Trump filed a $10 billion lawsuit against the Internal Revenue Service — an agency operating under his own administration — over the disclosure of his tax returns, in a case so legally tenuous and politically charged that it immediately raised concerns among constitutional scholars, ethics watchdogs, and former government officials. From the very beginning, Trump appeared convinced that few, if any, people inside his administration would meaningfully oppose him. He understood that the Justice Department under his control would operate less as an independent institution committed to the rule of law and more as a mechanism for advancing his political and personal interests. Subsequent events showed that the assumption was well-founded.

Before the court could rule on the legality of the proposed settlement or address the broader constitutional questions surrounding the case, Trump’s lawyers abruptly filed a notice voluntarily dismissing the lawsuit, arguing that “no judicial analysis is appropriate” once the dismissal had been submitted. The maneuver effectively short-circuited further judicial scrutiny just as the court was beginning to examine the extraordinary nature of the litigation.

Yet even before Trump moved to terminate the case, Judge Kathleen Williams of the U.S. District Court for the Southern District of Florida had already signaled deep unease about the structure of the lawsuit itself. According to court filings and prior reporting, Judge Williams questioned whether the parties were genuinely adversarial, given that Trump was effectively suing agencies operating under his own administration. She reportedly observed that the situation raised “questions over whether the Parties here are truly antagonistic to each other” — a concern that strikes at the core constitutional requirement that federal courts only adjudicate real disputes between genuinely opposing parties.

Following the withdrawal notice, the judge dismissed the matter on procedural grounds, concluding that the court no longer had jurisdiction because no live controversy remained before it. Crucially, however, the dismissal did not constitute judicial approval of the proposed settlement arrangement. The court never endorsed the legality of the $1.8 billion compensation fund, nor did it issue any substantive ruling declaring the arrangement constitutional.

In effect, the case ended before the judiciary could fully examine whether the federal government was being used to facilitate a politically driven transfer of taxpayer money under the guise of legal settlement.

Today, the Justice Department has announced a “settlement” that would create a staggering $1.8 billion compensation fund for alleged victims of “weaponization” under the previous administration. The implications are extraordinary. What began as a personal grievance lawsuit is rapidly evolving into one of the most brazen attempts in modern American history to redirect taxpayer money toward political allies, inclduıng the insurrectionists who attacked the Capitol on January 6 under the guise of victim compensation

The agreement contains extraordinarily expansive release language stating that Trump “fully and forever releases, waives, acquits, and forever discharges” the United States and a vast network of related entities and individuals from “any and all claims” connected not only to the tax return disclosure itself, but to virtually every investigation, proceeding, appeal, or legal theory associated with the matter. The language extends far beyond the IRS. It includes the Department of Justice, the FBI, intelligence agencies, federal employees, affiliates, subsidiaries, contractors, successors, and related parties.

Even more striking is the scope of what is being waived. The settlement attempts to extinguish not only current claims, but also claims that are “known or unknown,” as well as those that “could or should have been asserted” in the future. In legal terms, this is extraordinarily broad. Critics argue that it resembles less a normal settlement agreement and more an effort to construct blanket immunity around a politically charged dispute.

The wording also injects overtly political terminology directly into the legal framework itself. The document explicitly references “Lawfare and/or Weaponization,” effectively codifying partisan political narratives into the structure of a federal settlement agreement. That alone is highly unusual. Courts and settlement agreements typically avoid ideological framing, instead relying on neutral legal terminology. Here, however, the political messaging appears inseparable from the legal mechanism.

Meanwhile, more than 90 House Democrats — represented by Democracy Defenders Action and others — filed an amicus brief arguing that the lawsuit was “collusive,” unconstitutional, and effectively an attempt by Trump to act as both plaintiff and defendant in the same case. They urged the court to block what they described as a taxpayer-funded “slush fund” for political allies.

I saw many corrupt governments, including the current one in Turkey, but I have never seen such a brazen one as Trump has been displaying for the last 14 months.

Görülmemiş Soygun

Trump, kendi yönetimi altında faaliyet gösteren bir kurum olan İç Gelir (Vergi) Servisi’ne (IRS), vergi beyannamelerinin açıklanması nedeniyle 10 milyar dolarlık dava açtı. Hukuki zemini son derece zayıf ve siyasi niteliği son derece belirgin olan bu dava, daha ilk andan itibaren anayasa hukukçuları, etik denetçileri ve eski devlet yetkilileri arasında ciddi kaygılar yarattı. Ancak Trump en başından beri, kendi yönetimi içindeki hemen hiç kimsenin ona anlamlı biçimde karşı çıkmayacağına inanıyordu. Kontrolü altındaki Adalet Bakanlığı’nın hukukun üstünlüğüne bağlı bağımsız bir kurum gibi değil, siyasi ve kişisel çıkarlarını ilerleten bir mekanizma gibi çalışacağını biliyordu. Sonraki gelişmeler ise bu varsayımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

Mahkeme, önerilen uzlaşmanın yasallığı ya da davanın etrafındaki daha geniş anayasal sorunlar hakkında karar veremeden önce, Trump’ın avukatları davayı gönüllü olarak geri çektiklerini bildiren ani bir başvuru yaptı ve geri çekme bildirimi sunulduktan sonra “herhangi bir yargısal incelemenin uygun olmadığını” savundu. Bu hamle, mahkeme davanın olağanüstü niteliğini incelemeye yeni başlamışken, daha derin bir yargısal denetimin önünü fiilen kesti.

Ancak Trump davayı sona erdirmeye yönelmeden önce bile, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Kathleen Williams davanın yapısına ilişkin ciddi rahatsızlık sinyalleri vermişti. Mahkeme kayıtlarına ve önceki haberlere göre Yargıç Williams, Trump’ın fiilen kendi yönetimi altındaki kurumlara dava açtığı gerçeği nedeniyle tarafların gerçekten birbirine karşıt olup olmadığını sorguladı. Williams’ın, durumun “tarafların gerçekten birbirine karşıt olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattığını” söylediği aktarıldı. Bu kaygı, federal mahkemelerin yalnızca gerçekten karşıt taraflar arasındaki gerçek uyuşmazlıklara bakabileceğine ilişkin anayasal ilkenin tam merkezine dokunuyordu.

Davayı geri çekme bildiriminin ardından yargıç, artık önünde canlı bir uyuşmazlık kalmadığı gerekçesiyle mahkemenin yetkisinin ortadan kalktığına hükmederek dosyayı usul yönünden kapattı. Ancak kritik nokta şuydu: Bu karar, önerilen uzlaşma düzenlemesinin yargısal olarak onaylandığı anlamına gelmiyordu. Mahkeme, 1,8 milyar dolarlık tazminat fonunun yasallığını hiçbir zaman onaylamadı ve düzenlemenin anayasal olduğuna ilişkin esaslı bir karar da vermedi.

Sonuç olarak dava, yargının federal hükümetin “hukuki uzlaşma” görüntüsü altında siyasi amaçlarla yönlendirilen bir vergi mükellefinin kaynak transferini kolaylaştırmak için kullanılıp kullanılmadığını tam anlamıyla inceleme fırsatı bulamadan sona erdi.

Bugün ise Adalet Bakanlığı, önceki yönetim dönemindeki sözde “yargıyı silahlandırma” uygulamalarının mağdurları olduğu iddia edilen kişiler için 1,8 milyar dolarlık devasa bir tazminat fonu oluşturacak bir “uzlaşma” açıkladı. Bunun sonuçları olağanüstü boyutlarda. Kişisel bir husumet davası olarak başlayan süreç, şimdi modern Amerikan tarihinde vergi mükelleflerinin parasını mağdur tazminatı kisvesi altında siyasi müttefiklere — hatta 6 Ocak’ta Kongre Binası’na saldıran kişilere kadar — yönlendirmeye yönelik en pervasız girişimlerden birine dönüşüyor.

Anlaşma metni son derece kapsamlı bir feragat dili içeriyor. Metinde Trump’ın, yalnızca vergi beyannamelerinin açıklanmasıyla ilgili değil, bununla bağlantılı hemen her soruşturma, dava süreci, temyiz ya da hukuki teori konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ni ve çok geniş bir kurumlar ile kişiler ağını “tam ve sonsuza dek ibra ettiği, feragat ettiği ve tüm sorumluluklardan kurtardığı” belirtiliyor. Bu dil yalnızca IRS ile sınırlı değil. Adalet Bakanlığı’nı, FBI’ı, istihbarat kurumlarını, federal çalışanları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, yüklenicileri, halefleri ve ilişkili tarafları da kapsıyor.

Daha da dikkat çekici olan ise feragat edilen unsurların kapsamı. Uzlaşma yalnızca mevcut talepleri değil, aynı zamanda “bilinen ya da bilinmeyen” talepleri ve gelecekte “ileri sürülebilecek ya da sürülmesi gereken” iddiaları da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hukuki açıdan bakıldığında, bu olağanüstü derecede geniş bir kapsam anlamına geliyor. Eleştirmenler bunun sıradan bir uzlaşma anlaşmasından çok, siyasi açıdan hassas bir mesele etrafında kapsamlı bir dokunulmazlık zırhı inşa etme girişimine benzediğini savunuyor.

Metindeki dil ayrıca açık biçimde siyasi terminolojiyi doğrudan hukuki çerçevenin içine yerleştiriyor. Belgede açıkça “yargıyı siyasi amaçlarla kullanma” ifadelerine yer verilmesi, partizan siyasi anlatıları federal bir uzlaşma anlaşmasının yapısına fiilen kodluyor. Bu tek başına bile son derece sıra dışı bir durum. Mahkemeler ve uzlaşma anlaşmaları normalde ideolojik söylemlerden kaçınır ve tarafsız hukuki terminoloji kullanır. Ancak burada siyasi mesaj ile hukuki mekanizma birbirinden ayrılmaz hale gelmiş görünüyor.

Bu arada, Democracy Defenders Action ve diğer kuruluşlar tarafından temsil edilen 90’dan fazla Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, mahkemeye sundukları destekleyici hukuki görüşte davanın “danışıklı”, anayasaya aykırı olduğunu ve Trump’ın fiilen aynı davada hem davacı hem de davalı gibi hareket etme girişimini temsil ettiğini savundu. Ayrıca mahkemeden, siyasi müttefikler için vergi mükelleflerinin parasıyla oluşturulacak bir “örtülü siyasi fon (slush fund)” olarak tanımladıkları yapıyı engellemesini talep ettiler.

Türkiye’deki mevcut yönetim de dahil olmak üzere birçok yolsuz hükümet gördüm, ancak Trump’ın son 14 aydır sergilediği kadar pervasızını hiç görmedim.