Erdoğan’ın kabusu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi.

Bu olasılığı ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymadı. Önce, İmamoğlu’nun 30 yıllık diplomasını iptal ettirdi — üstelik bu işlem ne hukuki dayanağa ne de kamu yararına dayanıyordu. Yasal değildi, çünkü diplomalar bir siyasi kararla değil, ancak açık ve somut sahtecilik kanıtıyla g…