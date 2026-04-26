I have been out of the news cycle for the past ten days on the other side of the world. In a calm setting—listening to bamboo rustle and wandering through Zen gardens—I found myself increasingly perplexed by the sheer absurdity unfolding back home. In that span, Trump doubled down, tripled down, reversed course, then reversed himself again—several times over—punctuated by dozens of late-night, rage-filled Truth Social posts.

The Strait of Hormuz was blocked when I left—and it stayed that way. Only now Trump had escalated into the absurd: blockading the blockaders and sending oil prices through the roof. The ceasefire expired, then was resurrected by him alone—apparently without Iran noticing, asking, or caring.

Orbán didn’t just lose—he was routed, splattering JD Vance with egg. And as if that weren’t enough, his Islamabad foray produced precisely nothing, notwithstanding the “diplomatic genius” of Kushkopf—apparently calibrated on Manhattan real estate deals.

Trump canceled the Kushkopf visit to Pakistan, which had been planned for meetings on Tuesday, after the Iranian foreign minister left Islamabad. Then Trump tweeted the following:

Democrats’ win in the Virginia redistricting vote owes much to Trump’s own overreach. His push to carve out five additional seats in Texas didn’t just escalate the partisan arms race—it provoked a backlash. California went first. Virginia followed. Trump’s grand Texas land grab didn’t redraw the map—it redrew the backlash. What was meant to secure power is now handing momentum to the other side.

And then there was Lori Chavez-DeRemer, who “resigned” amid misconduct allegations. That brings the number of female cabinet secretaries pushed out over the past month to three, leaving just Brooke Rollins and Linda McMahon as the only women among the 15 cabinet members. It looks like even the three story high banner with Trump’s picture that Chavez-DeRemer had hung on the Department of Labor building last summer couldn’t save her.

Yesterday, the Department of Justice dropped the criminal charges against Jerome Powell—charges Donald Trump had aggressively pushed. The collapse of the case exposes its thin legal foundation and raises uncomfortable questions about political interference. More broadly, a pattern is hard to ignore: many of the DOJ’s cases against Trump’s perceived enemies have been dismissed by federal judges or rejected by grand juries.

Then came the White House Correspondents' Dinner—a fitting coda to a chaotic week. The administration increasingly projects a mix of inexperience and ineptitude, a dangerous combination at a moment when Trump appears unable to find an off-ramp from a conflict he was drawn into.

Tam Fiyasko

Son on gündür dünyanın öbür ucunda, haber akışından uzaktaydım. Sakin bir ortamda—bambu hışırtılarını dinleyip Zen bahçelerinde dolaşırken—Amerika’da yaşananların apaçık absürtlüğü karşısında giderek daha fazla şaşkınlığa kapıldım. Bu süre zarfında Donald Trump iki kez, üç kez geri adım atıp tekrar ileri adım attı, yön değiştirdi, sonra yeniden değiştirdi—hem de defalarca—ve tüm bunlar gece yarısından sonra paylaşılan öfke dolu Truth Social mesajlarıyla noktalandı.

Ben ayrıldığımda Hürmüz Boǧazı kapalıydı ve kapalı kaldı. Sadece bu kez Trump absürtlüğün dozunu artırdı: abluka uygulayanlara abluka uyguladı ve petrol fiyatlarını tavan yaptırdı. Ateşkes süresi doldu, sonra Trump tarafından tek taraflı olarak yeniden “canlandırıldı”—üstelik Iran’ın farkında olduğu, talep ettiği ya da umursadığına dair hiçbir işaret olmadan.**

Donald J. Trump@realDonaldTrump

Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan’ın İslamabad kentine yapacağı ziyareti az önce iptal ettim. Seyahat için çok fazla zaman kaybı, çok fazla iş! Ayrıca, onların “liderliği” içinde muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı var. Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda hiçbir şey yok! Konuşmak istiyorlarsa, tek yapmaları gereken aramak!!!! Başkan DONALD J. TRUMP

Viktor Orbán sadece kaybetmedi—bozguna uğradı ve ona propoganda yapmaya giden JD Vance’i adeta rezil etti. Ve bu yetmezmiş gibi, Islamabad çıkarması da sonuçsuz kaldı; Trump’ın Manhattan emlak pazarlıklarında bilenmiş sözde “diplomatik deha”ya bağladığı bütün ümitlere raǧmen.

Demokratların Virginia’daki seçim bölgelerini yeniden çizme oylamasındaki zaferi büyük ölçüde Trump’ın kendi aşırı hamlesinin sonucu. Texas’ta beş ek sandalye yaratma girişimi yalnızca partizan yarışı kızıştırmakla kalmadı—aynı zamanda güçlü bir tepkiyi tetikledi. California önce harekete geçti. Virginia onu izledi. Trump’ın Texas’taki büyük “toprak kapma” hamlesi haritayı yeniden çizemedi—tepkiyi yeniden şekillendirdi. Gücü pekiştirmek için atılan adım, şimdi ivmeyi karşı tarafa veriyor.

Ve ardından, Çalıṣma Bakanı Lori Chavez-DeRemer geldi; hakkında ortaya atılan usulsüzlük iddiaları eşliğinde “istifa etti.” Bu, son bir ayda görevden ayrılan kadın kabine sekreteri sayısını üçe çıktı ve 15 kişilik kabinede geriye yalnızca Brooke Rollins ile Linda McMahon’ı bıraktı. Geçen yaz, Chavez-DeRemer’in Çalışma Bakanlığı binasına astırdığı, Trump’ın fotoğrafının yer aldığı üç kat yüksekliğindeki dev pankart bile onu kurtaramamış görünüyor.

Dün, Adalet Bakanlığı, Merkez Bankası Baṣkanı Jerome Powell hakkında yolsuzluk iddiasıyla açılan ceza davasını düşürdü—Donald Trump’ın agresif biçimde bastırdığı bir davayı. Davanın çökmesi, hukuki temelinin ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyarken, siyasi müdahalenin boyutuna dair rahatsız edici soruları da gündeme getiriyor. Daha geniş çerçevede ise göz ardı edilmesi zor bir örüntü var: DOJ’un Trump’ın “düşman” olarak gördüğü kişilere karşı açtığı pek çok dava, federal yargıçlar tarafından reddedildi ya da büyük jürilerden geri döndü.

Ardından White House Correspondents' Dinner geldi—kaotik bir haftaya yakışan bir kapanış. Yönetim giderek artan biçimde deneyimsizlik ve beceriksizlik karışımı bir görüntü sergiliyor; bu da Trump’ın içine çekildiği bir çatışmadan çıkış yolu bulmakta zorlandığı bir dönemde özellikle tehlikeli bir tablo oluşturuyor.