I spent much of my professional life analyzing the economic policies of countries around the world and evaluating their consequences. Many of the countries I studied had allowed their macroeconomic policies to drift badly out of kilter, producing high inflation, financial instability, unsustainable debt, and prolonged economic hardship.

Yet even countries that initially appeared hopeless were often able to bring inflation under control within a few years once they adopted sound and credible economic policies. I cannot recall many successful disinflation programs that dragged on for three or four years. When inflation remained stubbornly high for that long, it was usually a sign that the stabilization program itself was flawed, inconsistently implemented, or had lost credibility.

Usually, poor macroeconomic performance was compounded by the erosion of the rule of law. Weak institutions, political interference, arbitrary government decisions, and the absence of an independent judiciary made economic stabilization far more difficult.

That is why I eventually stopped focusing on the numbers and writing about the Turkish economy. First, the official statistics themselves can no longer be taken at face value. Economic data increasingly appear to be adjusted to fit the political needs of the day rather than to reflect economic reality. Inflation is reported lower than many independent observers believe it to be, while growth figures often paint a more favorable picture than conditions on the ground would suggest. Once confidence in official statistics is lost, meaningful economic analysis becomes nearly impossible. Without reliable data, it is difficult to distinguish genuine policy success from political storytelling.

Second, arguing over whether the annual inflation rate is 32.3 percent or 29.8 percent no longer matters much in the grand scheme of things. Such distinctions would be meaningful only if government policies—such as minimum wage adjustments, pensions, tax brackets, or social benefits—were closely tied to the measured inflation rate. In practice, they rarely are. In Turkey, the gap between official inflation and adjustments to wages and pensions is often so large that debating a difference of two or three percentage points becomes largely academic. At that stage, the real story is no longer the exact inflation rate but the broader deterioration of the institutions that make sound economic policymaking possible.

While several economists on YouTube continue to analyze the latest data and forecast inflation, interest rates, exchange rates, and financial markets, I sometimes wonder whether they have grown weary of repeating the same caveats day after day. Nearly every analysis has to begin with a disclaimer about the reliability of the official statistics, the unpredictability of government decisions, or the possibility of sudden political interventions. After a while, the discussion becomes less about economics and more about anticipating the next arbitrary policy shift. That is not how serious macroeconomic analysis is supposed to work.

But I suppose somebody has to do it. Someone has to keep track of the numbers, however imperfect they may be, and explain what they imply. I simply reached the point where I found the institutional decay behind those numbers far more important—and far more consequential—than the numbers themselves. Hopefully, one day, a thorough forensic analysis of the corruption in data collection, processing, and dissemination will reveal just how profoundly the country was misled for years. Only then will it become clear to what extent official statistics were manipulated, distorted, or selectively presented, and how those practices shaped economic policy, public debate, and the lives of millions of people.

Third, economic recovery requires more than sound technical policies. It also requires a government that genuinely wants to restore macroeconomic stability, strengthen institutions, and create a predictable environment for investment and growth. In Turkey, this is not the regime's objective. On the contrary, the political system appears to derive much of its strength from the very distortions that undermine economic efficiency. Arbitrary regulations, preferential access to public resources, discretionary decision-making, and the distribution of economic rents have become integral to the way the regime maintains political support. Eliminating those distortions would not simply require a different economic strategy; it would require dismantling one of the principal mechanisms through which political power is exercised and sustained. The main defining mechanism is the à la Turca presidential system.

Fourth, there is no credible exit ramp for the government. With each passing day, it becomes more deeply committed to policies that postpone adjustment rather than resolve the underlying problems. Temporary relief obtained through swap agreements or financial support from Gulf countries may buy time, but it cannot substitute for a coherent and sustainable economic strategy.

Fiscal policy, meanwhile, has become almost entirely one-sided. The emphasis is on raising revenue—primarily through higher taxes and other burdens on wage and salary earners—while little effort is made to restrain public spending. Meaningful expenditure cuts would inevitably affect politically favored projects, prestige projects, and patronage networks. Those are precisely the areas the man in the high castle appears least willing to touch. In this system, fiscal discipline is expected from ordinary citizens, not from the palace.

Nor does it inspire confidence when the government was willing to spend hundreds of millions of dollars - to the tune of $360 million - on events such as the NATO summit while simultaneously asking ordinary citizens to bear the burden of fiscal adjustment. Priorities like these suggest that political considerations continue to outweigh economic ones, making a durable recovery increasingly difficult to achieve.

Monetary policy has likewise become increasingly dependent on suppressing the exchange rate as an anti-inflation tool. While a stronger lira may temporarily dampen inflation, it also erodes export competitiveness, encourages imports, and widens the trade deficit. If the trade deficit reaches something on the order of $100 billion in 2026, as some projections suggest, financing it will become an ever greater challenge. Even if Erdoğan were able to secure another large swap arrangement from his BFF Trump or similar external financing, it would merely postpone the adjustment by a few months. Liquidity can buy time, but it cannot solve a structural imbalance.

Çıkış Rampası Yok

Meslek hayatımın önemli bir bölümünü dünyanın farklı ülkelerinin ekonomi politikalarını ve bunların sonuçlarını analiz ederek geçirdim. İncelediğim ülkelerin önemli bir kısmında makroekonomik politikalar rayından çıkmış; bunun sonucunda yüksek enflasyon, finansal istikrarsızlık, sürdürülemez bir borç yükü ve yıllardır süren ekonomik sıkıntılar yaşanmıştı.

Buna rağmen, ilk bakışta umutsuz görünen ülkelerin bile doğru ve güvenilir ekonomi politikalarını uygulamaya başladıktan sonra birkaç yıl içinde enflasyonu kontrol altına alabildiğini gördüm. Üç-dört yıl süren başarılı bir dezenflasyon programı hatırlamıyorum. Enflasyon bu kadar uzun süre yüksek kalıyorsa, bunun nedeni çoğu zaman programın yanlış tasarlanmış olması, tutarsız uygulanması ya da güvenilirliğini kaybetmesidir.

Kötü makroekonomik performansa hemen her zaman hukuk devletindeki çöküş de eşlik eder. Kurumların zayıflaması, siyasetin ekonomiye müdahalesi, keyfi kararlar ve bağımsız yargının ortadan kalkması ekonomik istikrarı sağlamayı çok daha zor hale getirir.

İşte bu yüzden bir süre sonra Türkiye ekonomisi hakkında rakamlara dayalı analiz yapmayı bıraktım.

Birincisi, artık resmi istatistiklere güvenmek mümkün değil. Veriler ekonomik gerçekleri yansıtmaktan çok, günün siyasi ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Enflasyon birçok bağımsız uzmanın hesapladığından daha düşük gösteriliyor; büyüme rakamları ise ekonominin gerçek durumundan daha parlak bir tablo çiziyor. Resmi istatistiklere olan güven kaybolduğunda anlamlı bir ekonomik analiz yapmak da neredeyse imkânsız hale geliyor. Güvenilir veri olmadan gerçek bir politika başarısıyla siyasi propaganda arasındaki farkı ayırt etmek mümkün değildir.

İkincisi, yıllık enflasyonun yüzde 32,3 mü yoksa yüzde 29,8 mi olacağını tartışmanın artık büyük resim açısından pek bir anlamı kalmadı. Bu fark ancak hükümet, asgari ücreti, emekli maaşlarını, vergi dilimlerini ve sosyal yardımları enflasyona hassas biçimde endeksliyorsa önem taşır. Oysa Türkiye’de durum tam tersidir. Enflasyon ile ücret ve emekli aylıklarına yapılan artışlar arasındaki fark çoğu zaman o kadar büyüktür ki, iki-üç puanlık enflasyon tartışmaları akademik bir egzersiz olmaktan öteye geçmez. Asıl mesele artık enflasyonun tam olarak kaç çıktığı değil, sağlıklı ekonomi politikalarının uygulanmasını mümkün kılan kurumların giderek çökmesidir.

Bugün YouTube’da enflasyonu, faizleri, döviz kurunu ve piyasaları yakından takip eden çok değerli ekonomistler var. Ancak bu arkadaşların her gün aynı uyarıları tekrarlamaktan yorulup yorulmadıklarını merak ediyorum. Neredeyse her analiz, “resmi verilere ihtiyatla yaklaşmak gerekir”, “yarın yeni bir siyasi karar gelebilir” ya da “ekonomi dışı bir müdahale tüm hesapları değiştirebilir” gibi uyarılarla başlıyor. Bir noktadan sonra tartışma ekonomi olmaktan çıkıyor; bir sonraki keyfi siyasi kararı tahmin etmeye dönüşüyor. Oysa ciddi bir makroekonomik analiz böyle yapılmaz.

Yine de bunu yapacak birilerinin olması gerekiyor. Birilerinin bu kusurlu verileri takip etmesi, yorumlaması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Ben ise bir noktadan sonra rakamların kendisinden çok, o rakamları üreten kurumsal çürümenin ülke açısından çok daha önemli ve çok daha yıkıcı olduğu sonucuna vardım.

Umarım bir gün veri toplama, işleme ve yayımlama süreçlerinde yaşanan bozulmalar kapsamlı bir adli incelemeye konu olur. Ancak o zaman ülkenin yıllar boyunca ne ölçüde yanıltıldığı ortaya çıkacaktır. Resmi istatistiklerin ne ölçüde manipüle edildiği, çarpıtıldığı veya seçici biçimde sunulduğu; bunun ekonomi politikalarını, kamuoyundaki tartışmaları ve milyonlarca insanın hayatını nasıl etkilediği ancak o zaman bütün açıklığıyla görülebilecektir.

Üçüncüsü, ekonomik toparlanma yalnızca doğru teknik politikalarla sağlanamaz. Aynı zamanda makroekonomik istikrarı yeniden kurmayı, kurumları güçlendirmeyi ve yatırım için öngörülebilir bir ortam yaratmayı gerçekten isteyen bir siyasi irade gerekir. Türkiye’de mevcut rejimin böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine, sistem gücünü büyük ölçüde ekonomik çarpıklıklardan besliyor. Keyfi düzenlemeler, kamu kaynaklarının ayrıcalıklı dağıtımı, takdire bağlı karar alma süreçleri ve rant ekonomisi, rejimin ayakta kalmasının temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Bu çarpıklıkları ortadan kaldırmak yalnızca farklı bir ekonomi programı uygulamak anlamına gelmez; aynı zamanda iktidarın varlığını sürdürmesini sağlayan mekanizmalardan birini de ortadan kaldırmayı gerektirir. Bu mekanizmanın merkezinde ise alaturka cumhurbaşkanlığı sistemi yer almaktadır.

Dördüncüsü, bu iktidar için artık inandırıcı bir çıkış yolu kalmadığını düşünüyorum. Her geçen gün sorunları çözmek yerine onları erteleyen politikalara daha fazla bağımlı hale geliyor. Körfez ülkelerinden sağlanan swap anlaşmaları veya benzeri dış kaynaklar birkaç aylık nefes aldırabilir; ancak bunlar sürdürülebilir bir ekonomik programın yerini tutamaz.

Maliye politikası neredeyse tamamen gelir artırmaya odaklanmış durumda. Vergiler artırılıyor, yük yine ücretlilerin ve maaşlıların omuzlarına bindiriliyor. Buna karşılık kamu harcamalarında ciddi bir tasarruf yapılmıyor. Çünkü gerçek tasarruf; itibardan, gösteriş projelerinden ve rant mekanizmalarından vazgeçmeyi gerektirir. Yüksek şatoda oturan adam buna asla izin vermez. Onun dünyasında itibardan tasarruf olmaz.

Vatandaşlardan kemer sıkmaları istenirken, NATO Zirvesi için yaklaşık 360 milyon dolar harcanabilmesi de bu anlayışın bir yansımasıdır. Bu tür tercihler, ekonomik akıldan çok siyasi önceliklerin belirleyici olduğunu ve kalıcı bir ekonomik toparlanmayı giderek daha da zorlaştırdığını gösteriyor.

Para politikası ise giderek döviz kurunu baskılayarak enflasyonu düşürmeye indirgenmiş durumda. Güçlü tutulan lira kısa vadede enflasyonu yavaşlatabilir, ancak ihracatın rekabet gücünü azaltır, ithalatı teşvik eder ve dış ticaret açığını büyütür. Bazı tahminlere göre dış ticaret açığı 2026’da 100 milyar dolara yaklaşırsa, bunun finansmanı çok daha ciddi bir sorun haline gelecektir. Erdoğan, en yakın dostu Trump’tan ya da başka bir ülkeden yeni ve büyük bir swap anlaşması sağlamayı başarsa bile, bu yalnızca kaçınılmaz uyumu birkaç ay geciktirecektir. Likidite zaman kazandırabilir; ancak yapısal sorunları çözemez.