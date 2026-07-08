Notes

Notes

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Hari Prasad
35m

The trade-off highlighted by Spain between vastly increased defense outlays and social objectives like health, education, and pensions, is faced also by other NATO members. U.K. public finances and social and political cohesion are fragile after a decade of sluggish growth and a stagnant economy hampered by the dead weight of Brexit which fuels support for extreme right-wing anti-immigrant and racist demagogues in Reform UK, Restore Britain, and Britain First.

British spending on education and research have fallen sharply, and the public is in no mood for more belt-tightening or higher taxes. France faces its own far-right, Kremlin-friendly insurgency in Le Pen, who might well become president in next year's election. Efforts to streamline public spending through tightening eligibility for public pensions only enraged the public. Italy has just about managed to convince bond markets that its public finances are in better shape and more stable than for a long time. It doesn't need more destabilization.

Donald Trump cares nothing for NATO or collective defense. He has made that clear. His squeeze of NATO partners on the target of 5% for defense spending pulled out of thin air is mostly a way simply to insult and attack European allies. Trump is a petty and vengeful old man, who makes no secret of his rage and spite with NATO partners who refused correctly to pull his chestnuts from the fire in the Iran disaster he brought on America with Netanyahu's prodding and promises of a glorious and easy victory to distract attention from the Epstein scandal and raise Trump's flagging poll numbers. Spain was the most vocal in condemning the obviously idiotic American war of choice on Iran.

Regarding NATO's prime adversary, Trump has shown over the years in words and actions that he is servile to Putin for unknown reasons, most likely connected with the financial benefits of dirty Russian mafia money which he laundered for so long in his real estate. Also, Trump prefers dictators and brutal regimes which suppress the popular will and hold fake elections, like in North Korea, China, Belarus, and Turkey. That goes with his fascist mindset of admiring force as its own justification, along with his reliance on lies and deception (when he repeats that he won the 2020 election), and on coercion, bullying, threats and blackmail (to grab part of Venezuela's oil revenues, or violate humanitarian norms in blockading Cuba as its people starve, and in the threats to bomb water supply and power facilities in Iran).

In short, Trump's motivations have nothing to do with strengthening NATO's defense. He may indeed be insisting on the 5% target for defense spending to be able to boast of more contracts for the U.S. defense industry (and to get cuts of those for himself and his family, as greed consumes him). Those may not be forthcoming except in empty promises, as Europe has learned from Trump's unreliability and America's lack of credibility to diversify away from exclusive reliance on American suppliers as fast as possible. Trump's threats on trade are also not as frightening as they were in early 2025 when he started his mad second term; Europe should have learned from China's retaliation on rare earths that the quick way to end Trump's tantrums is to inflict real pain in areas which would hurt America.

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