Size söz veriyorum: “Atanmış CHP” konusunda yazacağım son yazı bu. Ama dün yaşanan rezalet öylesine trajikomikti ki, yazmadan edemedim. Yeni Parti’nin kuruluşundan yalnızca bir gün sonra CHP’nin İstanbul’da düzenlediği rozet takma töreni, başlı başına bir fiyaskoydu.

BirGün muhabiri Ebru Çelik’in haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlediği üye katılım ve rozet takma törenine, üç ayrı cast ajansı aracılığıyla yüzlerce figüran getirildi. Dört saatlik “çalışma” karşılığında kişi başına 950 lira vaat edilen figüranlar, Trump AVM önünde toplandıktan sonra yaklaşık 20 servis aracıyla tören salonuna taşındı. Birçoğu ne için çağrıldığını bilmiyordu, film, dizi ya da reklam çekimine gideceğini sanıyordu. Salona götürüldükten sonra kendilerine slogan ve alkış provası yaptırıldı.

Çok başarılı bir araştırmacı gazetecilik örneği sergileyen Çelik, yalnızca duyduklarını aktarmakla yetinmedi. Cast ajansına figüran olarak kaydoldu, grupla birlikte servise bindi ve organizasyonun tamamını içeriden izledi. Ardından haberini mesajların ekran görüntüleri, fotoğraflar ve video kayıtlarıyla belgeledi.

Haberi önce İstanbul’daki toplantıyı organize eden Gürsel Tekin yalanladı. Ardından diğer butlancılar ellerini yıkayıp kenara çekildiler: “Vallahi bizim haberimiz yok; organizasyonu Gürsel Tekin yaptı.” Nitekim CHP yöneticisi Ali Haydar Fırat’ın, “Genel Merkezin hiç haberi yok. Organizasyonu Gürsel Bey yaptı,” dediği aktarıldı. Sonra savunma bir kez daha değişti; bu defa olayın Yeni Parti tarafından kurulmuş bir komplo, hatta “FETÖvari bir tezgâh” olduğu öne sürüldü. En sonunda cast ajansının sahibi ortaya çıkıp, “Ben bunu içimden gelerek yaptım,” diyerek bütün sorumluluğu üstlenmeye ve Gürsel Tekin’i temize çıkarmaya çalıştı. Yalanlama, sorumluluğu başkasına atma, komplo teorisi ve nihayetinde gönüllü fedai… Savunmanın neredeyse her saat başı değiştiği tam bir rezalet.

Daha da çirkini, Gürsel Tekin’in haberi yapan Ebru Çelik’e karşı takındığı tavırdı. Çelik hakkında kullandığı ifadeler ve basın toplantısında dinlettiği hakaret dolu ses kaydı, yalnızca yakışıksız değil, düpedüz terbiyesizdi. Nitekim DİSK Basın-İş de bu tutumu, gazeteciyi hedef gösterdiği ve basın özgürlüğüne saldırı niteliği taşıdığı gerekçesiyle açıkça kınadı. Habere cevap veremeyenlerin gazeteciye saldırması, içine düştükleri çaresizliğin en açık göstergesiydi.

Son olarak, dün CHP’de yapılan Grup Başkanlığı seçiminden söz edelim. Partide kalan 44 milletvekilinden 39’unun katıldığı seçimde Kılıçdaroğlu’nun adayı Faik Öztrak ile parti içi muhalefetin adayı Gürsel Erol yarıştı. İlk turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. Böylece Kılıçdaroğlu 14. Seçimini de kaybetmiş oldu. İkinci turda ise Öztrak 21, Erol 17 oy aldı; bu nedenle Erol adaylıktan çekildi. Bazı milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun müdahale ederek Öztrak’ı seçtirdiğini öne sürerek toplantıyı terk etti. Böylece ilk turu ikinci sırada tamamlayan, milattan önceden beri CHP milletvekilliği ve yöneticiliği yapan Faik Öztrak Grup Başkanı seçildi.

Hatırlarsanız, Öztrak genç ve dinamik yüzüyle yıllarca CHP sözcülüğü yapmış, ekranlara her çıktığında milletin içini karartmayı başarmıştı. Yeni Parti’nin karşısına “yenilenmiş” bir CHP çıkarmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun bulabildiği en taze isim de sonunda Faik Öztrak oldu. Anlaşılan partide değişim başlamıştı; yalnız takvim henüz haberdar edilmemişti.

Son gelişmeler, CHP’de kalan milletvekilleri arasında derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı. Kulislerde konuşulanlara göre, 44 milletvekilinin yaklaşık 20’si Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Bunun yanı sıra 17 kişilik bir “Üçüncü Yolcular” grubu ile henüz safını belirlememiş 7 kararsız milletvekili bulunuyor.

CHP’de kalan milletvekillerinin büyük bölümü, 91 vekilin birden Yeni Parti’ye geçeceğini tahmin etmiyordu. Kılıçdaroğlu’nun dönüşünün parti tabanında ve kamuoyunda bu denli büyük tepki yaratacağını da hesaplayamamışlardı. Bazıları, Yeni Parti’nin beklenen desteği bulamayacağı ve CHP’nin ilk kurultayda yeniden ele geçirilebileceği düşüncesiyle yerlerinde kaldı.

Muharrem İnce gibi milletvekili olmayan ya da Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı gibi milletvekili olup CHP’de kalmayı tercih eden bazı isimlerin ise Kılıçdaroğlu’nun ilk kurultayda seçilemeyeceği hesabıyla genel başkanlığa aday olmayı düşündükleri konuşuluyor. Kısacası, kalanların hepsi Kılıçdaroğlu’na duydukları sadakat nedeniyle orada kalmadı. Bazıları partinin, bazıları da boşalmasını umdukları genel başkanlık koltuğunu bekliyor.

Söz verdiğim gibi, artık CHP konusunda yazmaya niyetim yok. CHP, belki birkaç ay daha kendi içinde debelendikten sonra tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacak.

Casting the CHP

I promise you: this will be my last article about the “court-appointed CHP.” But what happened yesterday was so tragically farcical that I could not resist writing about it. Just one day after the founding of the New Party, the CHP’s membership and badge-pinning ceremony in Istanbul turned into a fiasco all its own.

According to a report by BirGün journalist Ebru Çelik, hundreds of paid extras were brought to a membership ceremony organized by the CHP’s Istanbul provincial organization and attended by Kemal Kılıçdaroğlu. Recruited through three casting agencies and promised 950 Turkish lira each for four hours of “work,” they gathered outside Trump Mall before being transported to the venue in approximately 20 shuttle buses. Many had no idea why they had been summoned and assumed they were going to work as extras in a film, television series, or commercial. Once they arrived, they were made to rehearse slogans and applause.

In an outstanding example of investigative journalism, Çelik did not merely report what she had heard. She registered with the casting agency as an extra, boarded one of the buses with the group, and observed the entire operation from the inside. She then documented her story with screenshots of messages, photographs, and video recordings.

The report was first denied by Gürsel Tekin, who had organized the Istanbul gathering. The other members of the court-appointed faction then washed their hands of the affair and stepped aside: “Honestly, we knew nothing about it. Gürsel Tekin organized the whole thing.” Indeed, CHP executive Ali Haydar Fırat was reported to have said, “Party headquarters knew absolutely nothing about it. Mr. Gürsel organized the event.”

Then the defense changed once again. This time, the affair was described as a conspiracy orchestrated by the New Party—even a “FETÖ-style setup.” Finally, the owner of the casting agency emerged and declared, “I did it entirely on my own initiative,” attempting to assume full responsibility and absolve Gürsel Tekin. Denial, blame-shifting, conspiracy theory, and finally a volunteer fall guy—the defense changed almost by the hour. It was a complete disgrace.

Even uglier was Gürsel Tekin’s treatment of Ebru Çelik, the journalist who broke the story. The language he used about her, along with the abusive audio recording he played at his press conference, was not merely inappropriate; it was downright indecent. DİSK Basın-İş, the journalists’ union, openly condemned his conduct for targeting a journalist and attacking press freedom. When people cannot answer a story, they attack the journalist. Nothing could reveal their desperation more clearly.

Finally, let us turn to yesterday’s election for the CHP’s parliamentary group chair. Thirty-nine of the 44 MPs remaining in the party participated. Kılıçdaroğlu’s candidate, Faik Öztrak, faced Gürsel Erol, the candidate of the internal opposition. In the first round, Erol received 19 votes and Öztrak 18. Kılıçdaroğlu had thus managed to lose his fourteenth election as well.

In the second round, however, Öztrak received 21 votes to Erol’s 17, prompting Erol to withdraw. Several MPs left the meeting in protest, alleging that Kılıçdaroğlu had intervened to ensure Öztrak’s election. And so Faik Öztrak—who seems to have been a CHP parliamentarian and party official since the dawn of time—was elected parliamentary group chair despite finishing second in the first round.

As you may recall, Öztrak served for years as the CHP’s spokesperson, using his youthful and dynamic presence to cast a pall over the country whenever he appeared on television. Preparing to confront the New Party with a supposedly “renewed” CHP, the freshest face Kılıçdaroğlu could find was Faik Öztrak. Change had apparently begun in the party; only the calendar had not yet been informed.

Recent developments have also exposed deep divisions among the MPs who remain in the CHP. According to reports circulating in political circles, approximately 20 of the party’s 44 MPs support Kılıçdaroğlu. Another 17 belong to a so-called “Third Way” faction, while seven remain undecided.

Most of the MPs who stayed in the CHP had not expected all 91 of their colleagues to join the New Party. Nor had they anticipated that Kılıçdaroğlu’s return would provoke such an intense backlash among the party’s grassroots supporters and the broader public. Some stayed because they assumed the New Party would fail to attract the expected support and that the CHP could be recaptured at its first party convention.

There is also speculation that figures such as Muharrem İnce, who is not an MP, and MPs such as Engin Altay and Oğuz Kaan Salıcı remained in the CHP because they believe Kılıçdaroğlu cannot win the next party convention and are considering running for the leadership themselves. In short, not everyone stayed out of loyalty to Kılıçdaroğlu. Some are waiting to reclaim the party; others are waiting for the leadership chair to become vacant.

As promised, I have no intention of writing about the CHP again. It may spend another few months floundering in its internal struggles, but before long it will take its place among the dusty pages of history.