Bir varmış, bir yokmuş… Jeffrey Epstein’in arkadaşı olan iki New Yorklu emlakçı varmış. Bunlardan biri ABD’ye başkan olmuş; Lübnanlı bir Hristiyan ailenin oğlu olan diğerini de Türkiye’ye büyükelçi olarak atamış. Belli ki Trump’ın çevresinde diplomasi deneyiminden çok doğru arkadaşlıklara sahip olmak kariyer için daha önemli sayılıyor.

Servetini Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan adına yaptığı lobi faaliyetleriyle kazanan bu ‘büyükelçi’, kendisini Kral Donald’ın Türkiye’deki genel valisi sanacak kadar rolüne kapılmış durumda. Bu yüzden de diplomatik nezaket sınırlarını aşarak Türkiye’nin ve bölgenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda ahkâm kesmeyi görev biliyor.

Barrack, bir süredir Orta Doğu’da Batı tarzı demokrasinin kök salmayacağını, bölgenin tarihsel ve kültürel gerçeklerine daha uygun bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Bu çerçevede sık sık Osmanlı İmparatorluğu’na atıfta bulunarak, farklı etnik ve dinî toplulukların merkezi bir otorite altında bir arada yaşadığı Osmanlı modelini örnek gösteriyor.

Bir büyükelçinin görev yaptığı ülkenin iç siyasi düzeni, yönetim biçimi veya anayasal yapısı hakkında bu denli açık biçimde görüş bildirmesi ve önerilerde bulunması, sıradan bir diplomatik faaliyet olarak değerlendirilemez. Diplomasi tarihinde büyükelçiler zaman zaman bulundukları ülkelerin siyasi gelişmeleri hakkında değerlendirmeler yapmış olsalar da, bir ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin reçeteler sunmaları son derece istisnai bir durumdur.

Daha da önemlisi, böyle açıklamaların ev sahibi ülkenin açık veya zımni onayı olmadan uzun süre devam etmesi pek mümkün değildir. Egemenliklerine ve içişlerine müdahale konusunda hassas olan devletler, hoş karşılamadıkları diplomatik çıkışlara genellikle hızlı ve sert tepki verir. Dışişleri Bakanlığı’na çağırma, nota verme, kamuoyu önünde tepki gösterme veya daha ileri durumlarda ilgili diplomatı persona non grata ilan etme gibi araçlar bunun için vardır.

Bu nedenle Barrack’ın Türkiye’nin ve bölgenin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini rahatlıkla dile getirebilmesi, yalnızca Washington’un değil, aynı zamanda Ankara’nın da bu açıklamalara gösterdiği toleransın bir sonucudur. En azından bugüne kadar ortaya çıkan tablo, bu söylemlerin Türk hükümeti tarafından ciddi bir diplomatik sorun olarak görülmediğine işaret ediyor.

Birçok ülke, adı Epstein skandalıyla ilişkilendirilmiş bir kişinin büyükelçi olarak görevlendirilmesine farklı tepki verirdi. Birleşik Krallık’ta hem Prens Andrew’un hem de Peter Mandelson’ın, Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle yeniden yoğun kamuoyu ve medya incelemesine maruz kaldığını hatırlamakta fayda var. Dostluk veya sosyal ilişki tek başına bir suçun kanıtı olmasa da, bu tür bağlantılar kamuoyunun sürekli ilgisini ve siyasi tartışmaları hak edecek kadar ciddi görülmüştür.

Bu çerçevede, Epstein ile ilişkisi medyada yer almış bir kişinin büyükelçi olarak atanması, birçok demokraside gazetecilerin, muhalefet partilerinin ve parlamento komisyonlarının yoğun sorgulamalarına yol açardı. En azından, ülkeyi yurt dışında temsil etmek üzere seçilen kişilerden beklenen muhakeme yeteneği, uygunluk ve etik standartlar konusunda daha geniş bir tartışmayı tetiklerdi. Ancak Aile Yılı’nı kutlayan Türk hükümetinden tık bile çıkmadı.

Nitekim Barrack’ın dile getirdiği görüşlerin bazı unsurları, özellikle güçlü liderlik, merkezi otorite, istikrarın demokratik rekabetten daha öncelikli görülmesi ve Osmanlı geçmişine yapılan göndermeler bakımından, son yıllarda Türkiye’de iktidar çevrelerinde sıkça kullanılan söylemlerle belirli ölçüde örtüşmektedir. Bu nedenle mesele yalnızca bir büyükelçinin haddini aşan açıklamaları değil, aynı zamanda bu açıklamaların neden güçlü bir siyasi tepkiyle karşılanmadığını da sorgulamayı gerektirmektedir.

Başka herhangi bir ülkede çoktan istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edilerek kapının önüne koyulacak bu ‘büyükelçi’, Kral Donald’ın takdirini öylesine kazanmış olmalı ki, Türkiye’deki görevine ek olarak Suriye ve Irak özel temsilciliğine de getirildi. Yani, Trump onu Türkiye ve Levant Genel Valisi ilan etti.

Trump’ın bu paylaşımını alıntılayan Barrack, aslında Trump’ın Amerika’sının Türkiye ve Orta Doğu’ya ilişkin zihnindeki yönetim modelini son derece açık biçimde ortaya koyduğunu yazdı.

Daha da önemlisi, Barrack’ın “bölge tarafından bölge için” söylemi ilk bakışta yerel aktörlere daha fazla söz hakkı tanınmasını savunuyor gibi görünse de, metnin devamında bunun Amerika’nın nüfuzunu, çıkarlarını ve stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Yani önerilen model, bölgesel aktörlere tam bağımsızlık tanıyan bir yaklaşım değil; Washington’un belirlediği genel sınırlar içinde daha fazla sorumluluk paylaşımına dayanan bir düzen.

Trump’a dün gazetecilerin sorduğu bir soruya verdiği yanıt çok ilginç:

Bu kadar sevginin ve hayranlığın nedenini anlamak için Trump’ın en çok övdüğü ve birlikte çalışmaktan hoşlandığı diğer liderlere bakmak yeterlidir. Bu listenin başında, demokratik kurumları güçlü, kuvvetler ayrılığına saygılı ve bağımsız yargıya sahip liderler değil; gücü kendi ellerinde toplamış, karar alma süreçlerini kişiselleştirmiş ve ülkelerini güçlü bir liderlik anlayışıyla yöneten isimler yer alır.

Trump’ın siyasi kariyeri boyunca en sıcak ilişkileri kurduğu liderler arasında Rusya’dan Putin, Suudi Arabistan’dan Muhammed bin Selman, Macaristan’dan Viktor Orbán ve çeşitli dönemlerde Türkiye’den Erdoğan gibi isimler yer almaktadır. Bu liderlerin ideolojileri, tarihleri ve ülkeleri birbirinden farklı olsa da, ortak özellikleri, siyaseti büyük ölçüde lider merkezli yürütmeleri ve kurumsal mekanizmaları ikinci plana itmeleridir.

Barrack’ın övgü dolu sözleri de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Onun gözünde başarının anahtarı demokratik kurumlar, parlamentolar veya bağımsız yargı değil; birbirini anlayan ve doğrudan iletişim kurabilen güçlü liderlerdir. Bu nedenle Trump’ın Orta Doğu vizyonunda seçimlerden çok istikrar, kurumlardan çok kişisel ilişkiler ve demokratik süreçlerden çok liderler arasındaki uyum ön plana çıkmaktadır.

Barrack’ın Trump’a yönelik methiyeleri ile Osmanlı modeli ve güçlü liderlik üzerine yaptığı vurgular birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo nettir: Bölgenin geleceği halkların tercihleri ve demokratik kurumlar üzerinden değil, Washington’la uyum içinde hareket eden güçlü liderler arasındaki iş birliği üzerinden tasavvur edilmektedir. Bu yaklaşımın ne kadar sürdürülebilir olduğu ise ayrı bir tartışma konusudur.

Ancak işin belki de en ironik tarafı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Haziran’da yaptığı konuşmada “Türkiye yeniden Osmanlı coğrafyasına yönelmeli, büyümeli” vurgusunda bulunmasıydı. Yıllardır Erdoğan’ın dış politikasını eleştiren, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Avrupa standartlarına yaklaşması gerektiğini savunan bir siyasetçinin, bugün Barack’ın Orta Doğu için önerdiği tarihsel referanslarla benzer bir dil kullanması dikkat çekicidir.

Çünkü Barrack’ın övgüyle söz ettiği Osmanlı modeli ile Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği Osmanlı coğrafyası kavramları farklı anlamlarda kullanılsa bile, her ikisi de Türkiye’nin geleceğini büyük ölçüde geçmişteki imparatorluk mirası üzerinden tanımlama eğilimini yansıtmaktadır. Oysa Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin en önemli stratejik tercihi, eski imparatorluk coğrafyasını yeniden şekillendirmeye çalışmak değil, çağdaş, demokratik ve müreffeh bir ulus devlet inşa etmek olmuştu.

Dahası, son yirmi yılda “Yeni Osmanlıcılık” olarak tanımlanan dış politika anlayışının Türkiye’ye ne kazandırdığı da tartışmalıdır. Suriye iç savaşı, Mısır ile kopan ilişkiler, İsrail ve Körfez ülkeleriyle yaşanan gerilimler, Türkiye’nin bölgesel nüfuzunu artırmaktan çok, diplomatik yalnızlığını derinleştiren sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle Osmanlı coğrafyasına yönelik romantik göndermeler, bazılarının, siyasi İslamcıların kulağına hoş gelse de, somut bir stratejiden çok nostaljik bir vizyondur.

Türkiye'yi Suriye bataklığına sokan Davutoğlu’nun Oporunistik Sığlık, pardon Stratejik Derinlik kitabından alıntılar yapan Kılıçdaroğlu’nun tutumu ayrıca dikkat çekicidir. Davutoğlu’nun teorik çerçevesi, yıllar boyunca Türkiye’nin eski Osmanlı coğrafyasında daha etkin ve yönlendirici bir rol üstlenmesi gerektiği fikrini beslemiş, sonunda da Türkiye’yi Suriye iç savaşının taraflarından biri haline getiren dış politika anlayışına ideolojik zemin sağlamıştır.

Bu nedenle, yıllardır Erdoğan ve Davutoğlu çizgisinin dış politika tercihlerini eleştiren bir siyasetçinin bugün aynı kaynaklara referans vermesi şaşırtıcıdır. Daha da şaşırtıcı olan, CHP’nin içindeki meşruiyet krizini derinleştiren adımlar atmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu’nun, buna ek olarak adeta Yeni Osmanlıcılık gömleğini de giymeye başlamasıdır.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri bilinçli bir ideolojik dönüşümün ürünü mü, yoksa güncel siyasi hesapların sonucu mu bilinmez. Ancak bir zamanlar CHP’nin temsil ettiği Cumhuriyetçi, ulus-devlet merkezli ve Batı ile bütünleşmeyi hedefleyen çizgi ile “Osmanlı coğrafyasına yönelme”, “büyüme” ve Davutoğlu referansları arasında ciddi bir düşünsel mesafe olduğu açıktır.

İşin ironik yanı ise, Trump’ın büyükelçisi Barrack’ın Orta Doğu için önerdiği Osmanlı referanslı düzen anlayışı ile Kılıçdaroğlu’nun son dönemde kullandığı söylem arasında beklenmedik bir kesişme noktası ortaya çıkmış olmasıdır. Biri Washington’dan, diğeri Ankara’dan konuşuyor olabilir; ancak her ikisi de geleceğe ilişkin vizyonlarını önemli ölçüde geçmişin imparatorluk mirası üzerinden kuruyor gibi görünüyor.

Oyun açık ortada artık.

The Levantine Viceroy

Once upon a time, there were two New York real-estate guys who happened to be friends with Jeffrey Epstein. One became President of the United States; and he appoınted the other, the son of a Lebanese Christian family, as the U.S. Ambassador to Turkey. Apparently, in Trump’s circle, having the right friends counts for more than diplomatic experience.

Having amassed his fortune lobbying on behalf of Gulf states and Saudi Arabia, this “ambassador” has become so immersed in his role that he seems to regard himself as King Donald’s viceroy in Turkey. As a result, he feels entitled to lecture Turkey and the broader region on how they ought to be governed.

For some time now, Barrack has argued that Western-style democracy is unlikely to take root in the Middle East and that the region needs a form of governance better suited to its historical and cultural realities. In that context, he frequently invokes the Ottoman Empire as a model, citing its ability to maintain diverse ethnic and religious communities under centralized authority.

For an ambassador to comment so openly on the political order, system of government, or constitutional structure of the country where he serves is hardly ordinary diplomacy. Ambassadors occasionally analyze political developments in their host countries, but prescribing how those countries should be governed is highly unusual.

More importantly, such statements are unlikely to continue for long without the explicit or tacit approval of the host government. States sensitive to sovereignty and foreign interference generally react quickly and forcefully when diplomats cross lines they consider unacceptable. Summoning ambassadors, issuing diplomatic notes, publicly rebuking them, or, in more serious cases, declaring them persona non grata are all standard tools available for that purpose.

Many countries would react quite differently to being sent an ambassador whose name has surfaced in connection with the Epstein affair. It is worth remembering that in the United Kingdom, both Prince Andrew and Peter Mandelson faced renewed public and media scrutiny because of their associations with Jeffrey Epstein. While friendship or social contact is not, in itself, evidence of wrongdoing, such connections have been regarded as sufficiently serious to warrant sustained public attention and political debate.

Against that backdrop, the appointment of an ambassador whose relationship with Epstein has attracted media attention would, in many democracies, trigger intense questioning from journalists, opposition parties, and parliamentary committees. At the very least, it would provoke a broader discussion about judgment, propriety, and the standards expected of those chosen to represent their countries abroad. Yet not even a squeak came from the Turkish government, despite its enthusiastic celebration of the 'Year of the Family’.

Barrack’s ability to speak so freely about how Turkey and the region should be governed is therefore not merely a result of Washington’s approval, but also of Ankara’s tolerance. At the very least, the evidence thus far suggests that the Turkish government does not view these statements as a serious diplomatic problem.

Indeed, several elements of Barrack’s arguments—particularly his emphasis on strong leadership, centralized authority, the prioritization of stability over democratic competition, and his references to the Ottoman past—closely resemble themes frequently heard from Turkey’s ruling circles in recent years. The issue, therefore, is not merely an ambassador exceeding his mandate, but also why his remarks have not provoked a stronger political response.

In many other countries, this “ambassador” would likely have been declared persona non grata and shown the door long ago. Yet King Donald appears so impressed by his performance that he has expanded Barrack’s portfolio beyond Turkey, appointing him special envoy for Syria and Iraq as well. In effect, Trump has made him Governor-General of Turkey and the Levant.

Quoting Trump’s announcement, Barrack then proceeded to explain, perhaps more clearly than anyone else, the governing model that Trump’s America envisions for Turkey and the Middle East

Most revealing is Barrack’s slogan of “the region for the region.” At first glance, it sounds like an appeal for greater local ownership and autonomy. Yet he immediately qualifies that vision by stressing that it must operate within a framework that protects American influence, interests, and strategic objectives. In other words, the model being proposed is not one of genuine regional independence, but rather a system of burden-sharing within boundaries ultimately defined by Washington.

Trump’s answer to a reporter’s question yesterday was particularly revealing.

To understand the source of this admiration, one need only look at the leaders Trump praises most and enjoys working with. They are generally not leaders known for strong democratic institutions, respect for separation of powers, or independent judiciaries. Rather, they are leaders who have concentrated power in their own hands, personalized decision-making, and governed through strongman politics.

Throughout his political career, Trump’s warmest relationships have included figures such as Vladimir Putin, Mohammed bin Salman, Viktor Orbán, and at various times Recep Tayyip Erdoğan. These leaders differ in ideology, history, and national context, but they share a preference for leader-centered politics and a tendency to subordinate institutions to personal authority.

Barrack’s praise reflects precisely that worldview. In his eyes, the key to success is not democratic institutions, parliaments, or independent courts, but strong leaders who communicate directly and understand one another. In Trump’s vision of the Middle East, stability matters more than elections, personal relationships matter more than institutions, and harmony among leaders matters more than democratic processes.

Taken together, Barrack’s praise of Trump, his references to the Ottoman model, and his emphasis on strong leadership reveal a clear picture: the future of the region is envisioned not through democratic institutions and the choices of its peoples, but through cooperation among powerful leaders aligned with Washington. Whether such a model is sustainable is another question entirely.

Perhaps the greatest irony, however, came from Kemal Kılıçdaroğlu’s June 9 speech, in which he argued that “Turkey should once again turn toward the Ottoman geography and grow.” It is striking to hear a politician who spent years criticizing Erdoğan’s foreign policy and advocating democratization and European standards now employing language that echoes Barrack’s historical references for the Middle East.

Although Barrack’s Ottoman model and Kılıçdaroğlu’s Ottoman geography are not identical concepts, both reflect a tendency to define Turkey’s future through the prism of its imperial past. Yet since the founding of the Republic, Turkey’s principal strategic choice has been not to reconstruct the former imperial sphere but to build a modern, democratic, and prosperous nation-state.

Moreover, the foreign policy commonly described as “Neo-Ottomanism” has produced questionable results over the past two decades. The Syrian civil war, ruptured relations with Egypt, tensions with Israel and the Gulf states, and regional isolation have done more to deepen Turkey’s diplomatic difficulties than to expand its influence. References to Ottoman geography may appeal to some—particularly political Islamists—but they amount to more nostalgia than strategy.

Kılıçdaroğlu’s decision to quote from Ahmet Davutoğlu’s Strategic Depth—perhaps better renamed Opportunistic Shallowness—deserves special attention. Davutoğlu’s framework encouraged the idea that Turkey should play a more assertive role across former Ottoman territories and provided much of the intellectual justification for the foreign policy that eventually drew Turkey deep into the Syrian quagmire.

For that reason, it is surprising to see a politician who spent years criticizing the Erdoğan-Davutoğlu approach now citing the very same source. Even more surprising is that Kılıçdaroğlu, while being criticized for actions that have deepened CHP’s internal legitimacy crisis, now appears to be trying on the garments of Neo-Ottomanism as well.

Whether these remarks reflect a genuine ideological transformation or merely political calculation is impossible to know. What is clear, however, is that there is a considerable intellectual distance between the Republican, nation-state-oriented, Western-facing tradition once associated with CHP and calls to “turn toward the Ottoman geography,” “grow,” and invoke Davutoğlu’s ideas.

The final irony is that Barrack’s Ottoman-inspired vision for the Middle East and Kılıçdaroğlu’s recent rhetoric unexpectedly converge. One speaks from Washington, the other from Ankara, but both seem to be constructing their visions of the future through the lens of an imperial past.

The game is no longer hidden. It is now out in the open for everyone to see.