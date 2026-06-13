Maalesef Akın Gürlek’in dün sabah yumurtladığı tweette dile getirdiği iddialar, olgularla ve gerçeklerle örtüşmüyor. Ya Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarında istatistikleri ve verileri okuyup anlayabilecek personel yok, ya da birilerinin - ki şehzade olduğu söyleniyor - tavuk sektörüne çökmesi için kamuoyuna alenen yalan söyleniyor.

Eğer amaç gerçekten tüketiciyi korumaksa, tavuk üreticilerinin kapısına dayanmak yerine kırmızı et tekelinin kapısını çalmaları gerekirdi. Çünkü son yıllarda tüketicinin bütçesini asıl talan eden tavuk eti değil, kırmızı et fiyatları oldu.

Başka bir kaynak 2022’den bu yana dana ve tavuk fiyat endekslerini şöyle karşılaştırmaktadır:

Kırmızı et ve tavuk eti fiyatlarının son çeyrek yüzyıldaki seyri, Türkiye’de hayvansal protein tüketiminin nasıl dönüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Yaklaşık hesaplamalara göre 2000–2026 döneminde dana eti fiyatları 200 katın üzerinde artarken, tavuk eti fiyatları yaklaşık 90 kat artmıştır. Başka bir ifadeyle, her iki ürün de genel enflasyonun üzerinde değer kazanmış olsa da, kırmızı et fiyatlarındaki artış çok daha belirgin olmuştur.

Bu farklılaşmanın en çarpıcı sonucu, kırmızı et ile tavuk eti arasındaki fiyat makasının giderek açılmasıdır. 2000 yılında dana eti, tavuk etinden yaklaşık üç kat daha pahalıyken, bugün bu oran 7 kata yaklaşmıştır. Böylece kırmızı et, özellikle düşük ve orta gelirli haneler açısından giderek daha erişilmez bir tüketim malı hâline gelirken, tavuk eti temel bir protein kaynağı olarak öne çıkmıştır.

Özellikle 2021 sonrasında iki ürün arasındaki fiyat dinamikleri belirgin biçimde farklılaşmıştır. Yüksek yem maliyetleri, hayvan varlığındaki azalma, üretim maliyetlerindeki artış ve arz yetersizlikleri nedeniyle kırmızı et fiyatları tavuk etine kıyasla çok daha hızlı yükselmiştir. Tavuk sektöründe ise daha kısa üretim döngüsü ve daha yüksek verimlilik, fiyat artışlarının görece sınırlı kalmasını sağlamıştır.

2022 ile 2025 yılları arasında kesilen sığır sayısı ve sığır eti üretiminde önemli bir azalma görülmektedir.

Buna karşılık canlı sığır ve sığır eti ithalatı, özellikle et ithalatı hızla artmıştır:

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının yüksekliğini anlamak için Avrupa Birliği ile karşılaştırma yapmak yeterlidir. 2026 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nde dana karkas etin ortalama fiyatı 100 kilogram başına yaklaşık 635–650 avro, yani kilogram başına 6,5 avro civarındadır. Buna karşılık Türkiye’de dana karkas fiyatı 590–610 TL/kg seviyesine ulaşmış, bu da güncel kur üzerinden kilogram başına yaklaşık 13–14 avroya denk gelmektedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de karkas et fiyatları Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık iki katına çıkmıştır. Üstelik bu durum, devletin yıllardır canlı hayvan ve et ithalatı yoluyla piyasaya müdahale etmesine rağmen ortaya çıkmıştır.

Örneğin, Polonya’dan kilogramı 5–6 dolar seviyesinde et ithal edilebiliyorsa ve Türkiye’nin ortalama ithalat maliyeti kilogram başına yaklaşık 10 dolar civarında gerçekleşiyorsa, devletin yıllardır sürdürdüğü ithalat politikalarına rağmen Türkiye’deki karkas et fiyatları neden Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık iki katına ulaşmıştır?

Türkiye’nin kırmızı et piyasası, üretimde çok parçalı; ancak ithalat, kesimhane, işleme ve dağıtım aşamalarında daha yoğunlaşmış bir yapıya sahiptir. İthalat 4-5 firma arasında bölüştürülmüş olup, önemli rantlar yaratılmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 2025 yılında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkında, Macaristan’da et ticareti yapan bir şirkette ortak olduğunu ve ESK’nin et ithalatı yaptığı dönemde bunun çıkar çatışması oluşturduğunu iddia etti. Adem, kamuoyuna sunduğu belgelerle Taylan’ın Macaristan merkezli bir şirkette ortak olduğunu öne sürdü ve “kendi şirketinden devlete et satıyor” suçlamasında bulundu.

Buna karşılık ESK ve Mücahid Taylan iddiaları reddettiler. Taylan, söz konusu şirkette ortaklığını inkâr etmedi ancak şirketin 2021’den beri Türkiye’ye veya AB ülkelerine ithalat-ihracat yapmadığını, ESK’ye doğrudan ya da dolaylı satış gerçekleştirmediğini ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. ESK, tüm ithalat işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu savundu. Bu konuda ne bir soruşturma açıldı ne de yargıya intikali konusunda bir bilgi var.

Kırmızı ette yaşanan sıkıntılar sektöre özgü değildir. Benzer sorunlar, uzun yıllardır tutarlı bir planlama ve stratejiden yoksun bırakılan tarım sektörünün birçok alt dalında da görülmektedir. Üretim maliyetlerindeki artış, verimlilik sorunları, arz yetersizlikleri ve yanlış teşvik politikaları yalnızca hayvancılığı değil, bitkisel üretimden gıda sanayisine kadar tarımın hemen her alanını etkilemektedir.

Buna karşın, tavuk sektörüne yönelik adli müdahalede rekabetin ortadan kaldırıldığı ve tüketicinin zararına fiyat oluşumlarının meydana geldiği gerekçelerinin öne çıkarılması, kaçınılmaz olarak bazı soruları gündeme getirmektedir. Eğer ölçüt rekabetin korunması ve tüketicinin korunması ise, son yıllarda çok daha yüksek fiyat artışlarının yaşandığı ve devlet müdahalelerine rağmen fiyatların kontrol altına alınamadığı kırmızı et sektöründe neden benzer bir yaklaşım sergilenmediği açıklanmaya muhtaçtır. Bu nedenle, operasyonun ardındaki gerçek motivasyonun ne olduğu sorusu kamuoyunda haklı olarak tartışılmaktadır.

Cluck, Cluck, Cluck

Unfortunately, the claims made in the tweet Akın Gürlek laid yesterday morning bear little resemblance to the facts. Either the Ministries of Justice, Interior, Trade, and Treasury and Finance lack personnel capable of reading and understanding basic statistics and data, or the public is being deliberately misled so that someone—reportedly the prince—can seize control of the poultry sector.

If the real objective is to protect consumers, the authorities should be knocking on the door of the red-meat cartel rather than on that of poultry producers. After all, it has not been chicken prices but red meat prices that have inflicted the greatest damage on consumers’ budgets in recent years

Another source compares beef and poultry price indices since 2022 as follows:

The evolution of beef and poultry prices over the last quarter century provides a clear picture of how animal-protein consumption has changed in Turkey. According to approximate calculations, between 2000 and 2026 beef prices increased by more than 200-fold, while poultry prices rose by roughly 90-fold. In other words, both products appreciated far more rapidly than general inflation, but the increase in beef prices was significantly more pronounced.

The most striking consequence of this divergence has been the widening price gap between red meat and poultry. In 2000, beef cost roughly three times as much as chicken. Today, that ratio has approached seven to one. As a result, red meat has become increasingly inaccessible, particularly for low- and middle-income households, while poultry has emerged as the primary source of animal protein.

The divergence became especially pronounced after 2021. Rising feed costs, a decline in livestock inventories, increasing production costs, and supply shortages caused beef prices to rise much faster than poultry prices. In contrast, the poultry sector’s shorter production cycle and higher productivity helped keep price increases relatively contained.

Between 2022 and 2025, both the number of cattle slaughtered and total beef production declined significantly.

Meanwhile, imports of live cattle and beef—particularly beef imports—rose sharply.

To understand the high level of red meat prices in Turkey, one need only compare them with those in the European Union. As of 2026, the average EU beef carcass price stood at approximately €635–650 per 100 kilograms, or about €6.5 per kilogram. In Turkey, by contrast, beef carcass prices reached 590–610 TL per kilogram, equivalent to roughly €13–14 per kilogram at prevailing exchange rates. Put differently, Turkish carcass beef prices have climbed to roughly twice the European Union average. This has occurred despite years of government intervention through imports of live animals and meat.

For example, if beef can be imported from Poland at around $5–6 per kilogram, and Turkey’s average import cost is approximately $10 per kilogram, why have domestic carcass beef prices risen to nearly twice the European average despite years of import programs?

Turkey’s red meat market is highly fragmented at the production level but considerably more concentrated in importation, slaughtering, processing, and distribution. Imports are reportedly divided among four or five major firms, creating substantial economic rents.

In 2025, CHP Deputy Chairman Erhan Adem alleged that ESK (the Meat and Milk Board) General Manager Mücahid Taylan held an ownership stake in a Hungary-based meat-trading company and that this constituted a conflict of interest while ESK was importing meat. Adem presented documents that, he claimed, showed Taylan’s involvement in the company and accused him of effectively “selling meat from his own company to the state.”

ESK and Taylan denied the allegations. Taylan did not deny being a shareholder in the company but stated that the firm had not conducted imports or exports to Turkey or EU countries since 2021, had made no direct or indirect sales to ESK, and that the allegations were unfounded. ESK likewise maintained that all imports had been conducted in accordance with applicable regulations. To date, there is no public information indicating that any formal investigation was launched or that the matter was referred to the courts.

The difficulties observed in the red meat sector are not unique to that industry. Similar problems can be found across many segments of Turkish agriculture, which has long suffered from the absence of coherent planning and a consistent long-term strategy. Rising production costs, productivity challenges, supply shortages, and misguided incentive policies affect not only livestock production but also crop farming and the broader food industry.

Against this backdrop, the justification offered for the judicial intervention in the poultry sector—that competition has been undermined, and consumers have been harmed by excessive pricing—inevitably raises questions. If the benchmark is the protection of competition and consumers, why has a similar approach not been applied to the red meat sector, where price increases have been far more dramatic and where repeated government interventions have failed to contain prices?

The answer remains unclear. What is clear is that the operation has prompted legitimate public debate about its true motivation.