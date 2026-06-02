Last week was nothing short of a political disaster for Trump, as setbacks accumulated on multiple fronts and exposed growing weaknesses in his administration.

Months ago, Trump moved to seize control of the Kennedy Center, the 54-year-old Washington landmark that serves as America’s national cultural center for the performing arts. He slapped his name on the institution, removed much of its existing leadership, and replaced the board with loyalists and political sycophants.

On Friday, however, a federal judge dealt that effort a major blow. U.S. District Judge Christopher Cooper ruled that the Kennedy Center’s name cannot be changed without congressional approval and ordered the removal of Trump’s name from the building within two weeks. Cooper also found that the board had improperly voted to close the center for renovations.

“Congress gave the Kennedy Center its name, and only Congress can change it,” Cooper wrote, rejecting the board’s attempt to rebrand the institution as the “Trump Kennedy Center.”

The decision marked one of the most visible legal defeats yet for Trump’s campaign to leave his personal stamp on Washington’s public institutions and landmarks.

Sure enough, Trump took to Truth Social like a little boy whose toy had been taken away, alternating between self-pity, anger, and threats to take his ball and go home.

Another blow came on Friday when a federal judge temporarily blocked the White House from moving forward with a controversial $1.8 billion compensation fund that critics have described as a taxpayer-funded slush fund for Trump’s political allies.

U.S. District Judge Leonie Brinkema ordered an immediate freeze on the program while she considers whether a longer injunction is warranted. Her ruling prohibits the administration from transferring money into the fund, processing claims, or making any payments, on the grounds that such steps could result in funds being “irreversibly disbursed” before the courts determine whether the program is legal.

The fund emerged from an extraordinary settlement of Trump’s lawsuit against the Internal Revenue Service over the disclosure of his tax returns. The administration claims the money is intended to compensate victims of what Trump calls government “weaponization” and “lawfare” against conservatives.

As if that were not enough, another embarrassment emerged from Trump’s much-publicized “Great American State Fair.”

More than half of the musical acts originally announced for the event have already withdrawn, with several performers publicly distancing themselves from what they view as a partisan political spectacle rather than a nonpartisan national celebration.

The fair, organized by Freedom 250 as part of the festivities leading up to America’s 250th anniversary, was supposed to feature a star-studded lineup on Washington’s National Mall. Instead, it quickly turned into a public relations fiasco.

For a president who had already spent the week losing in federal court over the Kennedy Center and watching another judge freeze his controversial $1.8 billion compensation fund, the artist exodus added yet another layer of embarrassment. What was intended to showcase national unity instead highlighted the increasingly partisan nature of events associated with Trump.

Trump again took on Truth Social. Mocking the performers who backed out as "highly paid, third-rate artists," he suggested that he could replace them himself by headlining the event and delivering a major speech.

After a week filled with courtroom defeats, artist defections, and public controversies, Trump finally found some good news to talk about—himself. Posting on Truth Social early Sunday morning, he proudly announced that his recent physical examination at Walter Reed Military Medical Center had produced "extremely good" results.

Trump’s heading to a hospital for the third time in just 13 months is an unusually frequent occurrence for a sitting president that raises fresh questions about the physical health and stamina of the 79-year-old commander-in-chief.

Doctors administered the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), a 30-question screening tool designed to detect mild cognitive impairment and early-stage dementia. It is not an intelligence test, nor was it designed to measure intellectual ability.

Perhaps the most revealing detail is not that Trump once again passed the test, but that he has now reportedly taken it for the fourth time. The MoCA is generally administered when physicians believe there is a reason to screen for potential cognitive decline. The fact that a president who routinely boasts about his mental acuity has been asked to take the same cognitive screening exam four separate times speaks for itself.

This week was a powerful demonstration of the role an independent judiciary plays in a democracy. While institutions may bend under political pressure, judges can still place meaningful roadblocks in the path of dictator-wannabe clowns who believe the law exists to serve their personal whims rather than constrain them.

Trump’s expiration date has long passed. He and his out-of-control need to be taken off the shelf before he poisons and destroys the world any further.

Portakal Posası

Geçen hafta Trump açısından tam anlamıyla siyasi bir felaketti. Birbiri ardına gelen aksilikler, yönetiminin giderek belirginleşen zayıflıklarını gözler önüne serdi.

Aylar önce Trump, Washington’un simgelerinden biri olan ve Amerika’nın ulusal sahne sanatları merkezi olarak hizmet veren 54 yıllık Kennedy Center’ın kontrolünü ele geçirmek için harekete geçmişti. Kuruma kendi adını verdi, mevcut yönetimin önemli bir bölümünü görevden uzaklaştırdı ve yönetim kurulunu sadık destekçileri ile siyasi dalkavuklarla doldurdu.

Ancak Cuma günü bir federal yargıç bu girişime ağır bir darbe vurdu. ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, Kennedy Center’ın adının Kongre onayı olmadan değiştirilemeyeceğine hükmetti ve Trump’ın adının iki hafta içinde binadan kaldırılmasını emretti. Cooper ayrıca yönetim kurulunun merkezi tadilat gerekçesiyle kapatma kararını usule aykırı buldu.

Cooper kararında, “Kennedy Center’a adını veren Kongre’dir ve bu adı yalnızca Kongre değiştirebilir,” diyerek kurumun “Trump Kennedy Center” olarak yeniden markalaştırılması girişimini reddetti.

Karar, Trump’ın Washington’daki kamu kurumları ve simge yapılar üzerinde kendi kişisel damgasını bırakma kampanyasının şimdiye kadarki en görünür hukuki yenilgilerinden biri oldu.

Trump ise beklendiği gibi Truth Social’a koştu. Elinden oyuncağı alınmış küçük bir çocuk gibi, kendine acıma, öfke ve topunu alıp eve gitme tehditleri arasında gidip gelen uzun bir tirat attı.

Bir diğer darbe de yine cuma günü geldi. Federal bir yargıç, eleştirmenlerin Trump’ın siyasi müttefikleri için vergi mükelleflerinin sırtından oluşturulmuş bir “arpalık fonu” olarak nitelendirdiği 1,8 milyar dolarlık tartışmalı tazminat fonunun yürürlüğe konulmasını geçici olarak durdurdu.

ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema, daha uzun süreli bir tedbir kararının gerekip gerekmediğini değerlendirene kadar programın derhal dondurulmasına hükmetti. Karar, mahkemeler fonun yasal olup olmadığına karar verene kadar para aktarılmasını, başvuruların işleme alınmasını ve herhangi bir ödeme yapılmasını yasaklıyor. Gerekçe ise fonların hukuk süreci tamamlanmadan “geri döndürülemez şekilde dağıtılabilecek” olması.

Söz konusu fon, Trump’ın vergi beyannamelerinin açıklanması nedeniyle İç Gelir (Vergi) Servisi’ne (IRS) karşı açtığı davanın sıra dışı bir uzlaşmayla sonuçlanmasından kaynaklandı. Yönetim, bu paranın Trump’ın “muhafazakârlara karşı devletin silah olarak kullanılması” ve “hukuki taciz” olarak tanımladığı uygulamaların mağdurlarına tazminat ödemek amacıyla oluşturulduğunu savunuyor.

Bu da yetmezmiş gibi, Trump’ın büyük tanıtımlarla duyurduğu “Great American State Fair” etkinliği de ayrı bir utanca dönüştü.

Etkinlik için açıklanan müzik gruplarının ve sanatçıların yarısından fazlası şimdiden çekildi. Birçok sanatçı, tarafsız bir ulusal kutlamadan çok partizan bir siyasi gösteri olarak gördükleri organizasyondan kamuoyu önünde uzaklaştı.

Amerika’nın 250. Kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak Freedom 250 tarafından düzenlenen fuarın, Washington’daki National Mall’da yıldızlarla dolu bir program sunması bekleniyordu. Bunun yerine organizasyon kısa sürede bir halkla ilişkiler felaketine dönüştü.

Kennedy Center davasını kaybetmiş ve 1,8 milyar dolarlık tartışmalı fonunun da bir başka federal yargıç tarafından dondurulduğunu görmüş bir başkan için sanatçıların toplu kaçışı, haftanın utanç verici gelişmelerine bir yenisini ekledi. Ulusal birlik gösterisi olarak planlanan etkinlik, Trump’la ilişkilendirilen organizasyonların giderek daha partizan bir karakter kazandığını ortaya koydu.

Trump yine Truth Social’a sarıldı. Etkinlikten çekilen geçen hafta göklere çıkardığı sanatçıları “çok para alan üçüncü sınıf sanatçılar” diye küçümsedi ve isterse onların yerine kendisinin sahneye çıkıp büyük bir konuşma yapabileceğini öne sürdü

Mahkeme yenilgileri, sanatçıların kaçışı ve bitmek bilmeyen tartışmalarla dolu bir haftanın ardından Trump sonunda olumlu bir şey buldu: kendisi.

Pazar sabahının erken saatlerinde Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Walter Reed Askerî Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen son sağlık kontrolünün sonuçlarının “son derece iyi” çıktığını gururla duyurdu.

Trump’ın sadece 13 ay içinde üçüncü kez hastaneye gitmesi, görevdeki bir başkan için alışılmadık derecede sık görülen bir durum ve 79 yaşındaki başkomutanın fiziksel sağlığı ve dayanıklılığı konusunda yeni soruları beraberinde getiriyor.

Doktorlar kendisine Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi’ni (MoCA) uyguladılar. Bu test, hafif bilişsel bozuklukları ve erken evre demansı tespit etmek amacıyla tasarlanmış 30 soruluk bir tarama aracıdır. Bir zekâ testi değildir ve zihinsel kapasiteyi ölçmek amacıyla geliştirilmemiştir.

Belki de en dikkat çekici ayrıntı, Trump’ın testi bir kez daha geçmiş olması değil; bu testi şimdiye kadar dördüncü kez almış olmasıdır. MoCA genellikle doktorların bilişsel gerileme ihtimalini araştırmak için bir neden gördüklerinde uyguladıkları bir testtir. Zihinsel keskinliğiyle sürekli övünen bir başkanın aynı bilişsel tarama testine dört ayrı kez tabi tutulmuş olması zaten kendi başına çok şey anlatmaktadır.

Bu hafta aynı zamanda bağımsız bir yargının demokraside oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu da güçlü bir şekilde gösterdi. Kurumlar siyasi baskılar karşısında eğilip bükülebilir; ancak yargıçlar, hâlâ hukukun kendilerini sınırlamak yerine kişisel heveslerine hizmet etmesi gerektiğine inanan diktatörlük heveslisi palyaçoların önüne anlamlı engeller koyabilirler.

Trump’ın son kullanma tarihi çoktan geçti. Daha fazla zarar vermeden ve dünyayı daha fazla zehirlemeden önce kendisinin ve kontroldan çıkmış egosunun raftan indirilmesi gerekiyor.