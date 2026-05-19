Today’s Republican primary in Kentucky’s 4th Congressional District has become far more than a local House race. It is increasingly being viewed as a referendum on whether there is still room inside the modern Republican Party for ideological independence — or whether absolute loyalty to Donald Trump has become the party’s defining requirement.

At the center of the battle is Thomas Massie, the libertarian-leaning incumbent who has represented the district since 2012. Massie has long occupied an unusual place within the GOP: deeply conservative on fiscal issues and civil liberties, strongly anti-interventionist abroad, and frequently willing to defy Republican leadership and Trump himself.

His challenger, Ed Gallrein, is a retired Navy SEAL whose campaign has been built largely around personal loyalty to Trump. Gallrein has received Trump’s endorsement and substantial backing from Trump-aligned political groups and the Israeli lobby.

What makes the race especially notable is that Massie became one of the very few Republicans willing to push aggressively for disclosure of the Epstein files. Alongside Democratic Congressman Ro Khanna, Massie helped force congressional pressure for the release of documents connected to Epstein, angering parts of the Trump orbit in the process.

Massie has also criticized U.S. military involvement abroad — including opposition to escalation with Iran — and voted against major Trump-backed legislation over concerns about deficits and executive power. Those positions transformed him into one of the last remaining high-profile Republican dissenters.

The scale of the effort to defeat him has been extraordinary. Reports indicate that more than $32 million has been spent, making it the most expensive House primary race in U.S. history.

The symbolism of the race extends beyond Kentucky, a deep red state. If Massie loses, it will be interpreted as another sign that the Republican Party’s transformation into a leader-centered movement is nearly complete, where deviation from Trump, even from the ideological right, becomes politically fatal. If he survives despite Trump’s full opposition, it could suggest that at least some Republican voters still distinguish between conservatism and personal loyalty to a single political figure.

The contest has also drawn criticism because senior administration officials became directly involved. Defense Secretary Pete Hegseth publicly campaigned against Massie while the United States remains engaged in military operations abroad, a move viewed as an extraordinary politicization of a traditionally nonpartisan role and a blatant violation of the Hatch Act, a U.S. federal law designed to limit partisan political activity by federal government employees while they are acting in their official capacities.

The role of pro-Israel lobbying groups in the Kentucky primary has become one of the central — and most controversial — dimensions of the fight between Thomas Massie and Trump-backed challenger Ed Gallrein.

Multiple major news organizations reported that pro-Israel groups and donors poured millions of dollars into the race, helping turn it into the most expensive House primary in U.S. history.

The largest focus has been on the American Israel Public Affairs Committee and affiliated networks. Reports indicate that AIPAC-linked groups, the Republican Jewish Coalition, and wealthy pro-Israel donors heavily backed anti-Massie advertising.

For years, Thomas Massie occupied an unusual and increasingly uncomfortable position within the Republican Party. A deeply conservative libertarian from Kentucky, Massie generally aligned with the GOP on taxes, regulation, gun rights, and limited government. Yet on one of the most sensitive and heavily policed areas of American foreign policy — U.S. support for Israel and intervention in the Middle East — he repeatedly broke with both party leadership and the broader bipartisan consensus in Washington.

Massie repeatedly voted against military aid packages for Israel, arguing that the United States should not continue expanding foreign commitments while facing mounting fiscal problems at home. His opposition was rooted in both libertarian constitutionalism and broader skepticism toward interventionist foreign policy. Unlike many Republicans who frame support for Israel as virtually unconditional, Massie questioned whether automatic military and financial backing served long-term American interests.

His criticism extended beyond Israel itself. Massie consistently opposed broader U.S. military involvement in the Middle East, warning that Washington’s interventionist posture had produced decades of instability, endless wars, ballooning deficits, and growing executive overreach. In this respect, he belonged to a small but increasingly visible faction within the Republican Party that rejects the traditional hawkish foreign policy consensus that dominated both parties after the Cold War, especially after September 11.

The tensions escalated dramatically when Massie introduced legislation requiring the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) to register under the Foreign Agents Registration Act (FARA). FARA is designed to require transparency for entities acting on behalf of foreign governments or interests. Although Massie framed the proposal as a transparency measure consistent with his broader anti-lobbying and anti-special-interest positions, critics interpreted it as a direct political attack on one of Washington’s most influential lobbying organizations.

That move crossed a political red line.

Soon afterward, massive outside spending began pouring into Kentucky’s 4th Congressional District. Pro-Israel networks, affiliated political action committees, and wealthy donors aligned against Massie, helping transform a normally low-profile House primary into one of the most expensive congressional primaries in modern American history.

Massie responded by escalating his rhetoric even further. In interviews and public statements, he openly accused what he called the “Israel lobby” of attempting to “buy a congressional seat in Kentucky.” He argued that the overwhelming majority of outside money targeting him originated from pro-Israel advocacy networks and Zı-Zionist billionaire donors determined to punish dissent on Middle East policy.

Trump turned the Kentucky Republican primary into a personal political crusade against Thomas Massie. For over a year, he has relentlessly targeted Massie, blasting him with angry social media posts.

Over the course of the campaign, Trump repeatedly attacked Massie through social media posts, campaign statements, and video messages, framing the race not merely as a local congressional contest but as a loyalty test inside the Republican Party.

Trump accused Massie of disloyalty, obstructionism, and ideological betrayal, portraying him as someone who undermined the Republican agenda despite representing a heavily conservative district. In several posts and recorded messages, Trump urged Kentucky Republicans to remove Massie from office and support Trump-endorsed challenger Ed Gallrein instead.

The intensity of the attacks reflected more than a normal primary dispute. Massie had become one of the very few Republicans willing to publicly challenge Trump on several major issues, including federal spending, military intervention abroad, executive power, and aspects of Middle East policy. His push for greater disclosure regarding the Epstein files further deepened tensions with parts of Trump’s political orbit.

Trump’s political operation treated Massie almost as a symbolic enemy. Video advertisements and social media clips circulated heavily across conservative media ecosystems, often emphasizing that Massie had opposed Trump-backed legislation and had refused to fall in line with the broader MAGA movement. The messaging focused less on ideological differences within conservatism and more on personal loyalty to Trump himself.

For Trump, Massie represented something especially dangerous inside today’s Republican Party: an independent conservative with strong grassroots credibility who could not easily be controlled. Unlike establishment Republicans whom Trump had already marginalized over the years, Massie came from the ideological right and often justified his dissent using constitutional and small-government principles deeply rooted in conservative thought.

Massie is confronted by a rare convergence of forces: Trump loyalists seeking ideological conformity within the Republican Party, interventionist conservatives defending traditional hawkish foreign policy, and powerful pro-Israel lobbying networks determined to defeat one of the few Republicans openly challenging their influence.

We will see the result later tonight.

İsrail ve Ücra Köşede Siyaset

Bugünkü ABD’de Kentucky 4. Bölge Cumhuriyetçi ön seçimi artık sıradan bir yerel Temsilciler Meclisi yarışı olmaktan çıktı. Yarış giderek, modern Cumhuriyetçi Parti içinde ideolojik bağımsızlığa hâlâ yer olup olmadığına mı, yoksa Donald Trump’a mutlak sadakatin partinin temel belirleyici ölçütü hâline gelip gelmediğine mi dair bir referandum olarak görülüyor.

Mücadelenin merkezinde, 2012’den bu yana bölgeyi temsil eden liberteryen eğilimli mevcut milletvekili Thomas Massie bulunuyor. Massie uzun süredir Cumhuriyetçi Parti içinde sıra dışı bir konuma sahip: mali konularda ve sivil özgürlüklerde son derece muhafazakâr, dış müdahaleciliğe güçlü biçimde karşı ve hem Cumhuriyetçi liderliğe hem de Trump’a meydan okumaya istekli az sayıdaki isimden biri.

Rakibi Ed Gallrein ise emekli bir donanma komandosu ve kampanyasını büyük ölçüde Trump’a kişisel sadakat üzerine kurmuş durumda. Gallrein, Trump’ın açık desteğini ve Trump yanlısı siyasi grupların yanı sıra İsrail lobisinin de ciddi desteğini aldı.

Yarışı özellikle dikkat çekici kılan noktalardan biri de Massie’nin Epstein dosyalarının açıklanması için agresif biçimde bastıran çok az sayıdaki Cumhuriyetçiden biri olmasıydı. Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna ile birlikte hareket eden Massie, Epstein bağlantılı belgelerin yayımlanması yönünde Kongre üzerinde baskı kurulmasına yardımcı oldu ve bu süreçte Trump çevresinin bazı kesimlerini öfkelendirdi.

Massie ayrıca ABD’nin yurt dışındaki askeri müdahalelerini — İran’a yönelik olası tırmanmaya karşı çıkış dahil — eleştirdi ve bütçe açıkları ile yürütme yetkisinin genişlemesi konusundaki kaygıları nedeniyle Trump destekli büyük yasa paketlerine karşı oy kullandı. Bu tutumları onu Cumhuriyetçi Parti içindeki son yüksek profilli muhaliflerden biri hâline getirdi.

Onu yenmek için yürütülen çabanın ölçeği olağanüstü boyutlara ulaştı. Haberler, yarış için 32 milyon doların üzerinde harcama yapıldığını ve bunun ABD tarihindeki en pahalı Temsilciler Meclisi ön seçimi hâline geldiğini gösteriyor.

Yarışın sembolik anlamı Kentucky’nin çok ötesine uzanıyor. Eğer Massie kaybederse, bu durum Cumhuriyetçi Parti’nin lider merkezli bir harekete dönüşümünün neredeyse tamamlandığının yeni bir işareti olarak yorumlanacak; yani Trump’tan sapmanın, ideolojik sağdan gelse bile, siyasi açıdan ölümcül hâle geldiğinin göstergesi olarak. Eğer Trump tüm muhalefetine rağmen ayakta kalırsa, bu da en azından bazı Cumhuriyetçi seçmenlerin muhafazakârlık ile tek bir siyasi lidere kişisel sadakat arasında hâlâ ayrım yaptığını gösterebilir.

Yarış ayrıca üst düzey yönetim yetkililerinin doğrudan müdahil olması nedeniyle de eleştirildi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD yurt dışında askeri operasyonlar yürütmeye devam ederken Massie’ye karşı açıkça kampanya yaptı. Bu durum, geleneksel olarak tarafsız kabul edilen bir makamın olağanüstü biçimde siyasallaştırılması ve federal çalışanların resmi görevleri sırasında partizan siyasi faaliyetlerini sınırlamayı amaçlayan Hatch Act’in açık ihlali olarak değerlendirildi.

Kentucky ön seçiminde İsrail yanlısı lobi gruplarının rolü, Thomas Massie ile Trump destekli Ed Gallrein arasındaki mücadelenin en merkezi ve en tartışmalı boyutlarından biri hâline geldi. Büyük haber kuruluşları, İsrail yanlısı grupların ve bağışçıların yarışa milyonlarca dolar akıttığını ve bunun yarışın tarihin en pahalı Temsilciler Meclisi ön seçimine dönüşmesine katkı sağladığını bildirdiler.

Dikkatlerin en çok yoğunlaştığı yapı ise Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ve bağlantılı ağları oldu. Haberler, AIPAC bağlantılı grupların, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu ve zengin İsrail yanlısı bağışçıların Massie karşıtı reklam kampanyalarını yoğun biçimde finanse ettiğini gösteriyor.

Yıllardır Thomas Massie, Cumhuriyetçi Parti içinde sıra dışı ve giderek rahatsız edici bir pozisyonda bulunuyordu. Kentucky’li son derece muhafazakâr bir liberteryen olarak vergiler, düzenlemeler, silah hakları ve sınırlı devlet konularında genellikle GOP çizgisiyle uyumluydu. Ancak Amerikan dış politikasının en hassas ve en sıkı korunan alanlarından biri olan İsrail’e destek ve Orta Doğu müdahaleciliği konusunda hem parti liderliğinden hem de Washington’daki iki partili yerleşik uzlaşıdan defalarca koptu.

Massie, İsrail’e yönelik askeri yardım paketlerine tekrar tekrar karşı oy kullandı ve ABD’nin içeride büyüyen mali sorunlarla karşı karşıyayken dış yükümlülüklerini genişletmeye devam etmemesi gerektiğini savundu. Muhalefeti kısmen liberteryen anayasal düşünceye, kısmen de müdahaleci dış politikaya yönelik daha geniş bir kuşkuculuğa dayanıyordu. İsrail’e desteği neredeyse koşulsuz gören birçok Cumhuriyetçiden farklı olarak Massie, otomatik askerî ve mali desteğin uzun vadede Amerikan çıkarlarına hizmet edip etmediğini sorguladı.

Eleştirileri yalnızca İsrail’le sınırlı değildi. Massie, Washington’un müdahaleci yaklaşımının onlarca yıllık istikrarsızlık, sonsuz savaşlar, büyüyen bütçe açıkları ve yürütme erkinin aşırı genişlemesine yol açtığını savunarak ABD’nin Orta Doğu’daki daha geniş askeri angajmanlarına da sürekli karşı çıktı. Bu açıdan, Soğuk Savaş sonrası ve özellikle 11 Eylül sonrasında iki partiye hâkim olan geleneksel şahin dış politika anlayışını reddeden küçük ama giderek görünür hâle gelen Cumhuriyetçi kanadın parçasıydı.

Gerilimler, Massie’nin AIPAC’ın Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamında kayıt yaptırmasını zorunlu kılan yasa teklifini sunmasıyla dramatik biçimde tırmandı. FARA, yabancı hükümetler veya çıkarlar adına hareket eden kuruluşlarda şeffaflık sağlamayı amaçlayan bir yasa. Massie bunu daha geniş anti-lobi ve özel çıkar karşıtı çizgisiyle uyumlu bir şeffaflık girişimi olarak sunsa da, eleştirmenler bunu Washington’daki en güçlü lobi örgütlerinden birine doğrudan siyasi saldırı olarak yorumladı.

Bu hamle siyasi bir kırmızı çizginin aşılması anlamına geldi.

Kısa süre sonra Kentucky’nin 4. Bölgesine devasa dış kaynaklar akmaya başladı. İsrail yanlısı ağlar, bağlantılı siyasi eylem komiteleri ve zengin bağışçılar Massie’ye karşı hizalandı ve normalde düşük profilli olan bir ön seçimi modern Amerikan tarihinin en pahalı kongre yarışlarından birine dönüştürdü.

Massie ise söylemini daha da sertleştirdi. Röportajlarında ve kamuoyuna açık açıklamalarında “İsrail lobisinin” Kentucky’de bir Kongre koltuğunu “satın almaya çalıştığını” açıkça söyledi. Kendisine karşı yürütülen dış finansmanın ezici çoğunluğunun, Orta Doğu politikasındaki muhalefeti cezalandırmak isteyen İsrail yanlısı savunuculuk ağlarından ve Siyonist milyarder bağışçılardan geldiğini savundu.

Trump ise Kentucky Cumhuriyetçi ön seçimini Thomas Massie’ye karşı kişisel bir siyasi savaşa dönüştürdü. Bir yılı aşkın süredir Massie’yi öfkeli sosyal medya paylaşımlarıyla hedef alıyor.

Kampanya boyunca Donald Trump, Thomas Massie’ye sosyal medya paylaşımları, kampanya açıklamaları ve video mesajları üzerinden defalarca saldırdı; yarışı yalnızca yerel bir Kongre mücadelesi olarak değil, Cumhuriyetçi Parti içinde bir sadakat testi olarak çerçeveledi.

Trump, Massie’yi sadakatsızlık, engelleyicilik ve ideolojik ihanetle suçladı; onu, son derece muhafazakâr bir bölgeyi temsil etmesine rağmen, Cumhuriyetçi gündemi baltalayan biri olarak gösterdi. Çeşitli paylaşımlarında ve kayıtlı mesajlarında Trump, Kentucky Cumhuriyetçilerine Massie’yi görevden uzaklaştırmaları ve bunun yerine Trump destekli aday Ed Gallrein’i desteklemeleri çağrısında bulundu.

Saldırıların yoğunluğu sıradan bir ön seçim anlaşmazlığının çok ötesindeydi. Massie, federal harcamalar, yurt dışı askeri müdahaleler, yürütme yetkisinin genişlemesi ve Orta Doğu politikalarının bazı yönleri dahil olmak üzere birçok önemli konuda Trump’a açıkça meydan okumaya istekli çok az sayıdaki Cumhuriyetçiden biri hâline gelmişti. Epstein dosyalarına ilişkin daha fazla şeffaflık talebi de Trump çevresinin bazı kesimleriyle olan gerilimi daha da derinleştirdi.

Trump’ın siyasi operasyonu Massie’ye neredeyse sembolik bir düşman gibi davrandı. Video reklamları ve sosyal medya klipleri muhafazakâr medya ekosisteminde yoğun biçimde dolaşıma sokuldu; bu içeriklerde sıklıkla Massie’nin Trump destekli yasalara karşı çıktığı ve daha geniş MAGA hareketine boyun eğmeyi reddettiği vurgulandı. Mesajların odağı muhafazakârlık içindeki ideolojik farklılıklardan çok, doğrudan Trump’a kişisel sadakat üzerine kuruluydu.

Trump açısından Massie, bugünkü Cumhuriyetçi Parti içinde özellikle tehlikeli bir figürü temsil ediyordu: güçlü taban desteğine sahip, kolayca kontrol edilemeyen bağımsız bir muhafazakâr. Trump’ın yıllar içinde marjinalleştirdiği geleneksel establishment Cumhuriyetçilerinden farklı olarak Massie, ideolojik sağdan geliyordu ve muhalefetini çoğu zaman anayasal muhafazakârlık ve küçük devlet ilkeleriyle gerekçelendiriyordu.

Bugün Massie, nadir görülen bir güç birleşimiyle karşı karşıya: Cumhuriyetçi Parti içinde ideolojik uyum isteyen Trump sadıkçıları, geleneksel şahin dış politikayı savunan müdahaleci muhafazakârlar ve etkilerine açıkça meydan okuyan az sayıdaki Cumhuriyetçiden birini yenmekte kararlı güçlü İsrail yanlısı lobi ağları.

Sonucu bu gece ilerleyen saatlerde göreceğiz.