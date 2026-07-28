On Iran, Trump has boxed himself into a corner. He cannot simply walk away while Iran effectively holds shipping through the Strait of Hormuz hostage. Yet he cannot decisively escalate the war without putting American boots on the ground in Iran—a move that could drag the United States into another prolonged Middle Eastern quagmire and send thousands of American soldiers home in body bags.

With only 98 days remaining until the midterm elections—which could bring many of Trump’s destructive policies to an end—his growing desperation is deeply worrying. Meanwhile, the affordability crisis remains unabated, with broad swaths of the population feeling the painful effects of grocery and gasoline prices on their pocketbooks. His efforts to pressure Republican senators into passing the SAVE America Act have so far yielded nothing; Senate leaders apparently cannot even muster the 50 Republican votes needed to advance it.

The SAVE America Act—short for the Safeguard American Voter Eligibility Act—is a sweeping Republican election bill that would require citizens to present documentary proof of citizenship, such as a passport or birth certificate, when registering or re-registering to vote in federal elections. It would also impose a nationwide photo-identification requirement, direct states to remove suspected noncitizens from their voter rolls, and prohibit most mail-in voting except in limited circumstances. Republicans portray it as an election-integrity measure. It is a blatant attempt at voter suppression—a solution in search of a problem. Noncitizen voting is already illegal and extremely rare, while more than 21 million eligible Americans may not have ready access to the documents the bill would require. The burden would fall particularly heavily on low-income voters, older citizens, rural residents, military families, and married women whose current names do not match those on their birth certificates.

Losing control of Congress would also dim Trump’s hopes of somehow securing a third term. If Democrats retake the House—and possibly the Senate—his administration could be inundated with investigations and subpoenas almost daily. It is also highly likely that articles of impeachment would be introduced against him in the House. There might even be enough Republican senators—worried about their own political futures and no longer intimidated by a weakened Trump—to join Democrats in voting to convict him at a Senate trial.

If Trump concludes that he cannot rig the midterm elections, his ego may not be able to endure two years as a lame-duck president. The chilling question is whether, if Netanyahu goaded him into believing that conventional military options had failed, Trump might resort to the nuclear option. There is currently no public evidence that he is considering such a step, and declared U.S. doctrine reserves nuclear weapons for “extreme circumstances.” But Washington has never adopted a binding no-first-use policy. Given Trump’s volatility, his mounting political desperation, and Netanyahu’s determination to prolong the war, even a remote possibility is too terrifying to dismiss.

There is little doubt that “Low-T Hegseth” would carry out such an order to the letter. The real question is whether the Pentagon brass would do the same without blinking an eye. Senior officers are required to obey lawful orders, but they are also duty-bound to reject unlawful ones. Would any of them have the courage to challenge a nuclear order issued by an increasingly desperate president, knowing that hesitation could end their careers—but obedience could kill hundreds of thousands of people and permanently stain their country’s history?

And what about JD Vance? Could he persuade anyone in Trump’s Stepford-wife Cabinet even to consider invoking Section 4 of the 25th Amendment? That would require the vice president and a majority of the Cabinet to declare Trump unable to discharge the powers of his office—an almost unimaginable act of defiance from officials selected primarily for their personal loyalty to him. Yet if they remained silent, and if the military carried out the order, the United States would have to bear the shame of committing one of the most brutal and unnecessary acts of the twenty-first century. No one involved could later claim that he was merely following orders.

Köşeye Sıkışan Trump

Trump, İran konusunda kendisini çıkışı olmayan bir köşeye sıkıştırdı. İran, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini fiilen rehin tutarken savaştan öylece çekilip gidemez. Öte yandan, İran’a Amerikan askerleri sokmadan savaşı kesin sonuç alacak biçimde tırmandırması da mümkün görünmüyor. Böyle bir adım, ABD’yi Ortadoğu’da yıllarca sürecek yeni bir bataklığa sürükleyebilir ve binlerce Amerikan askerinin ülkelerine ceset torbaları içinde dönmesine yol açabilir.

Ara seçimlere yalnızca 98 gün kalmışken—ve bu seçimler Trump’ın yıkıcı politikalarının birçoğuna son verebilecekken—giderek artan çaresizliği ciddi kaygı yaratıyor. Bu arada geçim krizi bütün şiddetiyle sürüyor; toplumun geniş kesimleri gıda ve benzin fiyatlarının ceplerinde yarattığı acıyı her gün daha fazla hissediyor. Cumhuriyetçi senatörlere SAVE America Yasası’nı geçirmeleri için yaptığı baskılar da şimdiye kadar sonuç vermedi. Anlaşılan, Senato’daki Cumhuriyetçi liderler tasarıyı ilerletebilmek için gereken 50 Cumhuriyetçi oyu bile bulamıyor.

Açılımı “Amerikan Seçmen Uygunluğunu Güvence Altına Alma Yasası” olan SAVE America Yasası, federal seçimlerde ilk kez seçmen kaydı yaptıran ya da kaydını yenileyen vatandaşların pasaport veya doğum belgesi gibi vatandaşlıklarını kanıtlayan resmi belgeler sunmalarını zorunlu kılacak kapsamlı bir Cumhuriyetçi seçim yasa tasarısıdır. Tasarı ayrıca ülke çapında fotoğraflı kimlik zorunluluğu getirecek, eyaletlere vatandaş olmadığından şüphelenilen kişileri seçmen listelerinden çıkarma talimatı verecek ve sınırlı istisnalar dışında posta yoluyla oy kullanmayı yasaklayacak. Cumhuriyetçiler bunu seçim güvenliğini sağlamaya yönelik bir düzenleme olarak sunuyor.

Oysa bu, var olmayan bir soruna çözüm arayan, seçmenleri sandıktan uzaklaştırmaya yönelik apaçık bir girişim. ABD vatandaşı olmayanların oy kullanması zaten yasak ve son derece ender rastlanan bir olay. Buna karşılık, oy kullanma hakkına sahip 21 milyondan fazla Amerikalı, yasanın zorunlu kılacağı belgelere kolayca ulaşamayabilir. Yasanın yükü özellikle düşük gelirli seçmenlerin, yaşlıların, kırsal bölgelerde yaşayanların, asker ailelerinin ve bugünkü soyadı doğum belgesindeki soyadıyla uyuşmayan evli kadınların üzerine binecek.

Kongre’de çoğunluğu kaybetmesi, Trump’ın bir şekilde üçüncü kez başkan olma umutlarını da zayıflatacaktır. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni, belki Senato’yu da ele geçirirse, Trump yönetimi neredeyse her gün yeni bir soruşturma ve celp emriyle karşı karşıya kalabilir. Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkında azil maddelerinin sunulması da kuvvetle muhtemel. Hatta kendi siyasi geleceklerinden kaygılanan ve zayıflamış bir Trump’tan artık eskisi kadar korkmayan yeterli sayıda Cumhuriyetçi senatör, Senato’daki yargılamada Demokratlara katılarak Trump’ı suçlu bulmak için oy kullanabilir.

Trump, ara seçimlere hile karıştırarak istediği sonucu elde edemeyeceği kanısına varırsa, egosu iki yıl boyunca etkisizleştirilmiş bir “topal ördek” başkan olmayı kaldıramayabilir. Asıl ürpertici soru şu: Netanyahu, konvansiyonel askeri seçeneklerin tükendiğine Trump’ı inandırıp onu kışkırtırsa, Trump nükleer seçeneğe başvurur mu?

Şu anda böyle bir adımı düşündüğüne ilişkin kamuoyuna yansımış herhangi bir kanıt yok. ABD’nin ilan edilmiş doktrini de nükleer silahların kullanımını “olağanüstü koşullarla” sınırlandırıyor. Ancak Washington hiçbir zaman bağlayıcı bir “ilk kullanan olmama” politikası benimsemedi. Trump’ın öngörülemezliği, giderek artan siyasi çaresizliği ve Netanyahu’nun savaşı uzatma kararlılığı göz önüne alındığında, ihtimal ne kadar düşük olursa olsun, böyle bir tehlikeyi göz ardı etmek fazlasıyla ürkütücü.

Testosteron noksanı Hegseth’in böyle bir emri harfiyen yerine getireceğinden pek kuşku yok. Asıl soru, Pentagon’un apoletlilerinin de gözlerini kırpmadan aynı şeyi yapıp yapmayacağı. Üst düzey subaylar yasal emirlere itaat etmek zorunda; ancak hukuka aykırı emirleri reddetmekle de yükümlüler. Giderek daha çaresiz hâle gelen bir başkanın verdiği nükleer saldırı emrine karşı çıkma cesaretini içlerinden biri gösterebilir mi? Üstelik tereddüt etmenin kariyerlerine mal olabileceğini, itaat etmenin ise yüz binlerce insanın ölümüne yol açarak ülkelerinin tarihine silinmez bir leke süreceğini bilerek...

Peki ya JD Vance? Trump’ın Stepford eşleri misali itaatkâr kabinesinden herhangi birini, Anayasa’nın 25. Ek Maddesi’nin 4. Bölümü’nü işletmeyi düşünmeye bile ikna edebilir mi? Bunun için başkan yardımcısının ve Kabine üyelerinin çoğunluğunun, Trump’ın başkanlık makamının yetki ve görevlerini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi gerekir. Öncelikle Trump’a kişisel sadakatleri nedeniyle seçilmiş yetkililerin böyle bir başkaldırıya girişmesi neredeyse hayal bile edilemez.

Ancak sessiz kalırlarsa ve ordu da emri yerine getirirse, ABD yirmi birinci yüzyılın en acımasız ve en gereksiz eylemlerinden birini gerçekleştirmenin utancını taşımak zorunda kalacaktır. Üstelik bu sürece katılan hiç kimse sonradan, “Ben yalnızca verilen emirleri uyguladım,” diyerek sorumluluktan kaçamaz.