Bir Dünya Kupası daha sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliği yaptığı turnuvanın organizasyonu genel olarak oldukça başarılıydı. Ancak kupa boyunca futbol sahalarında görülmemesi gereken bazı ilginç ve rahatsız edici olaylar da yaşandı.

Bunlardan ilki, ABD millî takımının forveti Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından yaşananlardı. Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Balogun’un, kurallar gereği bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı olması gerekiyordu. Ancak Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak kararın yeniden incelenmesini istedi. Trump daha sonra bunun bir baskı değil, yalnızca bir “inceleme talebi” olduğunu söylese de sonuç değişmedi: Balogun’un bir maçlık cezası askıya alındı ve Belçika karşısında oynamasına izin verildi.

FIFA’nın şeffaf olmayan yönetimi ve Trump’la kurduğu yakın ilişki nedeniyle uzun süredir eleştirilen Infantino’nun, Trump’ın çok istediği Nobel Barış Ödülü’nü alamamasının hemen ardından yeni bir “FIFA Barış Ödülü” icat ederek ilk ödülü ona verdiğini de unutmamak gerekir. Üstelik ödülün oluşturulmasında FIFA’nın üst düzey yöneticilerine danışılmadığı ve birçoğunun kararını basından öğrendiği bildirildi. Nobel’i alamayan Trump’ı adeta kendi icat ettiği bir teselli ödülüyle sevindiren Infantino’nun, bu kez onun telefonundan sonra Balogun’un cezasının kaldırılmasıyla sonuçlanan sürecin tamamen bağımsız yürütüldüğünü söylemesi doğal olarak pek inandırıcı görünmüyor.

Bir ev sahibi ülkenin devlet başkanının, kendi takımındaki bir oyuncunun cezası için FIFA Başkanı’nı doğrudan araması; ardından da neredeyse eşi görülmemiş bir kararla cezanın kaldırılması, futbolun siyasetten bağımsızlığı ve turnuvanın adil yönetimi açısından son derece sakıncalı bir emsal oluşturdu. Trump böylece yalnızca devlet kurumlarına, mahkemelere ve merkez bankalarına değil, futbol sahasındaki hakem kararlarına da müdahale edebileceğini göstermiş oldu.

İkinci olay ise İspanya’nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen kupa töreninde yaşandı. Trump, kupayı İspanya kaptanı Rodri’ye verdikten sonra sahneden ayrılmak yerine takımın yanında kalmayı tercih etti. Rodri’nin kenara çekilmesini işaret etmesine ve Infantino’nun kendisini uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen, Trump diğer tarafa geçerek İspanyol futbolcuların arasındaki yerini aldı ve kupanın kaldırıldığı ana ortak oldu.

Oysa o an ne Trump’a ne Infantino’ya ne de ev sahibi ülkeye aitti; yıllarca çalışarak dünya şampiyonu olan İspanyol futbolculara aitti. Fakat Trump, daha önce Chelsea’nin 2025 Dünya Kulüpler Kupası kutlamalarında yaptığı gibi, yine başkasının zaferini kendi gösterisinin dekoruna dönüştürmeye çalıştı. Görünen o ki Trump için yalnızca devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar ve siyasi toplantılar değil, futbol sahaları ve kupa törenleri de kişisel sahnesinin bir parçası.

Başkalarının başarılarını ve zaferlerini bir türlü hazmedemeyen, kendisini her durumda evrenin merkezinde görmek isteyen Trump’ın, İspanya’nın Arjantin’i yenerek şampiyon olmasından ayrıca hoşnut olmadığını düşünmek de pek güç değil. Daha bir hafta önce Ankara’daki NATO Zirvesi’nde İspanya’yı hedef almış, ülkeyle “hiçbir şey yapmak istemediğini” söylemiş ve ABD’nin İspanya’yla bütün ticareti, hatta karşılıklı ziyaretleri kesmesini istemişti.

Böyle bir ruh hali içindeyken, kupayı kaldıran İspanyol futbolcuların yanında kalmak istemesi belki de kutlamaya katılma arzusundan çok, İspanya’nın zaferinin bile kendisi olmadan tamamlanamayacağını gösterme çabasıydı. Başkasının zaferini kabullenemiyorsa, hiç değilse o zafer fotoğrafının ortasında yer almalıydı. Sahneden ayrılmayınca, bir an kupayı da alıp Beyaz Saray’a götüreceğini düşündüm.

Trump’ın ekranlarda göründüğü veya sahaya çıktığı anlarda seyirciler tarafından yuhalanması da onu pek etkilememiş görünüyordu. Çünkü onun açısından alkışlanmakla yuhalanmak arasında artık büyük bir fark kalmamış gibi. Steve Schmidt’in yerinde tespitiyle, hayranlık da nefret de Trump’ın aynı ihtiyacını karşılıyor: ilginin sürekli kendi üzerinde kalmasını sağlıyor. Kalabalığın ne düşündüğü önemli değil; yeter ki ışıklar sönmesin ve kameralar başka birine dönmesin. Bu nedenle seyircilerin nefreti bile onun için yalnızca başka bir ilgi biçimine dönüşüyor. Çünkü Trump’ın hayatı boyunca gerçekten değer verdiği tek şey dikkatlerin kendi üzerinde olmasıdır.

Ne yazık ki asıl düşündürücü olan Trump’ın kişiliğinden çok, yaklaşık 343 milyon nüfuslu bir ülkenin böylesine zavallı, öz farkındalıktan ve muhakeme yeteneğinden yoksun birini iki kez başkan seçebilmesi ve toplam sekiz yıl boyunca kendisini yönetmesine tahammül edebilmesidir. Trump dikkatlerin merkezinde kalmak için elinden geleni yapıyor olabilir; fakat onu oraya taşıyan, sahnede tutan ve her taşkınlığını mümkün kılan milyonlarca seçmen ve buna direnmekte başarısız olan Amerikan kurumlarıdır. Sorun yalnızca Trump değildir. Asıl sorun, Amerika’nın Trump gibi birini üretmesi, seçmesi ve bütün bunlardan sonra hâlâ ona katlanabilmesidir.

Final maçının devre arasında sahnelenen eğlence programı da turnuvanın en tartışmalı yeniliklerinden biriydi. Futbolda devre arasının 15 dakika sürmesine alışkın seyirciler, bu kez Amerikan futbolu finallerindeki Super Bowl gösterilerini andıran 27 dakikalık bir arayla karşılaştı. Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS gibi yıldızların yer aldığı asıl gösteri yaklaşık 11 dakika sürdü; ancak sahnenin kurulup kaldırılmasıyla birlikte oyuncuların sahaya dönüşü normalden yaklaşık 12 dakika gecikti.

Tepkiler doğal olarak farklıydı. Bazı seyirciler yıldızlarla dolu gösteriyi eğlenceli ve görkemli bulurken, birçok futbolsever bunun gereksiz olduğunu ve maçın ritmini bozduğunu düşündü. Futbolun temel çekiciliklerinden biri, oyunun reklamlar ve uzun eğlence aralarıyla sürekli kesilmemesidir. FIFA ise belli ki Dünya Kupası finalini de Super Bowl’a dönüştürerek daha fazla izleyici, daha fazla reklam geliri ve daha fazla gösteri üretmek istiyor. Böylece futbolun Amerikanlaşması yalnızca saha dışındaki organizasyonlarda değil, oyunun en yerleşik kurallarından biri olan 15 dakikalık devre arasında da kendini gösterdi.

Yine de devre arası gösterisi dünyanın hemen her yanında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Türkiye’de ise karşılaşmanın yayıncısı TRT, gösteriyi ekrana getirmek yerine reklam kuşağına ve stüdyo yorumlarına yer verdi. Böylece Türk izleyiciler Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS’in yer aldığı, Dünya Kupası tarihinde ilk kez düzenlenen bu gösteriyi canlı olarak izleyemedi. Gösteriyi yayımlamayan dört ülkenin Afganistan, İran, Kuzey Kore ve Türkiye olduğu söylendi. TRT bu tercihine ilişkin kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmadı. Görmek isteyenler için Shakira’nın TRT’nin yayınlamadığı dansı buydu:

Ancak bu kararın TRT yönetiminin bağımsız bir yayıncılık tercihi olmadığı, yukarıdan dikte edildiği sonucuna varmak pek güç değil. Sabahın köründe ev baskınlarıyla onlarca kişiyi gözaltına alarak toplumu korkutmayı başaran bir iktidarın, sıra eğlenceye gelince Shakira’nın kalçalarından korkması da rejimin gücünden çok, özgüven eksikliğini gösteriyor. Gazetecilerden, öğrencilerden, komedyenlerden ve muhalif siyasetçilerden sonra belli ki artık pop yıldızları da millî güvenlik tehdidi sayılıyor. Koca devlet, Shakira birkaç dakika dans edince sarsılacaksa, sorun Shakira’nın kalçalarında değil, devletin ayaklarının ne kadar sağlam bastığındadır

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Trump Everywhere



Another World Cup has come to an end. The tournament, jointly hosted by the United States, Canada, and Mexico, was generally very well organized. Yet it also produced several strange and disturbing incidents that should have had no place on a football field.

The first followed the red card shown to Folarin Balogun, a forward for the U.S. national team. Having been sent off against Bosnia and Herzegovina, Balogun should automatically have been suspended for the next match. Trump, however, called FIFA President Gianni Infantino and asked him to review the decision. Trump later insisted that he had exerted no pressure and had merely requested a “review,” but the outcome spoke for itself: Balogun’s one-match suspension was lifted, allowing him to play against Belgium.

It is also worth remembering that Infantino—long criticized for FIFA’s opaque governance and his close relationship with Trump—created a new “FIFA Peace Prize” shortly after Trump failed to receive the Nobel Peace Prize he so desperately coveted, and promptly made him its first recipient. FIFA’s senior officials were reportedly not consulted on the creation of the award, and many learned of it through the media. Having cheered up Trump with what amounted to a consolation prize of his own invention, Infantino’s claim that the process leading to Balogun’s reprieve was entirely independent is, naturally, not particularly convincing.

For the president of a host country to call the FIFA president directly about the suspension of a player on his national team—and for the suspension to then be lifted in an almost unprecedented decision—sets an extremely troubling precedent for the political independence of football and the fair administration of the tournament. Trump thus demonstrated that his reach extends beyond government institutions, courts, and central banks to the decisions of referees on a football pitch.

The second incident came during the trophy ceremony following Spain’s victory. After presenting the trophy to Spanish captain Rodri, Trump chose to remain on the stage beside the team. Although Rodri gestured for him to move aside and Infantino attempted to usher him away, Trump simply walked to the other side, positioned himself among the Spanish players, and inserted himself into their trophy-lifting moment. When he refused to leave the stage, for a moment I thought he might grab the trophy and take it back to the White House.

Yet that moment belonged to neither Trump nor Infantino nor the host country. It belonged to the Spanish players who had worked for years to become world champions. But just as he had done during Chelsea’s celebrations after the 2025 Club World Cup, Trump once again tried to turn someone else’s victory into the backdrop for his own performance. Apparently, for Trump, not only government institutions, international organizations, and political gatherings, but also football fields and trophy ceremonies are extensions of his personal stage.

It is not difficult to imagine that Trump—who seems incapable of tolerating other people’s achievements and victories and insists on seeing himself as the center of the universe—was less than delighted to see Spain defeat Argentina and become world champion. Only a week earlier, at the NATO summit in Ankara, he had attacked Spain, declared that he wanted “nothing to do with” the country, and called for the United States to end all trade with Spain and even suspend mutual visits.

In that frame of mind, his determination to remain beside the Spanish players as they lifted the trophy may have reflected less a desire to join the celebration than a need to demonstrate that even Spain’s victory could not be complete without him. If he could not accept someone else’s triumph, he could at least make sure that he appeared at the center of the victory photograph.

Nor did Trump appear particularly bothered when spectators booed him as he appeared on the screens or walked onto the field. From his perspective, there no longer seems to be much difference between applause and contempt. As Steve Schmidt aptly observed, admiration and hatred satisfy the same need in Trump: they keep attention fixed on him. What the crowd thinks is irrelevant, provided that the lights remain on and the cameras do not turn toward someone else. Even the crowd’s hatred therefore becomes merely another form of attention. After all, the only thing Trump has ever truly valued is being the center of it.

Unfortunately, what is most disturbing is not Trump’s personality alone, but the fact that a country of approximately 343 million people could twice elect such a pathetic man—so lacking in self-awareness and sound judgment—and tolerate being governed by him for a total of eight years. Trump may do everything possible to remain at the center of attention, but it is millions of voters who put him there and keep him on the stage, together with American institutions that have repeatedly failed to restrain his excesses. The problem is not Trump alone. The deeper problem is that America produced someone like Trump, elected him, and, after everything that has happened, continues to tolerate him.

The entertainment program staged during halftime of the final was another of the tournament’s most controversial innovations. Football supporters accustomed to a 15-minute interval were instead confronted with a 27-minute break resembling the halftime extravaganza of an American football Super Bowl. The performance itself—which featured Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, and other stars—lasted approximately 11 minutes. But constructing and dismantling the stage delayed the players’ return to the field by about 12 minutes.

Reactions were predictably divided. Some viewers found the star-studded production entertaining and spectacular, while many football fans considered it unnecessary and disruptive to the match’s rhythm. One of football’s fundamental attractions is that the game is not continually interrupted by commercials and lengthy entertainment breaks. FIFA, however, clearly wants to turn the World Cup final into another Super Bowl, generating more viewers, more advertising revenue, and more spectacle. The Americanization of football thus extended beyond the organization surrounding the tournament and into one of the game’s most established traditions: the 15-minute halftime interval.

Nevertheless, millions of people around the world watched the halftime show. In Turkey, however, TRT—the tournament’s official broadcaster—chose to show commercials and studio commentary instead. Turkish viewers were therefore prevented from watching the first halftime show in World Cup history live, featuring Madonna, Shakira, Justin Bieber, and BTS. It was reported that the four countries that declined to broadcast the performance were Afghanistan, Iran, North Korea, and Turkey. TRT offered no satisfactory public explanation for its decision. For those who would like to see it, this was the Shakira performance that TRT chose not to broadcast.

It is not difficult, however, to conclude that this was not an independent programming decision by TRT management but an instruction imposed from above. A government capable of frightening society by sending police to raid dozens of homes at dawn apparently becomes terrified of Shakira’s hips when the subject turns to entertainment. That says less about the regime’s strength than about its profound lack of self-confidence.

After journalists, students, comedians, and opposition politicians, pop stars now apparently qualify as threats to national security. If a few minutes of Shakira dancing are enough to shake the mighty state, the problem lies not with Shakira’s hips but with how unsteadily the state itself stands.











