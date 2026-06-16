Kamuoyu, CHP’ye yönelik saldırının seyrini takip etmeye çalışırken, AKP içindeki çatlakların da giderek daha görünür hale geldiği anlaşılıyor. Bunun son örneklerinden biri, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sayıları artık tam olarak bilinmeyen başdanışmanlardan biri olan Mehmet Uçum’un Anadolu Ajansı için kaleme aldığı yazı oldu. Doğrusu, liyakat konusunda kendisi hakkında pek yüksek bir kanaate sahip olmadığını itiraf etmesine rağmen her konuda fikir beyan eden Oktay Saral hariç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının çoğunun varlığından ancak medyaya yansıyan açıklamaları sayesinde haberdar oluyoruz.

Bu arada insan ister istemez merak ediyor: Madem herkes başdanışman, Saray’da hiç danışman yok mu? Yoksa başdanışmanlar göreve danışman olarak başlayıp terfi mi ediyorlar, yoksa doğrudan başdanışman olarak mı dünyaya geliyorlar? Cumhurbaşkanlığı teşkilat şemasına dışarıdan bakan birinin aklına böyle sorular gelmesi doğal.

Uçum’un yazısı, ilk bakışta hükümet politikalarını savunan sıradan bir değerlendirme gibi görünse de, satır aralarında iktidar bloğundaki huzursuzluğun izlerini taşıyor. Özellikle çözüm süreci, yeni anayasa tartışmaları ve Cumhur İttifakı’nın geleceğine ilişkin değerlendirmeler, yalnızca muhalefete değil, AKP ve Cumhur İttifakı içindeki farklı çevreler için de mesaj niteliğinde.

Daha da önemlisi, Uçum’un kullandığı savunmacı dil, çözüm sürecinin yönü ve kapsamı konusunda iktidar cephesinde ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu izlenimini veriyor. Eğer tam bir mutabakat söz konusu olsaydı, Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından birinin böylesine uzun ve ayrıntılı bir savunma metni kaleme alma ihtiyacı duyması beklenmezdi.

Yazının en dikkat çekici bölümlerinden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha aday olması gerektiğine ilişkin vurgu oldu. Uçum, anayasa değişikliğine gerek olmadığını savunurken, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı olmadığını, buna karşılık Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Erdoğan’ın “dünya ölçeğinde liderliği” ve “kapsamlı birikimi” sayesinde bir dönem daha ülkeye hizmet etmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Bu, ilk bakışta sıradan bir sadakat beyanı gibi görülebilir. Ancak yirmi üç yıllık kesintisiz iktidarın ardından bir ülkenin hâlâ tek bir lidere ihtiyaç duyduğu iddia ediliyorsa, bu durum güçlü kurumların inşa edildiğinin değil, kurumların kişiselleştiğinin göstergesi olarak da okunabilir. Siyasi sistemlerin başarısı, vazgeçilmez liderler üretmelerinde değil; hiçbir liderin vazgeçilmez olmadığı kurumlar yaratmalarında yatar.

AKP içindeki tartışmaların yalnızca Uçum’un yazısıyla sınırlı olmadığı da görülüyor. Son günlerde X platformunda iki eski AKP milletvekili arasında yaşanan polemik bunun bir başka örneği.

Şamil Tayyar, sivil siyaset alanının giderek daraldığını, bunun yerini güçlenen bürokratik yapıların ve yeni iktidar odaklarının aldığını savundu. Bu gelişmenin AK Parti’nin toplumsal bağlarını zayıflattığını belirten Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükünü paylaşacak ve siyaset ile bürokrasi arasında köprü kuracak güçlü bir isme ihtiyaç olduğunu söyledi. Ona göre bu rol için en uygun isim eski Hazine ve Maliye Bakanı ve damat Berat Albayrak.

Tayyar’a göre bu rol için en uygun isim eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın damadı Berat Albayrak. Evet, Erdoğan’ın bir dönem Marmara Üniversitesi’nde aldığı birkaç ders nedeniyle ekonomi yönetimine ehil gördüğü ve Hazine ile Maliye Bakanlığı’nın başına getirdiği aynı Berat Albayrak. İki yılı biraz aşan bakanlığı döneminde Türkiye’nin makroekonomik dengelerinin altüst olmasına, Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesine ve ülkenin milyarlarca dolarlık kaynak kaybına uğramasına rağmen, AKP içinde bazıları, yangını çıkaran kişinin itfaiye şefliğine geri dönmesinde sakınca görmüyor.

Tayyar’a yanıt veren Mücahit Birinci ise Erdoğan’ın Türkiye’yi en az 10 yıl daha yönetebilecek enerji ve kapasiteye sahip olduğunu savundu. Birinci olarak, Erdoğan’ın görevi bırakması halinde en uygun ismin Bilal Erdoğan olduğunu ileri sürerek, onun “henüz denenmemiş” bir siyasi figür olmasını bir avantaj olarak gösterdi.

Bilal Erdoğan’a gelince; o da uzun süredir, büyük ölçüde babasının himayesi ve teşvikiyle siyasetin ve kamuoyunun gündeminde tutulmaya çalışılan bir isim. Kurucusu veya yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla bürokrasi ve gençlik örgütlenmeleri üzerinde kayda değer bir etki alanı oluşturduğu biliniyor. Buna karşın, bugüne kadar üstlendiği herhangi bir kamu görevi, yürüttüğü önemli bir idari sorumluluk ya da başarıyla sonuçlandırdığı bir siyasi sınav bulunmuyor.

Buna rağmen, iktidar çevrelerinde zaman zaman Erdoğan sonrası dönemin potansiyel aktörlerinden biri olarak öne çıkarılması dikkat çekici. Daha çok Cumhurbaşkanı’nın siyasi ve kişisel çevresinin koordinasyonunda, aileye ait ticari ve gayri ticari ağların yönetiminde perde arkasında rol oynadığı düşünülen bir ismin, ülkenin gelecekteki lider adaylarından biri olarak sunulması ise AKP’de liyakatten çok sadakat ve aile bağlarının belirleyici hale geldiğine dair eleştirileri güçlendiriyor.

Bu tartışma, AKP’de yalnızca mevcut politikaların değil, Erdoğan sonrası dönemin de konuşulmaya başlandığını gösteriyor. Bir taraf çözümü Berat Albayrak’ta ararken, diğer taraf Bilal Erdoğan’ı işaret ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar kapalı kapılar ardında yürütülen bu tür tartışmaların artık kamuoyu önünde yapılması, iktidar bloğundaki gerilimin ve belirsizliğin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından dikkat çekici.

Tekrar Mehmet Uçum’un yazısına dönersek; tek adam sisteminin geçen yıllar içinde ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan biri, Saray bürokrasisinin olağanüstü ölçüde güç kazanması ve iktidar partisi ile devlet aygıtı arasındaki ilişkinin büyük ölçüde kopması oldu. Bugün AKP’nin karar alma süreçlerinde geçmişe kıyasla çok daha sınırlı bir etkisi olduğu, buna karşılık seçilmemiş bürokratik kadroların ve danışmanlar çevresinin ağırlığının arttığı yönündeki değerlendirmeler artık yalnızca muhalefetin değil, eski AKP’lilerin de dile getirdiği bir tespit haline geldi.

Bu çerçeveden bakıldığında, Uçum’un “Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yok, Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var” sözleri farklı bir anlam kazanıyor. Belki de Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya gerçekten ihtiyacı yoktur. Ancak varlığını, nüfuzunu ve ayrıcalıklarını büyük ölçüde Erdoğan’ın siyasi gücüne borçlu olan Saray bürokrasisinin ve çevresinde oluşan iktidar ağlarının buna fazlasıyla ihtiyacı olduğu söylenebilir.

Dolayısıyla Uçum’un savunusunu yalnızca Erdoğan’a duyulan hayranlığın ifadesi olarak değil, aynı zamanda mevcut güç yapısının devamına yönelik bir beka çağrısı olarak da okumak mümkündür. Erdoğan sonrası dönemin konuşulmaya başlanması, belki de en çok bu çevreleri tedirgin ediyor.

Saray bürokrasisinin ve mevcut güç ağlarının tercihleri ne olursa olsun, Erdoğan açısından bakıldığında en rasyonel seçenek baskın seçim gibi görünüyor. Ekonomideki çöküş daha da derinleşmeden, CHP’de yaratılan yönetim krizi tamamen etkisini yitirmeden, iktidarın oy tabanındaki aşınma hızlanmadan ve Erdoğan sonrası tartışmalar kontrolden çıkmadan sandığa gitmek, beklemekten daha az riskli olabilir.

Nitekim siyasi iktidarlar açısından seçim zamanlaması çoğu zaman seçimin kendisi kadar önemlidir. Erdoğan da geçmişte uygun gördüğü anda sandığı öne çekmekten kaçınmadı. Bugün karşı karşıya olduğu siyasi ve ekonomik tablo düşünüldüğünde, zamanın iktidarın lehine değil, aleyhine işlediğini görmesi muhtemeldir.

Belki de gençliğinde oynadığı futboldan öğrendiği en önemli derslerden biri budur: rakibe sağ gösterip sola yatırmak. Tam da herkes CHP’ye yönelik operasyonların, anayasa tartışmalarının ve Erdoğan’ın bir dönem daha adaylığı için yürütülen kampanyanın etkisine odaklanmışken, Erdoğan’ın beklenmedik bir baskın seçim kararıyla tüm siyasi hesapları altüst etmeye çalışması şaşırtıcı olmaz.

Çünkü bugün itibarıyla ekonomik göstergeler düzelmiyor, iktidarın toplumsal desteği güçlenmiyor ve AKP içindeki halefiyet tartışmaları da giderek daha görünür hale geliyor. Böyle bir ortamda beklemek, sorunların çözülmesini değil, büyümesini sağlayabilir. Bu nedenle Erdoğan açısından en büyük risk erken seçim yapmak değil, seçimi fazla geciktirmek olabilir.

Why Is the Palace Worried?

While the public is trying to follow the course of the assault on the CHP, it is becoming increasingly clear that cracks and simmering tensions within the AKP are also growing more visible. One recent example was an article written for Anadolu Agency by Mehmet Uçum, one of the presidential chief advisors whose exact number within the Presidential Palace bureaucracy seems impossible to determine these days. Frankly, with the exception of Oktay Saral—who, despite openly admitting his own lack of qualifications, never hesitates to offer opinions on virtually every subject—we usually become aware of the existence of most presidential chief advisors only when one of their statements makes its way into the media.

At this point, one cannot help but wonder: if everyone is a chief advisor, are there any ordinary advisors left in the Palace? Do chief advisors begin their careers as advisors and get promoted, or are they born directly into the position of chief advisor? Such questions naturally occur to anyone looking at the presidential organizational chart from the outside.

At first glance, Uçum’s article appears to be a routine defense of government policies. Yet between the lines, it reveals signs of unease within the ruling bloc. His comments on the peace process, constitutional reform, and the future of the People’s Alliance seem intended not only for the opposition but also for different factions within the AKP and its governing coalition.

More importantly, the defensive tone of the article suggests that there are serious disagreements within the ruling camp regarding the direction and scope of the peace process. Had there been genuine consensus, one would not expect one of the president’s chief advisors to feel compelled to produce such a lengthy and detailed defense.

One of the most striking parts of the article was Uçum’s insistence that President Erdoğan should serve another term. While arguing that no constitutional amendment was necessary, Uçum claimed that Erdoğan himself did not need to become president again, but that Turkey needed Erdoğan. According to Uçum, Erdoğan’s “global leadership” and “vast experience” made another term of service essential for the country.

At first glance, this may seem like a routine declaration of loyalty. Yet if, after twenty-three years of uninterrupted rule, a country is still said to depend on a single leader, that may be less a sign of strong institutions than of institutions that have become deeply personalized. The success of political systems lies not in producing indispensable leaders but in creating institutions in which no leader is indispensable.

Nor are the debates within the AKP limited to Uçum’s article. A recent exchange on X between two former AKP deputies provides another revealing example.

Şamil Tayyar argued that the space for civilian politics has been steadily shrinking, replaced by increasingly powerful bureaucratic structures and new centers of power. According to Tayyar, this development has weakened the AKP’s connection to society. He argued that President Erdoğan needs a strong figure capable of sharing his burden and rebuilding a bridge between politics and bureaucracy. In Tayyar’s view, the best person for this role is former Treasury and Finance Minister—and Erdoğan’s son-in-law—Berat Albayrak.

Yes, the same Berat Albayrak whom Erdoğan once deemed qualified to manage the economy because he had taken a few economics-related courses at Marmara University, and whom he subsequently appointed as Treasury and Finance Minister. During his little more than two years in office, Turkey’s macroeconomic balances were severely disrupted, central bank reserves were depleted, and the country suffered losses amounting to billions of dollars. Yet some within the AKP apparently see no problem with asking the person who helped start the fire to return as fire chief.

Responding to Tayyar, former AKP deputy Mücahit Birinci argued that Erdoğan still possesses the energy and capacity to govern Turkey for at least another decade. Birinci went on to suggest that, should Erdoğan step aside, the most suitable successor would be Bilal Erdoğan, describing his status as an “untested” political figure as a virtue.

As for Bilal Erdoğan, he has long been a figure promoted in public life largely through the encouragement and patronage of his father. Through the foundations he has established or manages, he is widely seen as having developed a significant sphere of influence over parts of the bureaucracy and youth organizations. Yet he has never held a major public office, managed a significant administrative responsibility, or passed a meaningful political test.

Nevertheless, he is periodically presented by pro-government circles as a potential player in the post-Erdoğan era. The fact that a figure largely associated with coordinating the president’s political and personal networks—and with managing various family-linked commercial and non-commercial organizations behind the scenes—is discussed as a future national leader reinforces criticisms that loyalty and family ties have become more important than merit within the AKP.

These debates suggest that discussions within the AKP are no longer limited to current policies; they increasingly concern the post-Erdoğan future as well. One faction looks to Berat Albayrak, another points to Bilal Erdoğan. The fact that conversations once confined to closed-door meetings are now taking place openly in public reflects the growing tensions and uncertainty within the ruling bloc.

Returning to Mehmet Uçum’s article, one of the most significant consequences of the presidential system over the past several years has been the extraordinary growth in the power of the Palace bureaucracy and the gradual separation of the ruling party from the state apparatus. Assessments that the AKP today exerts far less influence over decision-making than it once did, while unelected bureaucrats and presidential advisors have become increasingly influential, are no longer voiced only by the opposition. Former AKP figures are now saying much the same thing.

Viewed from this perspective, Uçum’s claim that “Erdoğan does not need to become president again; Turkey needs Erdoğan” takes on a different meaning. Perhaps Erdoğan himself does not need another term. But the Palace bureaucracy and the networks of power that owe much of their influence, privileges, and status to Erdoğan’s political dominance may very well need him to remain in office.

For that reason, Uçum’s argument can be read not merely as an expression of admiration for Erdoğan, but as a plea for the preservation of the existing power structure. The prospect of a post-Erdoğan era may be most unsettling precisely for these circles.

Regardless of the preferences of the Palace bureaucracy and the networks surrounding it, the most rational option from Erdoğan’s perspective may well be a snap election. Going to the polls before the economic downturn deepens further, before the leadership crisis engineered within the CHP fully dissipates, before the erosion of the AKP’s electoral base accelerates, and before succession debates spiral out of control may be less risky than waiting.

For political leaders, the timing of an election is often as important as the election itself. Erdoğan has never hesitated to move elections forward when it suited his interests. Given the political and economic realities he faces today, he is likely aware that time is working against him rather than for him.

Perhaps one of the most important lessons he learned from his days as a football player was how to feint right and move left. At a moment when everyone is focused on the operations against the CHP, constitutional debates, and the campaign to secure another presidential term for Erdoğan, it would not be surprising if he attempted to upend all political calculations with a snap election.

After all, the economic indicators are not improving, public support for the government is not strengthening, and succession debates within the AKP are becoming increasingly visible. In such an environment, waiting is more likely to magnify problems than solve them. From Erdoğan’s perspective, the greatest risk may not be calling an early election—but waiting too long to do so.