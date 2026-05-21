Bugün Türkiye’nin siyasi gündemi son derece yoğundu. Dün de yazdığımız gibi, Recep Tayyip Erdoğan’ın erken/baskın seçim planını adım adım uygulamaya koyduğu görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni parçalamaya ve muhalefeti içeriden zayıflatmaya yönelik hamleler arasında, “mutlak butlan” kararı da çıktı. Bu gelişme yalnızca hukuki bir tartışma değil; aynı zamanda muhalefetin iç dengelerini sarsmayı ve siyasi meşruiyet alanını daraltmayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin bir parçasıdır.

Bu karara ilk ekonomik tepki BIST 100 cephesinden geldi. Kararın ardından Borsa İstanbul’da sert satışlar yaşandı. BIST 100 endeksinin gün içi kaybı yüzde 6’yı aşarken, bankacılık endeksinin düşüşü yüzde 8’in üzerine çıktı. Sert satış dalgası nedeniyle piyasada devre kesici devreye alındı. Bu tablo, siyasi belirsizliğin ve kurumlar üzerindeki baskının artık doğrudan ekonomik risk primi ve finansal istikrar üzerinden fiyatlandığını gösteriyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasayı sakinleştirmek için yaklaşık 9 milyar dolar sattığı iddia ediliyor. Yarın hem borsadaki hareketleri hem de rezervlerdeki gelişmeleri yakından izleyeceğiz.

Mutlak butlan kararına yönelik siyasi tepkiler giderek sertleşti. Özgür Özel, kararın açıklandığı 21 Mayıs’ı “Türkiye demokrasisi için kara bir gün” olarak nitelendirirken, bunun yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, doğrudan demokratik siyasal düzene yönelik bir müdahale olduğunu söyledi. Düzenlediği görece itidalli basın toplantısında hukuk ve demokrasi vurgusu yapan Özel, daha sonra partililere hitaben yaptığı konuşmada ise bu karara boyun eğmeyeceklerini ve siyasi baskıya karşı direneceklerini açıkladı.

Karara yönelik tepki yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Çok sayıda siyasi parti, baro, meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü peş peşe açıklamalar yayımlayarak siyasetin yargı eliyle yeniden dizayn edilmeye çalışılmasına karşı çıktı. Yapılan açıklamalarda, yargının siyasi rekabetin aracı haline getirilmesinin demokratik meşruiyeti zedeleyeceği, hukuk devletine olan güveni daha da aşındıracağı ve Türkiye’deki kurumsal krizi derinleştireceği vurgulandı.

Burada akla gelen olasılıklardan biri, dünkü Trump–Erdoğan görüşmesinde, ABD’nin geçmişte Arjantin için devreye soktuğu türden bir finansal destek ya da swap benzeri mekanizmanın Türkiye için de gündeme gelip gelmediğidir. Geçen yıl Arjantin ile ABD arasında yapılan anlaşmada, ABD Hazine Bakanlığı Arjantin’e yaklaşık 20 milyar dolarlık swap/istikrar desteği sağlamıştı. Amaç, hızla değer kaybeden pesoyu ve eriyen rezervleri desteklemekti. Teknik olarak “swap” olarak tanımlansa da, piyasalar bunu fiilen siyasi destekli bir kurtarma paketi olarak değerlendirmişti. Anlaşma sonrasında Arjantin piyasaları kısa süreli bir rahatlama yaşamış, ülke risk primi düşmüş ve peso üzerindeki baskı hafiflemişti. Trump’ın büyük dostuna bu kıyağı yapıp yapmayacağını göreceğiz.

Döviz finansmanı sıkıntısına çözüm bulabilmek için hükümetin yöneldiği bir diğer yöntem ise bugün Meclis’ten, gündemin yoğunluğu arasında neredeyse sessiz sedasız geçen yeni “Varlık Barışı” düzenlemesi oldu.

Bugün kabul edilen torba yasayla son 18 yılda sekizinci kez “varlık barışı” uygulaması devreye sokuldu. Yasaya göre gerçek ve tüzel kişiler, yurtiçi veya yurt dışında bulunan kayıt dışı varlıklarını 31 Temmuz 2027’ye kadar beyan ederek sisteme dahil edebilecek. Düzenleme; para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını kapsıyor. Şartların yerine getirilmesi halinde bildirilen varlıklar için herhangi bir vergi incelemesi veya ek tarhiyat yapılmayacak.

Yeni modelde uygulanacak vergi oranı sabit olmayacak. Varlığın belirli sürelerle vadeli mevduat, devlet tahvili veya kira sertifikası gibi finansal araçlarda tutulmasının taahhüt edilmesi halinde oran yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişecek. Böylece hükümet yalnızca kayıt dışı servetin sisteme girişini değil, aynı zamanda bu kaynakların finansal piyasalara yönlendirilmesini de hedefliyor. Türkiye’de ilk kez 2008’de uygulanan varlık barışı, yıllar içinde istisnai bir araç olmaktan çıkarak sık başvurulan kalıcı bir ekonomik politika enstrümanına dönüşmüş durumda.

Hükümet bu düzenlemeyi her zamanki gibi “kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” söylemiyle savunuyor. Ancak asıl mesele, bu tür düzenlemelerin neden sürekli olarak tekrarlandığıdır. Özellikle rezerv baskısının arttığı, yabancı sermaye girişinin yavaşladığı ve siyasi risk algısının yükseldiği dönemlerde yeniden gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle varlık barışları artık olağanüstü bir araç değil; ekonominin kronik döviz ihtiyacını geçici olarak finanse etmek için kullanılan sürekli bir mekanizmaya dönüşmüştür.

Yasa ayrıca, son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilere son derece geniş ayrıcalıklar getiriyor. Buna göre yurt dışındaki döviz, altın, menkul kıymet ve diğer varlıklarını 31 Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’ye getirip kayıt altına alanlar, 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu servetlerin veraset yoluyla devrinde uygulanacak vergi oranı ise yalnızca yüzde 1 olacak. Ayrıca bu kişilerin geçmişte Türkiye’de sınırlı vergi mükellefiyetine tabi gelir elde etmiş olmaları da istisnadan yararlanmalarına engel sayılmayacaktır.

Bu tablo, yerli yatırımcılar ile yabancı veya yurt dışı kaynaklı servet sahipleri arasında ciddi bir vergi ve hukuk eşitsizliği yaratmaktadır. Türkiye’de ücretliler ve kayıtlı yerli yatırımcılar giderek ağırlaşan vergi yükü altında kalırken, büyük ölçekli yurt dışı servetlere uzun süreli muafiyetler ve son derece düşük veraset oranlarının tanınması, ekonomik sistemdeki adalet ve eşitlik tartışmalarını daha da derinleştirecek gibi görünüyor.

Bunun kadar önemli bir başka nokta da, Türkiye’nin gelecekteki vergi gelirlerinin fiilen ipotek altına alınmasıdır. Zaten vergi yükünün büyük ölçüde dar ve sabit gelirli vatandaşların üzerine yıkıldığı bir ülkede, bu tür uzun vadeli vergi ayrıcalıklarının tanınması en hafif ifadeyle büyük bir adaletsizlik yaratacaktır. Bir yanda maaşlı çalışanlardan, emeklilerden ve küçük işletmelerden artan oranlarda vergi toplanırken, diğer yanda büyük ölçekli servet sahiplerine onlarca yıl sürecek muafiyetler sağlanması, vergi sisteminin toplumsal meşruiyetini daha da aşındırabilir.

Daha da önemlisi, bu yaklaşım devletin gelecekte elde edebileceği potansiyel vergi gelirlerinden peşinen vazgeçmesi anlamına geliyor. Kısa vadeli döviz girişini artırmak uğruna verilen bu imtiyazlar, uzun vadede kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini mümkün kılmayacaktır. Bu da büyük bir sorumsuzluğun göstergesidir.

Mutlak butlan kararıyla siyasi bir bombanın fitilini ateşledikten sonra, yarattıkları siyasi kaosa rağmen hâlâ yabancı sermayenin ülkeye geleceğini düşünen bir hükümetin cehaletini — ya da dünyadaki ekonomik ve siyasi gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu — anlamak gerçekten güç.

Uluslararası sermaye bir süre yüksek enflasyona, kur oynaklığına veya tutarsız ekonomi politikalarına tolerans gösterebilir. Ancak siyasi istikrarsızlık, kurumsal çöküş ve yargının siyaseti dizayn etmek için kullanıldığı algısı çok daha yıkıcı sonuçlar doğurur. Çünkü sermaye eninde sonunda öngörülebilirlik, hukuk güvenliği ve kurumsal güvenilirlik arar. Siyasi belirsizliği derinleştirirken aynı anda uzun vadeli yabancı yatırım beklemek, küresel finans sisteminin en temel gerçeklerini kavrayamamış olmanın göstergesidir.

Asset Amnesty

Today’s political agenda in Turkey was extraordinarily intense. As we wrote yesterday, it appears that Recep Tayyip Erdoğan has begun implementing his snap/early election strategy step by step. Among the moves aimed at fragmenting the Republican People’s Party and weakening the opposition from within, a “nullity” ruling (“mutlak butlan”) was also issued. This development is not merely a legal dispute; it is part of a broader strategy designed to destabilize the opposition’s internal balance and narrow the space for political legitimacy.

The first economic reaction came from the BIST 100. Following the decision, sharp selloffs hit Borsa İstanbul. The BIST 100 fell more than 6 percent intraday, while the banking index plunged over 8 percent. Trading curbs were triggered by the scale of the sell-off. The episode shows that political uncertainty and mounting pressure on institutions are now being priced directly into Turkey’s risk premium and financial stability outlook. It is also being claimed that the Central Bank of the Republic of Turkey sold roughly $9 billion in foreign currency reserves to calm the markets. Tomorrow, attention will turn to both market movements and developments in foreign exchange reserves.

Strong political reactions have begun to emerge against the nullity ruling (“mutlak butlan”). Özgür Özel described May 21, the day the ruling was issued, as “a dark day for Turkish democracy,” arguing that the decision was not merely directed against the Republican People’s Party but against the democratic political order itself.

Following a relatively restrained press conference in which he emphasized the rule of law and democracy, Özel later addressed party supporters and declared that they would resist the ruling and would not surrender to what they see as political pressure and judicial intervention.

The backlash has not been limited to the CHP. Numerous political parties, bar associations, professional organizations, and civil society groups issued statements condemning what they described as an attempt to redesign politics through the judiciary. Their statements warned that using the courts as an instrument of political engineering would further undermine democratic legitimacy, weaken trust in the rule of law, and deepen Turkey’s growing institutional crisis.

One possibility that naturally comes to mind is whether yesterday’s meeting between Donald Trump and Recep Tayyip Erdoğan included discussions of a financial support mechanism or swap arrangement similar to the one the United States previously extended to Argentina. Last year, the U.S. Treasury provided Argentina with roughly $20 billion in swap/stabilization support aimed at defending the rapidly collapsing peso and depleted reserves. Although technically labeled a “swap,” markets largely interpreted it as a politically backed rescue package. Following the agreement, Argentine markets experienced temporary relief, the country’s risk premium declined, and pressure on the peso eased. We will see whether Trump chooses to extend a similar favor to his close ally.

Another method the government appears to be pursuing to address Turkey’s foreign-exchange financing difficulties was the new “Asset Amnesty” law, which passed Parliament today almost quietly amid the crowded political agenda.

With the omnibus bill adopted today, Turkey has introduced its eighth “asset amnesty” program in the last 18 years. Under the law, individuals and corporations will be able to declare previously undeclared domestic or overseas assets and bring them into the financial system until July 31, 2027. The regulation covers cash, gold, foreign currency, securities, and other capital market instruments. Provided certain conditions are met, declared assets will be exempt from tax inspections or additional tax assessments.

The tax rate under the new model will not be fixed. Depending on whether the declared assets are committed to remain in financial instruments such as time deposits, government bonds, or lease certificates for specified periods, the applicable rate will range from 0 to 5 percent. In this way, the government aims not only to bring undeclared wealth into the system but also to channel those funds into domestic financial markets. What was first introduced in 2008 as an exceptional measure has now evolved into a permanent and frequently used economic policy instrument.

As always, the government defends the regulation as a way of “bringing unregistered assets into the national economy.” Yet the real question is why such measures must be repeated so frequently. Their repeated reappearance during periods of mounting reserve pressure, slowing foreign capital inflows, and rising political risk is striking. Asset amnesties are no longer extraordinary tools; they have become a recurring mechanism for temporarily financing Turkey’s chronic foreign currency shortage.

The law also grants sweeping privileges to individuals who have not been tax residents in Turkey during the last three years. Those who bring their overseas foreign currency holdings, gold, securities, and other assets into Turkey and register them by July 31, 2027, will be exempt from income tax for 20 years. The inheritance tax rate on these assets will be only 1 percent. Moreover, the fact that such individuals may previously have earned limited taxable income in Turkey will not prevent them from benefiting from these exemptions.

This creates a serious inequality in both taxation and legal treatment between domestic investors and foreign or offshore wealth holders. While wage earners and registered domestic taxpayers in Turkey face an increasingly heavy tax burden, large-scale foreign wealth is being granted long-term exemptions and extremely low inheritance tax rates. This is likely to deepen debates over fairness and equality within the economic system.

Equally important is that Turkey is effectively mortgaging its future tax revenues and preemptively giving up revenues it could otherwise collect. In a country where the tax burden already falls disproportionately on low- and fixed-income citizens, granting such long-term tax privileges represents, at the very least, a profound injustice. On the one hand, employees, retirees, and small businesses are subjected to steadily rising taxes; on the other hand, wealthy asset holders are offered exemptions that may last decades. Such policies risk further eroding the social legitimacy of the tax system itself.

These concessions, offered in exchange for short-term foreign exchange inflows, are unlikely to ensure the long-term sustainability of public finances. Rather, they stand as a clear sign of deep economic irresponsibility.

After igniting the fuse of a political bomb with the nullity ruling, it is difficult to comprehend the level of ignorance — or detachment from global realities — displayed by a government that still appears to believe foreign capital will continue to flow into the country despite the political chaos it has created.

International investors may tolerate high inflation, currency volatility, or even policy inconsistency for a period of time, but sustained political instability, institutional breakdown, and the perception that the judiciary is being used to reshape politics are far more damaging. Capital ultimately seeks predictability, legal security, and institutional credibility. A government that simultaneously deepens political uncertainty while expecting long-term foreign investment seems unable — or unwilling — to grasp this basic reality of the global financial system.