Notes

Notes

Discussion about this post

User's avatar
Hari Prasad's avatar
Hari Prasad
10m

The American Empire is dead, after its troubled and conflicted existence and adventures since its first bout of manic expansion towards the end of the 19th and beginning of the 20th centuries - Cuba, the Philippines, the Panama Canal Zone (encouraging separation of a part of Colombia), and in the next few decades - Haiti, Mexico (the U.S. military in both countries). World War 2 was its last successful round. Since then, the wars in Korea and Vietnam, the blow-back for the coups in Iran and Iraq leading to never-ending later interventions, the fall of the client dictators in Central America and the Caribbean, the disasters in Iraq and Afghanistan have shown the weakness and inherent corruption of this imperial expansion.

Trump is, at one and the same time, both in domestic and international policies, a throw-back to the more primitive world of brute power. He is constitutionally incapable of understanding more subtle or complex ideas of power through partnerships and building trust and cooperation rather than grabbing territory or resources through bullying, threats, and military adventures. In the same way, he uses illegally his big stick of tariffs against trading partners and harasses domestic critics and anyone who investigated his lawless past and repeated criminal behavior.

Just as Trump can never restore American manufacturing, or even face up to China's power in economic and military terms, and just as his domestic clamp-downs and ridiculous self-promotion are mocked and reversed, his global smash and grab operations are no sign of strength but rather of accelerating decline. Barrack's vision for the Middle East, in its crude imperial model, where Erdogan's undemocratic Turkey is applauded as America's surrogate in Iraq and Syria, is in part only the lackey's obsequious praise of his master to whom he owes his post. It also shows his own limitations in understanding and ignorance of both history and the aspirations of the people of the region.

Just as Israel's dreams of indefinite military dominance of the Greater Middle East collapses in flames and Trump abases himself to Xi in Beijing, the Turkish Great Power as America's Policeman and Guarantor of a Neo-Ottoman Order is a figment of fevered imaginations with no future.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Tanju Yurukoglu · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture