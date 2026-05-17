Türkiye’de curcuna devam ediyor. Bir yandan düşürülemeyen enflasyon halkı giderek daha derin bir yoksulluğun içine iterken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e, tahminini ise yüzde 26’ya yükseltti. İktidar bunu, Amerika ve İsrail’in İran’a açtığı savaşın petrol ve diğer girdi maliyetleri üzerindeki etkilerine bağlayarak, yıllardır süren beceriksiz ekonomi yönetiminin üzerini örtmeye çalışıyor. Oysa sorun yalnızca dış şoklar değil, yanlış faiz politikaları, kur krizleri, hukuk güvensizliği ve tamamen siyasi kaygılarla yönetilen ekonomi düzenidir. Bu gidişle, yıl sonu enflasyonu yeniden yüzde 30’lara çıkacak.

Ekonomik sıkıntılardan çıkış yolu bulamayan Erdoğan ise erimekte olan siyasi desteğinin farkında. Bu nedenle normal koşullarda yapılacak bir seçimi kazanmasının giderek zorlaştığını görüyor. Büyük bir olasılıkla 2027’de yapılacak seçimlerin iktidar açısından ciddi bir risk taşıdığını biliyor. Bu yüzden ekonomi yönetimindeki başarısızlıkların üzerini dış güçler, savaşlar ve “küresel komplolar” söylemiyle kapatmaya çalışırken, öte yandan iç siyasette baskıyı artırarak muhalefeti zayıflatmaya yöneliyor. Çünkü bugün yaşanan ekonomik kriz artık yalnızca bir hayat pahalılığı sorunu değil; aynı zamanda siyasi meşruiyet krizine dönüşmüş durumda.

Gündemar’ın 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2.250 kişiyle gerçekleştirilen Türkiye Gündemi Araştırması’na göre, kararsızlar, “fikrim yok” diyenler ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında CHP yüzde 36,10 ile birinci parti konumunu koruyor. AKP ise yüzde 28,56 ile ikinci sırada yer alıyor.

2025 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, CHP’nin oy oranının 27 baz puan arttığı, AKP’nin ise 239 baz puan gerilediği görülüyor. Bu tablo, ekonomik kriz derinleşirken ve hayat pahalılığı toplumun geniş kesimlerini daha fazla sıkıştırırken, iktidarın siyasi desteğinin çözülmesinin sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle AKP açısından yüzde 2’yi aşan bu düşüş, yalnızca geçici bir memnuniyetsizlik değil; ekonomik yönetim, hukuk sistemi ve kurumsal güven kaybına yönelik daha yapısal bir tepkinin göstergesi olarak okunabilir.

Araştırma sonuçları, olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da muhalefet adaylarının tamamının Erdoğan’ın önünde olduğunu ve farkı açtığını ortaya koyuyor. Örneğin, İmamoğlu’nu Erdoğan’a tercih edenlerin oranı Eylül 2025’te yüzde 11,2 iken bugün yüzde 14,7’ye yükselmiş durumda. Mansur Yavaş ise en yüksek farkı koruyan isim olarak öne çıkıyor.

Burada özellikle dikkat çekici olan nokta, Erdoğan’ın Mansur Yavaş karşısında ancak yüzde 42,2 seviyesine ulaşabilmesi ile AKP’nin oy oranının yüzde 28,6’da kalması arasındaki farktır. Bu durum, Erdoğan’ın hâlâ partisinin çekirdek tabanının ötesinde belirli bir kişisel destek kapasitesine sahip olduğunu gösterse de, aynı zamanda geçmiş seçimlere kıyasla ciddi bir erime yaşandığına işaret ediyor. Bir başka ifadeyle, AKP’nin kurumsal desteği zayıflarken Erdoğan artık eskisi kadar geniş bir “ekstra oy” havuzunu mobilize edemiyor.

Muhalefet açısından bakıldığında ise CHP’nin birinci parti konumunu koruması önemli olmakla birlikte, artışın sınırlı kalması dikkat çekiyor. Bu durum, seçmenin önemli bir bölümünün iktidardan uzaklaşırken aynı zamanda alternatif konusunda da temkinli davrandığını gösteriyor. Ancak mevcut eğilim devam ederse, 2027’de yapılması muhtemel bir seçim iktidar açısından geçmiş seçimlere kıyasla çok daha yüksek risk taşıyacaktır.

Erdoğan, seçimi kaybetmemek için çok cepheli bir mücadele yürütüyor. Aslında mevcut Anayasa’ya göre Erdoğan’ın bir kez daha aday olması son derece tartışmalı. Anayasa’da bir kişinin en fazla iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabileceği açık biçimde yazıyor. Buna rağmen Erdoğan bugün fiilen üçüncü dönemini sürdürüyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefetin önceki seçimlerde Erdoğan’ın adaylığına güçlü bir anayasal itiraz geliştirmemesi ve meseleyi “sandıkta yenme” stratejisine indirgemesiydi. Böylece, birçok hukukçunun açık bir Anayasa ihlali olarak değerlendirdiği durum fiilen normalleştirildi.

Şimdi ise Erdoğan’ın önünde yeni bir anayasal engel bulunuyor. Mevcut sisteme göre yeniden aday olabilmesinin en önemli yollarından biri, TBMM’nin erken seçim kararı alması. Çünkü Anayasa’daki ilgili madde, Meclis’in seçimleri yenileme kararı alması durumunda Cumhurbaşkanı’na yeniden adaylık hakkı tanıyor. Erdoğan da bu muğlaklık ve yorum alanından yararlanarak dördüncü kez aday olmanın zeminini hazırlamaya çalışıyor. Bunun için de Türkiye’nin erken seçime götürülmesi gerekiyor.

Ancak Erdoğan’ın aklındaki tek seçenek bu değil. Daha kalıcı ve risksiz gördüğü yol, Anayasa’yı değiştirerek “en fazla iki dönem” sınırlamasını tamamen ortadan kaldırmak. Bunun için Meclis aritmetiği kritik önem taşıyor. Eğer anayasa değişikliği 360 ile 399 oy arasında kabul edilirse, düzenleme zorunlu olarak referanduma gitmek zorunda. Erdoğan’ın asıl sıkıntısı da burada başlıyor. Çünkü mevcut ekonomik kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve giderek sertleşen otoriterleşme ortamında olası bir referandumu kazanamayacağını biliyor.

Bu nedenle iktidar, Meclis’te ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilmek için DEM Parti ile temas arayışlarını artırıyor. Buradaki amaç yalnızca yeni anayasa tartışması değil; aynı zamanda Erdoğan’ın siyasi geleceğini garanti altına alacak bir çoğunluğu oluşturmak. Ancak bu durum da Türkiye siyasetindeki en büyük çelişkilerden birini ortaya çıkarıyor: Yıllarca DEM Parti’yi ve Kürt siyasi hareketini kriminalize eden iktidar, bugün kendi siyasi devamlılığı için aynı kesimlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bahçeli eliyle ortaya atılan “Terörsüz Türkiye” sürecinin giderek yalnızca Öcalan eksenine indirgenmesi ve aylar geçmesine rağmen somut bir siyasi çerçeveye kavuşamamasının temel nedenlerinden biri de, Erdoğan’ın DEM Parti’den hâlâ net bir destek garantisi alamamış olmasıdır. Süreç başından beri kamuoyuna büyük söylemlerle sunulsa da, ortada ne şeffaf bir müzakere zemini ne de toplumsal mutabakat yaratabilecek kapsamlı bir demokratikleşme programı bulunuyor. Bu nedenle girişim giderek gerçek bir çözüm arayışından çok, Meclis aritmetiğine yönelik taktiksel bir hamle görüntüsü veriyor.

Ancak DEM Parti’nin kendi iç dinamikleri ve taban psikolojisi düşünüldüğünde, bunun kolay bir denklem olmadığı açık. Selahattin Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen yaklaşık on yıldır cezaevinde tutulduğu, çok sayıda belediyeye kayyum atandığı ve Kürt siyasetinin sürekli yargı baskısı altında tutulduğu bir ortamda, Erdoğan’ın siyasi geleceğini garanti altına alacak bir anayasa değişikliğine koşulsuz destek verilmesi parti tabanında ciddi kırılmalar yaratabilir. Bu nedenle DEM Parti yönetimi açısından mesele yalnızca anayasa pazarlığı değil; aynı zamanda kendi siyasal meşruiyetini ve seçmen tabanıyla ilişkisini koruma sorunu haline geliyor.

Öte yandan Erdoğan’ın DEM Parti desteği olmadan Meclis’te ihtiyaç duyduğu sayıya ulaşması da son derece zor görünüyor. Cumhur İttifakı’nın mevcut sandalye dağılımı anayasa değişikliği için yeterli değil. Diğer partilerden milletvekili transferleriyle belirli bir sayı artışı sağlanabilse bile, referandumsuz anayasa değişikliği için gereken 400 oya ulaşmak bugün itibarıyla gerçekçi görünmüyor. Bu nedenle Ankara’daki siyasi trafik giderek daha fazla anayasa, erken seçim ve olası ittifak pazarlıkları etrafında şekilleniyor.

Öte yandan CHP’ye karşı hem yargı hem de yandaş medya üzerinden yürütülen siyasi savaş giderek daha da sertleşiyor. Tutarsız, çelişkilerle dolu ve yer yer absürt iddianamelerle açılan davaların temel amacı, İmamoğlu başta olmak üzere CHP’li belediye başkanlarını mümkün olduğunca uzun süre hapiste tutmak ve siyaseten yıpratmak gibi görünüyor.

Ortaya konulan suçlamaların önemli bir kısmı somut delillerden çok siyasi yorumlara ve zorlama çıkarımlara dayanırken, kamuoyunda bu süreçlerin hukuki olmaktan ziyade siyasi niteliği ağır basan operasyonlar olduğu algısı giderek güçleniyor. Özellikle bir “hayal ürünü” olarak değerlendirilen ve birçok hukukçuya göre sanıkların derhal tahliye edilmesi gereken davanın bir sonraki celsesinin Temmuz ayına ertelenmesi, yargı sürecinin adalet üretmekten çok cezalandırma aracına dönüştüğünün belgesi.

Erdoğan’ın aklındaki bir başka senaryonun ise mutlak butlan davasını sonuçlandırarak CHP’yi yeniden Kılıçdaroğlu’nun kontrolüne bırakmak ve ardından baskın bir erken seçime gitmek olduğu yönünde güçlü yorumlar yapılıyor. Bu senaryonun temel hesabı, zaten uzun süredir iç gerilim yaşayan CHP’nin böyle bir müdahale sonrasında ciddi biçimde bölüneceği ve muhalefetin seçim sürecine dağınık, moralsiz ve liderlik tartışmaları içinde gireceği varsayımına dayanıyor.

İktidar açısından bakıldığında, bu strateji ekonomik krizin daha da derinleşmesinden önce sandığa gitmeyi ve karşısında birleşik bir muhalefet yerine parçalanmış bir yapı bulmayı hedefliyor olabilir. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetiminde etkili hale gelmesi durumunda, parti içinde yeni bir güç mücadelesi yaşanacağı ve bunun muhalefetin enerjisini iç çatışmalara yönelteceği düşünülüyor. Erdoğan cephesi muhtemelen böyle bir tabloda Kılıçdaroğlu’nun doğrudan olmasa bile zımni biçimde daha “yumuşak” bir muhalefet çizgisine kayacağını ve sert bir toplumsal mobilizasyon yaratamayacağını hesaplıyor.

Ancak bu stratejinin önemli riskleri de bulunuyor. Öncelikle, bir siyasi partinin iç yapısının yargı kararları üzerinden şekillendirilmesi algısı toplumun geniş kesimlerinde ciddi bir demokratik meşruiyet tartışması yaratabilir. Ayrıca CHP tabanının ve özellikle genç seçmenin böyle bir müdahaleye sert tepki verme ihtimali de küçümsenmemeli. Bu nedenle iktidarın kısa vadeli siyasi avantaj hesabı, uzun vadede sistemin meşruiyet krizini daha da derinleştirebilir.

Öte yandan, yarından umudu giderek azalan gençliği yeniden etkileyebilmek için AKP son dönemde bir dizi gençlik etkinliği ve kampanyası düzenlemeye başladı. Ancak yapılan araştırmalar, iktidarın gençler üzerindeki etkisinin ciddi biçimde zayıfladığını gösteriyor. Gündemar tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada katılımcılara, “Türkiye’de gençlerin geleceğe umutla baktığı görüşüne ne ölçüde katılıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan tablo ise toplumun gençlerin ruh hali ve geleceğe dair beklentileri konusunda oldukça karamsar olduğunu ortaya koyuyor.

Katılımcıların yüzde 77’si gençlerin geleceğe umutla baktığı görüşüne katılmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 10’luk bir kesim gençlerin umutlu olduğunu düşünüyor. Yüzde 12 ise, kararsız olduğunu ifade ediyor. Bu oranlar, Türkiye’de yalnızca ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda ciddi bir gelecek ve motivasyon krizinin yaşandığını gösteriyor.

Bugünün gençliği yüksek enflasyon, işsizlik, liyakat yerine sadakatin öne çıktığı bir sistem, ifade özgürlüğüne yönelik baskılar ve giderek daralan yaşam alanları içinde büyüdü. Üniversite diplomasının iş garantisi sağlamadığı, barınmanın bile büyük sorun haline geldiği bir ortamda, milyonlarca genç için yurt dışına gitmek artık bir tercih değil, bir kaçış planına dönüşmüş durumda. Bu nedenle iktidarın düzenlediği konserler, festivaller veya gençlik buluşmaları, yapısal sorunlar çözülmeden geniş kesimlerde karşılık bulmakta zorlanıyor.

Çünkü mesele artık yalnızca ekonomik değil; gençlerin önemli bir bölümü sistemin kendilerine adil bir gelecek sunmadığına inanıyor. Bu da Türkiye açısından en büyük tehlikelerden birini oluşturuyor: Ülkenin en eğitimli, en dinamik ve en üretken kuşağının umudunu kaybetmesi.

Dün Kocaeli’nde düzenlenen etkinlik ise bu çelişkinin adeta küçük bir özeti gibiydi. Öğrenci yurtlarında (KYK) kalan gençlerin, “ücretsiz okul gezisi” ve “dört şarkıcı gelecek” denilerek “Gençlik Şöleni”ne götürüldükleri, ardından da saatlerce alanda bekletildikleri WhatsApp yazışmalarından anlaşılıyor.

Bu mitinge zorla ya da kandırılarak getirilmiş gençlere Erdoğan’ın “kimsenin sizi kullanmasına izin vermeyin” demesi ise günün en büyük ironilerinden biriydi. Çünkü Türkiye’de gençlik uzun süredir tam da siyasetin, propagandanın ve kutuplaştırıcı dilin en yoğun biçimde kullanıldığı alanlardan biri haline gelmiş durumda.

Bir yandan ekonomik umutsuzluk, işsizlik, liyakatsizlik ve gelecek kaygısı gençleri kuşatırken, öte yandan iktidarın gençliği sürekli ideolojik mobilizasyonun parçası haline getirmeye çalışması bu söylemi daha da çelişkili kılıyor. Özellikle devlet imkânlarıyla organize edilen etkinliklerde gençlere “özgür düşünce”, “bağımsız duruş” ve “kimseye kullandırmama” çağrısı yapılması oldukça paradoksal.

Katılan gençlerin kameralara görüntü vermemek için gösterdikleri çaba da ayrıca çok anlamlıydı. Bazılarının yüzlerini çevirmesi, telefonlarıyla kendilerini gizlemeye çalışması ya da kameraların olduğu alanlardan uzak durması, aslında yalnızca bir çekingenlik değil; gençlerin siyasal atmosfer karşısındaki rahatsızlığının sembolik bir yansımasıydı.

Çünkü bugün birçok genç, iktidarla özdeşleşmiş görüntüler içinde yer almanın sosyal çevrelerinde, üniversitelerinde ya da dijital dünyada nasıl algılanacağını hesaplıyor. Bu durum, iktidarın gençlik üzerindeki kültürel ve duygusal etkisinin ne kadar aşındığını göstermesi açısından önemli. Geçmişte coşkuyla sergilenen kalabalıkların yerini artık kameradan kaçan, görünmek istemeyen ve kendisini mesafeli tutmaya çalışan bir gençlik görüntüsü alıyor.

Aslında bu davranışlar, araştırmalarda ortaya çıkan umutsuzluk ve yabancılaşma hissiyle de örtüşüyor. Gençler yalnızca ekonomik krizden bunalmış değil; aynı zamanda kendilerini temsil etmeyen bir siyasal dilin dekoru olmak istemiyorlar. Bu nedenle kameralardan kaçırılan her yüz, belki de Türkiye’de gençliğin siyasal iktidarla arasına koyduğu mesafenin sessiz bir ifadesi haline geliyor.

Turkey’s Lost Generation



The three-ring circus in Turkey continues. Persistently high inflation is pushing the public deeper into poverty, while the Central Bank has raised its year-end inflation target from 16 percent to 24 percent and its forecast to 26 percent. The government is trying to blame this on the impact of the U.S.-Israeli war against Iran on oil and other input costs in order to cover up years of incompetent economic management. Yet the problem is not merely external shocks, but also misguided monetary and fiscal policies, currency crises, the collapse of legal certainty, and an economy run entirely by political calculations. At this rate, year-end inflation will likely climb back into the 30 percent range.

Unable to find an off-ramp from the economic crisis, Erdoğan is also aware of his eroding political support. He understands that winning a normal election is becoming increasingly difficult. Most likely, he knows that the elections expected in 2027 pose a serious threat to his rule. That is why, while trying to disguise the failures of economic management through narratives about foreign powers, wars, and “global conspiracies,” he is simultaneously intensifying domestic political pressure to weaken the opposition. Because today’s crisis is no longer merely a cost-of-living issue; it has become a crisis of political legitimacy.

According to Gündemar’s Turkey Agenda Survey conducted between April 23–26, 2026, with 2,250 participants, after undecided voters, “no opinion” responses, and protest votes were proportionally distributed, the CHP remains the leading party with 36.10 percent, while the AKP follows in second place with 28.56 percent.

Compared with September 2025, the CHP’s vote share has risen by 27 basis points, while the AKP has fallen by 239 basis points. This suggests that as the economic crisis deepens and the rising cost of living squeezes broader segments of society, the government’s political support continues to erode. For the AKP, a decline exceeding two percentage points reflects not merely temporary dissatisfaction, but a more structural reaction to economic mismanagement, the collapse of trust in the legal system, and institutional decay.

The survey results also show that in all possible second-round presidential election scenarios, opposition candidates are ahead of Erdoğan and widening the gap. For example, the percentage preferring İmamoğlu over Erdoğan has risen from 11.2 percent in September 2025 to 14.7 percent today. Mansur Yavaş continues to maintain the largest margin.

What is particularly striking here is the gap between Erdoğan’s 42.2 percent against Mansur Yavaş and the AKP’s 28.6 percent. This suggests that Erdoğan still retains a certain degree of personal support beyond the party’s core base, but also indicates a serious erosion compared with previous elections. In other words, while the AKP’s institutional support weakens, Erdoğan can no longer mobilize the broad “extra vote” pool he once could.

From the opposition’s perspective, while it is significant that the CHP remains the leading party, the limited increase in support is also noteworthy. This indicates that many voters are distancing themselves from the government while remaining cautious about alternatives. Nevertheless, if current trends continue, elections likely to be held in 2027 could pose a far greater risk to the government than previous elections.

Erdoğan is waging a multi-front struggle to avoid losing power. In fact, under the current Constitution, Erdoğan’s eligibility to run again is highly controversial. The Constitution clearly states that a person may serve as president for a maximum of two terms. Yet Erdoğan is effectively serving a third term today. One major reason for this was the opposition under Kılıçdaroğlu, which in previous elections failed to mount a strong constitutional challenge to Erdoğan’s candidacy and instead reduced the issue to a strategy of “defeating him at the ballot box.” As a result, what many legal scholars considered a clear constitutional violation was effectively normalized.

Now Erdoğan faces another constitutional obstacle. Under the current system, one of the main ways he can run again is if Parliament calls for early elections. This is because the relevant constitutional article grants the president the right to run again if Parliament votes to dissolve itself and renew elections. Erdoğan is therefore trying to exploit this ambiguity and the room for interpretation to pave the way for a fourth candidacy. For this to happen, Turkey would need to go to early elections.

But this is not Erdoğan’s only option. The more permanent and less risky path in his mind is to amend the Constitution entirely and abolish the “maximum two terms” rule. Parliamentary arithmetic is critical here. If a constitutional amendment passes with between 360 and 399 votes, it must go to a referendum. This is where Erdoğan’s main problem begins, because he knows he would likely lose such a referendum amid high inflation, rising living costs, and an increasingly authoritarian atmosphere.

For this reason, the government has intensified efforts to secure support from the DEM Party in Parliament to secure the additional votes needed to reach 400. The objective is not merely constitutional reform, but securing the parliamentary majority necessary to guarantee Erdoğan’s political future. Yet this also exposes one of the greatest contradictions in Turkish politics: after years of criminalizing the DEM Party and the broader Kurdish political movement, the government now needs their support for its own political survival.

One of the main reasons the “Terror-Free Turkey” process introduced by Bahçeli has increasingly been reduced to an Öcalan-centered discussion and has gone nowhere for months is that Erdoğan has still not secured firm support from the DEM Party. Although the initiative was presented to the public with grand rhetoric from the outset, there is neither a transparent negotiation framework nor a comprehensive democratization program capable of generating a broad social consensus. As a result, the process increasingly resembles not a genuine peace effort, but a tactical maneuver aimed at parliamentary arithmetic.

Given the DEM Party’s internal dynamics and voter psychology, however, this is not a simple equation. In an environment where Selahattin Demirtaş has remained imprisoned for nearly a decade despite rulings by the European Court of Human Rights, numerous municipalities have been placed under state trusteeship, and Kurdish politics remains under constant judicial pressure, unconditional support for a constitutional amendment designed to secure Erdoğan’s political future could create serious fractures within the party’s base. For the DEM leadership, therefore, the issue is not merely constitutional bargaining but also the preservation of its own political legitimacy and its relationship with its voters.

Meanwhile, without the DEM Party’s support, Erdoğan appears unlikely to secure the numbers he needs in Parliament. The current seat distribution of the People’s Alliance is insufficient for constitutional change. Even if some deputies from other parties are persuaded(!) to defect, reaching the 400 votes necessary to amend the Constitution without a referendum does not currently seem realistic. This is why Ankara’s political traffic is increasingly revolving around constitutional changes, early elections, and potential alliance negotiations.

At the same time, the political war waged against the CHP through both the judiciary and pro-government media continues to intensify. The primary aim of the inconsistent, contradictory, and at times absurd indictments appears to be keeping İmamoğlu and other CHP mayors in prison for as long as possible while politically wearing them down.

Many of the accusations rely less on concrete evidence than on political interpretations and forced inferences, reinforcing the public perception that these are political operations disguised as legal proceedings. In particular, the postponement of the “Spying” case until July, widely regarded by many legal experts as a “fantasy” and one in which the defendants should have been immediately released, has become further evidence that the judicial process has evolved from producing justice into serving as an instrument of punishment.

Another scenario reportedly in Erdoğan’s mind is to conclude the “absolute nullity” case, return control of the CHP to Kılıçdaroğlu, and then call a snap early election. The calculation behind this scenario is that a CHP already beset by internal tensions would become deeply divided after such an intervention, leaving the opposition fragmented, demoralized, and consumed by leadership struggles heading into the election.

From the government’s perspective, this strategy could aim to go to the polls before the economic crisis worsens further and to face a divided opposition rather than a united one. If Kılıçdaroğlu were once again to become influential in party management, it is believed that new internal power struggles would emerge, redirecting the opposition’s energy inward. Erdoğan’s camp likely calculates that under such circumstances, Kılıçdaroğlu would, even implicitly, adopt a softer opposition line incapable of generating strong public mobilization.

Yet this strategy also carries significant risks. First, shaping a political party’s internal structure through judicial rulings could create a serious democratic legitimacy crisis in the eyes of broad segments of society. Moreover, the possibility of a strong backlash from the CHP base, especially younger voters, should not be underestimated. Thus, what may appear to be a short-term political advantage for the government could, in the long run, deepen the system’s legitimacy crisis.

Meanwhile, in an effort to reconnect with increasingly hopeless young people, the AKP has recently launched a series of youth events and campaigns. However, surveys show that the government’s influence over young voters has weakened dramatically. In another study conducted by Gündemar, participants were asked: “To what extent do you agree that young people in Turkey look to the future with hope?” The results reveal a deeply pessimistic public perception regarding the mood and future outlook of the country’s youth.

77 percent of respondents disagreed with the statement that young people look to the future with hope, while only 10% believed they do. Another 12 percent said they were undecided. These figures indicate that Turkey is facing not only an economic crisis but also a profound crisis of hope and motivation.

Today’s youth have grown up amid high inflation, unemployment, a system in which loyalty outweighs merit, expanding restrictions on freedom of expression, and a steadily shrinking social space. In an environment where even a university diploma no longer guarantees employment and housing itself has become a major problem, emigrating abroad has transformed from a preference into an escape plan for millions of young people. As a result, the government’s concerts, festivals, and youth gatherings struggle to resonate with broad segments of society so long as structural problems remain unresolved.

Because the issue is no longer merely economic, a significant portion of young people no longer believe the system offers them a fair future. This represents one of Turkey’s greatest dangers: the loss of hope among the country’s most educated, dynamic, and productive generation.

Yesterday’s event in Kocaeli was almost a miniature summary of this contradiction. WhatsApp messages revealed that students staying in state dormitories (KYK) were brought to the so-called “Youth Festival” after being told there would be a “free school trip” and “four singers performing,” only to be left waiting in the area for hours afterward.

What made the scene even more ironic was Erdoğan telling these young people — many of whom appeared to have been brought there under pressure or through misleading promises — “Don’t let anyone use you.” In reality, Turkish youth has for years become one of the primary arenas in which politics, propaganda, and polarizing rhetoric are most intensely deployed.

On the one hand, young people are surrounded by economic despair, unemployment, nepotism, and deep anxiety about the future. On the other hand, the government’s constant attempts to turn youth into part of an ideological mobilization campaign make such rhetoric appear even more contradictory. Calls for “independent thinking,” “standing on your own,” and “not letting yourself be used” sound particularly paradoxical when delivered at events organized through state resources.

Equally revealing was the effort many participants made to avoid being captured on camera. Some turned their faces away, some tried to hide behind their phones, while others stayed away from areas with heavy camera presence. This was not merely shyness; it was a symbolic reflection of the discomfort many young people feel toward the current political atmosphere.

Today, many young people carefully calculate how appearing in pro-government imagery may be perceived within their social circles, universities, or digital communities. This is significant because it demonstrates how much the government’s cultural and emotional influence over youth has eroded. The enthusiastic crowds once proudly displayed have increasingly been replaced by young people who avoid cameras, do not want to be seen, and consciously maintain their distance.

In fact, these behaviors align closely with the feelings of hopelessness and alienation reflected in the surveys. Young people are not only exhausted by the economic crisis; they also do not want to be decorative props in a political discourse that they feel does not represent them. Every face turned away from the cameras has perhaps become a quiet expression of the growing distance between Turkey’s youth and the political establishment.