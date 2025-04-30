Korkunun Adı İmamoğlu: Erdoğan'ın Yargı ve Propaganda Savaşları
Gerçekleri bastıramayan iktidarlar, önce hukuku sonra aklı tahrip eder. Ama hafızayı silemezler.
Erdoğan’ın kabusu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi.
Bu olasılığı ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymadı. Önce, İmamoğlu’nun 30 yıllık diplomasını iptal ettirdi — üstelik bu işlem ne hukuki dayanağa ne de kamu yararına dayanıyordu. Yasal değildi, çünkü diplomalar bir siyasi kararla değil, ancak açık ve somut sahtecilik kanıtıyla g…