Notes

Notes

Discussion about this post

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Hari Prasad
Jun 4, 2025

Sadly, democracy and legality require constant effort over a long time to build and maintain. They can be dismantled quickly. Turkey has become one of the many countries in the world where a dictator and his family and cronies have taken over the state. America is another. The public good is a noble ideal, most ruling regimes tend to corruption and denial of equality and opportunities to those outside the favored circle.

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Vel Santic's avatar
Vel Santic
Jun 9, 2025Edited

totally putinist playbook is what erdogan has been committing since the day one. the terrorist greater-russianist ideologues aleksandr dugin-limonov etc.... have been hellbent like stalin and hitler on dividing the entire world between themselves, that is what's been going on since 1990ies.

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