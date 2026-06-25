The way Ankara is preparing for the NATO summit makes one wonder whether Pyongyang would have done it any differently. Yesterday, we discussed the Potemkin Village makeover along the airport route, where poverty is being hidden from visiting dignitaries. The more details that emerge about the summit preparations, the more it resembles a carefully choreographed authoritarian spectacle rather than the gathering of an alliance of democratic nations.

The other warning signs are equally disturbing. Authorities have carried out mass detentions of people suspected of planning protests or demonstrations. According to the Ankara Chief Public Prosecutor’s Office, detention warrants were issued for 241 individuals, and 209 people were taken into custody during early-morning raids on their homes. Among those reportedly detained was a group of elderly citizens returning from an event organized by the Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, Reforestation and the Protection of Natural Habitats (TEMA), one of Turkey’s best-known environmental organizations.

The crackdown reportedly extended beyond the arrests themselves. Lawyers representing the detainees claim that police used force against both those in custody and the lawyers attempting to assist them. After being questioned by police, the detainees were transferred to the Ankara Courthouse today. Prosecutors requested pretrial detention for 75 of them and referred their cases to a criminal judge for a detention ruling.

When retirees returning from an environmental event are treated like subversives, and lawyers allege that they are assaulted for doing their jobs, the line between hosting a NATO summit and staging a North Korean-style security operation begins to look uncomfortably thin.

Another warning sign is the extraordinary security regime imposed by the Ankara Governor’s Office ahead of the NATO summit. From June 28 through July 10, virtually every form of public expression has been banned, including demonstrations, marches, press statements, sit-ins, rallies, protests, hunger strikes, leaflet distribution, and the display of banners or posters.

The restrictions extend well beyond protest activity. Vast “red zones” have been established around the summit venue, hotels hosting foreign delegations, the Presidential Palace, and major transportation routes, with unauthorized people and vehicles barred from entering. Most public-sector employees in Ankara have been placed on administrative leave, while public events ranging from conferences and graduation ceremonies to concerts, festivals, and celebrations have been suspended for nearly a week.

The list of restrictions continues to grow. Parents have now been informed that daycare centers operated by the Çankaya Municipality will be closed from July 6 through July 12 as part of the security measures for the NATO summit. According to the notice sent to families, childcare services are being suspended in line with directives issued for the summit.

Although the government later denied the reports, claims that several public parks would be closed for Macron's morning run were entirely believable. After days of bans, lockdowns, mass detentions, and extraordinary security measures, the story hardly sounded out of place.

Taken together, these measures amount to the temporary lockdown of the Turkish capital. When an entire city must be stripped of normal civic life in order to host a meeting of an alliance that describes itself as a community of democracies, one is left wondering whether the organizers are trying to showcase Turkey—or conceal it.

Another development that has drawn attention is the accreditation process for journalists covering the summit. As with previous high-profile events in Turkey, access to the meetings and official venues is limited to journalists with official accreditation, giving the authorities considerable influence over who can report from inside the summit.

Accreditation requests from numerous independent journalists and media outlets that the Turkish government regards as part of the opposition were denied. The government initially maintained that the decisions were made solely by NATO. NATO officials, however, disputed that account, stating that accreditation decisions were based on the list of journalists submitted by the Turkish authorities rather than being made independently by the Alliance.

This episode raises uncomfortable questions not only about press freedom in Turkey but also about NATO’s willingness to let the host government determine which journalists may cover an alliance summit that repeatedly describes freedom of expression and a free press as core democratic values.

What makes these measures particularly striking is not simply their severity and stupidity, but also their apparent lack of political judgment. Governments confident in their legitimacy generally seek to project a sense of normalcy when hosting international gatherings. Here, the opposite approach has been taken. By effectively placing the capital under lockdown, banning ordinary civic activity, detaining suspected protesters before they have even demonstrated, restricting independent journalists, and disrupting everyday life, the authorities have succeeded in drawing far more international attention to Turkey's democratic shortcomings than any protest ever could. In their apparent determination to prevent embarrassment, they have created a far bigger one. If the objective was to project the image of a confident democracy, the strategy could hardly have been more self-defeating.

Pyongyang Zirvesi

Ankara’nın NATO Zirvesi’ne hazırlanış biçimi, insanın aklına “Acaba Pyongyang bunu farklı mı yapardı?” sorusunu getiriyor. Dün, havaalanından şehir merkezine uzanan güzergâhta yoksulluğun yabancı devlet ve hükümet başkanlarından gizlenmeye çalışıldığı Potemkin Köyü makyajını ele almıştık. Zirve hazırlıklarına ilişkin ortaya çıkan her yeni ayrıntı, yaşananların demokratik ülkeler ittifakının bir toplantısından ziyade, titizlikle kurgulanmış otoriter bir gösteriyi andırdığını düşündürüyor.

Diğer uyarı işaretleri de en az bunun kadar rahatsız edici. Yetkililer, protesto veya gösteri düzenleyeceklerinden şüphelenilen kişilere yönelik geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 241 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen baskınlarla 209 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Türkiye’nin en saygın çevre kuruluşlarından biri olan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) düzenlediği bir etkinlikten dönen yaşlı bir grup vatandaşın da bulunduğu bildirildi.

Operasyonlar yalnızca gözaltılarla sınırlı kalmadı. Gözaltındakileri temsil eden avukatlar, polisin hem müvekkillerine hem de hukuki yardım sağlamaya çalışan avukatlara karşı güç kullandığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınanlar bugün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık bunlardan 75’i hakkında tutuklama talebinde bulundu ve dosyalarını sulh ceza hâkimliğine gönderdi.

Çevreyle ilgili bir etkinlikten dönen emeklilerin adeta devlet düşmanı muamelesi gördüğü, avukatların ise görevlerini yaptıkları için şiddete maruz kaldıklarını iddia ettiği bir ortamda, NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak ile Kuzey Kore tarzı bir güvenlik operasyonu yürütmek arasındaki çizgi rahatsız edici ölçüde ince görünüyor.

Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Ankara Valiliği’nin NATO Zirvesi öncesinde yürürlüğe koyduğu olağanüstü güvenlik rejimi oldu. 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında gösteriler, yürüyüşler, basın açıklamaları, oturma eylemleri, mitingler, protestolar, açlık grevleri, bildiri dağıtılması ve afiş ile pankart asılması dâhil olmak üzere kamusal ifade özgürlüğünün neredeyse tüm biçimleri yasaklandı.

Kısıtlamalar protestolarla da sınırlı değil. Zirvenin yapılacağı alanlar, yabancı heyetlerin konaklayacağı oteller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ana ulaşım güzergâhları çevresinde geniş “kırmızı bölgeler” oluşturuldu; bu alanlara yetkisiz kişi ve araçların girişleri yasaklandı. Ankara’daki kamu çalışanlarının büyük bölümü idari izinli sayılırken, konferanslardan mezuniyet törenlerine, konserlerden festivallere ve kutlamalara kadar uzanan çok sayıda kamusal etkinlik de yaklaşık bir hafta süreyle durduruldu.

Yasaklar bununla da bitmedi. Çankaya Belediyesi’ne bağlı kreşlerin de NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek 6-12 Temmuz tarihleri arasında kapatılacağı velilere bildirildi. Gönderilen açıklamaya göre, çocuk bakım hizmetleri zirve nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda geçici olarak durdurulacak.

Hükümet daha sonra bu haberleri yalanlamış olsa da, Macron'un sabah koşusu yapabilmesi için bazı kamu parklarının halka kapatılacağı yönündeki iddialar uzun süre dolaşımda kaldı. Günlerdir süren yasaklar, kısıtlamalar, kitlesel gözaltılar ve olağanüstü güvenlik önlemlerinden sonra, bu haber kimseye pek de sıra dışı gelmedi.

Bütün bu önlemler birlikte değerlendirildiğinde, Ankara’nın geçici de olsa adeta olağanüstü hâle alındığı görülüyor. Kendisini demokratik ülkeler topluluğu olarak tanımlayan bir ittifakın zirvesine ev sahipliği yapabilmek için bir başkentin normal sivil yaşamdan neredeyse tamamen arındırılması gerekiyorsa, insan ister istemez şu soruyu soruyor: Amaç Türkiye’yi dünyaya göstermek mi, yoksa dünyadan gizlemek mi?

Dikkat çeken bir başka gelişme ise zirveyi izleyecek gazetecilere yönelik akreditasyon süreci oldu. Daha önce Türkiye’de düzenlenen yüksek profilli etkinliklerde olduğu gibi, zirveyi yalnızca resmi akreditasyon alabilen gazeteciler takip edebilecek. Bu da yetkililere, zirvenin içinden kimlerin haber yapabileceği konusunda önemli ölçüde kontrol sağlıyor.

Hükümetin muhalif olarak gördüğü çok sayıda bağımsız gazetecinin ve medya kuruluşunun akreditasyon başvuruları reddedildi. Hükümet başlangıçta bu kararların tamamen NATO tarafından alındığını öne sürdü. Ancak NATO yetkilileri bu açıklamayı yalanlayarak, akreditasyon kararlarının bağımsız biçimde NATO tarafından değil, Türk makamlarının kendilerine sunduğu gazeteci listesi esas alınarak verildiğini ifade etti.

Bu olay yalnızca Türkiye’deki basın özgürlüğü açısından değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve özgür basını temel demokratik değerler arasında sayan NATO’nun, zirveyi izleyecek gazetecilerin belirlenmesini ev sahibi hükümetin tercihine bırakması bakımından da rahatsız edici soruları beraberinde getiriyor.

Bütün bu önlemleri asıl çarpıcı kılan ise yalnızca aşırı sert ve ölçüsüz olmaları değil, aynı zamanda ciddi bir siyasi muhakeme eksikliğini yansıtmalarıdır. Meşruiyetinden emin hükümetler, uluslararası zirvelere ev sahipliği yaparken ülkelerinde hayatın olağan akışını ve demokrasinin normal işleyişini sergilemeye çalışır. Ankara'da ise tam tersi yapıldı. Başkent fiilen abluka altına alındı; sıradan kamusal yaşam durduruldu, insanlar henüz protesto bile etmeden gözaltına alındı, bağımsız gazeteciler dışlandı ve gündelik hayat ciddi biçimde sekteye uğratıldı. Sonuçta iktidar, engellemeye çalıştığı eleştirilerden çok daha fazlasını kendi eliyle uluslararası kamuoyunun gündemine taşımış oldu. Utancı önlemeye çalışırken, çok daha büyüğünü yarattılar. Eğer amaç kendine güvenen bir demokrasinin görüntüsünü vermekse, bundan daha başarısız bir strateji düşünmek zor.