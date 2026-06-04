Erdoğan’ın CHP’yi parçalama planı çöktü ama geriye gerçekten trajikomik bir manzara kaldı. Kılıçdaroğlu’nun kişisel hırslarıyla birleşen bu süreç, sonunda siyasi bir ucube üretti: Bir tarafta kurultayda seçilmiş, parti örgütünün ve tabanının desteğini arkasına almış gerçek genel başkan; diğer tarafta ise genel başkanlık rolünü üstlenmiş bir dublör.

Bir tarafta yine kurultay iradesiyle belirlenmiş meşru bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK), diğer tarafta ise Kılıçdaroğlu’nun sağdan soldan devşirerek oluşturmaya çalıştığı bir gölge MYK var. Bir tarafta, parti tüzüğüne ve teamüllere uygun biçimde toplanan CHP Grubu var; diğer tarafta ise aynı grubun toplanmasını engellemek için Meclis Başkanı’na dilekçe veren, miadı dolmuş bir eski genel başkan.

Bir siyasi partiyi bölmek isteyenlerin hayal ettiği tablo muhtemelen buydu; ancak ortaya çıkan sonuç, CHP’yi ele geçirmekten çok, Türkiye siyaset tarihine geçecek kadar tuhaf ve trajikomik bir çift başlılık örneği oldu.

Mutlak butlan davasının nasıl ortaya çıktığı, kimler tarafından teşvik edildiği ve hangi siyasi amaca hizmet ettiği konusunda kamuoyunda bu kadar güçlü bir kanaat oluşmuşken, Erdoğan’ın hiçbir şey olmamış gibi çıkıp “Bu olanların bizimle ilgisi yoktur” demesi, yaşanan sürecin neden trajikomik olarak tanımlandığını tek başına açıklamaya yetiyor. 23 yıldır Türkiye’de adım adım demokrasiyi katleden Erdoğan’ın şu konuşmayı yapması ne büyük cesarettir, anlaşılamaz.

Sanki millet, mutlak butlan davasını açan Lütfü Savaş’ın son dönemde fiilen bir AKP maşası gibi hareket ettiğini görmemiş; sanki mutlak butlan davası Saray’dan bağımsız bir galakside tasarlanmış, uzaylı savcılar tarafından yürütülmüş ve YSK’ya da ışınlanarak ulaştırılmış gibi davranılıyor. Bu anlatıya göre ortada ne siyasi hesap var, ne yönlendirme, ne de iktidarın dahli. Her şey kendiliğinden olmuş. Anlaşılan o ki, Türkiye siyaseti artık neden-sonuç ilişkileriyle değil, bilimkurgu senaryolarıyla açıklanmaya çalışılıyor.

Belli ki Kılıçdaroğlu bu dönemi uzatabildiği kadar uzatmak istiyor; ya da kendisinden beklenen budur. Tedbir kararını gerekçe göstererek kurultayın toplanmasını engellemeye çalışması da bunu gösteriyor. Oysa bu belirsizlik ve karmaşa en çok Erdoğan’ın işine geliyor. CHP iç tartışmalar ve meşruiyet kavgalarıyla uğraşırken, iktidarın önünde baskın seçim için elverişli bir siyasi zemin oluşuyor.

Çünkü ekonomik göstergeler AKP açısından zamanın lehlerine işlemediğini gösteriyor. Ekonominin büyüme hızı belirgin şekilde yavaşlıyor. Enflasyonun yakın gelecekte kalıcı olarak yüzde 30’un altına inmesi beklenmiyor. Gerçi yarın açıklanacak TÜFE rakamları pişirilmiş olacak, ama bu hükümetin doğru rakam yayınlaması doğasına aykırı. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’lar seviyesinde seyrediyor; başka bir ifadeyle işgücünün neredeyse üçte biri atıl durumda. Gelir dağılımındaki bozulma ve hayat pahalılığı, toplumdaki memnuniyetsizliği artırmaya devam ediyor.

Bu koşullar altında AKP açısından asıl risk zamanı uzatmaktır. Ekonomide kayda değer bir toparlanma ufukta görünmezken, seçimi 2027’ye, hatta normal takvimiyle 2028’e bırakmak iktidar için ciddi bir siyasi kumar anlamına gelir. Bu nedenle CHP’nin içine sürüklendiği her kriz ve her yönetim tartışması, ekonomik gerçeklerin üzerini bir süre daha örtebildiği ölçüde Erdoğan’ın lehine işlemektedir.

Geçmişteki uygulamalara bakıldığında, Erdoğan’ın temmuz ayında emekli aylıkları ile asgari ücrete yüzde 30 ila 50 arasında değişen yüksek oranlı artışlar yaparak, olası bir ekim veya kasım seçimine kadar seçmenin ekonomik tepkisini yumuşatabileceğini düşündüğü varsayılabilir. Kısa vadede bu tür adımların satın alma gücünde geçici bir rahatlama yaratması ve seçim öncesinde siyasi destek sağlaması mümkündür.

Ancak bunun bedeli artan enflasyon olarak geri dönecektir. Üretim ve verimlilik artışıyla desteklenmeyen, bütçe dengelerini zorlayan ve talebi körükleyen yüksek oranlı ücret artışları, Türkiye ekonomisinin son yıllarda defalarca yaşadığı gibi, birkaç ay sonra fiyatlar genel seviyesinde yeni sıçramalara yol açabilir. Böyle bir senaryoda elde edilen gelir artışlarının önemli bir bölümü kısa sürede eriyecektir. Artık yelkenleri suya indirmiş görünen Mehmet Şimşek’in böyle bir politikaya güçlü bir şekilde karşı çıkacağını ya da karşı çıksa bile görüşlerinin belirleyici olacağını düşünmek zor.

Seçimin 2026’ya çekilmesi Erdoğan açısından yalnızca kısa vadeli ekonomik sıkıntıları seçim öncesi popülist adımlarla yönetme fırsatı yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda kendisine 2031’e kadar uzanacak yeni ve taze bir beş yıllık dönem kazandırabilir. Böyle bir senaryoda, yeniden adaylık tartışmalarını aşmak için Anayasa’yı değiştirmeye ya da bu amaçla çeşitli siyasi manevralara başvurmaya gerek kalmayacaktır. Böylece Erdoğan, yeniden adaylık tartışmalarını aşmak için ne Anayasa’yı değiştirmek zorunda kalacak ne de çözüm süreci gibi siyasi projeler etrafında şekilden şekile girmek zorunda kalacaktır. Böylece Terörsüz Türkiye sürecinde ayak diremek zorunda kalmayacaktır.

Ancak bu senaryonun Türkiye’yi götüreceği yer, belki de hiperenflasyona yaklaşabilecek ölçüde fiyat artışları, gelir dağılımının daha da bozulması, artan işsizlik ve hızlanan yoksullaşma olacaktır. Kısacası, ortaya çıkabilecek tablo ekonomik ve kurumsal açıdan ağır hasar görmüş, kaynaklarını tüketmiş ve geleceğe olan güvenini kaybetmiş bir ülke manzarasıdır.

Böyle bir ekonomik ve toplumsal yükün altında, mevcut siyasi ve yönetsel yapının ülkeyi uzun süre taşıyabilmesi de oldukça güçtür. Ekonomik gerçekler bir noktadan sonra siyasi söylemlerden daha baskın hale gelir. Sürekli artan hayat pahalılığı, eriyen ücretler, derinleşen gelir eşitsizliği ve yükselen işsizlik, en sadık seçmen tabanlarında bile memnuniyetsizlik yaratmaya başlar.

Tarih, ekonomik sürdürülebilirliğini kaybeden siyasi sistemlerin, ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler, er ya da geç ciddi meşruiyet sorunlarıyla karşılaştığını gösteriyor. Bu nedenle mesele yalnızca bir sonraki seçimi kazanmak değildir. Asıl mesele, seçimden sonra yönetilebilir bir ülkenin kalıp kalmayacağıdır.

Eğer kısa vadeli siyasi hesaplar uğruna ekonomik dengeler tamamen göz ardı edilirse, elde edilecek zafer Pyrrhos zaferine dönüşebilir. Çünkü sonunda ortada seçim kazanılmış olsa bile, yönetilmesi son derece zor, toplumsal gerilimleri artmış ve ekonomik açıdan büyük ölçüde tükenmiş bir ülke kalabilir. Böyle bir noktada sorun artık kimin iktidarda olduğu değil, devletin temel işlevlerini ne ölçüde yerine getirebildiği haline gelir. Bu da herhangi bir hükümet için en ağır siyasi mirastır.

Son haftadan beri yaşanan CHP olaylarından sonra birçok siyasi yorumcu artık baskın seçim ihtimalinin ortadan kalktığını söylese de, ben hükümetin tam tersine son hızla baskın seçime doğru ilerlediği kanaatindeyim. Son günlerde yaşananlar, iktidarın siyasi alanı yeniden şekillendirmek için risk almaktan çekinmediğini gösteriyor. Gözünü karartıp bu hızla giderken kime, neye çarpacağı giderek daha az öngörülebilir hale geliyor.

Önümüzdeki günlerde CHP içindeki mücadelenin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. En istikrarlı ve en az hasar yaratacak senaryo, Yargıtay’ın parti içi demokratik iradeyi esas alarak tartışmaları ve saçmalıkları sona erdirecek bir karar vermesi olacaktır. Ancak mevcut siyasi atmosfer göz önüne alındığında, böyle bir ihtimalin gerçekleşme olasılığı düşüktür.

Eğer süreç farklı bir yönde ilerler ve CHP’nin mevcut seçilmiş yönetiminin görev yapması fiilen imkânsız hale gelirse, gündeme gelebilecek seçeneklerden biri de parti yönetimini ve örgütünü elinde tutan kadroların yeni bir siyasi oluşum altında yollarına devam etmeleri olabilir. Böyle bir senaryo ilk bakışta maliyetli görünse de, Türkiye siyasetinde seçmenin çoğu zaman parti tabelasından çok liderlere ve siyasi kadrolara bağlı hareket ettiği örnekler de bulunuyor.

Ancak hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, yaşananlar CHP'nin iç meselesi olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Tartışmanın merkezinde artık bir partinin yönetiminden ziyade, siyasi partilerin kendi iradeleriyle yönetilip yönetilemeyeceği, seçimle oluşan meşruiyetin ne ölçüde korunacağı ve yargının siyasetteki rolünün nerede başlayıp nerede bitmesi gerektiği soruları yer alıyor.

Umarım Özgür Özel ve CHP’nin diğer seçilmiş yöneticilerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklanması bu senaryoların arasında yer almaz. Çünkü böyle bir adım, yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir operasyon olarak kalmaz; milyonlarca seçmenin iradesine doğrudan müdahale olarak algılanır. Bu da zaten yüksek olan siyasi gerilimi çok daha tehlikeli bir noktaya taşıyabilir.

Demokratik sistemlerde iktidar ile muhalefet arasındaki mücadele seçim sandığında yürütülür. Muhalefetin seçilmiş liderlerini yargı süreçleri üzerinden etkisiz hale getirmeye çalışmak, kısa vadede bazı siyasi hesaplara hizmet etse bile, uzun vadede kurumların meşruiyetine ve toplumsal barışa ağır zarar verir.

Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu şey, yeni siyasi krizler üretmek değil; mevcut krizleri bağımsız hukukun içinde çözebilmektir. Aksi halde, kısa vadeli siyasi kazanımlar uğruna atılan her adım ülkeyi daha derin bir kutuplaşmaya ve öngörülemez sonuçlara sürükleyebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde atılacak adımların yalnızca siyasi sonuçları değil, toplumsal maliyetleri de dikkatle hesaplanmalıdır. Çünkü bazen siyasi aktörler rakiplerini zayıflatmaya çalışırken, farkında olmadan sistemin tamamını zayıflatırlar.

Tragicomic Politics

Erdoğan’s plan to split the Republican People’s Party (CHP) has collapsed, but what remains is a truly tragicomic spectacle. Combined with Kemal Kılıçdaroğlu’s personal ambitions, the process has produced a political monstrosity: on one side stands the actual party leader, elected by the party congress and backed by both the party organization and its grassroots base; on the other stands a stand-in attempting to play the role of party chairman.

On one side is a legitimate Central Executive Board (MYK), chosen by the party congress. On the other hand, there is a shadow executive board that Kılıçdaroğlu is trying to assemble by recruiting individuals wherever he can find them. On one side is the CHP parliamentary group, convened in accordance with party bylaws and democratic norms. On the other is a former chairman whose mandate has expired and who has petitioned the Speaker of Parliament to prevent that same parliamentary group from meeting.

This is probably the scenario that those seeking to divide the CHP had envisioned. Yet the outcome has not been the capture of the party, but rather one of the strangest and most tragicomic examples of dual authority in modern Turkish political history.

Given the widespread public belief regarding how the “absolute nullity” lawsuit emerged, who encouraged it, and what political purpose it serves, Erdoğan’s attempt to casually claim that “none of this has anything to do with us” perfectly illustrates why the entire episode is so absurd. After spending twenty-three years systematically dismantling Turkish democracy, Erdoğan now has the audacity to make such a statement.

It is as if the public has not noticed that Lütfü Savaş, who initiated the lawsuit, has in recent years acted virtually as an operative for the AKP. It is as if the case was conceived in some galaxy entirely independent of the Presidential Palace, prosecuted by extraterrestrial prosecutors, and then beamed directly to the electoral authorities. According to this narrative, there are no political calculations, no guidance, and no government involvement whatsoever. Everything simply happened by itself. Apparently, Turkish politics is no longer explained through cause and effect but through science-fiction scripts.

Clearly, Kılıçdaroğlu wants to prolong this period of uncertainty for as long as possible—or perhaps that is what is expected of him. His efforts to prevent the party congress from convening by citing the injunction order suggest exactly that. Yet this uncertainty and confusion benefit Erdoğan more than anyone else. While the CHP is consumed by internal disputes and battles over legitimacy, the government gains valuable political space to prepare for a snap election.

The economic indicators suggest that time is not working in the AKP’s favor. Economic growth is slowing significantly. Inflation is not expected to fall sustainably below 30 percent anytime soon. To be sure, tomorrow’s inflation figures will likely be massaged, but publishing accurate numbers has long ceased to be a defining characteristic of this government. Broad unemployment remains around 30 percent, meaning nearly one-third of the labor force is either unemployed or underutilized. Meanwhile, worsening income inequality and the rising cost of living continue to fuel public dissatisfaction.

Under these conditions, the greatest risk for the AKP is allowing time to pass. With no meaningful economic recovery visible on the horizon, postponing elections until 2027—or even waiting for the regularly scheduled 2028 vote—would represent a serious political gamble. Every crisis and leadership dispute within the CHP helps Erdoğan to the extent that it temporarily distracts attention from economic realities.

Looking at past practices, it is reasonable to assume that Erdoğan may believe large increases in pensions and the minimum wage—perhaps between 30 and 50 percent in July—could soften voter discontent long enough to carry him through an October or November election. In the short term, such measures could provide temporary relief in purchasing power and generate political support before voters head to the polls.

The cost, however, would return in the form of higher inflation. Wage increases unsupported by productivity gains, financed through strained public budgets and accompanied by rising demand, could trigger another inflationary surge, just as Turkey has experienced repeatedly in recent years. In such a scenario, much of the income gain would quickly evaporate. Mehmet Şimşek, who increasingly appears to have lowered his sails, is unlikely either to mount serious resistance to such a policy or to have sufficient influence for his objections to matter.

Moving the election to 2026 would not merely allow Erdoğan to manage short-term economic difficulties through pre-election populism. It could also secure him a fresh five-year term extending to 2031. Under such circumstances, he would no longer need to amend the Constitution or engage in elaborate political maneuvers to overcome questions surrounding his eligibility for another presidential run. Nor would he need to constantly reshape himself around projects such as the “Terror-Free Turkey” process simply to create a pathway for remaining in power.

Yet the destination of such a strategy could be an economy facing inflation rates approaching hyperinflation, worsening income inequality, rising unemployment, and accelerating poverty. In short, the likely outcome would be a country suffering severe economic and institutional damage, having exhausted its resources and lost confidence in its future.

Under such economic and social pressures, it is difficult to imagine the current political structure sustaining itself indefinitely. At some point, economic realities become more powerful than political narratives. Persistently rising living costs, declining real incomes, growing inequality, and higher unemployment eventually generate dissatisfaction even among the most loyal supporters.

History shows that political systems that lose their economic sustainability ultimately face profound crises of legitimacy, no matter how powerful they may initially appear. The issue, therefore, is not simply winning the next election. The real question is whether there will still be a governable country left after it.

If economic realities are sacrificed for short-term political calculations, any victory achieved may prove to be a Pyrrhic one. An election may be won, but what remains could be a country burdened by deep social tensions, severe economic exhaustion, and immense governance challenges. At that point, the central question will no longer be who holds power, but whether the state can still perform its most basic functions. That would be the heaviest political legacy any government could leave behind.

Despite the events surrounding the CHP over the past week, and despite many political commentators now arguing that the possibility of a snap election has disappeared, I remain convinced that the government is moving rapidly toward precisely such an outcome. Recent developments suggest that the ruling establishment is willing to take significant risks in order to reshape the political landscape. As it accelerates down this path, it becomes increasingly difficult to predict what—or whom—it may collide with next.

In the coming days, we will see how the struggle within the CHP evolves. The most stable and least damaging outcome would be for the judiciary to recognize the democratic will expressed within the party and put an end to this entire absurd episode. Yet given the current political climate, such an outcome appears unlikely.

Should events take a different turn and make it impossible for the CHP’s elected leadership to continue functioning, one option would be for the party organization and its elected cadres to continue under a new political banner. While such a move would undoubtedly be costly, Turkish political history offers many examples showing that voters often follow leaders and political teams more than party labels.

Regardless of which scenario unfolds, what is happening has long ceased to be merely an internal CHP matter. At its core now lie much broader questions: whether political parties can govern themselves in accordance with their own democratic will, whether electoral legitimacy will be respected, and where the proper boundaries of judicial intervention in politics should be drawn.

I hope that stripping Özgür Özel and other elected CHP leaders of parliamentary immunity and imprisoning them is not among the scenarios being contemplated. Such a move would not be perceived merely as an action against a political party. It would be seen as a direct intervention against the democratic choice of millions of voters, pushing an already tense political climate into far more dangerous territory.

In democratic systems, political competition between government and opposition is supposed to be settled at the ballot box. Attempts to neutralize elected opposition leaders through judicial mechanisms may serve short-term political objectives, but they inflict lasting damage on institutional legitimacy and social peace.

What Turkey needs today is not the creation of new political crises but the resolution of existing ones through an independent and impartial legal process. Otherwise, every step taken for short-term political gain risks driving the country toward deeper polarization and increasingly unpredictable outcomes. The political consequences of future decisions must therefore be weighed alongside their broader social costs. History repeatedly demonstrates that political actors who seek to weaken their opponents sometimes end up weakening the entire system instead.