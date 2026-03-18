Trump’s contempt for the rule of law is emboldening authoritarian wannabes around the world to become even more repressive. It does not go unnoticed. It is studied, absorbed, and quietly internalized by leaders who already harbor authoritarian instincts but seek validation—or cover—for acting on them.

When Trump openly challenges court rulings, attacks prosecutors, or reframes legal accountability as illegitimate persecution, he does more than wage a domestic political battle. He lowers the perceived cost of defying the law elsewhere. What once carried reputational risk now looks politically survivable—even advantageous.

The innovation does not stop there. Trump has also helpfully redefined elections. They are no longer a means of transferring power—they are a loyalty test. If you win, the system works. If you lose, the system is rigged. Evidence is optional. Volume is sufficient.

For aspiring strongmen, this is elegant in its simplicity. You don’t need to cancel elections. You just need to discredit them in advance, pressure the machinery behind them, and refuse to accept any outcome you don’t like. Legitimacy becomes a personal preference.

And suddenly, what once looked like a constitutional crisis starts to look like a strategy.

Around the world, leaders are taking notes. Courts can be ignored. Prosecutors or judges can be smeared. Elections can be preemptively delegitimized. The old constraints begin to feel less like rules and more like suggestions—quaint, negotiable, and ultimately disposable.

The message, delivered with remarkable clarity, is this: institutions are optional, legality is flexible, truth is negotiable—and power, if asserted loudly enough, becomes its own justification.

Consider Nayib Bukele, who has effectively rewritten the rules in real time—jailing tens of thousands with minimal due process, sidelining courts, and then winning applause for “getting results.” Legality becomes a footnote; popularity does the heavy lifting.

Or Erdoğan, who has long treated courts as adjustable instruments of power—but now operates in a world where attacking the judiciary no longer isolates you internationally; it places you in crowded company.

Even in established systems, the logic is spreading. Viktor Orbán has spent years hollowing out institutional constraints while maintaining the outward shell of democracy—elections held, opposition tolerated, outcomes carefully managed.

Consider Benjamin Netanyahu as well. While facing ongoing corruption charges, he has pushed to curb judicial oversight—framing courts and prosecutors not as independent arbiters of the law, but as political actors obstructing the will of the electorate. The timing is difficult to ignore. As legal pressure mounts, institutional constraints are recast as illegitimate interference. The argument is familiar: unelected judges versus the people, legality versus mandate. In that framing, accountability becomes optional—and power, once again, seeks to sit above the law.

There has also been a noticeable surge of far-right parties across Europe—movements that increasingly operate with a sense of momentum, legitimacy, and, in some cases, external encouragement. What once lived at the political margins now speaks with growing confidence from the center of the stage.

And they are not operating alone. Figures like Steve Bannon have spent years trying to stitch together a transatlantic network of nationalist movements—less a coherent alliance than a shared ecosystem of grievance, resentment, and institutional hostility. The project has been uneven, but the ambition has always been clear: normalize the fringe, connect it, and scale it.

More recently, Elon Musk has entered the picture not as an organizer but as an amplifier. Control the megaphone, and you don’t need a party. Visibility becomes validation. Narratives that once struggled to find oxygen now circulate freely, algorithmically boosted into the mainstream.

And then came the signal from the official stage. When JD Vance appeared at the Munich Security Conference—a venue historically reserved for affirming democratic alliances—the tone shift was unmistakable. Instead of a defense of institutional norms, what emerged sounded like a polite critique. Courts, regulations, and safeguards against disinformation were reframed less as protections and more as constraints.

For European far-right parties, this was not a warning. It was a translation. The message aligned neatly with what they had already been arguing: that liberal democracy is too restrictive, that institutional guardrails are obstacles, and that the “will of the people” should not be diluted by courts, laws, or inconvenient procedures.

Placed alongside the broader Trump playbook, the pattern becomes hard to miss.

You challenge the courts. You discredit prosecutors and judges. You redefine elections as legitimate only when you win. You flood the information space until truth itself becomes negotiable. And when institutions push back, you don’t retreat—you accuse.

Around the world, leaders and movements are not copying this model line by line. They don’t have to. They are absorbing its logic. The result is a feedback loop: American normalization fuels European radicalization, which in turn reinforces the idea that this is not a deviation, but a direction.

Yalan Rejimi

Trump’ın hukukun üstünlüğüne duyduğu açık küçümseme, dünya genelindeki otoriter heveslileri daha da baskıcı hale gelmeye teşvik ediyor. Bu durum gözden kaçmıyor. Dikkatle izleniyor, özümseniyor ve zaten otoriter eğilimler taşıyan ancak bunu hayata geçirmek için meşruiyet ya da örtü arayan liderler tarafından sessizce içselleştiriliyor.

Trump mahkeme kararlarını açıkça hedef aldığında, savcıları itibarsızlaştırdığında ya da hukuki hesap verebilirliği “siyasi zulüm” olarak yeniden çerçevelediğinde, yalnızca iç politik bir mücadele yürütmüyor. Aynı zamanda dünyanın başka yerlerinde hukuku hiçe saymanın maliyetini düşürüyor. Eskiden itibar kaybı riski taşıyan davranışlar artık siyasi olarak sürdürülebilir—hatta avantajlı—görünmeye başlıyor.

Yenilik bununla da sınırlı değil. Trump seçimleri de yeniden tanımladı. Artık iktidarın devredilmesinin bir aracı değiller—bir sadakat testine dönüştüler. Kazanırsan, sistem çalışıyor. Kaybedersen sistem hileli. Kanıt opsiyonel. Gürültü yeterli.

Otoriterliğe hevesli liderler için bu son derece zarif bir formül. Seçimleri iptal etmenize gerek yok. Önceden itibarsızlaştırmanız, seçim mekanizmasını baskı altına almanız ve hoşunuza gitmeyen hiçbir sonucu kabul etmemeniz yeterli. Meşruiyet kişisel bir tercihe dönüşüyor.

Ve bir anda, eskiden anayasal kriz olarak görülen şey bir strateji gibi görünmeye başlıyor.

Dünyanın dört bir yanında liderler not alıyor. Mahkemeler görmezden gelinebilir. Savcılar ya da yargıçlar karalanabilir. Seçimler daha baştan gayrimeşru ilan edilebilir. Eski sınırlar artık kurallar gibi değil, öneriler gibi hissediliyor—eski moda, esnetilebilir ve nihayetinde göz ardı edilebilir.

Verilen mesaj son derece açık: kurumlar opsiyonel, hukuk esnek, gerçek müzakereye açık—ve yeterince yüksek sesle iddia edilen güç, kendi başına bir meşruiyet kaynağına dönüşüyor.

El Salvador’da Nayib Bukele’ye bakın. Kuralları adeta gerçek zamanlı olarak yeniden yazdı—on binlerce insanı sınırlı yargı güvenceleriyle hapse attı, mahkemeleri etkisizleştirdi ve tüm bunlara rağmen “sonuç alıyor” diye alkış topladı. Hukuk dipnota dönüştü; asıl işi popülerlik yapıyor.

Ya da Erdoğan. Uzun süredir mahkemeleri iktidarın ayarlanabilir araçları gibi kullanıyor—ancak artık bunu yaptığı için uluslararası alanda yalnızlaşmıyor; aksine kalabalığın bir parçası haline geliyor.

Yerleşik sistemlerde bile bu mantık yayılıyor. Viktor Orbán yıllardır kurumsal denge mekanizmalarını içini boşaltarak zayıflatıyor; dışarıdan bakıldığında demokrasi varlığını sürdürüyor—seçimler yapılıyor, muhalefet var, ama sonuçlar dikkatle yönetiliyor.

Benjamin Netanyahu örneğini de eklemek gerekir. Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıyayken, yargı denetimini sınırlamaya yönelik adımlar attı—mahkemeleri ve savcıları hukukun bağımsız temsilcileri olarak değil, halkın iradesine engel olan siyasi aktörler olarak çerçeveledi. Zamanlama göz ardı edilemeyecek kadar dikkat çekici. Hukuki baskı arttıkça, kurumsal denge mekanizmaları gayrimeşru müdahale olarak sunuluyor. Argüman tanıdık: seçilmemiş yargıçlar halka karşı. Bu çerçevede hesap verebilirlik opsiyonel hale geliyor—ve güç, bir kez daha, hukukun üzerine çıkmaya çalışıyor.

Avrupa genelinde ise daha geniş bir kayma gözle görülür hale geldi. Aşırı sağ partiler artık kenarda bağıran marjinal aktörler değil. Sahnenin merkezinde, kendinden emin, daha iyi bağlantılı ve giderek daha fazla meşrulaştırılmış aktörler haline geliyorlar.

Ve yalnız değiller. Steve Bannon gibi isimler yıllardır bu hareketleri Atlantik ötesi bir ağ içinde birleştirmeye çalışıyor—tutarlı bir politika ittifakından çok, ortak bir öfke, kırgınlık ve kurum karşıtlığı ekosistemi. Proje kusursuz değil, ama amacı hiçbir zaman gizli değildi: marjinali normalleştir, birbirine bağla ve büyüt.

Daha yakın dönemde Elon Musk sahneye farklı bir rolde çıktı—organizatör olarak değil, çoğaltıcı olarak. Megafonu kontrol edersen, partiye ihtiyacın kalmaz. Görünürlük meşruiyete dönüşür. Bir zamanlar ses bulmakta zorlanan anlatılar artık algoritmaların desteğiyle ana akıma taşınıyor.

Ve ardından resmi sahneden gelen sinyal geldi. JD Vance Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştuğunda—tarihsel olarak demokratik ittifakların teyit edildiği bir platformda—ton değişimi açıkça hissedildi. Kurumsal normların savunusu yerine, bunlara yönelik ölçülü bir eleştiri duyuldu. Mahkemeler, düzenlemeler ve dezenformasyona karşı önlemler birer koruma mekanizması olarak değil, birer kısıt olarak çerçevelendi.

Avrupa’daki aşırı sağ partiler için bu bir uyarı değildi. Bir tercümeydi.

Zaten savundukları şeyle kusursuz biçimde örtüşüyordu: liberal demokrasinin fazla kısıtlayıcı olduğu, kurumsal denge mekanizmalarının engel teşkil ettiği ve “halkın iradesinin” mahkemeler, yasalar ya da rahatsız edici prosedürler tarafından filtrelenmemesi gerektiği.

Trump’ın genel yaklaşımıyla birlikte düşünüldüğünde, ortaya çıkan desen artık gözden kaçmıyor. Mahkemelere saldır. Savcıları ve yargıçları itibarsızlaştır. Seçimleri yalnızca kazandığında meşru ilan et. Bilgi alanını öyle bir doldur ki gerçek müzakereye açık hale gelsin. Ve kurumlar direnç gösterdiğinde geri çekilme—suçla.

Dünyanın dört bir yanında liderler ve hareketler bu modeli birebir kopyalamıyor. Buna ihtiyaçları yok. Mantığını benimsiyorlar. Ortaya çıkan şey bir geri besleme döngüsü: Amerika’daki normalleşme Avrupa’daki radikalleşmeyi besliyor; bu da bunun bir sapma değil, bir yön olduğu fikrini güçlendiriyor.