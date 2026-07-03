No, I am not going to write about the tragicomic measures the Erdoğan government has taken in preparation for the NATO summit—from repaving streets and hiding entire neighborhoods behind panels to imposing sweeping traffic restrictions. Instead, I want to focus on one of the central themes of this year's NATO summit - the call for member countries to increase military spending. Under pressure from the United States, allies are being urged to devote up to 5 percent of their GDP to military expenditures. At the same time, many of these same governments, including the U.S, are struggling to finance hospitals, schools, pensions, affordable housing, and public infrastructure. The contrast raises a fundamental question: Is dramatically increasing military spending really the best use of scarce public resources?

The Orange Dotard has been beating the drum for major increases in NATO members’ military spending for years. He has repeatedly argued that the United States has been carrying too much of the alliance’s defense burden and that America’s allies should shoulder a greater share of the cost by substantially increasing their own military spending to five percent of GDP.

Today, he tweeted the following:

The distribution of military spending among NATO members reveals an interesting pattern. With the notable exception of Poland, which spends nearly 4.5 percent of its GDP on defense because of its proximity to Russia and the war in neighboring Ukraine, almost every other NATO member clusters around the alliance's long-standing 2 percent target. Even the United States spends just over 3 percent of its GDP on defense. In other words, there had been broad agreement within NATO that around 2 percent of GDP represented a reasonable balance between national security and other public priorities.

Raising that target to 5 percent would represent one of the largest reallocations of public resources in modern peacetime history. For many countries, it would require more than doubling their current defense budgets. Even if Congress approves Trump's proposed $1.5 trillion defense budget for FY27, U.S. military spending would rise to roughly 4.5 percent of GDP—a level not seen in decades outside major wars. Such an increase would come at a tremendous cost to non-defense priorities. Unless financed through substantially higher taxes or borrowing, it would almost certainly require deeper cuts to healthcare, education, infrastructure, scientific research, and other civilian programs. Those budgets are already under pressure from rapidly rising homeland security expenditures, including expanded funding for ICE and Customs and Border Protection (CBP). Adding another massive increase in military spending would only intensify the squeeze on investments that directly improve Americans' health, productivity, and quality of life.

Besides, spending an additional half-trillion dollars may not even be feasible in the short run. Defense spending is not like writing larger Social Security checks or increasing healthcare funding. Modern weapons systems depend on highly specialized supply chains, scarce raw materials, advanced semiconductors, skilled engineers, and production facilities that often take years to expand. Shipyards cannot suddenly double submarine production, aircraft manufacturers cannot instantly produce hundreds of additional fighter jets, and missile factories cannot multiply their output overnight simply because Congress appropriates more money. In many cases, production lines are already operating near capacity, while shortages of skilled labor and critical components remain significant bottlenecks.

As a result, a sudden influx of money into the defense sector is likely to lead to substantial waste. When governments try to spend faster than industry can produce, prices rise, contractors gain greater bargaining power, cost overruns become more common, and procurement inefficiencies multiply. Companies may overbuild capacity that later sits idle, while governments may feel pressured to purchase weapons systems that are of lower priority simply because funds have been appropriated. History is replete with examples of defense programs plagued by delays, budget overruns, and equipment that arrives years late or no longer matches evolving military needs.

In other words, throwing hundreds of billions of additional dollars at the Pentagon does not automatically translate into greater military capability. Without a corresponding expansion of the defense industrial base and careful planning, much of the additional spending would likely be absorbed by inflation, inefficiency, and waste rather than producing a proportional increase in national security. The result could be the worst of both worlds: fewer resources for healthcare, education, infrastructure, and scientific research, while taxpayers receive far less additional security than the enormous price tag would suggest.

The recent war on Iran also illustrated an important lesson: wars are not won simply by accumulating ever-larger quantities of military hardware. Intelligence, strategic planning, operational innovation, cyber capabilities, electronic warfare, precision targeting, and effective command and control can often be more decisive than the sheer size of a country's arsenal. Sophisticated intelligence and careful planning can neutralize capabilities that would otherwise require vastly greater expenditures to overcome. In other words, military effectiveness depends not only on how much a country spends, but also on how intelligently it spends it. Pouring hundreds of billions of additional dollars into defense without corresponding improvements in strategy, technology, and force structure may produce more weapons, but not necessarily more security

Every dollar a government spends has an opportunity cost. Resources devoted to tanks, missiles, and fighter aircraft cannot simultaneously be spent on cancer research, teachers, bridges, or child care. Defense is a legitimate function of government, but it is not the only one. National security depends not only on military strength but also on healthy, educated, and economically secure citizens.

This tradeoff is particularly striking in the United States. Political leaders who insist that the nation cannot afford universal health care, expanded nutrition programs, or tuition assistance often have little hesitation approving hundreds of billions of dollars in additional military expenditures. Similar debates are taking place across Europe, where governments facing aging populations and rising healthcare costs are simultaneously being asked to make unprecedented defense commitments.

Supporters of higher military spending argue that a dangerous world requires stronger armed forces. Russia’s invasion of Ukraine, growing tensions with China, cyberattacks, and instability in the Middle East are cited as evidence that democracies must invest more heavily in deterrence. These are legitimate concerns. Security cannot be taken for granted.

The real question, however, is not whether countries should defend themselves. It is whether every additional dollar spent on defense actually produces greater security than alternative investments. Beyond a certain point, the returns from military spending begin to diminish. Purchasing another squadron of fighter jets may contribute less to a nation’s long-term resilience than investing the same money in public health systems, resilient infrastructure, energy independence, cybersecurity, or scientific research.

History offers many examples of great powers exhausting themselves through excessive military spending. The Soviet Union devoted enormous resources to maintaining military parity with the United States while its civilian economy stagnated. Although today’s NATO members are not in the same position, the principle remains relevant: national strength ultimately rests on economic vitality. A nation with crumbling infrastructure, inadequate healthcare, declining educational outcomes, and widening inequality is not made stronger simply by expanding its military budget.

The point is even clearer in the case of Turkey. In a country where roughly a third of the population lives in poverty, raising military spending to 5 percent of GDP would divert enormous resources from already underfunded social needs. It would mean fewer resources for pensions, hospitals, schools, housing, disaster preparedness, and support for families struggling with the cost of living.

For a country still dealing with high inflation, deep inequality, and the consequences of economic mismanagement, such a shift would not be a sign of strength. It would be a grotesque distortion of national priorities. Turkey is being asked to raise military spending to 5 percent of GDP, while its education budget is only about 3.5 percent of GDP and the Health Ministry budget barely 1.7 percent.

There is also a political irony. Many of the loudest advocates of massive increases in military spending are simultaneously demanding sharp reductions in government spending elsewhere. Healthcare programs, social assistance, environmental protection, education, scientific research, and foreign aid are often portrayed as unaffordable luxuries. Yet defense budgets appear to enjoy exemption from the fiscal discipline applied to virtually every other category of public expenditure.

An additional concern is that rapid military expansion can create its own political momentum. Large defense budgets generate powerful economic and political interests that encourage continued procurement regardless of changing strategic needs. Weapons systems are frequently justified less by military necessity than by the jobs they create or the political influence of contractors. Once established, such spending becomes remarkably difficult to reduce.

The objective should not be military weakness. Every country needs armed forces capable of defending its territory and honoring its alliances. But security policy should be guided by careful strategic analysis rather than arbitrary spending targets. A requirement that every NATO member spend a fixed percentage of GDP says little about whether the money is being spent efficiently or addressing the most pressing security threats.

True national security extends far beyond military capability. A society that provides quality healthcare, strong public education, modern infrastructure, scientific innovation, and economic opportunity is more resilient in the face of crises than one that diverts ever-growing shares of national income into weapons while neglecting the well-being of its citizens.

Ultimately, governments must decide what kind of security they wish to provide. A country protected by the world’s most sophisticated missiles but burdened by failing hospitals, unaffordable healthcare, underfunded schools, and deteriorating public services may be heavily armed, yet not necessarily secure. Military strength is an essential component of national security, but it should never come at the expense of the very society it is intended to protect.

Büyük Aptallık

Hayır, Erdoğan hükümetinin NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında sergilediği trajikomik uygulamalardan—caddeleri yeniden asfaltlamasından, mahalleleri panellerle gizlemesinden ve kapsamlı trafik yasakları getirmesinden—söz etmeyeceğim. Bunun yerine, bu yıl Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin temel gündem maddelerinden birine odaklanmak istiyorum: üye ülkelerin askerî harcamalarını artırmaları yönündeki çağrı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin baskısıyla, NATO müttefiklerinden gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5’ine kadarını askerî harcamalara ayırmaları isteniyor. Aynı zamanda bu ülkelerin birçoğu—ABD dahil—hastaneleri, okulları, emeklilik sistemlerini, uygun fiyatlı konut projelerini ve kamu altyapısını finanse etmekte zorlanıyor. Bu durum temel bir soruyu gündeme getiriyor: Askerî harcamaları böylesine dramatik biçimde artırmak, gerçekten de kıt kamu kaynaklarının en doğru kullanım alanı mı?

Turuncu Bunak, yıllardır NATO üyelerinin askerî harcamalarını ciddi ölçüde artırmaları gerektiğini savunuyor. Sürekli olarak ABD’nin ittifakın savunma yükünü orantısız biçimde üstlendiğini, Avrupalı müttefiklerin ise GSYH’lerinin yüzde 5’ini savunmaya ayırarak bu yükün daha büyük bölümünü üstlenmeleri gerektiğini öne sürüyor.

Bugün de şu paylaşımı yaptı:

NATO üyelerinin askerî harcamalarına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Rusya’ya komşu olması ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle GSYH’sinin yaklaşık yüzde 4,5’ini savunmaya ayıran Polonya dışında, neredeyse tüm NATO üyeleri uzun yıllardır kabul gören yüzde 2 hedefi etrafında kümelenmiş durumda. Hatta Amerika Birleşik Devletleri bile savunmaya GSYH’sinin yalnızca biraz üzerinde, yaklaşık yüzde 3’ünü harcıyor. Başka bir ifadeyle, NATO içinde uzun yıllardır GSYH’nin yaklaşık yüzde 2’sinin hem ulusal güvenlik hem de diğer kamu öncelikleri arasında makul bir denge oluşturduğu yönünde geniş bir uzlaşı vardı.

Bu hedefin GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılması, modern barış dönemlerinin en büyük kamu kaynaklarının yeniden tahsisinden biri anlamına gelecektir. Birçok ülke için bu, mevcut savunma bütçelerini iki katından fazla artırmayı gerektirecektir. Kongre’nin Trump’ın 2027 mali yılı için önerdiği 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesini onaylaması halinde bile, ABD’nin askerî harcamaları GSYH’nin yaklaşık yüzde 4,5’ine yükselecektir. Bu, büyük savaş dönemleri dışında onlarca yıldır görülmeyen bir düzeydir.

Böylesine büyük bir artışın savunma dışı öncelikler açısından çok ağır bir bedeli olacaktır. Vergilerin önemli ölçüde artırılması ya da borçlanmanın ciddi biçimde yükseltilmesiyle finanse edilmediği sürece, sağlık, eğitim, altyapı, bilimsel araştırmalar ve diğer sivil kamu programlarında daha derin kesintiler yapılması neredeyse kaçınılmaz olacaktır.

Bu bütçeler zaten, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’na (CBP) ayrılan kaynaklardaki hızlı artış nedeniyle baskı altındadır. Askerî harcamalara bir kez daha yüz milyarlarca dolarlık ilave kaynak aktarılması, Amerikalıların sağlığını, üretkenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan iyileştiren yatırımlar üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır.

Üstelik askerî harcamalara ilave yarım trilyon dolar aktarmak kısa vadede teknik olarak bile mümkün olmayabilir. Savunma harcamaları, sosyal güvenlik maaşlarını artırmak ya da sağlık bütçesini genişletmek gibi değildir. Modern silah sistemleri; son derece uzmanlaşmış tedarik zincirlerine, kritik hammaddelere, ileri teknoloji çiplere, nitelikli mühendislere ve kurulması yıllar süren üretim tesislerine ihtiyaç duyar. Tersaneler bir gecede iki kat fazla denizaltı üretemez; uçak fabrikaları aniden yüzlerce ilave savaş uçağı teslim edemez; füze üreticileri de Kongre daha fazla ödenek ayırdı diye üretimlerini bir anda katlayamaz. Zaten birçok üretim hattı kapasitesinin sınırında çalışırken, nitelikli iş gücü ve kritik bileşen sıkıntıları da devam ediyor.

Bunun sonucu olarak savunma sektörüne bir anda büyük miktarda para akıtılması önemli ölçüde israfa da yol açacaktır. Devletler sanayinin üretebileceğinden daha hızlı harcama yapmaya çalıştığında fiyatlar yükselir, yüklenici firmaların pazarlık gücü artar, maliyet aşımı yaygınlaşır ve satın alma süreçleri verimsizleşir. Şirketler daha sonra atıl kalacak üretim kapasitesi oluşturabilir; hükümetler ise yalnızca bütçede ödenek bulunduğu için önceliği düşük silah sistemlerini satın almaya yönelebilir. Tarih, gecikmeler, bütçe taşmaları ve hizmete girdiğinde artık ihtiyaçlara cevap vermeyen silah programlarının örnekleriyle doludur.

Başka bir ifadeyle, Pentagon’un üzerine yüz milyarlarca dolar daha dökmek otomatik olarak daha güçlü bir ordu yaratmaz. Savunma sanayii altyapısı eş zamanlı olarak genişletilmediği ve dikkatli bir planlama yapılmadığı sürece, ilave kaynakların önemli bir bölümü enflasyon, verimsizlik ve israf içinde eriyebilir. Sonuçta hem sağlık, eğitim, altyapı ve bilimsel araştırmalar için daha az kaynak kalır hem de vergi mükellefleri ödenen devasa faturaya rağmen beklenen güvenlik artışını elde edemez.

İran ile yaşanan son savaş da önemli bir gerçeği ortaya koydu: Savaşlar yalnızca daha fazla silah yığarak kazanılmaz. İstihbarat, stratejik planlama, operasyonel yenilik, siber yetenekler, elektronik harp, hassas hedefleme ve etkin komuta-kontrol sistemleri çoğu zaman sahip olunan silah miktarından daha belirleyici olabilir. Güçlü istihbarat ve doğru strateji, normalde çok daha büyük askerî harcamalar gerektirecek tehditleri etkisiz hale getirebilir. Dolayısıyla askerî etkinliği belirleyen yalnızca ne kadar harcandığı değil, paranın ne kadar akıllıca harcandığıdır. Strateji, teknoloji ve kuvvet yapısında karşılığı olmayan yüz milyarlarca dolarlık ilave savunma harcamaları daha fazla silah üretebilir; ancak mutlaka daha fazla güvenlik üretmez.

Devletlerin yaptığı her harcamanın bir fırsat maliyeti vardır. Tanklara, füzelere ve savaş uçaklarına ayrılan kaynaklar aynı anda kanser araştırmalarına, öğretmenlere, köprülere ya da çocuk bakımına ayrılamaz. Savunma devletin temel görevlerinden biridir; ancak tek görevi değildir. Ulusal güvenlik yalnızca askerî güçten değil, aynı zamanda sağlıklı, eğitimli ve ekonomik açıdan güvende olan vatandaşlardan da beslenir.

Bu tercih özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde dikkat çekicidir. Evrensel sağlık hizmetini, beslenme programlarını ya da üniversite desteğini finanse edecek kaynak bulunmadığını söyleyen siyasetçiler, söz konusu yüz milyarlarca dolarlık askerî harcamalar olduğunda aynı tereddüdü göstermemektedir. Benzer tartışmalar Avrupa’da da yaşanıyor. Yaşlanan nüfusun ve artan sağlık harcamalarının yükünü taşıyan hükümetlerden aynı anda tarihte görülmemiş ölçekte savunma harcamaları yapmaları isteniyor.

Savunma harcamalarının artırılmasını savunanlar, giderek daha tehlikeli hale gelen dünyada bunun zorunlu olduğunu ileri sürüyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Çin’le artan gerilim, siber saldırılar ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık bu görüşün temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Bunlar elbette ciddiye alınması gereken güvenlik riskleridir.

Ancak asıl soru ülkelerin kendilerini savunup savunmaması değildir. Asıl soru, savunmaya harcanan her ilave doların, aynı paranın başka alanlara yatırılmasına kıyasla gerçekten daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamadığıdır. Belli bir noktadan sonra askerî harcamaların marjinal getirisi azalmaya başlar. Bir filo daha savaş uçağı almak yerine aynı kaynağı halk sağlığına, dayanıklı altyapıya, enerji bağımsızlığına, siber güvenliğe veya bilimsel araştırmalara ayırmak, ülkenin uzun vadeli dayanıklılığına çok daha büyük katkı sağlayabilir.

Tarih, aşırı askerî harcamalar nedeniyle ekonomik gücünü tüketen büyük devletlerin örnekleriyle doludur. Sovyetler Birliği, ABD ile askerî dengeyi korumak uğruna devasa kaynaklar harcarken sivil ekonomisi giderek zayıfladı. Bugünkü NATO üyeleri aynı durumda olmasa da temel ilke değişmemiştir: Gerçek ulusal güç, sağlam bir ekonomik temele dayanır. Altyapısı çöken, sağlık sistemi yetersiz, eğitim kalitesi gerileyen ve gelir eşitsizliği büyüyen bir ülke, askerî bütçesini büyüttüğü için otomatik olarak daha güçlü hale gelmez.

Bu durum Türkiye açısından çok daha çarpıcıdır. Nüfusunun neredeyse yarısının yoksulluk içinde yaşadığı bir ülkede askerî harcamaların GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılması, zaten yetersiz olan sosyal harcamalardan devasa kaynakların çekilmesi anlamına gelir. Bu; emeklilere, hastanelere, okullara, konut projelerine, afet hazırlıklarına ve hayat pahalılığıyla mücadele eden ailelere ayrılan kaynakların daha da azalması demektir.

Yüksek enflasyon, derin gelir eşitsizliği ve yıllardır süren ekonomik kötü yönetimin sonuçlarıyla mücadele eden bir ülke için böyle bir tercih güç göstergesi değil, ulusal önceliklerin grotesk biçimde ters yüz edilmesi olur. Türkiye’de askerî harcamaların GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılması istenirken, eğitim harcamalarının milli gelire oranı yalnızca yaklaşık yüzde 3,5, Sağlık Bakanlığı bütçesinin oranı ise sadece yüzde 1,7 düzeyinde olduğu unutulmamalıdır.

İşin bir başka ironik yönü de şudur: Askerî harcamalarda dev artış isteyenlerin çoğu, aynı zamanda diğer kamu harcamalarında sert kesintileri savunmaktadır. Sağlık, sosyal yardım, çevre koruma, eğitim, bilimsel araştırma ve dış yardım programları sürekli “karşılanamaz lüksler” olarak sunulurken, savunma bütçeleri mali disiplin tartışmalarının dışında tutulmaktadır.

Sonuçta her hükümet nasıl bir güvenlik anlayışına sahip olmak istediğine karar vermek zorundadır. Dünyanın en gelişmiş füzelerine sahip olup hastaneleri çöken, sağlık hizmetlerine erişilemez hale gelen, okulları yetersiz kalan ve kamu hizmetleri giderek kötüleşen bir ülke ağır silahlı olabilir; ancak gerçekten güvenli olduğu söylenemez. Askerî güç ulusal güvenliğin vazgeçilmez unsurlarından biridir; fakat korunması gereken toplumun refahı pahasına büyütülmemelidir.