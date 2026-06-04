Your favorite president, DJT, is proud to announce that the Reflecting Pool—now restored to its natural color, swimming-pool blue—is longer, deeper, and more magnificent than three skyscrapers stacked on top of each other. Many people are saying it's the greatest reflecting pool in history. Some say water has never reflected better.

"Of course, you morons don't understand these comparisons. Only very intelligent people—people with a very high IQ, like me—can understand them. The doctors told me so. They said, 'Sir, nobody has ever compared length and height the way you do. It's incredible. Frankly, it's genius.'"

Engineers, mathematicians, and physicists are reportedly scrambling to rewrite their textbooks. One expert was heard saying, "We thought geometry was settled centuries ago, but President Trump has opened exciting new possibilities."

Çatla, Patla

“Favori başkanınız, ben, DJT, Reflecting Pool’un nihayet doğal rengine, yani yüzme havuzu mavisine kavuşturulduğunu gururla duyurur. Havuz artık üç gökdelen üst üste konulduğunda ortaya çıkan yükseklikten daha uzun, daha derin ve çok daha muhteşemdir. Birçok kişi bunun tarihin en büyük yansıtma havuzu olduğunu söylüyor. Hatta bazılarına göre su hiç bu kadar iyi yansıtmamıştı.”

“Tabii ki siz moronlar bu karşılaştırmaları anlayamazsınız. Ancak benim gibi çok yüksek IQ’ya sahip son derece zeki insanlar bunları anlayabilir. Doktorlar bana öyle söylediler. ‘Efendim,’ dediler, ‘uzunluk ile yüksekliği sizin yaptığınız şekilde daha önce hiç kimse karşılaştırmadı. İnanılmaz. Açıkçası, bu bir deha işi.’

”Mühendislerin, matematikçilerin ve fizikçilerin ders kitaplarını yeniden yazabilmek için harıl harıl çalıştıkları bildiriliyor. Bir uzmanın şu sözleri duyuldu: “Geometrinin yüzyıllar önce çözüldüğünü sanıyorduk, ancak Başkan Trump yepyeni ve heyecan verici olasılıkların kapısını açtı.”