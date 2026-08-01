Today, I want to write about the increasingly bizarre Senate confirmation saga surrounding Acting Attorney General Todd Blanche. I owe my American subscribers a brief apology, since some of what follows may already be familiar to them. But the episode is too revealing—and too extraordinary—not to share with readers elsewhere.

Todd Blanche was Trump’s personal attorney, most notably serving as his lead defense lawyer in the New York criminal trial that ended with Trump’s conviction on 34 felony counts. Trump announced Todd Blanche as his nominee for deputy attorney general on November 14, 2024. The Senate confirmed him 52–46 on March 5, 2025, and he was sworn in on March 6, 2025.

Trump’s first choice for attorney general was former Florida congressman Matt Gaetz, one of his most combative and unquestioningly loyal political allies. Trump announced the choice on November 13, 2024, but Gaetz withdrew only eight days later, before his nomination could reach a confirmation hearing. He faced serious allegations of sexual misconduct and illicit drug use—which he denied—and it quickly became apparent that several Republican senators were unwilling to confirm him. Trump then turned to another Florida loyalist, former state attorney general Pam Bondi. Her nomination encountered little Republican resistance: the Senate confirmed her by 54 votes to 46 on February 4, 2025.

Bondi’s loyalty, however, bought her only fourteen months in office. Trump fired her on April 2, 2026, and installed Deputy Attorney General Todd Blanche as acting attorney general. Trump never offered a detailed public explanation, but contemporary reporting pointed to his growing dissatisfaction with Bondi’s handling of the Jeffrey Epstein files and her failure to obtain indictments against people he regarded as his political enemies. In other words, Bondi was not dismissed because she had politicized the Justice Department too aggressively, but reportedly because she had not politicized it quickly or effectively enough.

Blanche never entirely stopped acting as Trump’s personal attorney; his client simply gave him control of the Justice Department. The central controversy of his tenure is not one isolated decision but a pattern:

The $1.8 billion “anti-weaponization fund.” Blanche’s Justice Department negotiated a settlement connected to Trump’s $10 billion lawsuit against the IRS. It contemplated a $1.776 billion fund that could compensate people claiming political persecution—including Trump supporters prosecuted over January 6.

Special tax protections for Trump and his family. The same settlement included provisions protecting Trump and members of his family from IRS audits. Blanche maintains that these provisions apply only to existing matters, not future tax returns. Nevertheless, allowing a Justice Department led by Trump’s former personal lawyer to negotiate unusually favorable treatment for Trump created an extraordinary conflict-of-interest problem.

Using the Justice Department against Trump’s adversaries. Under Blanche, the department has pursued or intensified cases and investigations involving former FBI Director James Comey, former CIA Director John Brennan, former White House aide Cassidy Hutchinson, the Democratic fundraising organization ActBlue and the Southern Poverty Law Center. Some of these matters may involve legitimate legal questions, but their concentration on Trump’s declared enemies—and Trump’s repeated public demands that they be prosecuted—has raised serious doubts about the department’s independence.

His handling of the Epstein files. Blanche personally interviewed Ghislaine Maxwell, who repeatedly spoke favorably about Trump during the interview. Soon afterward, Maxwell was transferred from a low-security prison to a minimum-security prison camp, although there is no public evidence that Blanche ordered the transfer or offered her a bargain. Blanche also ignored repeated requests from survivors of abuse by Epstein and his associates to meet with them directly. He finally agreed only after Senator Thom Tillis made such a meeting a condition of supporting his confirmation. The survivors were not impressed. Dani Bensky described the encounter as a performative “check-the-box exercise,” saying that Blanche repeatedly interrupted them, avoided firm commitments and offered no credible plan to investigate Epstein’s wider network. Other participants characterized his manner as arrogant, evasive and condescending. In contrast to the time and attention he had devoted to personally interviewing Ghislaine Maxwell, Blanche appeared to meet her victims only because his confirmation was at risk. Blanche also defended the department’s delayed and partial release of the Epstein records, including the temporary removal of material containing a photograph of Trump. Critics suspected political protection; Blanche said the delays and removals were necessary to protect victims.

Retreating from cryptocurrency enforcement while owning cryptocurrency. Shortly after becoming deputy attorney general, Blanche issued a memorandum disbanding the National Cryptocurrency Enforcement Team and ordering prosecutors to abandon cases inconsistent with the administration’s new policy. This occurred while he was still completing the required divestment of cryptocurrency holdings disclosed during his confirmation process, creating at least the appearance of a financial conflict.

His appointment as acting Librarian of Congress. While serving as deputy attorney general, Blanche was also named acting Librarian of Congress after Trump abruptly fired Carla Hayden. The appointment of Trump’s former criminal-defense lawyer—with no evident library-management background—to head an institution belonging to the legislative branch was widely seen as another attempt to extend presidential control over nominally independent institutions.

There are many more examples that could be added to this list, but any one of these controversies should be sufficient reason to reject Blanche’s confirmation. Yet most Republican members of the Senate Judiciary Committee appear so terrified of Trump’s political retaliation that they are prepared to overlook conflicts of interest, the politicization of federal law enforcement and the transformation of the Justice Department into something resembling the president’s private law firm. Their principal concern is apparently not whether Blanche is fit to serve as attorney general, but whether opposing him might provoke the wrath of the man he continues to serve as though he were still his personal client.

But much to Trump’s chagrin, two Republican members of the committee finally decided to draw a line. Thom Tillis is not seeking reelection, while John Cornyn lost his Republican primary after Trump endorsed his rival, Ken Paxton. Freed, for different reasons, from the usual fear of Trump’s political retaliation, the two senators joined Democrats in denouncing the proposed $1.8 billion “anti-weaponization fund” as an unacceptable slush fund. They demanded written assurances from Blanche that the fund would be permanently abandoned before they would support his confirmation.

Although Blanche assured the committee that the slush fund was “dead,” he refused to make that assurance binding in writing. Trump’s Truth Social post yesterday made it perfectly clear why: what Blanche declared dead, Trump was still determined to keep alive

One day earlier, Trump had posted an equally revealing message. He praised Blanche as a “STAR,” attacked Cornyn and Tillis, boasted that he had personally ended their political careers and threatened to withdraw Blanche’s nomination temporarily—only to resubmit it after both senators had left office. In Trump’s conception of constitutional government, senators are apparently expected not to exercise independent judgment but simply to “do the right thing”—which, as always, means doing whatever Donald Trump demands. If they refuse, he waits for them to disappear and tries again.

What Trump does not seem to understand—or perhaps simply refuses to contemplate—is that the Senate could change hands in the midterm elections. If Democrats gain control in January, they will also take control of the Judiciary Committee. At that point, Blanche’s nomination would have virtually no chance of advancing, let alone receiving confirmation. Trump’s plan to wait until Cornyn and Tillis leave office could therefore end not in Blanche’s triumphant confirmation, but in the permanent burial of his nomination.

Trump’s willingness to shelve Blanche’s nomination rather than formally renounce the fund strongly suggests that he still hopes to revive it. It also leaves Blanche in an awkward position before the committee. His earlier assurance that the proposal would not move forward now appears either misleading or meaningless: he either misrepresented the administration’s intentions or gave senators a guarantee he was powerless to honor.

Blanche himself may have provided the clearest evidence of his relationship with Trump. At an April 7 press conference, he was asked what he would say if Trump replaced him with someone else. Blanche replied: “Thank you very much. I love you, sir.” Then, during his confirmation hearing, Republican Senator John Kennedy asked whether he was friends with Trump. Blanche instinctively answered, “I’m his lawyer,” before quickly correcting himself: “I was his lawyer.” It was a remarkably revealing slip. Blanche may formally have stopped representing Trump when he entered the Justice Department, but even under oath his first instinct was to describe himself in the present tense as the president’s lawyer. The correction repaired the grammar, but not the impression. As Senator Dick Durbin observed, the country needs an attorney general who loves the Constitution more than any particular president. In short, the United States needs an attorney general—not a presidential courtier who still thinks of the president as his client.

The question before the Senate is therefore much larger than whether Todd Blanche possesses the legal qualifications to become attorney general. It is whether the nation’s highest law-enforcement office belongs to the American people or to the president personally. Confirming Blanche would not merely reward loyalty; it would ratify the conversion of the Justice Department into Donald Trump’s private law firm—with the American taxpayer paying the bills and Trump deciding whom to prosecute, whom to protect and whom to reward. The Senate still has an opportunity to prevent that. It remains to be seen whether enough of its members have the courage to take it.

Sizi Seviyorum Efendim

Bugün, ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche’ın Senato’daki onay süreci etrafında giderek daha tuhaflaşan gelişmeler hakkında yazmak istiyorum. Amerikalı abonelerime küçük bir özür borçluyum; aşağıda anlatacaklarımın bir bölümü onlara zaten tanıdık gelebilir. Ancak bu hikâye, başka ülkelerdeki okurlarla paylaşılacak kadar öğretici ve olağanüstü.

Todd Blanche, Trump’ın kişisel avukatıydı. Özellikle Trump’ın 34 ayrı ağır suçtan mahkûm edilmesiyle sonuçlanan New York’taki ceza davasında baş savunma avukatı olarak görev yaptı. Trump, 14 Kasım 2024’te Blanche’ı Adalet Bakan Yardımcılığına aday gösterdi. Senato, 5 Mart 2025’te 46’ya karşı 52 oyla adaylığını onayladı; Blanche da 6 Mart’ta yemin ederek göreve başladı.

Trump’ın Adalet Bakanlığı için ilk tercihi, Florida’nın eski Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz’ti. Gaetz, Trump’ın en kavgacı ve sorgusuz sualsiz sadakat gösteren siyasi müttefiklerinden biriydi. Trump bu tercihini 13 Kasım 2024’te açıkladı. Ancak Gaetz, adaylığı Senato’daki onay oturumuna ulaşamadan, yalnızca sekiz gün sonra adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Hakkında cinsel suistimal ve yasa dışı uyuşturucu kullanımıyla ilgili ciddi iddialar vardı. Gaetz bu iddiaları reddediyordu; fakat kısa sürede bazı Cumhuriyetçi senatörlerin kendisine onay vermeyeceği anlaşıldı.

Bunun üzerine Trump, Florida’dan bir başka sadık isme, eyaletin eski başsavcısı Pam Bondi’ye yöneldi. Bondi’nin adaylığı Cumhuriyetçiler arasında fazla bir dirençle karşılaşmadı. Senato, 4 Şubat 2025’te 46’ya karşı 54 oyla kendisini onayladı.

Ancak sadakati, Bondi’ye görevde yalnızca on dört ay kazandırabildi. Trump, 2 Nisan 2026’da onu görevden aldı ve yerine vekâleten Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ı atadı. Trump kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak dönemin haberleri, Epstein dosyalarının ele alınış biçiminden ve Bondi’nin Trump’ın siyasi düşman olarak gördüğü kişiler hakkında iddianameleri hemen hazırlatamamasından giderek daha fazla rahatsız olduğunu gösteriyordu. Başka bir ifadeyle, Bondi Adalet Bakanlığını fazla siyasallaştırdığı için değil, iddialara göre bunu yeterince hızlı ve etkili yapamadığı için görevden alındı.

Blanche, Trump’ın kişisel avukatı gibi davranmayı hiçbir zaman bütünüyle bırakmadı; müvekkili yalnızca Adalet Bakanlığı’nın yönetimini kendisine teslim etti. Blanche’ın görev dönemini tartışmalı hâle getiren şey tek bir karar değil, açık bir davranış kalıbıdır:

1,8 milyar dolarlık “devlet kurumlarının siyaseten silah olarak kullanılmasına karşı fon.” Blanche yönetimindeki Adalet Bakanlığı, Trump’ın Amerikan Gelir İdaresi’ne karşı açtığı 10 milyar dolarlık davayla bağlantılı bir uzlaşma anlaşması hazırladı. Anlaşma, siyasi kovuşturmaya uğradığını ileri süren kişilere—6 Ocak olayları nedeniyle yargılanan Trump destekçileri de dâhil olmak üzere—ödeme yapılabilecek 1,776 milyar dolarlık bir fon kurulmasını öngörüyordu.

Trump ve ailesine özel vergi koruması. Aynı uzlaşma anlaşmasında, Trump’ı ve ailesinin bazı üyelerini Amerikan Gelir İdaresi’nin denetiminden koruyan hükümler de yer alıyordu. Blanche, bu hükümlerin gelecekte verilecek vergi beyannamelerini değil, yalnızca hâlihazırdaki meseleleri kapsadığını savunuyor. Buna rağmen, Trump’ın eski kişisel avukatının yönettiği Adalet Bakanlığının Trump lehine olağanüstü elverişli koşullar içeren bir anlaşma hazırlaması, benzeri görülmemiş bir çıkar çatışması yarattı.

Adalet Bakanlığı’nın Trump’ın rakiplerine karşı kullanılması. Blanche döneminde Bakanlık; eski FBI Direktörü James Comey, eski CIA Direktörü John Brennan, eski Beyaz Saray görevlisi Cassidy Hutchinson, Demokratların bağış toplama kuruluşu ActBlue ve Southern Poverty Law Center hakkındaki davaları ya da soruşturmaları başlattı veya hızlandırdı. Bunların bazılarında meşru hukuki sorular bulunabilir. Ancak hedef alınan isimlerin büyük ölçüde Trump’ın açıkça düşman ilan ettiği kişilerden oluşması ve Trump’ın defalarca bu kişilerin yargılanmasını talep etmesi, Adalet Bakanlığı’nın bağımsızlığı konusunda ciddi kuşkular doğurdu.

Epstein dosyalarını ele alış biçimi. Blanche, Ghislaine Maxwell ile şahsen görüşerek ifadesini aldı. Maxwell bu görüşmede Trump hakkında tekrar tekrar olumlu ifadeler kullandı. Kısa bir süre sonra da düşük güvenlikli bir cezaevinden asgari güvenlikli bir federal cezaevi kampına nakledildi. Blanche’ın bu nakil emrini verdiğine ya da Maxwell’e herhangi bir karşılık teklif ettiğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir kanıt bulunmuyor.

Blanche ayrıca Epstein ve suç ortaklarının istismarına uğrayan mağdurların kendisiyle doğrudan görüşmek için aylar boyunca yaptıkları başvuruları yanıtsız bıraktı. Ancak Senatör Thom Tillis’in böyle bir görüşmeyi adaylığına destek vermenin koşulu hâline getirmesinden sonra onlarla buluşmayı kabul etti. Mağdurlar ise görüşmeden hiç memnun kalmadılar. Dani Bensky, Blanche’ın toplantıyı yalnızca “yapılacaklar listesindeki bir kutuyu işaretleme” formalitesi olarak gördüğünü; kendilerini defalarca sözlerini keserek dinlediğini, kesin taahhütlerde bulunmaktan kaçındığını ve Epstein’in daha geniş suç ağının soruşturulması için inandırıcı bir plan ortaya koymadığını söyledi. Diğer katılımcılar da Blanche’ın tavrını küstah, kaçamak ve tepeden bakan bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Ghislaine Maxwell’i bizzat sorgulamak için ayırdığı zaman ve gösterdiği ilginin aksine, Blanche Maxwell’in mağdurlarıyla ancak kendi onay süreci tehlikeye girdikten sonra görüşmeye razı olduğu görünüyordu.

Blanche ayrıca Epstein belgelerinin gecikmeli ve yalnızca kısmen yayımlanmasını savunmuştu. Geçici olarak kaldırılan belgeler arasında Trump’ın fotoğrafının bulunduğu bazı materyaller de vardı. Eleştirmenler bunun Trump’ı siyasi olarak koruma amacı taşıdığından kuşkulanırken, Blanche gecikmelerin ve bazı belgelerin kaldırılmasının mağdurları korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Kendisi kripto para sahibiyken, kripto para soruşturmalarını sınırlandırması. Blanche, Adalet Bakan Yardımcısı olduktan kısa bir süre sonra Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi’ni dağıtan ve savcılara yeni yönetimin politikasıyla uyumlu olmayan soruşturmaları sonlandırma talimatı veren bir genelge yayımladı. Bunu, Senato’daki onay sürecinde açıkladığı kripto para varlıklarını elden çıkarma yükümlülüğünü henüz yerine getirmemişken yaptı. Bu durum en azından ciddi bir mali çıkar çatışması görüntüsü yarattı.

Kongre Kütüphaneciliğine vekâleten atanması. Blanche, Adalet Bakan Yardımcılığı görevini sürdürürken Trump’ın Carla Hayden’ı aniden görevden almasının ardından Kongre Kütüphaneciliğine de vekâleten atandı. Kütüphane yönetimi konusunda bilinen herhangi bir deneyimi bulunmayan Trump’ın eski ceza avukatının, yasama organına ait bir kurumun başına getirilmesi, başkanlık kontrolünü görünüşte bağımsız kurumlara doğru genişletmeye yönelik bir başka girişim olarak değerlendirildi.

Bu listeye daha pek çok örnek eklenebilir. Ancak bunlardan herhangi biri bile Blanche’ın adaylığının reddedilmesi için yeterli olmalıdır. Buna rağmen Senato Adalet Komitesi’ndeki Cumhuriyetçilerin çoğu, Trump’ın siyasi müdahalelerinden öylesine korkmuş görünüyor ki çıkar çatışmalarını, federal kolluk sisteminin siyasallaştırılmasını ve Adalet Bakanlığının başkanın özel hukuk bürosuna dönüştürülmesini görmezden gelmeye hazırlar. Görünüşe göre asıl kaygıları, Blanche’ın Adalet Bakanlığı’na uygun olup olmadığı değil; ona karşı çıkmanın hâlâ kişisel müvekkiliymiş gibi hizmet ettiği kişinin öfkesini çekip çekmeyeceğidir.

Ne var ki, Trump’ı son derece rahatsız eden bir gelişme yaşandı: Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi sonunda bir sınır çizmeye karar verdi. Thom Tillis yeniden seçilmek için aday olmayacak. John Cornyn ise Trump’ın rakibi Ken Paxton’ı desteklemesinin ardından Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerini kaybetti. Farklı nedenlerle de olsa Trump’ın alışıldık siyasi misilleme tehdidinden kurtulan bu iki senatör, Demokratlara katılarak önerilen 1,8 milyar dolarlık “devlet kurumlarının siyaseten silah olarak kullanılmasına karşı fonu”nu kabul edilemez bir örtülü ödenek olarak nitelendirdi. Blanche’a destek vermeden önce fonun kalıcı olarak rafa kaldırılacağına ilişkin yazılı güvence talep ettiler.

Blanche, Komiteye bu örtülü ödeneğin artık “ölü” olduğunu söylemesine rağmen sözünü yazılı ve bağlayıcı bir güvenceye dönüştürmeyi reddetti. Trump’ın dün Truth Social’da yayımladığı mesaj, bunun nedenini açıkça ortaya koydu: Blanche’ın öldüğünü ilan ettiği fonu Trump hâlâ hayatta tutmaya kararlıydı.

Trump bundan bir gün önce de en az bunun kadar açıklayıcı bir mesaj yayımlamıştı. Blanche’ı bir “YILDIZ” olarak övmüş; Cornyn ve Tillis’e saldırmış; siyasi kariyerlerini bizzat kendisinin sona erdirdiğini söyleyerek böbürlenmişti. Ayrıca Blanche’ın adaylığını geçici olarak geri çekmekle ve iki senatör de görevden ayrıldıktan sonra yeniden gündeme getirmekle tehdit etmişti.

Trump’ın anayasal yönetim anlayışında senatörlerin bağımsız değerlendirme yapmaları değil, yalnızca “doğru olanı yapmaları” bekleniyor. “Doğru olanı yapmak” da her zamanki gibi Donald Trump’ın ne istediğini yapmak anlamına geliyor. Karşı çıktıklarında ise görevden ayrılmalarını bekliyor ve aynı şeyi yeniden deniyor.

Trump’ın anlamadığı ya da belki de anlamayı reddettiği şey, ara seçimlerde Senato’nun el değiştirebileceği gerçeğidir. Demokratlar ocak ayında Senato’da çoğunluğu ele geçirirse, Adalet Komitesinin kontrolünü de ele geçirecekler. Bu durumda Blanche’ın adaylığının Komite’den geçmesi ve Senato tarafından onaylanması neredeyse imkânsız hâle gelecektir. Dolayısıyla Trump’ın Cornyn ve Tillis’in görevden ayrılmasını bekleme planı, Blanche’ın görkemli bir zaferle onaylanmasıyla değil, adaylığının kalıcı olarak gömülmesiyle sonuçlanabilir.

Trump’ın fondan resmen vazgeçmek yerine Blanche’ın adaylığını bir süreliğine rafa kaldırmayı göze alması, fonu ileride yeniden canlandırmayı hâlâ umduğunu güçlü biçimde gösteriyor. Bu tavır aynı zamanda Blanche’ı Komite karşısında son derece zor bir duruma düşürüyor. Fonun ilerlemeyeceğine ilişkin daha önce verdiği güvence artık ya yanıltıcı ya da anlamsız görünüyor: Blanche, yönetimin gerçek niyetlerini yanlış yansıtmış ya da senatörlere yerine getirme yetkisine sahip olmadığı bir garanti vermişti.

Trump’la arasındaki ilişkinin niteliğini belki de en açık biçimde Blanche’ın kendisi ortaya koydu. 7 Nisan’daki basın toplantısında kendisine Trump’ın yerine başka birini getirmesi hâlinde ne söyleyeceği soruldu. Blanche şu yanıtı verdi:

“Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum, efendim.”

Ardından Senato’daki onay oturumu sırasında Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, Trump’la arkadaş olup olmadığını sordu. Blanche hiç düşünmeden, “Ben onun avukatıyım,” dedi; sonra hemen kendisini düzeltti: “Avukatıydım.”

Son derece açıklayıcı bir dil sürçmesiydi. Blanche, Adalet Bakanlığı’na girdiğinde Trump’ı resmen temsil etmeyi bırakmış olabilir. Ancak yemin altında bile ilk içgüdüsü, kendisini şimdiki zaman kullanarak başkanın avukatı olarak tanımlamak oldu. Yaptığı düzeltme dilbilgisini kurtardı ama bıraktığı izlenimi değiştiremedi. Senatör Dick Durbin’in belirttiği gibi, ülkenin herhangi bir başkandan çok Anayasa’yı seven bir Adalet Bakanına ihtiyacı var. Kısacası, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı hâlâ kişisel müvekkili olarak gören bir saray görevlisine değil, gerçek bir Adalet Bakanına ihtiyacı var.

Dolayısıyla Senatonun önündeki soru, Todd Blanche’ın Adalet Bakanı olmak için gerekli hukuki niteliklere sahip olup olmadığından çok daha büyüktür. Asıl soru, ülkenin en yüksek kolluk makamının Amerikan halkına mı, yoksa şahsen başkana mı ait olduğudur.

Blanche’ın onaylanması yalnızca sadakatin ödüllendirilmesi anlamına gelmeyecektir. Bu karar, Adalet Bakanlığının Donald Trump’ın özel hukuk bürosuna dönüştürülmesini resmen onaylamak demektir: faturaları Amerikan vergi mükellefleri ödeyecek; kimin yargılanacağına, kimin korunacağına ve kimin ödüllendirileceğine Trump karar verecektir. Senatonun bunu engellemek için hâlâ bir fırsatı var. Üyelerinden yeterli sayıda kişinin bu fırsatı değerlendirecek cesarete sahip olup olmadığını yakında göreceğiz.