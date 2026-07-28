Notes

Notes

Discussion about this post

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Jay's avatar
Jay
14h

Agree on Iran, but you’d be wrong re SAVE, he mustered the 50 votes and has gotten them on June 9th btw— he doesn’t have the filibuster terminated for the moment, as with it gone a simple majority would suffice with Vance breaking the tie and it would then pass the Senate, then hit his desk thus he’d sign it into law.

The problem is Iran has said no peace deal to come so they’re done now period, and this man has the nuclear codes- I believe Donald is so scared and terrified for the first time in his life he doesn’t know what to do that he’d press the button or Netanyahu would and then we’d be in WW3 if it took it to bring his approval ratings up before midterms out of the 41 mark.

I also see Ukraine involved and the UK too already, btw.

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