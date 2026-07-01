A failing state is a country whose institutions are deteriorating but have not yet collapsed. The government continues to function and retains authority, but its capacity to govern effectively is steadily weakening. Public trust declines, institutions become increasingly politicized, corruption expands, and the rule of law erodes. Elections may still take place, courts may continue to operate, and public services may still be delivered, but the quality, independence, and effectiveness of these institutions gradually diminish.

The distinction between a failed state and a failing state is therefore one of degree rather than kind. A failed state has already lost the capacity to perform the essential functions of government and to exercise effective authority over its territory and population. A failing state, by contrast, remains operational but exhibits clear signs of institutional deterioration. Its democratic norms, rule of law, administrative effectiveness, and public trust are steadily eroding, yet it still possesses functioning institutions and the capacity to reverse its decline through political leadership, institutional reform, and renewed public confidence.

This is what America increasingly looks like today. It is a deeply polarized society. The polarization is not symmetrical, however. While both sides contribute to political division, the most powerful disruptive force has come from the MAGA movement. Despite representing a political minority of the American electorate, it has acquired disproportionate influence over the Republican Party and, through control of the presidency and other institutions, now exercises enormous power over the country’s direction.

The concern is not simply polarization itself, but the growing erosion of democratic norms, the politicization of public institutions, attacks on the independence of the judiciary and the civil service, and the increasing tendency to portray political opponents as enemies rather than legitimate participants in a democratic system. These are all characteristics commonly associated with a state experiencing institutional decline.

Congress, the branch of government the Constitution entrusted with checking executive power, has become dysfunctional during Trump’s second term. Rather than serving as an independent coequal branch, it has appeared unwilling or unable to exercise meaningful oversight of the executive. Legislative paralysis, partisan loyalty, and the growing concentration of power in the presidency have weakened one of the central pillars of America’s constitutional system.

The American public has taken notice. Confidence in Congress has fallen to historic lows. According to the latest Gallup survey, only 10% of Americans approve of the way Congress is performing its job, while 86% disapprove—tying the highest disapproval rating Gallup has ever recorded.

The judiciary has performed somewhat better than the other branches of government. Across the federal and state court systems, many judges continue to uphold the rule of law and decide cases according to the Constitution and the facts before them. Their independence has helped preserve an important pillar of American democracy despite growing political pressures.

Public confidence in America's judicial institutions has, however, declined sharply. According to Gallup, only 35 percent of Americans express confidence in the nation's judicial system and courts—the lowest level ever recorded. Confidence in the Supreme Court is only slightly higher, with 42 percent approving of its performance and 52 percent disapproving. These figures suggest that even institutions traditionally viewed as guardians of the rule of law are facing a growing crisis of public legitimacy.

The Supreme Court has not been immune from the broader erosion of public trust. In recent years, Justices Clarence Thomas and Samuel Alito have faced repeated ethics allegations involving undisclosed luxury travel, gifts from wealthy donors, and potential conflicts of interest. Although neither justice has been found guilty of corruption or any criminal wrongdoing, the controversies have fueled concerns about judicial ethics and impartiality. They also prompted the Court to adopt its first formal Code of Conduct in 2023. Critics argue, however, that the code lacks an independent enforcement mechanism, leaving the justices largely responsible for policing themselves. For an institution whose authority ultimately rests on public confidence rather than the power to enforce its own rulings, the appearance of ethical impropriety can be nearly as damaging as actual misconduct.

Much of this criticism stems from a series of decisions widely viewed as strengthening presidential authority. Most notably, the Court held that a president enjoys broad immunity from criminal prosecution for official acts, significantly expanding constitutional protections for the office. It has also curtailed the ability of lower federal courts to issue nationwide injunctions that block presidential policies before they take effect, thereby reducing an important judicial check on executive action. In addition, several recent rulings have afforded the executive branch greater discretion in areas such as immigration enforcement and the removal of senior executive officials. Taken together, they shift the constitutional balance too far toward the presidency at the expense of Congress and the judiciary, weakening the system of checks and balances that has long been a defining feature of American constitutional government.

Although the Supreme Court's ruling on birthright citizenship addressed procedure rather than the constitutional merits, the episode nevertheless amounted to an embarrassing rebuke to Trump who either not to have read or understood the Constitution or to have believed that it could be rewritten by executive order.

The bigger problem lies within the executive branch. Public confidence in the presidency has deteriorated sharply. Polling averages for late June 2026 show that only 37 percent of Americans approve of Trump’s job performance, while nearly 60 percent disapprove. Public concerns extend well beyond disagreements over policy. A Washington Post–ABC News–Ipsos poll found that 62 percent of Americans believe Trump is using the presidency for personal enrichment, 65 percent believe he has exceeded his constitutional authority, and 70 percent consider him dishonest. Meanwhile, an Economist/YouGov survey found that 54 percent of Americans believe the word “corrupt” describes him very well.

Taken together, these findings point to a profound crisis of confidence in the presidency itself. No democratic system can function effectively for long when a majority of its citizens believes that the nation’s chief executive is abusing the powers of the office for personal or political gain. Trust is the currency of democratic governance. Once it is depleted, institutions may continue to function formally, but their legitimacy steadily erodes—a hallmark of a state experiencing institutional decline.

Questions about the administration extend beyond integrity to competence. A Fox News national poll released in April 2026 found that 56 percent of voters believe the Trump administration has not been competent at managing the federal government, while only 43 percent believe it has. When a majority of the public questions both the honesty and the competence of the executive branch, the problem is no longer merely political. It becomes an institutional challenge that undermines public trust in government and weakens the legitimacy of democratic governance.

Questions about integrity are reinforced by a steady stream of reports concerning the financial activities of people closely connected to the administration. Hardly a day seems to pass without new headlines about billion-dollar business ventures involving the president's sons, Donald Trump Jr. and Eric Trump; son-ın-law Jared Kushner’s investment activities; Steve Witkoff’s family’s business interests; or companies linked to the sons of Commerce Secretary Howard Lutnick and so on. While these reports do not, by themselves, establish illegal conduct, they have generated persistent allegations of conflicts of interest, self-dealing, and the use of political influence for private financial gain.

The cumulative impression is of an administration in which senior figures and their families operate with little regard for appearances or ethical boundaries. The ruling class behaves as though there is no tomorrow—rushing to capitalize on political access and public office while they still can. Whether every allegation ultimately proves well-founded or not, the relentless flow of such controversies has created a widespread perception that the machinery of government is being abused to advance private financial interests.

Against this background, the November midterm elections are widely expected to deliver a blow to Trump and the Republican Party. A Congress controlled by Democrats would be able to block much of the president’s legislative agenda, subject executive actions to far more intensive scrutiny, and launch a broad range of oversight investigations into the administration’s conduct. Congressional committees would likely examine allegations of conflicts of interest, the use of executive power, government contracting, ethics issues, and other matters that have received limited oversight while Republicans have controlled Congress. Although the presidency would retain substantial constitutional authority, Trump’s ability to govern largely on his own terms would be significantly constrained by the reemergence of meaningful legislative checks and balances.

The hope is that the 2028 presidential election will mark the beginning of a new chapter in American politics and finally close the book on what many critics regard as the corrupt and undemocratic years of the Trump administration. Rebuilding democratic institutions, restoring respect for the rule of law, and renewing public confidence in government, however, will be neither easy nor quick. The damage inflicted on democratic norms and public trust cannot be undone by a single election and is likely to take many years to repair. Elections can change governments, but rebuilding weakened institutions, restoring constitutional guardrails, and reviving a democratic political culture are far longer and more demanding tasks.

Trump is seeking to shape the electoral playing field as much as possible ahead of the upcoming elections. The efforts to change election rules, challenge voting procedures, and cast doubt on the integrity of the electoral process are intended to provide Republicans with a political advantage. Trump continues to insist that U.S. elections are plagued by fraud and are "rigged." Yet he has never satisfactorily explained how that claim can be reconciled with his own victory in the 2024 presidential election. If the electoral system was fundamentally rigged, how did it produce his return to the White House?

The upcoming elections may also serve as a wake-up call for the Democratic establishment. In a growing number of primaries, candidates identifying as progressives, social democrats, or democratic socialists have been challenging—and in some cases defeating—longtime establishment Democrats who have held office for decades. Although this trend is not universal, it reflects growing frustration among many Democratic voters with a party leadership that they believe has been too cautious, too closely tied to traditional power structures, and insufficiently responsive to economic inequality and the rising cost of living.

One of the recurring themes of these insurgent campaigns is a commitment to reject corporate PAC money and reduce the influence of large donors in politics. By relying more heavily on small-dollar contributions, these candidates argue that they can remain more accountable to their constituents than to corporate interests. Whether this movement ultimately reshapes the Democratic Party remains uncertain, but it has already begun to challenge the party’s traditional leadership and assumptions about how national campaigns should be financed.

Çökmekteki Devlet

Çökmekte olan devlet (failing state), kurumları bozulmuş ancak henüz tamamen çökmemiş bir devlettir. Hükümet varlığını sürdürür ve otoritesini korur; ancak ülkeyi etkin biçimde yönetme kapasitesi giderek zayıflar. Kamu güveni azalır, kurumlar giderek daha fazla siyasallaşır, yolsuzluk yaygınlaşır ve hukukun üstünlüğü zayıflar. Seçimler yapılmaya, mahkemeler çalışmaya ve kamu hizmetleri sunulmaya devam edebilir; ancak bu kurumların kalitesi, bağımsızlığı ve etkinliği giderek azalır.

Dolayısıyla başarısız devlet (failed state) ile başarısızlığa sürüklenen ya da çökmekte olan devlet (failing state) arasındaki fark, nitelikten çok derecedir. Başarısız devlet, devletin temel işlevlerini yerine getirme ve ülke üzerinde etkin otorite kurma kapasitesini büyük ölçüde kaybetmiştir. Başarısızlığa sürüklenen devlet ise hâlâ işleyen kurumlara sahiptir; ancak demokratik normları, hukukun üstünlüğü, idari etkinliği ve kamuoyu güveni sürekli aşınmaktadır. Buna rağmen, doğru siyasi liderlik, kurumsal reformlar ve yeniden tesis edilecek toplumsal güven sayesinde bu gerilemeyi tersine çevirme potansiyelini korumaktadır.

Bugün Amerika, buna benzer bir görünüm sergilemektedir. Ülke derin bir kutuplaşma yaşamaktadır. Ancak bu kutuplaşma simetrik değildir. Her iki taraf da siyasi bölünmeye katkıda bulunsa da, en güçlü yıkıcı etki MAGA hareketinden gelmektedir. Amerikan seçmeninin azınlığını temsil etmesine rağmen MAGA hareketi, Cumhuriyetçi Parti üzerinde orantısız bir etki kurmuş; başkanlık ve diğer devlet kurumlarını kontrol ederek ülkenin yönü üzerinde son derece büyük bir güç elde etmiştir.

Sorun yalnızca kutuplaşma değildir. Demokratik normların giderek aşınması, kamu kurumlarının siyasallaşması, yargının ve kamu bürokrasisinin bağımsızlığına yönelik saldırılar ve siyasi rakiplerin demokratik sistemin meşru aktörleri olarak değil, düşman olarak görülmesi çok daha kaygı vericidir. Bunların tamamı kurumsal gerileme yaşayan devletlerin ortak özellikleridir.

Anayasa’nın yürütmeyi denetleme görevini verdiği Kongre, Trump’ın ikinci döneminde işlevsiz hâle gelmiştir. Yürütmeyi denetleyen bağımsız ve eşit bir erk olmak yerine, yürütme üzerinde anlamlı bir denetim kurmak istemeyen ya da bunu başaramayan bir kurum görünümüne bürünmüştür. Yasama felci, parti sadakati ve gücün giderek başkanlık makamında toplanması, Amerikan anayasal sisteminin temel direklerinden birini zayıflatmıştır.

Amerikan halkı da bunun farkındadır. Kongre’ye duyulan güven tarihî dip seviyelere inmiştir. Son Gallup araştırmasına göre Amerikalıların yalnızca yüzde 10’u Kongre’nin görevini yerine getiriş biçimini onaylarken, yüzde 86’sı onaylamamaktadır. Bu oran Gallup tarihindeki en yüksek memnuniyetsizlik düzeylerinden biridir.

Yargı ise diğer iki erkten bir ölçüde daha iyi bir performans sergilemiştir. Federal ve eyalet mahkemelerinde görev yapan çok sayıda bağımsız hâkim, Anayasa’ya ve önlerindeki somut olayın gerçeklerine bağlı kalarak hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmektedir. Bu bağımsızlık, artan siyasi baskılara rağmen Amerikan demokrasisinin önemli bir dayanaklarından birini korumuştur.

Bununla birlikte, Amerika’nın yargı kurumlarına duyulan güven de ciddi biçimde azalmıştır. Gallup’a göre Amerikalıların yalnızca yüzde 35’i ülkenin yargı sistemine ve mahkemelerine güven duyduğunu belirtmektedir. Bu şimdiye kadar kaydedilen en düşük orandır. Yüksek Mahkeme’ye verilen destek ise biraz daha yüksektir: Performansını onaylayanların oranı yüzde 42, onaylamayanların oranı ise yüzde 52’dir. Bu rakamlar, hukukun üstünlüğünün güvencesi olarak görülen kurumların bile ciddi bir meşruiyet sorunu yaşadığını göstermektedir.

Yüksek Mahkeme de kamu güvenindeki aşınmadan payını almıştır. Son yıllarda Yargıç Clarence Thomas ve Samuel Alito, açıklanmayan lüks seyahatler, zengin bağışçılardan alınan hediyeler ve olası çıkar çatışmaları nedeniyle yoğun etik eleştirilerine maruz kalmıştır. Her iki yargıç da yolsuzluk ya da herhangi bir suçtan mahkûm edilmiş olmasa da, bu tartışmalar mahkemenin tarafsızlığına ilişkin kaygıları artırmıştır. Bu gelişmeler, Mahkeme’nin 2023 yılında ilk resmi Etik Davranış Kuralları’nı kabul etmesine yol açmıştır. Ancak bağımsız bir yaptırım mekanizmasının bulunmaması, yargıçların fiilen kendi kendilerini denetlediği anlamına gelmektedir. Yetkisini zor kullanma gücünden değil, kamuoyunun güveninden alan bir kurum için etik açıdan uygunsuzluk görüntüsü bile gerçek usulsüzlük kadar yıpratıcı olabilir.

Bu eleştirilerin önemli bir bölümü, başkanlık yetkilerini genişlettiği düşünülen Yüksek Mahkeme kararlarından kaynaklanmaktadır. Bunların en önemlisi, Başkanın resmî görevleri kapsamında yaptığı işlemler nedeniyle geniş cezai dokunulmazlığa sahip olduğuna hükmeden karardır. Ayrıca Mahkeme, alt derece federal mahkemelerin başkanlık politikalarını ülke genelinde durduran ihtiyati tedbir kararları verme yetkisini de sınırlandırmıştır. Göç politikaları ve üst düzey yürütme görevlilerinin görevden alınması gibi alanlarda da yürütmeye daha geniş hareket alanı tanıyan kararlar verilmiştir. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, anayasal güç dengesini Kongre ve yargı aleyhine, başkanlık makamı lehine kaydırmış; Amerikan anayasal sisteminin temelini oluşturan denge ve denetleme mekanizmasını zayıflatmıştır.

Doğumla vatandaşlık konusundaki karar, usule ilişkin olsa da, Trump’ın ya Anayasa’yı hiç okumadığını ve anlamadığını ya da yürütme kararnamesiyle yeniden yazabileceğini düşündüğünü gösteren utanç verici bir uyarı niteliği taşımıştır.

Asıl büyük sorun ise yürütme organındadır. Başkanlığa duyulan kamu güveni keskin biçimde gerilemiştir. Haziran 2026 sonundaki anket ortalamalarına göre Amerikalıların yalnızca yüzde 37’si Trump’ın görev performansını onaylarken, yaklaşık yüzde 60’ı onaylamamaktadır. Sorun yalnızca politika anlaşmazlıkları değildir. Washington Post–ABC News–Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 62’si Trump’ın başkanlığı kişisel zenginleşme amacıyla kullandığına, yüzde 65’i anayasal yetkilerini aştığına, yüzde 70’i ise dürüst olmadığına inanmaktadır. Economist/YouGov araştırması ise Amerikalıların yüzde 54’ünün Trump’ı “yolsuz” olarak tanımladığını göstermektedir.

Bütün bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, başkanlık makamına duyulan güvenin derin bir kriz içinde olduğu görülmektedir. Vatandaşların çoğunluğunun devletin en üst yöneticisinin yetkilerini kişisel veya siyasi çıkarları için kullandığına inandığı bir demokrasinin sağlıklı işlemesi son derece güçtür. Güven, demokratik yönetimin en önemli sermayesidir. Bu sermaye tükendiğinde kurumlar biçimsel olarak çalışmaya devam edebilir; ancak meşruiyetleri giderek aşınır. Bu da kurumsal gerilemenin en önemli göstergelerinden biridir.

Yürütmeye yönelik eleştiriler yalnızca dürüstlükle sınırlı değildir; yönetme kapasitesi de sorgulanmaktadır. Fox News’in Nisan 2026’da yayımladığı ankete göre seçmenlerin yüzde 56’sı Trump yönetiminin federal hükümeti yönetme konusunda yeterli olmadığını düşünürken, yalnızca yüzde 43’ü yeterli bulmaktadır. Halkın çoğunluğu hem yürütmenin dürüstlüğünü hem de yetkinliğini sorguladığında, sorun artık yalnızca siyasi olmaktan çıkar; devlet kurumlarının meşruiyetini zayıflatan kurumsal bir soruna dönüşür.

Yönetimin dürüstlüğüne ilişkin kaygılar, yönetime yakın isimlerin mali faaliyetlerine ilişkin bitmek bilmeyen haberlerle daha da güçlenmektedir. Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın milyarlarca dolarlık iş girişimleri, danadı Jared Kushner’ın yatırım faaliyetleri, Steve Witkoff’un ailesinin ticari çıkarları ya da Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in oğullarıyla bağlantılı şirketler hakkında neredeyse her gün yeni haberler çıkmaktadır. Bu haberler tek başına yasa dışı faaliyetleri kanıtlamasa da, çıkar çatışması, nüfuz ticareti ve kamu gücünün özel çıkarlar için kullanıldığı yönündeki iddiaları sürekli gündemde tutmaktadır.

Ortaya çıkan genel tablo, etik sınırları ve kamuoyu algısını fazla önemsemeyen bir yönetim izlenimi vermektedir. Hükümet erkanı, sanki yarın hiç gelmeyecekmiş gibi, siyasi nüfuzdan ve kamu makamlarından mümkün olan en yüksek kişisel kazancı elde etmeye çalışıyor. Bütün iddialar sonunda doğrulansın ya da doğrulanmasın, bu tartışmaların ardı arkası kesilmemesi, devlet mekanizmasının kişisel mali çıkarlar için istismar edildiğine dair yaygın bir algı oluşturmuştur.

Bu ortamda Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin Trump’a ve Cumhuriyetçi Parti’ye ağır bir darbe vurması beklenmektedir. Demokratların Kongre’nin kontrolünü ele geçirmesi hâlinde Trump’ın yasama gündeminin önemli bir bölümü engellenebilecek, yürütme kararları çok daha sıkı denetlenebilecek ve yönetim hakkında kapsamlı soruşturmalar başlatılabilecektir. Kongre komisyonları çıkar çatışmalarını, yürütme yetkisinin kullanımını, kamu ihalelerini, etik meseleleri ve Cumhuriyetçilerin Kongre’yi kontrol ettiği dönemde yeterince denetlenmeyen diğer konuları inceleyebilecektir. Başkan anayasal yetkilerini koruyacak olsa da, denge ve denetleme mekanizmasının yeniden işler hâle gelmesi Trump’ın istediği gibi yönetme kapasitesini önemli ölçüde sınırlandıracaktır.

Umut, 2028 başkanlık seçimlerinin Amerikan siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturması ve Trump yönetiminin yolsuzluk ve demokratik gerileme dönemini tarihe gömmesidir. Ancak demokratik kurumları yeniden inşa etmek, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek ve kamu güvenini onarmak ne kolay ne de kısa sürecektir. Demokratik normlara ve kamu güvenine verilen zarar tek bir seçimle giderilemez. Hükümetler seçimlerle değişebilir; ancak zayıflamış kurumları onarmak, anayasal denge mekanizmalarını yeniden kurmak ve demokratik siyasi kültürü canlandırmak çok daha uzun ve zorlu bir süreç gerektirecektir.

Trump yaklaşan seçimler öncesinde seçim alanını kendi lehine şekillendirmeye çalışmaktadır. Seçim kurallarını değiştirme girişimleri, oy verme süreçlerine yönelik itirazlar ve seçimlerin güvenilirliği konusunda sürekli şüphe yaratılması, Cumhuriyetçilere siyasi avantaj sağlamayı amaçlamaktadır. Trump, ABD seçimlerinin hileli ve “çalınmış” olduğunu iddia etmeyi sürdürmektedir. Ancak aynı seçim sisteminin 2024 yılında kendisini yeniden Beyaz Saray’a nasıl taşıdığını bugüne kadar tatmin edici biçimde açıklayabilmiş değildir. Eğer seçim sistemi gerçekten bu kadar hileliydi, o zaman kendisinin yeniden başkan seçilmesini nasıl sağladı?

Yaklaşan seçimler, Demokrat Parti’nin geleneksel yönetimi için de bir uyanış çağrısı olabilir. Giderek artan sayıda ön seçimde kendilerini ilerici, sosyal demokrat veya demokratik sosyalist olarak tanımlayan adaylar, onlarca yıldır görevde bulunan parti içi yerleşik isimlere meydan okuyor ve çok durumda da onları yenmeyi başarıyor. Bu eğilim her yerde görülmese de, birçok Demokrat seçmenin parti yönetimini fazla temkinli, geleneksel güç odaklarına gereğinden fazla yakın ve ekonomik eşitsizlik ile hayat pahalılığı gibi sorunlara karşı yeterince duyarlı bulmadığını gösteriyor.

Bu yeni kuşak adayların ortak vaatlerinden biri, şirketlerden ve kurumsal siyasi eylem komitelerinden (PAC) bağış almamaktır. Büyük bağışçılar yerine küçük bireysel bağışlara dayanarak yürüttükleri kampanyaların, kendilerini şirket çıkarlarından ziyade seçmenlerine karşı daha hesap verebilir kılacağını savunuyorlar. Bu hareketin Demokrat Parti’yi ne ölçüde dönüştüreceği henüz belirsiz olsa da, partinin geleneksel liderliğini ve ulusal seçim kampanyalarının nasıl finanse edilmesi gerektiğine ilişkin yerleşik anlayışı şimdiden ciddi biçimde sorgulamaya başlamıştır.