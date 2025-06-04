Erdoğan’ın 2023 seçim zaferinden sonra hız verdiği siyasi strateji, yalnızca iktidarı sürdürmeye değil, Türkiye’de kurumsal muhalefeti işlevsizleştirmeye, gerekirse dönüştürmeye ve parçalamaya yönelik kapsamlı bir projeye dönüştü. Bu stratejinin merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve onun en güçlü vitrinlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yer alıyor. Erdoğan rejimi, seçimi kazanmanın artık yeterli olmadığı bir aşamaya geçti; muhalefeti ortadan kaldırmadan rejimin kalıcılaşamayacağını öngören bir akıl yürütmeyle, CHP’ye karşı çok katmanlı bir operasyon başlattı. Bu operasyon, hem yargı hem medya hem de partinin iç dinamikleri üzerinden eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Bu çerçevede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı, idari ve medya operasyonları giderek sertleşti. Mart 2025’te İmamoğlu’nun üniversite diploması, “açık hata” ve “yokluk” gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Oysa Türkiye’de cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmak anayasal bir şarttı. Bu girişim yalnızca İmamoğlu’nun siyasi geleceğini hedef almakla kalmadı, aynı zamanda başka bir temel çelişkiyi de gözler önüne serdi: Kendi diploması yıllardır kamuoyunda şaibe konusu olan bir siyasetçinin, rakibinin diplomasını iptal ettirmesi, ya siyasi cesaretin sınırlarını zorlayan bir özgüvenin ya da kuralsızlığın meşrulaştırıldığı bir rejim alışkanlığının göstergesiydi. Erdoğan, hukuk ve meşruiyet ilkelerini yalnızca kendi iktidarını pekiştirmek için araçsallaştıran bir anlayışla hareket ettiğini bu örnekle bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir belediyelerinin 2019’da el değiştirmesi, Erdoğan açısından yalnızca sembolik bir yenilgi değil, aynı zamanda maddi ve yönetsel gücün kaybı anlamına geliyordu. Bu iki metropol, hem ekonomik kaynaklar hem de Türkiye'nin kamuoyunu şekillendiren stratejik alanlar açısından kritik öneme sahipti. İstanbul, Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını üreten bir merkez olmanın ötesinde, Erdoğan’ın siyasi kariyerinin başladığı yerdi. Dolayısıyla İstanbul’un kaybı, sadece bir belediye seçimi mağlubiyeti değil, rejimin iktidar alanında çatlak yaratan bir sembolik kırılma olarak algılandı. Erdoğan bu yenilgiyi hiçbir zaman hazmedemedi. Bir yandan bu belediyeleri çeşitli yöntemlerle yeniden kontrol altına alma çabası sürerken, öte yandan özellikle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı potansiyelini ortadan kaldırmak için çok yönlü bir yargı ve medya operasyonu devreye sokuldu.

İlk aşamada, İBB’de çalışan yüzlerce personelin “terör örgütüyle bağlantılı olduğu” iddiası servis edildi. Bu iddialar hukuken boş olsa da, kamuoyunda İBB’yi kriminalize etmek ve CHP’li belediyeleri “güvenlik riski” gibi göstermek için yeterliydi. Ardından İBB iştirakleri ve ihaleleri denetim baskısıyla felç edilmeye çalışıldı. Yönetici kadrolar üzerinde oluşan sürekli tehdit havası, karar alma mekanizmalarını bloke ederken, “ahlaki üstünlük” iddiasındaki CHP yönetimi itibarsızlaştırmaya çalışıldı. Bu süreçte kamuoyuna servis edilen belgeler, ses kayıtları ve iddialar, iktidar medyası aracılığıyla bir tür algı yargısı kurdu.

Üçüncü aşamada, İmamoğlu’nun geçmiş dönemdeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na ait ihaleler yeniden gündeme getirildi. “İhaleye fesat” suçlamasıyla başlatılan soruşturmalar ve yakın çevresine yönelik gözaltılar, cumhurbaşkanlığına giden yolu yargı yoluyla tıkama girişimiydi. Mart 2025’te bu strateji zirveye ulaştı: Ekrem İmamoğlu önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Aynı gün CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi, yargı sürecinin aslında neye hizmet ettiğini açıkça gösterdi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte, iktidar çevreleri İBB yönetimini de fiilen devre dışı bırakmayı hedefledi. Ancak belediye meclisinde CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu muhalefet bloku çoğunluğu elinde tuttuğu için, iktidarın İstanbul’u doğrudan ele geçirme planı bu aşamada karşılık bulamadı. Buna rağmen rejim, hukuki yollarla seçilmiş başkanın işlevsizleştirilmesini sağlayarak, belediyenin karar alma kapasitesini zayıflatmayı ve halk nezdinde yönetimi tartışmalı hale getirmeyi amaçladı.

İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının hukuken inandırıcı bir temeli yoktur. Suçlamaların çoğu, herhangi bir somut delile dayanmayan, "duyduklarını" veya "birilerinden işittiklerini" iddia eden sözde gizli tanıkların isimsiz ifadelerine dayanmaktadır. Bunlar esaslı hukuki iddianameler değil, ceza soruşturması kılığında sunulan siyasi amaçlı kurgu anlatılardır. Amaç, hukuki süreçlerle suçu ispatlamak değil; itibarları zedelemek, siyasi faaliyetleri felç etmek ve kamuoyu nezdinde olağanüstü yargı müdahalelerine zemin hazırlamaktır. Bu, yargının araçsallaştırıldığı ve sadece bir suçlamanın dahi cezaya dönüştüğü bir düzenin göstergesidir.

Hemen ardından Mayıs 2025’te, beş CHP’li belediye başkanı ve çok sayıda yönetici, suç örgütü kurmak, rüşvet, ihaleye fesat gibi suçlamalarla tutuklandı. Bu operasyonlar, artık münferit değil, koordineli bir tasfiye hareketi hâlini almıştı. Dahası, bu tutuklamaların birçoğu henüz savcılık soruşturmaları tamamlanmadan, ifade bile alınmadan gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınanların Nazi kampı estetiğini andırır şekilde tek sıra halinde yürütülerek kamuoyuna sunulması, yalnızca hukuki değil, ahlaki ve insani sınırların da aşıldığını gösterdi. Bu, sadece bir hukuk devletinde olmayacak bir uygulamaydı; bu, otoriterliği geride bırakıp faşizme yönelen bir rejimin görsel mesajıydı. Masumiyet karinesi açıkça ihlal edilmiş, suçlama daha dava açılmadan infaz aracına dönüştürülmüştü.

Bütün bu dış operasyonlara paralel olarak, Erdoğan rejimi CHP’nin iç yapısını da hedef aldı. 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesi için başlatılan yargı girişimi, Özgür Özel’in genel başkanlığını düşürmeye ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nu geri getirmeye yönelik bir siyasi mühendislik hamlesine dönüştü. Bu senaryoda, Kılıçdaroğlu'nun “krizi çözecek” bir figür olarak yeniden sahneye itilmesi, CHP’yi içeriden karıştırmanın, hizipleri birbirine düşürmenin ve etkisizleştirmenin bir başka yoluydu. Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna verdiği “gerekirse sorumluluktan kaçmam” türündeki muğlak mesajlar, Özgür Özel’in liderliğini zayıflatırken, partide çift başlılık izlenimini güçlendirdi. Erdoğan böylece yalnızca dışarıdan değil, içeriden de muhalefeti çözmeye çalıştı.

Tüm bunlar olurken Erdoğan başka bir kanaldan, anayasayı değiştirme girişimlerini hızlandırdı. Tekrar aday olabilmek için anayasal sınırlamaları aşması gereken Erdoğan, bu kez hedefini “yeni sivil anayasa” söylemi altında meşrulaştırmaya çalıştı. Ancak bu anayasa değişikliği için gerekli olan Meclis çoğunluğuna ulaşabilmesi, muhalefetten destek almasına bağlıydı. İşte bu noktada Erdoğan’ın 2010 referandumunda olduğu gibi yeniden Kürt meselesini araçsallaştırarak DEM Parti’yi yanına çekme çabaları gündeme geldi. “Yeni bir çözüm süreci başlatılabilir” sinyalleri verilerek DEM Parti’nin anayasa değişikliğine “koşullu onayı” alınmaya çalışıldı. Böylece Erdoğan hem anayasal engelleri aşacak hem de 2028’i beklemeden yeni bir rejim tahkimi için meşruiyet zemini yaratacaktı.

Sonuç olarak, Erdoğan yalnızca devleti değil, muhalefeti de dönüştürmek ve kontrol etmek üzere çok katmanlı bir strateji izliyor. Yargı, medya, bürokrasi ve parti içi hizalanmalar, bu stratejinin araçları olarak kullanılıyor. İstanbul ve Ankara gibi stratejik belediyelerin kaybı, rejim açısından affedilmez bir tehdit olarak görülüyor. Ekrem İmamoğlu’nun potansiyel liderliği, Erdoğan için siyasi bir riske dönüştüğü anda yargı aparatları devreye giriyor. Aynı anda CHP içi parçalanmalar teşvik ediliyor, anayasa değişikliği için DEM Parti’yle zemin yoklanıyor. Bütün bu gelişmeler, Erdoğan’ın artık sadece bir siyasi lider değil, rejimin ve kendi bekasını sağlayacak otokratik bir mimar olarak hareket ettiğini ve bu amaca ulaşmak için eşzamanlı olarak çok cepheli bir mücadele yürüttüğünü açıkça ortaya koyuyor. Bu, artık seçimle iktidarın değişebildiği bir sistem değil; muhalefetin ve hukukun tasfiye edildiği, rekabetin değil sadakatin hüküm sürdüğü yeni bir rejim inşasıdır.

Erdoğan’s Hubris

After his 2023 election victory, Recep Tayyip Erdoğan accelerated a political strategy that evolved into a comprehensive project—not merely to sustain his hold on power, but to neutralize, transform, and if necessary, dismantle institutional opposition in Turkey. At the heart of this strategy lies the Republican People’s Party (CHP) and one of its most prominent showcases: the Istanbul Metropolitan Municipality (İBB). Erdoğan’s regime has reached a stage where winning elections is no longer seen as sufficient; it operates on the rationale that the regime cannot be permanently secured without eliminating the opposition. Accordingly, a multi-layered campaign was launched against the CHP, simultaneously targeting the judiciary, the media, and the party’s internal dynamics.

Within this framework, legal, administrative, and media offensives against İBB Mayor Ekrem İmamoğlu intensified. In March 2025, İmamoğlu’s university diploma was annulled by Istanbul University on the grounds of “procedural error” and “nullity.” However, holding a university degree is a constitutional requirement for eligibility to be president in Turkey. This maneuver not only aimed to derail İmamoğlu’s political future but also highlighted a glaring contradiction: that a politician whose own diploma has long been mired in controversy would move to invalidate his rival’s credentials reveals either a staggering degree of political audacity or a regime in which lawlessness has become normalized. Erdoğan’s instrumental use of legality and legitimacy principles—only when they serve his interests—was once again on full display.

The transfer of major metropolitan municipalities such as Istanbul and Ankara to the opposition in 2019 was not just a symbolic defeat for Erdoğan—it also represented a significant loss of financial and administrative power. These cities are of strategic importance both for their economic resources and their central role in shaping public discourse in Turkey. Istanbul alone generates nearly 40% of the national budget and, more significantly, is the city where Erdoğan launched his political career. Thus, losing Istanbul was perceived not merely as an electoral setback but as a symbolic rupture within the regime’s grip on power. Erdoğan never truly accepted this loss. On one front, he pursued various strategies to regain control over these municipalities; on another, he launched a multifaceted legal and media campaign aimed explicitly at neutralizing İmamoğlu’s presidential prospects.

In the initial phase, the government circulated allegations that hundreds of İBB employees had links to terrorist organizations. These claims were legally unfounded but were sufficient to criminalize the municipality in the public eye and cast CHP-run local administrations as national security risks. This was followed by relentless audits and legal pressure targeting İBB subsidiaries and procurement processes. The persistent threat hanging over the executive staff paralyzed decision-making mechanisms and gradually undermined the CHP’s claim to moral superiority. Documents, wiretaps, and allegations were leaked to pro-government media, constructing a kind of show trial in the court of public opinion.

In the third phase, tenders from İmamoğlu’s previous term as mayor of Beylikdüzü were reopened. Investigations launched under the charge of “bid-rigging” and detentions of his inner circle aimed to block his path to the presidency through judicial means. This strategy reached its peak in March 2025: İmamoğlu was first detained and then arrested. On the same day, he was officially announced as the CHP’s presidential candidate, making the political motives behind the legal process painfully clear. After his arrest, the Ministry of the Interior suspended him from office, effectively disabling İBB’s governance structure. However, since the municipal council remained under the control of the CHP and its ally, the İYİ Party, the government was unable to install its own replacement. Still, by sidelining the elected mayor through legal mechanisms, the regime sought to weaken the municipality’s decision-making capacity and cast a shadow over its legitimacy in the eyes of the public.

The corruption charges leveled against İmamoğlu and his colleagues lack a credible legal foundation. Most of the accusations are built on flimsy grounds—anonymous testimonies from so-called secret witnesses who claim to have “heard” or “been told” certain things, without presenting material evidence. These are not substantive legal indictments, but rather politically motivated narratives masquerading as criminal investigations. The goal is not to establish guilt through due process, but to stain reputations, paralyze political operations, and justify extraordinary legal interventions in the public eye. It is a weaponization of the judiciary where accusation alone becomes a tool of punishment.

Immediately afterward, in May 2025, five CHP-affiliated mayors and several senior municipal officials were arrested on charges such as forming a criminal organization, bribery, and bid-rigging. These were no longer isolated cases; the arrests had evolved into a coordinated purge. Many of the arrests were made even before prosecutors had completed their investigations or taken formal testimony. Detainees were paraded in single-file lines reminiscent of Nazi aesthetics and broadcast to the public—a spectacle that violated not only legal norms but basic moral and human decency. This would be unthinkable in a true rule-of-law state; it was a visual declaration from a regime no longer merely authoritarian, but drifting toward outright fascism. The presumption of innocence was blatantly violated, and accusations were weaponized as pre-trial punishment.

In parallel with these external assaults, Erdoğan’s regime also turned inward to target the CHP’s internal structure. A judicial challenge was launched to annul the party’s 38th Ordinary Congress held in 2023 on the grounds of “absolute nullity.” The goal was to remove Özgür Özel from the party leadership and reinstall Kemal Kılıçdaroğlu in a top-down political engineering move. In this scenario, Kılıçdaroğlu was presented as a crisis-solving figure, designed to provoke infighting and destabilize the party from within. His ambiguous public remarks—such as “I won’t shy away from responsibility if needed”—weakened Özel’s leadership and reinforced perceptions of dual leadership within the party. Thus, Erdoğan’s strategy included not only suppressing opposition from the outside but also fracturing it from within.

Meanwhile, Erdoğan accelerated his push to amend the constitution. To run for president again, he would need to circumvent term limits. This time, he attempted to legitimize his effort under the guise of drafting a “new civilian constitution.” However, lacking the required parliamentary supermajority, he needed external support, particularly from the opposition. This is where Erdoğan, much like during the 2010 constitutional referendum, began instrumentalizing the Kurdish issue again, seeking conditional support from the pro-Kurdish DEM Party. By signaling that “a new peace process could be launched,” Erdoğan sought to secure the Democratic People's Party's (DEM) backing for the constitutional changes. In doing so, he not only hoped to overcome legal barriers to his reelection but also sought to create a broader legitimacy framework for entrenching a new regime, possibly without waiting for the 2028 election cycle.

Erdoğan is pursuing a multi-pronged strategy not just to govern the state, but to control and reshape the political opposition fully. The judiciary, media, bureaucracy, and intra-party maneuvers are all tools of this effort. The loss of key cities like Istanbul and Ankara is viewed as an intolerable threat to the regime. When İmamoğlu’s leadership potential became a tangible risk, legal mechanisms were activated. Simultaneously, internal fractures within the CHP were exploited, and a new constitutional order was floated through tentative engagement with DEM. Taken together, these developments reveal that Erdoğan no longer operates simply as a political leader but as an autocratic architect working to secure the regime’s survival. This is no longer a system where elections can have a meaningful impact on the distribution of power. It is the construction of a new political order—one in which opposition and the rule of law are dismantled, and loyalty, not competition, determines who governs.