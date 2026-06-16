Last week began with Trump declaring victory over a reflecting pool and ended with Iran declaring victory over a ceasefire.

The week opened with triumphant announcements about the newly renovated Reflecting Pool at the Lincoln Memorial. After a $14 million makeover featuring a dark-blue waterproof coating and a much-publicized water-treatment system, the administration presented the project as proof that Trump was fixing what others had failed to fix. The president proudly declared that the pool, once “filthy” and “dirty,” had finally been restored to greatness.

Unfortunately, nature had not received the memo.

Within days, algae returned, turning parts of the water green and sending workers back into the pool to battle the bloom. Reports that crews were applying hydrogen peroxide while officials insisted the new technology had already solved the problem created an unfortunate contrast between the administration’s claims and the view visible to every tourist standing on the National Mall.

But no modern political story is complete without a search for someone else to blame.

Faced with questions about why algae had returned so quickly, a spokesperson for the Interior Department pointed a finger not at the weather, the renovation, or the optimistic claims made only days earlier, but at Barack Obama. According to the spokesperson, algae blooms had plagued pool reopenings for more than a century and were especially severe after a reopening during the Obama years. This was a remarkable achievement even by Washington standards: turning a fresh algae bloom in June 2026 into an indictment of a president who left office nearly a decade earlier.

Yet the episode is symbolic of a broader pattern that has defined Trump's political career. Time and again, problems are approached with great confidence, little preparation, and a belief that complex challenges can be solved through force of will, branding, or public relations. Details are treated as inconveniences, expert warnings as obstacles, and careful planning as a sign of weakness. When reality inevitably intrudes, the result is often not merely failure but highly visible failure. And when that failure becomes impossible to ignore, the search for someone else to blame begins.

Then came Iran.

After weeks of increasingly bellicose rhetoric and speculation about military action, the administration suddenly found itself emphasizing restraint, diplomacy, and the virtues of a ceasefire. Supporters portrayed the shift as wise statesmanship. Critics saw it as a retreat. Whatever label one prefers, the contrast was impossible to miss. The president who prides himself on projecting strength and dominating events spent the week reacting to them.

The parallel with the Reflecting Pool was almost too perfect. First came the confident declarations that a longstanding problem had been permanently solved. Then came reality. In one case, it arrived as green algae spreading across a freshly renovated pool. In the other, it arrived in the form of geopolitical constraints, competing interests, and the stubborn refusal of foreign actors to follow a White House script.

While Trump claims—supported by the Pakistani prime minister—that an agreement on a Memorandum of Understanding (MOU) has been reached and will be signed in Geneva on Friday, no details of the agreement have yet been made public. Moreover, an MOU is not a peace treaty; it is typically a statement of principles and intentions rather than a legally binding settlement.

What is apparent, however, is that the publicly visible outcome appears remarkably modest when compared with the ambitious objectives and forceful rhetoric that preceded the conflict. At this stage, the only tangible result seems to be the reopening of the Strait of Hormuz—a waterway that was open before the war began.

If reports and speculation prove correct that the agreement will also involve the release of frozen Iranian assets and international assistance for reconstruction, the contrast between the administration’s initial rhetoric and the eventual outcome will become even more striking. After thousands of deaths, widespread destruction, and billions of dollars spent by all sides, Trump’s “excursion” is an epic failure from the American perspective.

That is an ironic outcome for a conflict that was presented as a decisive effort to reshape the strategic balance in the Middle East and coerce Iran into submission. Instead, the United States may find itself claiming victory while accepting an outcome that leaves Iran’s regime intact, restores access to its assets, assists in reconstruction, and produces few visible gains beyond the reopening of a shipping lane that was functioning before the war began.

Nor is it clear that the ceasefire itself will prove durable. Early reactions from within the Israeli government suggest that significant disagreements remain over both the terms of the arrangement and its implications for regional security. Israeli Defense Minister Israel Katz has vowed that Israeli forces will remain in southern Lebanon and warned that if Iran resumes attacks, Israel will respond “with full force.” He also pledged to resist any external pressure that might limit Israel’s freedom of military action.

Several far-right members of Prime Minister Netanyahu’s governing coalition have openly criticized the agreement. Finance Minister Bezalel Smotrich dismissed the arrangement as “bad for Israel and for the entire free world,” while other coalition figures have suggested that Israel does not consider itself bound by commitments negotiated between Washington and Tehran. Notably, Netanyahu himself has so far refrained from publicly endorsing the agreement.

These reactions raise serious questions about the agreement’s long-term viability. Even if Washington and Tehran have reached a temporary understanding, it remains unclear whether Israel shares either the objectives or the interpretation underlying the deal. A ceasefire that lacks the support of one of the region’s principal military actors may prove difficult to sustain. As a result, declarations that the conflict has been conclusively resolved appear premature. The agreement may mark the end of one phase of the conflict, but not necessarily the beginning of a durable peace.

It looks as though JD Vance has been designated as the administration’s fall guy. With President Trump keeping a careful distance from the details of the Iran deal, the vice president has been dispatched to Geneva to lead the U.S. delegation and publicly defend an agreement that is already drawing criticism from parts of the Republican coalition.

In the unlikely event that the deal succeeds, Trump will take a victory lap and claim credit for another masterstroke of diplomacy. If it fails, JD Vance will find himself standing closest to the blast radius.

Trump Teslim Oldu

Geçen hafta, Trump’ın maviye boyattığı Yansıma Havuzu (Reflecting Pool) üzerinde zafer ilan etmesiyle başladı ve İran’ın bir ateşkes üzerinde zafer ilan etmesiyle sona erdi.

Hafta, Lincoln Anıtı’ndaki yeni yenilenen Yansıma Havuzu hakkında yapılan görkemli açıklamalarla başladı. Koyu mavi su geçirmez kaplama ve çokça tanıtılan su arıtma sistemiyle gerçekleştirilen 14 milyon dolarlık yenileme çalışmasının ardından yönetim, projeyi Trump’ın başkalarının çözemediği sorunları çözdüğünün kanıtı olarak sundu. Başkan, bir zamanlar “pis” ve “kirli” olduğunu söylediği havuzun sonunda yeniden ihtişamına kavuştuğunu gururla ilan etti.

Ne var ki, doğanın bundan haberi yoktu.

Birkaç gün içinde yosunlar geri döndü. Suyun bazı bölümleri yeniden yeşile dönerken işçiler de yosun istilasıyla mücadele etmek için tekrar havuza girmek zorunda kaldı. Yetkililer yeni teknolojinin sorunu çözdüğünü savunurken, ekiplerin havuza şişe şişe hidrojen peroksit döktüklerine ilişkin haberler ve görüntüler, yönetimin iddiaları ile havuzun bulunduğu National Mall’da duran herhangi bir turistin kendi gözleriyle görebildiği manzara arasında talihsiz bir tezat oluşturdu.

Ancak modern siyasette hiçbir hikâye suçlanacak başka birini bulma çabası olmadan tamamlanmaz.

Yosunların neden bu kadar kısa sürede geri döndüğüne ilişkin sorularla karşılaşan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, suçu hava koşullarına, yenileme çalışmalarına ya da birkaç gün önce yapılan aşırı iyimser açıklamalara değil, Barack Obama’ya yükledi. Sözcüye göre yosun patlamaları bir asırdan uzun süredir havuzun yeniden açılışlarını etkiliyordu ve Obama dönemindeki yeniden açılış sonrasında durum özellikle kötüleşmişti. Washington standartlarına göre bile bu dikkate değer bir başarıydı: Haziran 2026’daki taze bir yosun istilasını yaklaşık on yıl önce görevden ayrılmış bir başkanın hanesine yazabilmek.

Aslında bu olay, Trump’ın siyasi kariyerini tanımlayan daha geniş bir örüntünün simgesidir. Sorunlara defalarca büyük bir özgüvenle, yetersiz bir hazırlıkla ve karmaşık meselelerin irade gücü, marka yönetimi veya halkla ilişkiler hamleleriyle çözülebileceği inancıyla yaklaşıldı. Ayrıntılar birer rahatsızlık, uzman uyarıları birer engel, dikkatli planlama ise bir zayıflık göstergesi olarak görüldü. Gerçeklik kaçınılmaz olarak devreye girdiğinde ortaya çoğu zaman yalnızca başarısızlık değil, göz önünde yaşanan bir başarısızlık çıktı. Ve bu başarısızlığı görmezden gelmek imkânsız hale geldiğinde, suçlanacak yeni birinin aranması başladı.

Sonra İran sahneye çıktı.

Giderek sertleşen söylemler ve askeri müdahale spekülasyonlarıyla geçen haftaların ardından yönetim bir anda itidalin, diplomasinin ve ateşkesin erdemlerini vurgulamaya başladı. Destekçileri bu değişimi bilgece bir devlet adamlığı örneği olarak sundu. Eleştirmenler ise bunu bir geri adım olarak gördüler. Buna hangi etiketi yapıştırırsanız yapıştırın, tezat gözden kaçacak gibi değildi. Güç gösterisi yapmayı ve olaylara hükmetmeyi seven başkan, haftayı olaylara tepki vererek geçirdi.

Yansıma havuzu ile paralellik neredeyse kusursuzdu. Önce yıllardır süren bir sorunun kalıcı biçimde çözüldüğüne dair kendinden emin açıklamalar geldi. Ardından gerçeklik ortaya çıktı. Bir durumda bu gerçeklik, yeni yenilenmiş havuzun yüzeyine yayılan yeşil yosunlar şeklinde kendini gösterdi. Diğerinde ise jeopolitik kısıtlamalar, çatışan çıkarlar ve yabancı aktörlerin Beyaz Saray’ın yazdığı senaryoya uymayı reddetmesi.

Trump, bir Mutabakat Muhtırası (MOU) üzerinde anlaşmaya varıldığını ve bunun cuma günü Cenevre’de imzalanacağını iddia ediyor. Bu Pakistan başbakanı tarafından da doğrulandı. Ancak anlaşmanın ayrıntıları hâlâ kamuoyuna açıklanmadı. Dahası, bir MOU bir barış anlaşması değildir; genellikle hukuken bağlayıcı bir uzlaşmadan ziyade ilkeleri ve niyetleri ortaya koyan bir belge niteliği taşır.

Bununla birlikte, kamuoyuna yansıyan sonuçların, çatışma öncesinde dile getirilen iddialı hedefler ve sert söylemlerle karşılaştırıldığında son derece mütevazı göründüğü açıktır. Bu aşamada elde edilen tek somut sonuç, savaş başlamadan önce de açık olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gibi görünmektedir.

Eğer haberler ve spekülasyonlar doğruysa ve anlaşma İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını ve uluslararası yeniden imar yardımlarını da içerirse, yönetimin başlangıçtaki söylemi ile ortaya çıkan sonuç arasındaki tezat çok daha çarpıcı hale gelecektir.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, büyük yıkımın yaşandığı ve tüm tarafların milyarlarca dolar harcadığı bir çatışmanın ardından Trump’ın bu “gezisi”, Amerikan perspektifinden bakıldığında destansı bir başarısızlık olarak değerlendirilebilir.

Bu durum, Ortadoğu’daki stratejik dengeyi yeniden şekillendirmek ve İran’ı boyun eğmeye zorlamak amacıyla sunulan bir çatışma açısından oldukça ironik bir sonuçtur. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri, İran rejiminin ayakta kaldığı, varlıklarına yeniden erişim sağladığı, yeniden yapılanma desteği aldığı ve savaş öncesinde zaten açık olan bir deniz ticaret yolunun yeniden açılmasının ötesinde gözle görülür pek az kazanımın elde edildiği bir sonucu “zafer” olarak sunmak zorunda kalabilir.

Ateşkesin kalıcı olup olmayacağı da henüz net değildir. İsrail hükümetinden gelen ilk tepkiler, düzenlemenin hem şartları hem de bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri konusunda ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini göstermektedir. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail güçlerinin Güney Lübnan’da kalacağını açıklamış ve İran’ın saldırılarını yeniden başlatması halinde İsrail’in “tam güçle” karşılık vereceğini söylemiştir. Ayrıca İsrail askeri hareket serbestisini sınırlayabilecek dış baskılara direnme sözü vermiştir.

Başbakan Netanyahu’nun koalisyonundaki bazı aşırı sağcı isimler de anlaşmayı açıkça eleştirmiştir. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich düzenlemeyi “İsrail ve tüm özgür dünya için kötü” olarak nitelendirirken, diğer bazı koalisyon üyeleri İsrail’in Washington ile Tahran arasında varılan taahhütlerle bağlı olmadığını ima etmişlerdir. Dikkat çekici olan ise Netanyahu’nun şu ana kadar anlaşmaya açık destek vermekten kaçınmış olmasıdır.

Bu tepkiler, anlaşmanın uzun vadede uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Washington ve Tahran geçici bir uzlaşmaya varmış olsa bile, İsrail’in anlaşmanın hedeflerini ya da yorumunu paylaşıp paylaşmadığı belirsizliğini korumaktadır. Bölgenin başlıca askeri aktörlerinden birinin desteğini almayan bir ateşkesin sürdürülebilir olması kolay olmayacaktır. Bu nedenle çatışmanın kesin olarak sona erdiğine dair açıklamalar henüz erkendir. Anlaşma çatışmanın bir evresini sona erdiriyor olabilir; ancak kalıcı bir barışın başlangıcını garanti etmemektedir.

Görünen o ki, Başkan Yardımcısı JD Vance yönetimin günah keçisi olarak belirlenmiş durumda. Trump, İran anlaşmasının ayrıntılarından dikkatle uzak dururken, başkan yardımcısı Cenevre’ye gönderildi; hem ABD heyetine liderlik etmek hem de Cumhuriyetçi koalisyonun bazı kesimlerinden şimdiden eleştiri alan bir anlaşmayı kamuoyu önünde savunmakla görevlendirildi.

Anlaşmanın başarılı olması pek olası görünmese de, eğer başarılı olursa Trump zafer turuna çıkacak ve bunu diplomasideki bir başka dehasının eseri olarak pazarlayacaktır. Eğer başarısız olursa, JD Vance kendisini patlamanın merkezine en yakın duran kişi olarak bulacaktır.