and deterrence, military expenditures ultimately finance institutions and technologies whose primary purpose is to wage war and kill people. By contrast, investments in healthcare, education, poverty reduction, scientific research, and infrastructure are intended to save lives, expand opportunity, and improve living standards. The debate, therefore, is not simply about how much countries should spend on defense, but also about the opportunity cost of allocating vast additional resources to military purposes to kill people rather than to investments that directly enhance human well-being.

Yaşasın İspanya!

Trump, ilk başkanlık döneminde Avrupalı müttefiklerini kendi savunmalarına yeterince harcama yapmamakla defalarca eleştirdi. Beyaz Saray’a döndükten sonra ise NATO’nun, uzun yıllardır benimsediği GSYH’nin yüzde 2’si hedefini yüzde 5’e yükseltti ve Avrupa’nın ittifakın savunma yükünün çok daha büyük bir bölümünü üstlenmesi gerektiğini savundu. Resmî gerekçe, NATO’nun askerî kabiliyetlerini güçlendirmek ve Amerikan vergi mükelleflerinin üzerindeki yükü azaltmaktı.

Eğer asıl amaç gerçekten yük paylaşımı olsaydı, Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırırken Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi askerî harcamalarını azaltması beklenirdi. Ancak yönetimin izlediği yol bunun tam tersidir. Trump, 2027 mali yılı için yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir savunma bütçesi önermiştir. Bu, mevcut seviyeye göre son derece büyük bir artıştır. Başka bir ifadeyle, Avrupa’nın daha fazla harcaması Amerika’nın daha az harcaması anlamına gelmemektedir; aksine her iki tarafın da askerî harcamalarının aynı anda önemli ölçüde artırılması hedeflenmektedir. Böyle bir yaklaşım yalnızca NATO’nun toplam askerî harcamalarını büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda dünyanın en büyük gelişmiş silah ihracatçısı olan ABD’nin savunma şirketleri için de milyarlarca dolarlık yeni siparişler yaratacaktır.

Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’yı geniş çaplı işgali, NATO’nun savunma planlamasını kökten değiştirdi. İttifak daha büyük ve daha yüksek hazırlık seviyesine sahip kuvvetler, daha geniş mühimmat stokları, daha güçlü entegre hava ve füze savunması, gelişmiş lojistik ve askerî hareket kabiliyeti öngören yeni kabiliyet hedefleri belirledi. NATO, bu hedeflere ulaşmanın önemli ölçüde daha yüksek savunma harcamaları gerektirdiğini savundu.

Bununla birlikte, savaş aynı zamanda Rusya’yı durdurmanın ya da ilerleyişini engellemenin mutlaka ezici bir askerî üstünlük gerektirmediğini de gösterdi. Ukrayna, Rusya’dan çok daha sınırlı kaynaklara sahip olmasına rağmen Moskova’nın daha geniş stratejik hedeflerine ulaşmasını engelledi ve Rusya’ya son derece ağır askerî kayıplar ve ciddi ekonomik maliyetler yükledi. Bu açıdan bakıldığında, bazı analistler savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarmanın Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmenin tek ya da en maliyet etkin yolu olup olmadığını sorgulamaktadır.

Yüzde 5 hedefi ise nihayetinde 2025 Lahey NATO Zirvesi’nde varılan siyasi bir uzlaşmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Her ülkenin GSYH’sinin tamamının yüzde 5’ini doğrudan askerî harcamalara ayırması yerine hedef ikiye bölündü: GSYH’nin yüzde 3,5’i personel, silah sistemleri, operasyonlar, bakım ve askerî hazırlık gibi temel savunma harcamalarına; ilave yüzde 1,5’i ise siber güvenlik, kritik altyapının korunması, askerî hareketlilik, toplumsal dayanıklılık ve savunma sanayii kapasitesi gibi daha geniş güvenlik yatırımlarına ayrılabilirdi. Böylece yüzde 5’lik manşet hedefi, birçok hükümet açısından siyasi ve mali açıdan daha kabul edilebilir hale geldi.

Bu yeni hedefin mali boyutu gerçekten devasa. NATO’nun 2025 tahminlerine göre, ittifakın 32 üyesinin toplam GSYH’si yaklaşık 57,2 trilyon dolar düzeyindedir. Savunma ve güvenlik harcamalarının GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılması, toplam yıllık harcamayı mevcut 1,59 trilyon dolardan yaklaşık 2,86 trilyon dolara yükseltecektir. Başka bir ifadeyle, hedefe ulaşılabilmesi için NATO ülkelerinin her yıl ilave 1,27 trilyon dolar harcaması gerekecektir. Bu artış, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunun yıllık askerî bütçelerinden daha büyük olduğu gibi, üye ülkelerin bütçeleri, vergi politikaları, borçlanma gereksinimleri ve kamu harcama öncelikleri üzerinde de son derece ağır sonuçlar doğuracaktır.

Bu rakamları daha iyi değerlendirebilmek için başka bir karşılaştırma yapmak faydalı olacaktır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ön tahminlerine göre, dünyadaki toplam Resmî Kalkınma Yardımı (ODA) 2025 yılında yalnızca 174,3 milyar dolar olmuştur. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 23,1’lik bir düşüşe işaret etmekte olup şimdiye kadar kaydedilen en büyük yıllık gerilemeyi temsil etmektedir. NATO’nun yüzde 5 hedefine ulaşabilmesi için gerekli olan 1,27 trilyon dolarlık ilave askerî harcama ise, dünyanın tamamının yoksulluğun azaltılması, insani yardım, sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma için ayırdığı yıllık kaynakların yedi katından fazladır.

Başka bir ölçüyle ifade etmek gerekirse, NATO ülkelerinin her yıl yapması beklenen 1,27 trilyon dolarlık ilave harcama, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’nın toplam ekonomik üretiminden bile daha büyüktür. Bir başka deyişle, NATO üyeleri yalnızca ilave savunma harcamaları için, bu üç gelişmiş İskandinav ülkesinin bir yılda ürettiği toplam mal ve hizmetlerden daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalacaktır.

Buna rağmen, Ankara Zirvesi’nde NATO’nun diğer 31 üyesinin liderleri, Trump’ın yüzde 5 hedefini görünür bir direnç göstermeden, adeta boyun eğerek kabul etti. Bu hedefe açıkça karşı çıkan tek ülke İspanya oldu. Madrid yönetimi, NATO’nun kendisine verdiği askerî kabiliyet hedeflerini, savunma harcamalarını bu ölçüde artırmadan da yerine getirebileceğini savundu. Pek çok hükümet özel görüşmelerde bu hedefin kamu maliyesi üzerinde çok ağır bir yük oluşturacağını kabul etse de, İspanya dışında hiçbiri bunu kamuoyu önünde dile getirmeyi tercih etmedi.

Bu sessizlik bir bakıma anlaşılabilir. Pek çok lider için Trump’a açıkça karşı çıkmak yerine, aile toplantılarındaki meşhur sarhoş amcanın sonunda yorulup yatağa gitmesini beklemek daha kolay görünmüş olabilir. Belki de biraz sabredilirse taşkınlığın sona ereceğini ve ortalığın yeniden sakinleşeceğini umuyorlardı.

Ne var ki, NATO liderlerinin talihsizliği bu sarhoş amcanın sessizce yatağa gitmeyi reddetmesidir. Gece boyunca sosyal medyada paylaşım yapar, eski kavgaları yeniden alevlendirir, yeni tartışmalar çıkarır; ertesi sabah da uyanıp yeniden “Grönland’ı istiyorum” diye tutturur. Dün yaşanan krizin bugün kendiliğinden unutulacağı umudu, bugüne kadar defalarca boşa çıkmıştır.

İspanya, NATO içinde savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılmasına en güçlü şekilde karşı çıkan ülke olarak öne çıkmıştır. Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki hükümet, böyle bir hedefin ne gerekli ne de ekonomik açıdan savunulabilir olduğunu ileri sürmektedir. Madrid’e göre yük paylaşımının ölçütü, ülkelerin NATO’nun belirlediği askerî kabiliyet hedeflerini yerine getirip getirmemesi olmalıdır; GSYH’nin belirli bir yüzdesine ulaşılması değil. İspanyol hükümeti, ülkesinin NATO yükümlülüklerini GSYH’nin yaklaşık yüzde 2,1’i düzeyinde bir savunma harcamasıyla da eksiksiz yerine getirebileceğini savunmaktadır.

İspanya ayrıca, savunma harcamalarının yüzde 5’e çıkarılmasının ülkenin sosyal devlet modelini ciddi biçimde zayıflatacağını belirtmektedir. Hükümete göre böyle bir artış ancak vergilerin önemli ölçüde yükseltilmesi ya da emeklilik maaşları, sağlık hizmetleri, eğitim, işsizlik yardımları ve diğer sosyal programlarda büyük kesintiler yapılmasıyla finanse edilebilir. Sánchez bu hedefi “orantısız”, “makul olmayan” ve “ters etki yaratacak” bir politika olarak nitelendirmiş; bunun İspanya’nın uzun vadeli ekonomik ve toplumsal dayanıklılığını güçlendirmek yerine zayıflatacağını söylemiştir.

Madrid’in üçüncü itirazı ise Avrupa’nın daha fazla değil, daha akıllıca harcama yapması gerektiği yönündedir. İspanya, Avrupa ülkelerinin savunma alımlarını daha iyi koordine etmelerini, Avrupa’nın kendi savunma sanayisini güçlendirmelerini ve gereksiz mükerrer yatırımları azaltmalarını savunmaktadır. Aksi halde savunma bütçelerindeki ani artışların önemli bir kısmının, Avrupa’nın savunma kapasitesini geliştirmekten çok yabancı, özellikle de Amerikan savunma şirketlerine milyarlarca dolarlık yeni siparişler olarak geri döneceğini ileri sürmektedir.

İspanya ayrıca kendi güvenlik ortamının, Polonya, Finlandiya veya Baltık ülkelerininkinden farklı olduğuna dikkat çekmektedir. Rusya ya da Belarus ile ortak sınırı bulunmayan İspanya, güvenlik ihtiyaçlarının NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerden farklı olduğunu ve tüm müttefiklere aynı harcama oranının dayatılmasının doğru olmadığını savunmaktadır.

2025 NATO Zirvesi’nde İspanya, GSYH’nin yaklaşık yüzde 2,1’i düzeyinde kalmasına olanak tanıyan özel bir düzenleme elde etmeyi başardı. Zirve bildirisi, Madrid’e bu esnekliği sağlayacak şekilde kaleme alınırken, diğer müttefikler açısından da genel uzlaşının korunması amaçlandı.

Bu tutum, İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı. Ankara Zirvesi sırasında Donald Trump, İspanya’nın yüzde 5 hedefini reddetmesini sert sözlerle eleştirdi ve buna karşılık ticari yaptırımlar uygulayabileceğini dahi ima etti.

Ekonomik açıdan bakıldığında İspanya’nın itirazı son derece anlamlıdır. Yaklaşık 1,6 trilyon avroluk bir ekonomiye sahip olan ülkenin savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2,1’inden yüzde 5’ine çıkarması, her yıl ilave 45-50 milyar avro harcama yapması anlamına gelecektir. Bu tutar, İspanya’nın en büyük sosyal programlarının yıllık bütçeleriyle karşılaştırılabilecek büyüklüktedir ve Madrid’in neden bu hedefe karşı çıktığını açıkça göstermektedir.

İspanya ayrıca Gazze’deki trajedi karşısındaki tutumuyla da takdiri hak etmektedir. Avrupa’daki birçok hükümet temkinli davranmayı, belirsiz açıklamalar yapmayı ya da sessiz kalmayı tercih ederken, Madrid Filistin yanlısı en net tutumlardan birini sergilemiştir. Sánchez hükümeti Filistin Devleti’ni resmen tanımış, İsrail’in Gazze’deki askerî operasyonlarını sert biçimde eleştirmiş, uluslararası hukuk mekanizmalarının işletilmesini desteklemiş, İsrail’e yönelik silah transferlerini ve askerî işbirliğini sınırlandırmış ve Gazze’ye yönelik insani yardımları artırmıştır. Bu politika İsrail ve Washington ile diplomatik gerilimlere yol açmış olsa da, İspanya uluslararası hukuku, sivillerin korunmasını ve adil bir iki devletli çözümü savunmaya devam etmiştir. NATO içinde yüzde 5’lik askerî harcama hedefine karşı çıkmasıyla birlikte değerlendirildiğinde, İspanya bugün ittifak içinde hâkim güvenlik anlayışına sorgusuz sualsiz teslim olmak yerine, gerektiğinde farklı bir duruş sergileyebilen az sayıdaki ülkeden biri olarak öne çıkmaktadır.

Son olarak, tartışmanın özünü oluşturan fırsat maliyetini de unutmamak gerekir. Savunmaya ayrılan her ilave dolar, başka bir alana harcanamayacak bir dolardır. Elbette savunma, ulusal güvenlik ve caydırıcılık açısından önemli bir işleve sahiptir. Ancak askerî harcamalar, nihayetinde savaşmayı ve gerektiğinde insan öldürmeyi amaçlayan kurumları ve teknolojileri finanse eder. Buna karşılık sağlık, eğitim, yoksullukla mücadele, bilimsel araştırmalar ve altyapıya yapılan yatırımlar insanların yaşamını kurtarmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve refahı artırmayı hedefler. Dolayısıyla asıl tartışma yalnızca ülkelerin savunmaya ne kadar harcama yapacağı değil; aynı zamanda devasa kaynakların savaş araçlarına mı, yoksa insanların daha sağlıklı, daha eğitimli ve daha müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlayacak alanlara mı yönlendirileceğidir.