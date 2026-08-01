Notes

Notes

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Hari Prasad
6hEdited

Nothing about Trump's appointments is normal. His first Secretary of State, Rex Tillerson, correctly called him a moron. By definition, he has no criteria for selecting appointees based on merit, qualifications, and experience as the best for public service. In his first term he found his vanity flattered by selecting Tillerson, the former Exxon CEO, and generals as well as obvious fools and clownish characters like a press secretary who hid in the bushes from reporters. Naturally, Trump kept changing his cabinet. Only opportunists or those who believed it their duty to control him stayed on.

In his second term, Trump has been unleashed by the Supreme Court and scarred by investigations. Only the shameless, most loyal, and most congenial with his own criminality are in his cabinet. As Trump is a lifelong cheat, accused credibly of being a serial sexual predator, and currently abuses the presidency to enrich himself beyond his previous wildest dreams and intimidate and persecute critics and political adversaries, the only type of suitable Attorney-General is one who would serve as his hit-man, shield him and provide cover. Who could be better than his personal lawyer? No wonder Trump's first Director of the FBI, James Comey, who indirectly helped him win the 2016 election, compared him to a mafia gang boss or capo. Comey should know, as he prosecuted the mafia. What is amazing is not the servility of Todd Blanche, but that America has fallen so completely under the grip of a criminal and his associates focused exclusively on plunder and rapid destruction of the country as a society under law. Who knew it would be so easy to destroy America without a nuclear war, with 30% of voters applauding their own debasement under their Conman-in-Chief?

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