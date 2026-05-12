The damage Donald Trump has inflicted on this country over the past decade is almost impossible to quantify. While some of it can eventually be reversed and corrected once he leaves office—whenever that may be—other consequences may take generations to overcome.

One of the most consequential areas is the judicial branch. We have already seen this in the appointment of Supreme Court of the United States justices who, in the eyes of many critics, have steadily weakened long-standing legal protections and norms—from the Dobbs v. Jackson Women's Health Organization decision overturning Roe v. Wade to rulings that significantly curtailed key provisions of the Voting Rights Act of 1965.

The appointments to the federal judiciary are another area where the country will face the consequences for decades. These are lifetime appointments, and many of the judges placed on the federal bench during the Trump era are relatively young, ensuring their influence on American law and society long after he is gone.

After reportedly becoming dissatisfied with Pam Bondi for not being aggressive enough in pursuing revenge against his perceived “enemies,” Donald Trump appointed Todd Blanche as acting Attorney General. Blanche appears willing to go to extraordinary lengths to please his boss in hopes of securing the position permanently.

A recent example is Former Federal Bureau of Investigation Director James Comey, who posted a photo of seashells arranged as “86” and “47” during a beach walk in North Carolina, triggering investigations by the United States Department of Homeland Security, the United States Department of Justice, and an interview with the United States Secret Service over whether the post constituted a threat against the president. Even the former Attorney General Pam Bondi ultimately appears to have concluded there was no credible legal basis for prosecution. But the acting Attorney General, Todd Blanche, was far more willing to pursue politically motivated cases to satisfy Donald Trump.

This does not even qualify as a vindictive prosecution. Vindictive prosecutions at least involve legitimate charges pursued for improper motives. This is something far more dangerous: a raw abuse of prosecutorial power in which facts, evidence, and even the law itself become irrelevant. If there is criminality here, critics argue, it lies not with James Comey, but with those willing to weaponize the justice system for political retaliation.

The world is replete with examples of authoritarian regimes weaponizing the judiciary to harass the opposition and accomplish things that the law of the land would otherwise never permit. From Russia and Turkey to Hungary and Venezuela, courts and prosecutors have increasingly been used not as impartial guardians of justice, but as political instruments to intimidate critics, sideline rivals, silence journalists, and consolidate executive power.

The two videos below from the Senate confirmation hearings for Trump’s nominees speak for themselves. During recent United States Senate Judiciary Committee hearings, Senator Richard Blumenthal and Senator Sheldon Whitehouse asked Donald Trump’s judicial nominees whether Joe Biden won the 2020 election. Rather than giving a direct answer, many nominees avoided contradicting Trump’s false claims by offering evasive responses, such as saying Biden was “certified” or had “served” as president. This is the broader Republican strategy of avoiding public acknowledgment that Trump lost the 2020 election — the false narrative widely referred to as “the Big Lie.”

Amerika’yı Çökertmek

Trump’ın son on yılda bu ülkeye verdiği zararın boyutunu ölçmek neredeyse imkânsızdır. Bu zararın bir kısmı, Trump gittikten sonra zamanla geri alınabilir ve düzeltilebilir. Ancak bazı sonuçların aşılması nesiller sürebilir.

En kritik alanlardan biri yargıdır. Bunun etkisini, Yüksek Mahkeme üyelerinin atanmasında açıkça gördük. Trump’ın atadığı yargıçlar, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization kararıyla Roe v. Wade kararını bozup kürtaj hakkını ortadan kaldırmaktan, 1965 yılında kabul edilen Oy Verme Hakkı Yasası’nın temel hükümlerini önemli ölçüde zayıflatan kararlara kadar, yerleşik hukuki korumaları ve normları sistematik biçimde aşındırdı.

Federal yargıya yapılan atamalar ise ülkenin etkilerini onlarca yıl hissedeceği başka bir alandır. Bunlar ömür boyu süren atamalardır ve Trump döneminde federal mahkemelere yerleştirilen hâkimlerin çoğu nispeten gençtir. Bu da onların Amerikan hukuku ve toplumu üzerindeki etkilerinin Trump gittikten çok sonra bile devam edeceği anlamına geliyor.

Eski Adalet Bakanı Pam Bondi’nin kendi gözünde “düşmanlarına” karşı yeterince saldırgan davranmadığından memnuniyetsizlik duyduğu bildirilen Trump, Todd Blanche’ı geçici Adalet Bakanı olarak atadı. Blanche’ın, bu göreve kalıcı olarak getirilebilmek için patronunu memnun etmek adına olağanüstü ölçülere gitmeye hazır olduğu görülüyor.

Bunun yakın örneklerinden biri eski FBI Direktörü James Comey oldu. Comey, North Carolina’da sahilde yürürken “86” ve “47” rakamlarını oluşturacak şekilde dizilmiş deniz kabuklarının fotoğrafını çekip Instagram’da paylaştı. Bunun ardından United States Department of Homeland Security, United States Department of Justice ve United States Secret Service, paylaşımın başkana yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığını araştırmaya başladı. Görünüşe göre eski Adalet Bakanı Pam Bondi bile sonunda bu konuda inandırıcı bir hukuki dava zemini olmadığı sonucuna vardı. Ancak Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Donald Trump’ı memnun etmek adına siyasi saiklerle dava açmaya çok daha istekli çıktı.

Bu dava, teknik olarak bile “intikamcı soruşturma” sayılmaz. Çünkü intikamcı soruşturmalarda en azından hukuken geçerli suçlamalar kötü niyetle kullanılır. Burada ise çok daha tehlikeli bir durum söz konusu: gerçeklerin, delillerin ve hatta hukukun kendisinin bile önemini yitirdiği çıplak bir savcılık gücü istismarı. Eleştirmenlere göre burada suç teşkil eden şey James Comey’nin davranışı değil, adalet sistemini siyasi intikam aracı hâline getirmeye çalışanların tutumudur.

Dünya, muhalefeti taciz etmek ve normal şartlarda hukukun izin vermeyeceği şeyleri gerçekleştirmek için yargıyı silah hâline getiren otoriter rejim örnekleriyle doludur. Rusya’dan Türkiye’ye, Macaristan’dan Venezuela’ya kadar mahkemeler ve savcılar giderek tarafsız adalet kurumları olmaktan çıkıp, eleştirmenleri korkutmak, rakipleri saf dışı bırakmak, gazetecileri susturmak ve yürütme gücünü pekiştirmek için kullanılan siyasi araçlara dönüştü.

Aşağıdaki iki video, Trump’ın adaylarının United States Senate Judiciary Committee onay oturumlarında yaşananları çok güzel anlatıyor. Son oturumlarda Senatör Richard Blumenthal ve Senatör Sheldon Whitehouse, Trump’ın yargıç adaylarına Joe Biden’ın 2020 seçimlerini kazanıp kazanmadığını sordular. Birçok aday doğrudan cevap vermek yerine Trump’ın yanlış iddialarıyla çelişmemek için Biden’ın yalnızca “onaylandığını” ya da “başkanlık yaptığını” söylemek gibi kaçamak cevaplar verdi. Bu, Trump’ın 2020 seçimlerini kaybettiğini kamuoyu önünde kabul etmekten kaçınan daha geniş Cumhuriyetçi stratejinin bir parçasıdır — yani yaygın olarak “Büyük Yalan” olarak bilinen sahte anlatı.