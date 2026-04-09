Deli Dumrul is a character in one of the most important works of Turkish folk literature, the Book of Dede Korkut. He is specifically featured in the story known as “The Tale of Deli Dumrul.” “Once, in the land of the Oghuz, there lived a warrior whose name spread everywhere with fear: Deli Dumrul. He was strong, he was brave—but above all, he was reckless. In his hunger for fame, he came up with an idea. He built a bridge over a dry riverbed. A bridge where there was no water… But the point was never the water; the point was to make his name known. He stood at the head of the bridge and laid down a rule:

He would take money from those who crossed—and from those who did not. Anyone who refused to cross would be beaten and forced across. People submitted out of fear. Dumrul’s name spread. But this reputation was not built on justice—it was built on coercion….”

Iran has reportedly created an informal “toll system” in the Strait of Hormuz, requiring ships to disclose cargo and ownership to IRGC-linked intermediaries and pay fees—often around $2 million per tanker—before receiving military escort. Payments are made in yuan or cryptocurrency, and rates vary based on political alignment.

This system, seen as a major Iranian gain from the conflict, remains a central issue in the current two-week ceasefire. While Trump has demanded the “complete” reopening of the strait, Iran insists transit must still occur under its military coordination and may continue charging fees.

If sustained, the system could generate massive revenues for Iran and reshape global trade, though analysts doubt its long-term viability. Trump has appeared interested in controlling or monetizing the passage himself rather than ensuring fully free navigation.

Last Monday, he was already eyeing control over the passage.

“What about us charging toll?” he said this week. “I’d rather do that than let them have them. Why shouldn’t we? We’re the winner. We won.” Then he tweeted this yesterday:

After 40 days of fighting, with costs nearing a billion dollars a day and oil prices climbing, Trump needed to cut loose. With his approval ratings sinking and midterm elections approaching, the risk of a third impeachment—and even conviction if Democrats were to flip both the House and the Senate—looms large in the background. Searching for an exit from a war he had been pulled into by Netanyahu, he appears ready to declare victory and pivot to the more lucrative angle—sharing control of a Strait of Hormuz “tollbooth” with Iran—while sidelining the broader terms of the ceasefire.

It is unclear what he means by “big money” or how he intends to access it. He may have in mind a Venezuela-style model—where proceeds are routed into offshore or specially structured accounts under his control, effectively bypassing normal Treasury channels and congressional oversight. There is some precedent for this line of thinking. In the Venezuela case, Trump publicly suggested that oil revenues would be “controlled by me” as president, raising concerns about personal overreach. Here, the implication is similar: not a formal, transparent revenue system, but a discretionary stream of funds—loosely controlled and politically directed.

The tenous ceasefire brought in a harsher reality: Iran remains entrenched, still in effective control of the Strait of Hormuz, with a powerful lever over global energy markets and Gulf rivals, while its nuclear stockpile and ballistic missile program remain unresolved. After Trump’s hollow declaration of victory, however, it is difficult to imagine a return to full-scale war, though not impossible.

America’s allies may be frustrated, confused, and even angered by the Trump administration’s policies, as energy disruptions—hurting both exporters in the Gulf and importers elsewhere—begin to bite. For Netanyahu, however, the ceasefire is a setback: a prolonged war offered not only strategic leverage but also a political buffer against the corruption allegations he faces at home.

Francis Fukuyama wrote on Tuesday, “There has never been a time when the United States was more distrusted, by both traditional friends and by rivals, as at the present.” “The truth of the matter is that the United States has never been as isolated as it is today. Mark Rutte, the Secretary General of NATO, has made some supportive noises in the current crisis, but that was done out of cynical calculation. No sane European leader can think that support for the United States today will be reciprocated by a Trumpist United States down the road. And while American actions have greatly benefited rivals like Russia and China, they can hardly delude themselves that the United States will reliably serve their interests in the future.”

NATO has been weakened by Trump’s broader approach. He routinely dismisses the alliance as a “paper tiger,” even as he has pressured its members into significantly increasing defense spending. During the Iran conflict, he turned his frustration on European allies for failing to secure the Strait—despite the fact that even the far more capable U.S. Navy could not do so. The expectation was not merely burden-sharing, but near-compliance with Washington’s demands, regardless of feasibility or national constraints. When that compliance did not materialize, frustration quickly turned into public rebuke.

What appears to irritate him most is not weakness, but resistance. Allies asserting their own strategic limits or political boundaries are treated less as partners than as obstacles. His remarks about Greenland capture this instinct in unusually blunt terms. “It all began with—if you want to know the truth—Greenland,” he told reporters. “They don’t want to give it to us, and I said, ‘Bye-bye.’” The comment, almost offhand, reflects a deeper shift: alliances are no longer seen as enduring commitments, but as transactional arrangements—valued only insofar as they deliver immediate strategic or economic gains.

The result is a more brittle NATO—better funded, perhaps, but less cohesive, less predictable, and increasingly uncertain about the reliability of American leadership at precisely the moment when geopolitical tensions are rising.

Hürmüz Gişesi

Deli Dumrul, Türk halk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı’nda yer alan bir karakterdir. Özellikle “Deli Dumrul Boyu” adlı hikâyede anlatılır. “Bir zamanlar Oğuz ilinde, adı her yere korkuyla yayılan bir yiğit yaşardı: Deli Dumrul. Güçlüydü, cesurdu—ama en çok da gözü karaydı. Ün kazanma hırsıyla tuhaf bir fikir buldu. Kuru bir çayın üzerine bir köprü yaptırdı. Suyun olmadığı bir yerde köprü… Ama mesele su değildi; mesele adını duyurmaktı. Köprünün başına geçti ve bir kural koydu:

Geçenden de geçmeyenden de para alacaktı. Geçmeyi reddedenler dövülerek zorla geçirilecekti. İnsanlar korkudan boyun eğdi. Dumrul’un adı yayıldı. Ama bu şöhret adaletle değil, zorla kurulmuştu…”

İran’ın, Hürmüz Boğazı’nda gayriresmî bir “geçiş ücreti sistemi” oluşturduğu bildiriliyor. Buna göre gemilerden, kargolarını ve sahiplik bilgilerini IRGC bağlantılı aracılara bildirmeleri ve—çoğu tanker için yaklaşık 2 milyon dolar—ücret ödemeleri isteniyor. Ödemeler Çin yuanı ya da kripto para ile yapılıyor ve ücretler, geminin ait olduğu ülkenin İran’a yakınlığına göre değişiyor.

Bu sistem, çatışmadan İran’ın elde ettiği en önemli kazanımlardan biri olarak görülüyor ve mevcut iki haftalık ateşkesin merkezinde yer alıyor. Trump, boğazın “tamamen” açılmasını talep ederken, İran geçişlerin kendi askeri koordinasyonu altında yapılmasında ısrar ediyor ve ücret almaya devam edebileceğini belirtiyor.

Bu sistem devam ederse İran’a devasa gelirler sağlayabilir ve küresel ticareti yeniden şekillendirebilir; ancak analistler uzun vadede sürdürülebilirliğinden şüphe ediyor. Trump ise serbest geçişi sağlamaktan ziyade, geçişi kontrol etme ya da gelir elde etme fikrine ilgi duymuş görünüyor.

Nitekim geçen Pazartesi itibarıyla, geçişin kontrolünü ele geçirme fikrini zaten dillendirmeye başlamıştı.

“Peki ya geçiş ücreti alsak?” dedi bu hafta. “Bunu onların almasına izin vermektense biz almayı tercih ederim. Neden olmasın? Biz kazananız. Biz kazandık.” Ardından dün şu twiti attı:

40 gün süren çatışmaların ardından, günlük maliyetin yaklaşık bir milyar dolara ulaştığı ve petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamda, Trump’ın bu savaştan çıkması gerekiyordu. Onay oranları düşerken ve ara seçimler yaklaşırken, Demokratların hem Temsilciler Meclisi’ni hem de Senato’yu kazanması halinde üçüncü bir azil süreci—hatta mahkûmiyet riski—arka planda giderek büyüyordu. Netanyahu tarafından içine çekildiği bir savaştan çıkış arayan Trump, zafer ilan edip daha kazançlı gördüğü bir aşamaya yönelmeye hazır görünüyor—Hürmüz Boğazı’ndaki bir “geçiş ücreti gişesini” İran’la paylaşma fikrine—ve ateşkesin diğer unsurlarını büyük ölçüde geri plana itiyor.

“Büyük para” ile neyi kastettiği ve buna nasıl erişmeyi planladığı ise belirsiz. Aklında Venezuela benzeri bir model olabilir—gelirlerin offshore ya da özel yapılandırılmış hesaplara yönlendirilerek kendi kontrolü altına alınması ve böylece Hazine kanallarının ve Kongre denetiminin fiilen baypas edilmesi. Bu düşünce tarzının bazı örnekleri de var. Venezuela örneğinde Trump, petrol gelirlerinin “başkan olarak benim kontrolümde olacağını” ima etmiş ve bu durum kişisel yetki aşımı tartışmalarına yol açmıştı. Buradaki ima da benzer: resmi ve şeffaf bir gelir sistemi değil, gevşek denetimli ve siyasi olarak yönlendirilen takdirî bir kaynak akışı.

Kırılgan ateşkes daha sert bir gerçeği ortaya koyuyor: İran yerinde duruyor, Hürmüz Boğazı üzerinde fiili kontrolünü sürdürüyor ve küresel enerji piyasaları ile Körfez rakipleri üzerinde güçlü bir kaldıraç bulunduruyor. Aynı zamanda nükleer stokları ve balistik füze programı da çözümsüz kalmış durumda. Trump’ın—ne kadar boş olursa olsun—zafer ilanının ardından ise tam ölçekli bir savaşa geri dönülmesi zor görünüyor, ama imkânsız değil.

Amerika’nın müttefikleri, Trump yönetiminin politikalarından dolayı hayal kırıklığı, kafa karışıklığı ve öfke duyabilir; ancak enerji kesintilerinin hem Körfez’deki ihracatçıları hem de diğer bölgelerdeki ithalatçıları etkilemeye başlamasıyla, çoğunun güvenlik açısından fazla alternatifi yok. Netanyahu açısından ise ateşkes bir geri adım: savaşın uzaması yalnızca stratejik avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hakkında yürütülen yolsuzluk iddialarına karşı siyasi bir kalkan işlevi görüyordu.

Francis Fukuyama salı günü şöyle yazdı: “Bugün, Amerika Birleşik Devletleri’nin hem geleneksel dostları hem de rakipleri tarafından bu kadar güvensizlikle karşılandığı başka bir dönem olmamıştır.” “Gerçek şu ki, Amerika Birleşik Devletleri bugün hiç olmadığı kadar yalnızdır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte mevcut kriz sırasında bazı destekleyici açıklamalar yaptı, ancak bu tamamen hesapçı bir tutumdu. Hiçbir aklı başında Avrupalı lider, bugün ABD’ye verilen desteğin yarın Trumpçı bir Amerika tarafından karşılık bulacağını düşünemez. Ve Amerikan eylemleri Rusya ve Çin gibi rakiplere büyük fayda sağlamış olsa da, bu ülkeler bile ABD’nin gelecekte kendi çıkarlarına güvenilir biçimde hizmet edeceği yanılgısına kapılamaz.”

NATO, Trump’ın ittifaklara yönelik genel yaklaşımı nedeniyle somut biçimde zayıfladı. İttifakı sık sık “kâğıttan kaplan” olarak küçümsüyor, buna rağmen üyelerini savunma harcamalarını ciddi ölçüde artırmaya zorlamayı başardı. Ortada açık bir çelişki var: mali olarak güçlenmesine katkı sağladığı bir ittifakı, siyasi olarak aşındırıyor.

İran savaşı sırasında bu gerilim daha da belirgin hale geldi. Trump, Hürmüz Boğazı’nı açmak için harekete geçmedikleri gerekçesiyle Avrupalı müttefiklerine yüklendi—oysa çok daha güçlü ABD Donanması bile bunu başaramamıştı. Beklenti artık sadece “sorumluluk paylaşımı” değil, uygulanabilir olup olmadığına bakılmaksızın Washington’un taleplerine neredeyse koşulsuz uyumdu. Bu uyum sağlanmayınca, hayal kırıklığı hızla kamuoyu önünde azarlamaya dönüştü.

Görünen o ki, onu en çok rahatsız eden şey zayıflık değil, direnç. Kendi stratejik sınırlarını ya da siyasi kırmızı çizgilerini dile getiren müttefikler, ortak olmaktan çok engel olarak görülüyor. Grönland hakkındaki sözleri bu yaklaşımı çarpıcı bir açıklıkla ortaya koyuyor: “Aslında her şey—gerçeği bilmek istiyorsanız—Grönland’la başladı… Bize vermek istemiyorlar, Ben de ‘Güle güle’ dedim.”

Bu neredeyse gelişi güzel ifade, daha derin bir dönüşüme işaret ediyor: ittifaklar artık kalıcı taahhütler olarak değil, kısa vadeli çıkar sağladıkları ölçüde değerli görülen işlemsel düzenlemeler olarak ele alınıyor.

Ortaya çıkan tablo daha kırılgan bir NATO: belki daha iyi finanse edilmiş, ancak daha az uyumlu, daha az öngörülebilir ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Amerikan liderliğinin güvenilirliği konusunda giderek daha fazla belirsizlik yaşayan bir ittifak.

Bakalım göreceğiz…