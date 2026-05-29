İki gün önce, aklına bunu kim soktuysa artık, Trump İran ile yürütülen müzakerelerin başarılı bir şekilde ilerlediğini; sürecin ya “büyük bir anlaşma”yla ya da çok daha büyük bir çatışmayla sonuçlanacağını açıkladı. Ancak buna paralel olarak, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan ve Bahreyn gibi ülkelerin topluca İbrahim Anlaşmaları’na katılmasının da adeta zorunlu olduğunu ilan etti. Trump paylaşımında, “Tüm ülkelerin derhal İbrahim Anlaşmaları’nı imzalamasını talep ediyorum,” dedi.

Aynı gün, Suudi Arabistan “Trump’ın talebini reddediyoruz ve İsrail ile ilişkileri ancak bağımsız bir Filistin devletine giden geri döndürülemez bir yolun açık ve somut şekilde ortaya konulması halinde normalleştireceğiz,” dedi.

Ertesi gün de, “Bu ülkeler bize borçlu… Eğer imzalamazlarsa, İran’la anlaşmayı imzalamamız lazım” dedikten 15 saniye sonra bunu şart olup olmayacağını söyleyemem dedi. Trump’ın kafası çok karışık. Balo Salonu, UFC çadırı, yansıtan havuzun maviye boyanması,zafer kemeri, üstünde kendi resmi olan 250 dolarlık banknotların basılması gibi çok önemli işleri varken, İran savaşı gibi basit konularla uğraşmak istemiyor.

Gazze’de soykırım devam ederken, Lübnan her gün bombalanırken, Trump’ın imzalayın dediği ülkelerin buna yanaşmayacakları açık. Suudi Arabistan’la Katar’ın imzalamayacağı hemen hemen kesin. Burada Türkiye’nin durumu ilginç. Türkiye, İsrail’i, hemen kurulduktan sonra, 1949 yılında tanıdı.

1990'lı yıllarda Türkiye ile İsrail, Orta Doğu'nun en yakın stratejik ortaklıklarından birini geliştirdi. Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Suriye, İran ve bölgesel istikrarsızlık konularındaki ortak kaygılar ile Washington'un güçlü desteği, iki ülke arasında benzeri görülmemiş düzeyde askerî, istihbarî ve ekonomik iş birliğini teşvik etti. İsrail, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı sistemlerinin modernizasyonuna katkıda bulundu; İsrailli pilotlar Türk hava sahasında eğitim aldı; istihbarat kurumları terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularında yakın iş birliği yaptı. Ticaret ve turizm hızla büyüdü ve birçok analist bu ilişkiyi bölgenin en güçlü iki gayri-Arap aktörünü birbirine bağlayan stratejik bir eksen olarak değerlendirdi. Zirve noktasında bu ortaklık, Orta Doğu'daki en güçlü ikili ilişkilerden biri olarak gösteriliyordu.

Erdoğan ve AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle ilişkilerin niteliği değişmeye başladı. İlk yıllarda ilişkiler büyük ölçüde istikrarlı kalsa da, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze'deki askerî operasyonları ve Erdoğan'ın Filistin davasına giderek daha güçlü destek vermesi nedeniyle taraflar arasındaki güven aşınmaya başladı. Gerilim, Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı sert tartışmayla önemli ölçüde yükseldi ve 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında İsrail komandolarının 10 Türk vatandaşını öldürmesiyle kırılma noktasına ulaştı. O tarihten bu yana ilişkiler, uzlaşma ve yeniden gerilim dönemleri arasında gidip geldi.

Ama ticaret her zaman devam etti. Erdoğan ile İsrailli liderler arasında yaşanan en sert siyasi gerilimlerin bazıları sırasında bile iki ülke arasındaki ticaret büyümeye devam etti. Bu durum, Türkiye-İsrail ilişkilerinin en dikkat çekici özelliklerinden birini ortaya koyuyordu: siyasi ilişkiler sık sık krizlerle sarsılırken, ekonomik ilişkiler büyük ölçüde dirençli kalmayı başardı. Ticari bağlar, diplomatik anlaşmazlıkların ve karşılıklı sert açıklamaların ötesinde, her iki tarafın iş dünyalarının karşılıklı çıkarları doğrultusunda gelişmeye devam etti.

Mayıs 2024’te Türkiye’nin İsrail ile doğrudan ticareti durdurmasının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Filistin topraklarına yaptığı ihracat olağanüstü bir artış gösterdi. Türk hükümetinin verilerine göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında Filistin topraklarına yapılan ihracat yüzde 500’den fazla artarak yaklaşık 571 milyon dolara ulaştı. Azerbaycan’ın İsrail’e sattığı petrol, yani IDF’in uçaklarının yakıtı, Türkiye’den geçen boru hattı üzerinden Mersin’de tankerlere yükleniyor.

Bu artış siyasi açıdan tartışmalı hale geldi. Bazı İsrailli yetkililer ve Türkiye’deki muhalefet çevreleri, Filistin’e ihraç edildiği beyan edilen malların bir bölümünün nihayetinde Filistinli aracılar üzerinden İsrail’e ulaştığını öne sürdüler. Türk hükümeti ise bu iddiaları reddederek söz konusu ihracatın tamamen Filistin bölgelerine yönelik olduğunu ve İsrail’e dolaylı ihracat yapıldığı yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Erdoğan ile Netanyahu arasındaki siyasi atışmaların önemli bir kısmı, kendi iç kamuoylarına yönelik oynanan bir tiyatrodan ibarettir. Aslında her iki lider de benzer siyasi reflekslere, benzer bir güç anlayışına ve benzer kutuplaştırıcı yöntemlere sahiptir. Bu nedenle, çoğu zaman birbirlerine yönelttikleri sert söylemler, temel bir ideolojik ayrılıktan çok iç politikada destekçilerine “bakın ne kadar güçlü ve kararlıyım” mesajı vermeyi amaçlar.

Bu retorik çatışmalar genellikle belirli aralıklarla yeniden sahneye konur. Her iki lider de dış düşman figürü üzerinden kendi tabanını konsolide etmeye, dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya ve siyasi meşruiyetini güçlendirmeye çalışır. Sert açıklamalar, karşılıklı suçlamalar ve yüksek perdeden çıkışlar manşetleri süslerken, perde arkasında ekonomik ve stratejik ilişkilerin tamamen kopmaması, bu gösterinin ne kadar pragmatik olduğunu ortaya koyar. Bu açıdan bakıldığında, yaşananların önemli bir bölümü gerçek bir düşmanlıktan ziyade, iç politikaya yönelik karşılıklı bir güç gösterisi niteliği taşımaktadır.

Belli ki tarihten pek haberdar olmayan Tom Barrack, Türkiye ile İsrail arasındaki onlarca yıla yayılan karmaşık ilişkiler ağının ve zaman zaman yeraltında, zaman zaman da açık biçimde sürdürülen ticaretin farkında değil. Türkiye’nin, Trump’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılması istenen ülkeler listesine dahil edilmesi, ilk bakışta Ankara’ya verilmiş diplomatik bir önem atfı gibi görünse de, gerçekte Erdoğan’ı oldukça zor bir siyasi pozisyonun içine itiyor.

Barrack ve Trump çevresi muhtemelen bunu bölgesel bir başarı hikâyesinin parçası olarak görüyor. Ancak Türkiye’nin İsrail’i 1949’da tanımış olması, geçmişte stratejik ortaklık düzeyine ulaşan ilişkiler ve bugün dahi tamamen kopmamış ekonomik bağları nedeniyle mesele Ankara açısından çok daha hassas. Trump’ın yakın dostu olarak görülen Erdoğan’ın adının Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan ile birlikte İbrahim Anlaşmaları listesine eklenmesi, Erdoğan’ın yıllardır inşa ettiği Filistin yanlısı siyasi söylemle açık bir çelişki yaratıyor. Gazze ve Lübnan’daki çatışmalar sürerken böyle bir çağrıya olumlu yaklaşması kendi tabanında ciddi tepki doğurabilir; karşı çıkması ise Trump’ın bölgesel vizyonuna mesafe koyduğu izlenimini yaratabilir. Kısacası, Trump dostuna diplomatik bir jest yaptığını düşünürken, aslında onu iç politikada son derece güç bir denklemin içine sürükledi.

Bakalım, göreceğiz.

Abraham Accords

Two days ago, apparently at the suggestion of whoever happens to be whispering in his ear these days, Trump announced that negotiations with Iran were progressing successfully and would ultimately result either in a “great deal” or in a much larger conflict. At the same time, however, he declared that countries such as Saudi Arabia, Qatar, Turkey, Egypt, Jordan, Pakistan, and Bahrain should collectively join the Abraham Accords, treating their participation as nearly mandatory.

In his post, Trump stated, “I am requesting that all countries immediately sign the Abraham Accords.”

The very same day, Saudi Arabia responded by effectively rejecting the proposal, declaring that it would normalize relations with Israel only if a clear, concrete, and irreversible pathway toward an independent Palestinian state were established.

The following day, Trump added to the confusion. After saying, “These countries owe us... If they don’t sign, then we have to sign the agreement with Iran,” he was unable, barely fifteen seconds later, to explain whether this was actually a condition or not.

Trump’s thinking appears thoroughly muddled. With truly important matters demanding his attention—such as building a grand ballroom, erecting a UFC tent on the White House grounds, repainting the reflecting pool blue, constructing a triumphal arch, or printing $250 banknotes featuring his own portrait—he understandably has little interest in occupying himself with minor issues such as the war with Iran.

While genocide continues in Gaza and Lebanon is bombed on a daily basis, it is obvious that the countries Trump is urging to sign the Abraham Accords are unlikely to embrace the proposal. It is almost certain that neither Saudi Arabia nor Qatar will sign under the current circumstances.

Turkey’s position, however, is more interesting. Turkey recognized Israel in 1949, shortly after the state was founded. During the 1990s, Turkey and Israel developed one of the closest strategic partnerships in the Middle East. The end of the Cold War, shared concerns about Syria, Iran, and regional instability, and strong support from Washington encouraged unprecedented military, intelligence, and economic cooperation. Israel helped modernize parts of the Turkish military, Israeli pilots trained in Turkish airspace, and intelligence agencies cooperated closely on counterterrorism and regional security. Trade and tourism expanded rapidly, and many analysts viewed the relationship as a strategic axis linking the region’s two most powerful non-Arab states. At its peak, the partnership was often described as one of the strongest bilateral relationships in the Middle East.

The nature of the relationship began to change after Erdoğan and the AKP came to power in 2002. Although ties initially remained relatively stable, growing disagreements over the Palestinian issue, Israel’s military operations in Gaza, and Erdoğan’s increasingly vocal support for the Palestinian cause gradually eroded mutual trust. Tensions escalated significantly after Erdoğan’s confrontation with Israeli President Shimon Peres at Davos in 2009 and reached a breaking point in 2010 when Israeli commandos killed ten Turkish citizens during the raid on the Mavi Marmara aid flotilla. Since then, relations have oscillated between periods of reconciliation and renewed confrontation.

Yet trade never truly stopped. Even during some of the most intense political disputes between Erdoğan and Israeli leaders, bilateral trade continued to grow. This highlighted one of the most remarkable features of Turkish-Israeli relations: while political ties were repeatedly shaken by crises, economic relations proved remarkably resilient. Commercial connections continued to expand beyond diplomatic disputes and inflammatory rhetoric, driven by the mutual interests of business communities on both sides.

After Turkey “halted” direct trade with Israel in May 2024, another notable development occurred. Turkish exports to the Palestinian territories surged dramatically. According to Turkish government data, exports to Palestinian territories increased by more than 500 percent during the first nine months of 2024, reaching approximately $571 million. At the same time, Azerbaijani oil sold to Israel—the fuel that ultimately powers Israeli military aircraft—continued to move through the pipeline network crossing Turkey and was loaded onto tankers at the port of Mersin.

This surge became politically controversial. Some Israeli officials and members of the Turkish opposition alleged that a portion of the goods officially declared as exports to Palestine ultimately reached Israel through Palestinian intermediaries. The Turkish government denied these allegations, insisting that the exports were intended exclusively for Palestinian territories and rejecting claims of indirect trade with Israel.

A significant portion of the political sparring between Erdoğan and Netanyahu is little more than theater performed for their respective domestic audiences. In reality, both leaders share similar political instincts, similar conceptions of power, and similar polarizing methods. Their periodic rhetorical clashes often serve less as evidence of deep ideological disagreement than as a way of signaling strength and determination to their supporters.

These confrontations are regularly restaged because both leaders benefit politically from them. Each uses an external adversary to consolidate his political base, divert attention from domestic problems, and reinforce his own legitimacy. While harsh statements and mutual accusations dominate headlines, the fact that economic and strategic links never completely disappear reveals how pragmatic the relationship remains beneath the surface. Viewed from this perspective, much of what appears to be hostility is in fact a carefully managed display of political strength directed at domestic audiences.

Apparently unfamiliar with this history, Tom Barrack seems unaware of the complex web of relations between Turkey and Israel and of the trade that has continued, sometimes quietly and sometimes openly, for decades. Turkey’s inclusion on Trump’s list of countries expected to join the Abraham Accords may initially appear to be a diplomatic compliment, but in reality it places Erdoğan in a politically difficult position.

Barrack and those around Trump likely see this as part of a regional success story. Yet Turkey’s recognition of Israel in 1949, its past strategic partnership with Israel, and the economic ties that have never fully disappeared make the issue far more sensitive for Ankara than they appear to understand. By placing Erdoğan—widely viewed as a personal friend of Trump—alongside Saudi Arabia, Qatar, and Pakistan on the Abraham Accords list, Trump has created a direct contradiction with the pro-Palestinian narrative Erdoğan has spent years cultivating. Supporting such a proposal while Gaza and Lebanon remain under attack could provoke serious backlash among Erdoğan’s supporters; rejecting it could create the impression that he is distancing himself from Trump’s regional vision. In short, Trump may believe he is offering a diplomatic favor to a friend, but he may actually have pushed that friend into an exceptionally difficult domestic political dilemma.

We’ll see.