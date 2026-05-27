Kemal Kılıçdaroğlu, yılların bürokratı olarak makam kültürünün etkisinden hiçbir zaman kurtulamadı. O makamda kimin oturduğundan bağımsız olarak devlete ve makama duyduğu saygıyı hep korudu. Belki de bunun nedeni, kendi hayatının büyük bölümünü de o makama ulaşma hedefiyle geçirmiş olmasıydı.

Ancak bir şeyi hiç anlayamadı: Kendi makamına ve temsil ettiği kuruma saygı duymayan kişilere saygı duyulmaması gerektiğini.

Ve bu yüzden yıllarca amirlerinin talimatlarını dinledi. CHP’nin başına geç dediler; Deniz Baykal, ortaya çıkarılan seks kasetleri sonrası istifa ettirilip yer açıldı. Mühürsüz oyları kabul et dediler, kabul etti. Cumhurbaşkanlığı sistemi kuruldu. Dokunulmazlıkları kaldıralım dediler; Selahattin Demirtaş yaklaşık 10 yıldır hapiste yatıyor. Reyiz, Anayasa’ya rağmen üçüncü kez aday olmak istediğinde ise “Olsun, ben onu sandıkta yenerim” diyerek ses çıkarmadı.

Ki bunlar, Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarının sadece birkaç örneği. AKP’nin yolsuzluklarla dolu 23 yıllık kötü yönetimine rağmen, ana muhalefet partisinin başında bulunduğu dönemde tam 13 seçim kaybetti. Meclis’in işlevsiz hale getirilmesinde yalnızca AKP’nin milletvekili çoğunluğu değil, muhalefetin etkisiz ve pasif kalmasının da büyük payı oldu.

Sonunda bir gün parti tabanında biriken rahatsızlık taşma noktasına ulaştı ve CHP kongreye gitmek zorunda kaldı. Yıllardır seçim üstüne seçim kaybeden, buna rağmen koltuğunu bırakmamakta direnen Bay Kemal bu kez delegeleri ikna edemedi. Kurultayda delegeler değişim istedi ve Özgür Özel’i genel başkan olarak seçti. Böylece uzun yıllar boyunca Erdoğan karşısında muhalefeti peş peşe yenilgilere sürükleyen Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi.

Ancak Kılıçdaroğlu bu sonucu hiçbir zaman gerçekten kabullenemedi. Partinin doğal bir lider değişimi yaşadığını kabul etmek yerine, çevresindeki dar kadro ve eski düzenin aktörleriyle birlikte adeta gölge bir mücadele yürütmeye başladı. Zaman zaman yaptığı açıklamalar, imaları ve perde arkasındaki hamleleri, CHP içindeki kırgınlıkları diri tutarak parti içinde yeni fay hatları oluşturdu.

Bu durum, Erdoğan’ın eline büyük bir siyasi fırsat verdi. Çünkü iktidarın en çok istediği şey, ekonomik krizin derinleştiği, yolsuzluk iddialarının büyüdüğü ve toplumsal desteğin aşındığı bir dönemde karşısında birleşmiş ve güçlü bir muhalefet görmek yerine, kendi içinde kavga eden parçalı bir CHP idi. Kılıçdaroğlu’nun değişimi hazmedememesi ve parti içi hesaplaşmaların uzaması, iktidarın yıllardır uyguladığı “muhalefeti içeriden bölme ve etkisizleştirme” stratejisini kolaylaştırdı. Erdoğan böylece yalnızca devlet gücünü değil, muhalefetin kendi iç çelişkilerini de siyasi bir avantaj olarak kullanma imkânı buldu.

Mutlak butlan kararı da bu stratejinin yeni ve daha tehlikeli bir aşaması olarak ortaya çıktı. Hukuki çevrelerin önemli bir bölümü tarafından hiçbir sağlam yasal dayanağı olmadığı belirtilen bu girişim, yalnızca CHP içindeki tartışmaları derinleştirmeyi değil, aynı zamanda siyaseti doğrudan yargı eliyle yeniden dizayn etmeyi amaçlayan bir hamle oldu. Türkiye’de zaten uzun süredir aşınmış olan hukuk devleti ilkesi açısından bu süreç, kurumsal çöküşün artık gizlenemeyecek bir seviyeye ulaştığını gösterdi.

Çünkü demokratik sistemlerde siyasi partilerin liderlerini, yönetimlerini ve yönelimlerini belirleme yetkisi mahkeme salonlarına değil, delegelere ve seçmen iradesine aittir. Kurultayda kaybedilen bir siyasi mücadeleyi, yıllar sonra hukuk yoluyla tersine çevirmeye çalışmak; sandıkta ve parti içinde alınamayan sonucu yargı yoluyla elde etmeye kalkmak ne hukukla ne de mantıkla açıklanabilir.

Siyasi partiler ve seçim süreçleri konusunda nihai yetkiye sahip kurum olan Yüksek Seçim Kurulu, yerel mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek iade etti ve Kılıçdaroğlu adına herhangi bir mazbata düzenlemedi. Bu durum, tartışmanın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ciddi bir hukuki meşruiyet sorunu da taşıdığını ortaya koydu.

Çünkü Türkiye’de seçimlerin ve kongre süreçlerinin geçerliliği konusunda son sözü söyleyen merci YSK’dır. Eğer YSK yeni bir mazbata vermiyorsa, o durumda ortaya çıkan fiili durumun hukuki zemini büyük ölçüde tartışmalı hale gelir. Bu nedenle birçok hukukçuya göre, Kılıçdaroğlu’nun bu süreç sonunda yeniden genel başkanlık yetkisini kazandığını iddia etmek hukuken oldukça sorunludur.

Hükümete göre, Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine polis CHP Genel Merkezi’ni bastı. Binanın girişlerinde arbede yaşandı; bazı camlar kırıldı. İçeride bulunan partililere ve protestoculara biber gazı sıkılarak bina boşaltıldı. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasi görüntülerinden birine tanıklık etti: Cumhuriyet’in kurucu partisinin genel merkezi, devletin güvenlik güçleri tarafından fiilen kuşatılmıştı.

CHP Genel Merkezi’nden ayrılmak zorunda kalan Özgür Özel ise geri adım atmadı. Parti binası çevresindeki kaos ve polis müdahalesinin ardından yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçti ve burada yaptığı açıklamada mücadeleyi sürdüreceğini ilan etti. Grup Başkanlığı odasını adeta siyasi direnişin merkezi haline getiren Özel, “Bu mesele yalnızca CHP’nin iç meselesi değil, Türkiye’de demokrasinin ve milli iradenin geleceği meselesidir” diyerek geri çekilmeyeceği mesajını verdi

Meclis koridorlarında yaşanan hareketlilik kısa sürede tüm ülkenin gündemine oturdu. Çok sayıda CHP milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi Ankara’ya akın ederken, bazı muhalefet partileri de Özel’e destek açıklamalarında bulundu. Parlamento binası, yalnızca yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer olmaktan çıkıp fiilen siyasi krizin merkezine dönüştü. Gece boyunca Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, içeride tansiyon giderek yükseldi.

Kılıçdaroğlu ekibi ise yaşanan tüm kriz ve tepkilere rağmen geri adım atmak yerine daha sert bir çizgiye yöneldi. Parti içinde “disiplini sağlama” gerekçesiyle geniş çaplı bir tasfiye hazırlığına girişildiği açıklandı ve ihraç edilmesi planlanan isimlerin listesi kamuoyuna sızdırıldı. Listede Özgür Özel’e yakın milletvekilleri, bazı belediye başkanları, gençlik örgütlerinden isimler ve değişim hareketine destek veren parti yöneticileri yer alıyordu.

Bu hamle CHP içindeki krizi artık geri dönüşü zor bir kırılma noktasına taşıdı. Çünkü mesele yalnızca bir genel başkanlık tartışması olmaktan çıkmış; partinin azınlığı, çoğunluğu siyasi olarak yok etmeye çalıştığı bir iç savaşa dönüştü. Özellikle yıllardır CHP’ye emek verdiğini düşünen birçok partili açısından, seçimle gelen bir yönetimi destekledikleri için ihraç tehdidiyle karşı karşıya kalmak büyük bir öfke yarattı.

Özgür Özel’in bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği miting öncesinde şehir adeta olağanüstü hâl atmosferine büründü. Meydana çıkan birçok cadde ve sokak polis bariyerleriyle kapatılırken, alana girişler sıkı güvenlik kontrolüne tabi tutuldu. Bölgeye çok sayıda TOMA, çevik kuvvet ekibi ve özel müdahale birimi sevk edildi. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki görüntüler, bir siyasi mitingden çok büyük bir güvenlik operasyonunu andırıyordu.

Miting alanına ulaşmaya çalışan yurttaşlarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert arbede yaşandı. Polis, anayasal toplantı ve gösteri hakkını ihlal ederek bariyerleri aşmaya çalışan kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Özellikle gençlerin ve bazı yaşlı vatandaşların gazdan etkilendiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Meydan çevresinde yoğun bir kaos yaşanırken, slogan sesleri sirenlerin ve TOMA motorlarının gürültüsüyle karıştı.

Özgür Özel ise tüm müdahalelere rağmen miting alanına ulaşarak yaptığı konuşmada geri adım atmayacaklarını söyledi. Meydanda toplanan kalabalığa hitaben, “Bu mesele artık yalnızca bir parti meselesi değil, halkın iradesine sahip çıkma meselesidir” diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini mesajını verdi. Ancak İzmir’de yaşanan o görüntüler, Türkiye’de demokratik siyasetin ne kadar sert ve gerilimli bir döneme girdiğinin yeni sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Erdoğan’ın yeniden seçilebilmek ve iktidarını koruyabilmek için devletin elindeki bütün siyasal, hukuki ve bürokratik araçları sonuna kadar kullanacağı artık çok daha açık biçimde görülüyor. Bu nedenle CHP’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğini, hatta parti bütünlüğünü koruyup koruyamayacağını şu anda kestirmek oldukça güç. Normal koşullarda çözüm üretmesi beklenen kurultay mekanizmasının kısa sürede yeniden işleyip partinin yönetiminin demokratik biçimde yenilenmesi olasılığı çok zayıf. Çünkü Kılıçdaroğlu cephesi, bu süreci mümkün olduğunca uzatarak fiili bir durum yaratmaya çalışacaktır.

Bu süreçte en önemli hedeflerden birinin Ekrem İmamoğlu olacağı da neredeyse kesin görünüyor. Erdoğan açısından İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil; toplumun farklı kesimlerine ulaşabilen, seçim kazanabilen ve iktidarı ciddi biçimde tehdit edebilen güçlü bir siyasi rakip olarak görülüyor. Bu nedenle İmamoğlu’nu tamamen devre dışı bırakabilmek için yalnızca davalarla yetinilmeyeceği, parti üyeliğinin askıya alınması ya da partiden ihraç gibi yöntemlerin bile gündeme getirilebileceği konuşuluyor. Böylece hem CHP içindeki güç dengeleri değiştirilmeye hem de muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından biri etkisiz hale getirilmeye çalışılacaktır.

Mansur Yavaş’ın özellikle milliyetçi-muhafazakâr seçmenden de destek alabilen profili, onu iktidar açısından daha da önemli bir rakip haline getiriyor. Anketlerde Erdoğan’ın önünde görünen Mansur Yavaş’a da son dönemde giderek daha açık mesajlar verilmeye başlandı. İktidara yakın medya organlarında ve bazı siyasi çevrelerde Yavaş hakkında peş peşe tartışmaların, geçmiş dönem belediye işlemlerinin yeniden gündeme taşınması ve çeşitli iddiaların dolaşıma sokulmasıyla adeta “aba altından sopa” gösterilmektedir. Bu nedenle kamuoyunda, İmamoğlu’na karşı uygulanan baskı yöntemlerinin benzerlerinin ilerleyen dönemde Yavaş için de devreye sokulabileceği yönünde ciddi kaygılar oluşmuş durumda.

Benzer şekilde, Erdoğan’ın Özgür Özel’in direncini kırmak için de uzun süredir bekletilen fezlekeleri devreye sokabileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması, hakkında soruşturmalar açılması, tutuklama girişimleri ya da siyasi yasak talepleri gibi yöntemlerin önümüzdeki dönemde daha sık gündeme gelmesi ihtimali gerçekçi bir senaryo olarak görülüyor. Hatta Özgür Özel’in Fetullahcı olduğu bile fırına sürülüyor. Böylece muhalefetin yalnızca siyasi rekabet yoluyla değil, aynı zamanda yargı ve devlet gücü üzerinden baskı altına alınması stratejisinin daha da sertleşmesi bekleniyor.

Görebildiğim kadarıyla Erdoğan artık gözünü karartmış. Siyasi bedeli, toplumsal gerilimi ya da ekonomik sonuçları ne olursa olsun, sonbaharda yapılacak olası bir baskın seçime gidebilmek için devletin tüm imkânlarını sonuna kadar kullanmaya kararlı bir görüntü veriyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler de bunun işaretlerini taşıyor.

Mutlak butlan kararının tam bayram öncesinde açıklanması tesadüf olarak görülmemeli. Ekonomik piyasalardaki olası sert reaksiyonun, döviz ve borsa üzerindeki etkinin tatil süresince zamana yayılması ve ilk şokun kontrol altına alınması amaçlandı. Bayram tatili boyunca piyasaların kapalı olması, toplumsal tansiyonun da ilk günlerde nispeten kontrollü tutulmasını sağlayabilecek bir ortam yarattı.

Ardından gelen polis müdahaleleri, CHP Genel Merkezi çevresindeki görüntüler ve Özgür Özel’in İzmir mitinginin engellenmeye çalışılması artık siyasi baskının güvenlik boyutuyla yürütüldüğünü gösteriyor. İzmir’de meydanın bariyerlerle kapatılması, TOMA’ların sevk edilmesi ve yurttaşlara yönelik biber gazlı müdahaleler, iktidarın Özgür Özel’in sokaktaki görünürlüğünü ve toplumsal mobilizasyon kapasitesini sınırlamamak için yapıldı.

Tüm bunlar birleştiğinde ortaya çıkan tablo, önümüzdeki aylarda toplumsal tepkilerin büyüyeceği, iktidarın kullanacağı şiddetin artacağı, umarım olmaz ki, kan dökülmesine gidebileceğidir.

Opposition Under Siege

Kemal Kılıçdaroğlu, as a lifelong bureaucrat, never fully escaped the influence of institutional culture and reverence for office. Regardless of who held power, he always maintained deep respect for the state and authority itself. Perhaps the reason was that he, too, had spent much of his own life aspiring to reach such positions.

But there was one thing he never truly understood: that people who do not respect their own office or the institutions they represent do not necessarily deserve the same respect in return.

And so, for years, he followed the instructions of those above him. They told him to take over the CHP leadership; a space was opened for him after Deniz Baykal was forced to resign following the release of sex tapes. They told him to accept unstamped ballots, and he accepted them. The presidential system was established. They said parliamentary immunities should be lifted; Selahattin Demirtaş has now spent nearly a decade in prison. When Erdoğan wanted to run for a third presidential term despite the Constitution, Kılıçdaroğlu again remained silent, saying, “It’s fine, I will defeat him at the ballot box.”

And these are only a few examples of Kılıçdaroğlu’s decisions. Despite the AKP’s corruption-ridden 23 years in power, he lost a total of 13 elections while serving as leader of the main opposition party. The paralysis of Parliament was caused not only by the AKP’s parliamentary majority, but also by the passivity and ineffectiveness of the opposition itself.

Eventually, frustration within the party base reached a breaking point, and the CHP was forced into a convention. After years of losing election after election while refusing to step aside, Kılıçdaroğlu was finally unable to persuade the delegates. At the congress, delegates demanded change and elected Özgür Özel as party chairman. Thus, the Kılıçdaroğlu era officially ended, which for years had led the opposition from one defeat to another against Erdoğan.

Yet Kılıçdaroğlu never truly accepted the outcome. Instead of recognizing the congress as a natural leadership transition, he began waging what increasingly resembled a shadow struggle alongside his inner circle and remnants of the old party establishment. His statements, insinuations, and behind-the-scenes maneuvers kept internal resentments alive and deepened new fault lines within the CHP.

This created a major political opportunity for Erdoğan. What the government wanted most during a period of deepening economic crisis, mounting corruption allegations, and declining public support was not a united and effective opposition, but a fragmented CHP consumed by internal conflict. Kılıçdaroğlu’s inability to accept change and the prolonging of internal power struggles made it far easier for Erdoğan to continue his long-standing strategy of dividing and neutralizing the opposition from within. Erdoğan thus gained the opportunity to use not only the power of the state, but also the opposition’s own internal contradictions as a political weapon.

The “absolute nullity” ruling marked a new, even more dangerous phase of this strategy. Many legal experts argued that the decision had no meaningful legal basis whatsoever. The move appeared designed not merely to deepen divisions within the CHP, but also to reshape politics directly through the judiciary. For a country where the rule of law had been steadily eroding for years, this process demonstrated that institutional collapse had reached a point where it could no longer be concealed.

In democratic systems, the authority to determine the leadership and direction of political parties belongs to delegates and voters — not to courtrooms. Attempting to reverse a political defeat suffered at a party congress years later through judicial intervention is neither legally nor rationally defensible.

The Supreme Election Council, the institution with final authority over political parties and electoral processes in Turkey, rejected the lower court ruling and refused to issue any official mandate in Kılıçdaroğlu’s name. This revealed that the issue was not merely political, but also involved a profound crisis of legal legitimacy.

In Turkey, the final word on the validity of elections and party congresses belongs to the Supreme Election Council. If the Council refuses to issue a new mandate, then the legal basis of the resulting de facto situation becomes highly questionable. For this reason, many legal scholars argue that Kılıçdaroğlu’s claim to have regained the party leadership lacks serious legal legitimacy.

According to the government’s version of events, police forces stormed CHP headquarters at Kılıçdaroğlu’s request. Clashes erupted at the building’s entrances; some windows were shattered. Protesters and party members inside were dispersed with pepper spray as the building was evacuated. Turkey witnessed one of the darkest political scenes in the history of the Republic: the headquarters of the Republic’s founding party had effectively been placed under siege by the state’s security forces.

Özgür Özel, forced to leave CHP headquarters, refused to back down. Following the chaos and police intervention surrounding the party building, he walked to the Turkish Grand National Assembly and declared there that he would continue the resistance. Turning the parliamentary group chairman’s office into the center of a political standoff, Özel stated, “This issue is not merely an internal CHP matter; it concerns the future of democracy and the national will in Turkey.”

The movement inside Parliament quickly became the country’s central political focus. CHP deputies, mayors, and party officials rushed to Ankara, while several opposition parties issued statements of support for Özel. Parliament ceased to function merely as a legislative institution and effectively became the epicenter of the political crisis. Heavy security measures were imposed around the building throughout the night as tensions inside continued to rise.

Meanwhile, the Kılıçdaroğlu faction escalated the confrontation instead of retreating. Under the pretext of “restoring discipline,” preparations reportedly began for a large-scale purge inside the party, and lists of individuals to be expelled were leaked to the public. The lists included deputies close to Özgür Özel, several mayors, figures from youth organizations, and officials associated with the reform movement.

This pushed the CHP crisis toward a point of no return. The issue was no longer simply a dispute over party leadership; it had begun to resemble an internal political civil war in which a minority sought to politically eliminate the majority. For many party members who had devoted years to the CHP, facing expulsion merely for supporting an elected leadership generated profound anger.

Ahead of Özgür Özel’s rally in İzmir’s Cumhuriyet Square, the city effectively entered an atmosphere resembling a state of emergency. Streets leading to the square were blocked by police barricades, while access to the area was tightly controlled. Large numbers of riot police units, armored water cannon vehicles, and special intervention forces were deployed. The scenes around the square resembled a major security operation more than a political rally.

Clashes periodically erupted between citizens attempting to reach the rally area and security forces. Police used pepper spray and water cannons against crowds trying to cross the barricades, in what critics described as a direct violation of constitutional rights to assembly and protest. Images of young people and elderly citizens affected by tear gas spread rapidly across social media. The square descended into chaos as chants mixed with sirens and the roar of armored police vehicles.

Despite the intervention, Özgür Özel eventually reached the rally and vowed not to retreat. Addressing the crowd, he declared, “This is no longer merely a party matter; it is about defending the will of the people.” Yet the scenes in İzmir became another symbol of how harsh and confrontational Turkey’s democratic politics had become.

It is now increasingly clear that Erdoğan is prepared to use every political, legal, and bureaucratic instrument available to secure his re-election and preserve his hold on power. Under these circumstances, it is difficult to predict what course the CHP will take in the coming period — or even whether the party will remain intact. The possibility of quickly reconvening a congress and democratically electing a new leadership appears remote, as the Kılıçdaroğlu camp seems determined to prolong the process and create a de facto reality.

One of the primary targets of this process will almost certainly be Ekrem İmamoğlu. For Erdoğan, İmamoğlu is not simply a mayor, but a powerful political rival capable of reaching broad segments of society and winning elections. For this reason, many believe that legal cases alone will not suffice and that measures such as suspending his party membership or expelling him from the CHP may also be taken to neutralize one of the opposition’s strongest presidential contenders.

Mansur Yavaş, whose appeal extends beyond CHP voters into nationalist and conservative circles, has likewise become a growing concern for the government. In recent months, increasingly direct warnings have appeared through pro-government media campaigns, renewed scrutiny of past municipal decisions, and the circulation of various allegations against him. Many interpret these developments as subtle threats — signals that methods similar to those used against İmamoğlu could eventually be deployed against Yavaş as well.

Similarly, there is widespread speculation that Erdoğan may bring long-delayed parliamentary indictments to a vote in an effort to break Özgür Özel’s resistance. Possibilities such as lifting parliamentary immunity, launching criminal investigations, pursuing arrests, or imposing political bans are increasingly discussed as realistic scenarios. Some government-aligned voices have even attempted to portray Özel as linked to the Gülen movement. The overall strategy appears to be aimed at suppressing the opposition not merely through electoral competition but also through the combined use of judicial and state power.

From what I can see, Erdoğan now appears fully determined. Regardless of the political costs, social tensions, or economic consequences, he seems committed to using every instrument of the state to push the country toward a possible snap election in the fall. Recent developments strongly reinforce this perception.

The timing of the “absolute nullity” decision immediately before the holiday period was widely viewed as deliberate. Many interpreted it as an effort to spread the initial market shock over the holiday closure, limiting immediate volatility in the currency and stock markets while also temporarily containing public tensions.

The subsequent police interventions, the scenes surrounding CHP headquarters, and efforts to obstruct Özgür Özel’s İzmir rally all suggest that political pressure is increasingly being enforced through security mechanisms. The barricading of public squares, deployment of riot-control vehicles, and use of pepper spray against demonstrators appeared aimed at limiting Özel’s public visibility and the opposition’s ability to mobilize mass support.

Taken together, the emerging picture suggests that in the coming months, public anger and social unrest are likely to intensify, while the level of force used by the government may also increase — potentially, and hopefully not, reaching a point where bloodshed becomes a real danger.