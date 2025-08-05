Ülkenin neresine bakarsanız bakın, tutunacak bir dal kalmamış. Devletin omurgası çökmüş, kurumlar içi boş kâğıt binalara dönüşmüş. Dijital güvenlik yok olmuş; e-devlet denilen yapı, artık e-sahtekârlığın aracı haline gelmiş. Sahte evrak ve sahte diplomalardan geçilmiyor. Yurt dışından parayla alınmış uydurma diplomalarla Meclis’e girmiş milletvekilleri var. Dijital güvenlikten sorumlu bakan yardımcısının altı üniversite diploması, iki yüksek lisansı, iki doktorası olduğu söyleniyor—gözümüzün içine baka baka, alay edercesine.

Ve bu rezaletin başında, diploması hâlâ tartışmalı bir cumhurbaşkanı var. O ise, kendisi meşruiyetini ispatlayamazken, muhalefet adayının diplomasını iptal ettirecek kadar cüretkâr davranabiliyor. Gerçek bir “hukuksuzlukta eşitlik” örneği.

Kadın cinayetleri, haber bile olamayacak kadar sıradanlaştı. Medyada ancak toplumsal tepki oluşursa yer bulabiliyor. Yargı artık hukuk değil, sadakat dağıtıyor. Mahkemeler, iktidarın ruh hâline göre karar veriyor. Hakimlik, savcılık artık kariyer değil; sadakat testi. Adliyelerde adalet değil, emir komuta zinciri işliyor. Kolluk kuvvetleri suça karşı değil, rejime karşı çıkanlara karşı tetikte. Gazeteciler ve muhalif siyasetçiler, olmadık suçlamalarla hapiste. Hapishanelerde Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına rağmen yıllardır tutulan siyasi tutsaklar var. Hukukun üstünlüğü, artık sadece ders kitaplarında geçen bir terim.

Devletin dili bile bozulmuş artık. Yalan, resmi yazışmalarda, bakan açıklamalarında, mahkeme kararlarında hayat buluyor. Gerçekler değil, uygun görülen hikâyeler dolaşıma giriyor. Açlık sınırında yaşayan milyonlar, "ekonomi şahlandı" haberleriyle avutuluyor.

Emekliler, asgari ücretliler açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılıyor. Milyonlarca yurttaş çöpten yemek toplarken, iktidarın gözde müteahhitleri milyarlık ihalelerle semiriyor. Lüks sitelerde jakuzi, sokakta yoksulluk kol kola. Herkes çürümüşlükten şikâyetçi; “çürüme” kelimesi dillerde sakız olmuş ama kimse de yerinden kalkmıyor. Sessizlik, kabullenmenin yeni adı haline gelmiş.

Üniversiteler kâğıt üstünde var; ama bilimin yerini yandaş rektörler, liyakatin yerini torpil almış. Üniversiteler bilim değil, biat üretiyor. Akademik kadrolar, liyakatle değil parti üyelik numarasıyla belirleniyor. Akademisyenler bir twit yüzünden işinden olurken; üç cümle kuramayan yandaşlar profesör kadrolarında fink atıyor.

İhaleler hep aynı beş-on şirkete gidiyor. Şehir hastaneleri, köprüler, otoyollar… Halkın cebinden, yıllarca sürecek garantili ödemelerle. Kamunun malı yandaşın kârı olmuş. Denetim yok. Hesap soran, hain ilan ediliyor.

Diyanet milyarlarla bütçe alıyor ama çocuklar hâlâ açlıktan, soğuktan ölüyor. Cemaatler ve tarikatlar, okullarda ve yurtlarda cirit atıyor. Laiklik sadece kağıt üzerinde var; fiilen ortadan kalkmış. Sorgulayanlar ya “dinsiz” ya da “vatan haini” damgası yiyor.

Medya, artık medya değil. Haber değil propaganda yayıyor. Yalaka kalemler, iktidarın kalemşoru olmuş. Bağımsız medya yok denecek kadar az. Olanlar da para cezası, yayın durdurma, linç kampanyaları arasında ayakta kalmaya çalışıyor. Ya da hapishanelerde tutsak. Sosyal medya ise artık kaçış değil, hedef tahtası.

Ekonomi desen, rakamlar makyajlı, gerçekler mezarda. TÜİK veri açıklamıyor; açıklıyorsa da gerçeği değil, istediğini açıklıyor. Büyüme var diyorlar ama vatandaş daha da fakir. Enflasyon “düştü” deniyor ama pazarda fiyatlar uçuyor. Devlet, istatistikle değil algıyla yönetiliyor.

Gençler... Bu ülkenin en büyük kaybı onlar. Geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Gitmeyi başaramayanlar ya depresyonda, ya işsiz. Bir toplumun en trajik fotoğrafı: Üniversite mezunu gencin motosikletle yemek dağıtması.

Köylü toprağını ekemiyor. Çiftçi borçtan başını kaldıramıyor. Esnaf iflasın eşiğinde. Sanayi torpille büyüyor, üretim yerini ithalata bırakmış. İnsanlar hayatta kalmak için ya bir “tanıdık” arıyor, ya da susmayı öğreniyor.

Barınma krizi, eğitim krizi, sağlık krizi, doğa talanı... Hepsi aynı anda yaşanıyor. Ülke, bir distopyanın içine sıkışmış gibi: yukarıda lüks içinde yüzen bir avuç azınlık; aşağıda yoksullukla, adaletsizlikle boğuşan milyonlar.

Ve en korkuncu: bu korkunçluk, artık sıradanlaştı. Herkes görüyor, biliyor ama içselleştirmiş. Otoriterliğe alıştık, yolsuzluğu normalleştirdik, hukuksuzluğa omuz silktik. “Bana dokunmayan yılan” felsefesi, toplumun omurgasını kemirmiş.

Bu hükümetin artık tükendiğini ispat etmesi için daha ne yapması gerekiyor ki?

Yıllardır ülkenin iliklerini kemiren enflasyonu dizginleyememiş,

Asgari ücretliyi açlığa, emekliyi sefalete mahkûm etmiş,

Yazın cayır cayır yanan ormanları haftalarca söndürememiş,

Tarımı yok etmiş, eğitimi çöpe atmış, sağlığı ticarileştirmiş,

bir iktidar artık ülke yönetmiyor, sadece koltuk tutuyor.

Belki de artık hiçbir şey yapmasına gerek yok. Çünkü yapamadıkları, zaten başlı başına bir iktidarsızlık belgesidir.

Ama artık susmanın zamanı geçti.

Bu rejimin en büyük ortağı, sessiz kalanlardır. Her gün gördüğü çürümeye “benim başıma gelmedi” diyerek sırtını dönen, “zaten bir şey değişmez” diye düşünen herkes, bu rejimin devamına hizmet eder. Sessizlikle uzlaşan, çürümeyle ortak olur.

Tarih, en çok susanları affetmez. Ve bu rejimi yalnızca oylarla değil, görmezden gelmeme cesaretiyle yıkabiliriz.

Bu sessizlik kırılmalı. Her yerde, her fırsatta, her mecrada. Mahallede, pazarda, okulda, kahvede, sosyal medyada… Çünkü bir toplumun direnişi sokakta başlayan bir yürüyüşle değil, içinde kırılan bir sessizlikle başlar.

Ya bu sessizliğin içinde çürüyüp gideceğiz

ya da hakikatin sesiyle o karanlığı parçalayacağız.

Çünkü çürümenin en çok sevdiği şey, sessizliktir.

Tarih bazen kendini tekrar etmez; ama yankılanır. Nicolae Ceaușescu’nun Romanyası ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’si, farklı çağlarda, farklı coğrafyalarda kurulmuş iki rejim gibi görünse de, aynı toksik altyapıyı paylaşır: kişisel iktidarın kutsallaştırılması, toplumun korkuyla dizayn edilmesi ve çürümenin sessizlik içinde kök salması.

Çavuşesku, Romanya’yı bir halk cumhuriyetinden, bir aile hanedanlığına dönüştürdü. Her sokakta onun posterleri, her okulda onun fotoğrafları vardı. Propaganda, Çavuşesku’yu hem lider hem kurtarıcı hem baba figürü olarak sunuyordu.

Bugün Erdoğan’ın Türkiye’sinde farklı bir söylem ama benzer bir yapı var. Erdoğan, “dünya lideri”, “ümmetin lideri”, “dava adamı”, “reis” olarak yüceltiliyor. Her devlet açılışı onun katılımıyla anlam kazanıyor. Onun fotoğrafı olmayan resmi kurum neredeyse yok. Diyanet hutbeleri bile artık rejim propagandasının bir parçası. Liderin varlığı, hem devletin hem dinin hem ekonominin merkezine yerleşmiş durumda.

Çavuşesku’nun Securitate’si, halkın birbirine olan güvenini parçaladı. Herkesin birbirini ihbar ettiği, özel alanın kalmadığı bir toplum inşa edildi. Cezaevleri yalnızca siyasi mahkûmlarla değil, şüpheli düşüncelerle dolduruldu.

Türkiye’de bugün aynı korku farklı araçlarla inşa ediliyor. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden gözaltına alınan gençler, tvit attığı için soruşturma geçiren akademisyenler, bir haber paylaştığı için tutuklanan gazeteciler var. İhbar hatları, troll ağları ve yargı yoluyla halk korku içinde tutuluyor. Konuşmayan, sorgulamayan, tepkisiz bir toplum yaratılıyor.

Romanya halkı uzun yıllar boyunca her şeyi gördü ama sustu. Ve bir gün, Timișoara'da küçük bir protestoyla başlayan kıvılcım, birkaç hafta içinde Çavuşesku rejimini yerle bir etti. Lider, canlı yayında yuhalandı. Rejim çöktü. Ama o sessizliğin bedelini nesiller ödedi. Romanya, Çavuşesku’dan sonra da uzun süre istikrarsızlık yaşadı. Çünkü rejim sadece devleti değil, toplumu da içten çürütmüştü. Muhbirlik, korku, yoksulluk ve yalanla geçen onlarca yılın ardından toplumsal güven yeniden inşa edilemedi. Türkiye’nin o duruma gelmeden, demokratik ve barışcıl yollardan, yakında yapılacak bir erken seçimle yönetimini değiştirmesi gerekiyor.

Ne yapmalı?

Sessizlik kırılmalı.

Toplumun içinde büyüyen korku, yerini alışkanlığa, alışkanlık da kabullenişe bırakmış durumda. Oysa çürüme sessizlikle beslenir. Bu nedenle herkes kendi çevresinde, işyerinde, okulunda, mahallesinde yüksek sesle konuşmalı; gördüğü adaletsizlikleri dile getirmeli, unutturulan gerçekleri hatırlatmalıdır. Sustukça çürümenin parçası oluruz; konuştukça onu durduracak bir irade oluşur.

Sivil itaatsizlik yayılmalı.

Baskıcı rejimler yalnızca zorbalıkla değil, gönüllü itaati örgütleyerek ayakta kalır. Bu zinciri kırmanın en etkili yolu, sivil itaatsizliktir. Tüketim boykotları, sembolik vergi direnişleri, kurum içi dayanışma ağları ve pasif direnişler, rejimin çarkını yavaşlatır. Yasaların değil, meşruiyetin yön verdiği bir toplumsal refleks inşa edilmelidir.

Genel grev, bir fantezi değil zorunluluktur.

Bugün yaşanan ekonomik ve siyasal çöküş, artık sadece maaş pazarlığıyla çözülemez. Sendikalar, meslek odaları ve yerel dayanışma platformları birleşerek rejime karşı geniş katılımlı bir genel grev hazırlığı başlatmalıdır. Bu grev yalnızca bir hak arayışı değil, sistemsel çürümeye karşı bir halk itirazı haline gelmelidir. Tek bir günde değil, sektörel dalga dalga büyüyen, kamuoyunda görünürlük kazanan, ekonomik çarkı zorlayan bir grev stratejisi izlenmeli. Grev, sadece üretimi değil, aynı zamanda rejimin "istikrar algısını" da hedef almalı.

Mitingler halkın mitingine dönüşmeli.

CHP lideri Özgür Özel’in düzenlediği mıtingler, eğer yalnızca CHP tabanına hitap eden birer “parti gösterisi” olarak kalırsa, bu rejimi sarsmaya yetmez. Bu mitingler, Türkiye’nin çürüyen vicdanını ayağa kaldıracak kitlesel bir halk seferberliğine dönüşmelidir. u kürsüler, yalnızca genel başkanların değil; işçilerin, emeklilerin, KHK’lıların, kadınların, gençlerin, çiftçilerin, öğretmenlerin, sağlıkçıların, tutsak ailelerinin sesi olmalıdır. Herkesin “benim hikâyem” diyebileceği bir meydan yaratılmadıkça, bu rejim yalnızca seyredilir. Bu nedenle tüm muhalefet partileri, sendikalar, meslek birlikleri, kadın örgütleri, çevre platformları ve halk inisiyatifleri bu mitinglere açıkça davet edilmelidir.

Alternatif kurumlar kurulmalı.

Çökmüş devlet yapısına karşı halk kendi savunma mekanizmalarını kurmak zorundadır. Mahalle dayanışma komiteleri, bağımsız yerel düzeyda veri üretim ağları, halk meclisleri ve alternatif yardım sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu kurumlar, sadece yardımlaşma değil, aynı zamanda iktidara alternatif bir meşruiyet kaynağıdır.

Muhalefet, halkla birlikte yürümeli.

Siyasi partiler, seçimden seçime ortaya çıkan yapılar değil; halkın günlük mücadelesine omuz veren aktörler olmalıdır. Sokakta, grevde, mahkemede, kürsüde halkla birlikte yürümeyen bir muhalefet, bu düzenin pasif ortağı olmaktan öteye gidemez. Meşruiyet, artık halkın yanında durmaktan geçmektedir.

The Anatomy of Rot

Wherever you look in Turkey, there’s nothing left to hold on to. The spine of the state has collapsed; its institutions have turned into hollow paper shells. Digital security has disintegrated; the so-called “e-government” system has become an instrument of mass forgery. Fake documents and fraudulent diplomas are everywhere. There are members of parliament who have entered office with counterfeit diplomas bought abroad. The deputy minister responsible for digital security is reportedly the proud owner of six university degrees, two master’s degrees, and two doctorates—brazenly flaunting it in our faces as if to mock us.

And at the top of this grotesque spectacle sits a president whose own diploma is still shrouded in controversy. Yet he is bold enough to have his rival’s degree annulled, despite being unable to prove his own legitimacy. A textbook example of “equality in lawlessness.”

Femicide has become so routine it barely makes the news. It only reaches the headlines if there is enough public outrage. Journalists and opposition figures are jailed on absurd charges. There are political prisoners who remain behind bars for years despite rulings by the Constitutional Court and the European Court of Human Rights. The rule of law has been reduced to a textbook concept with no real-world application.

Even the state’s language has decayed. Lies have become embedded in official documents, ministerial statements, and judicial decisions. Truth is not what happened, but what is approved for circulation. Millions living at the brink of starvation are being pacified with headlines declaring “The economy is booming!”

Pensioners and minimum wage earners are forced to live below the poverty line. While millions scavenge for food in trash bins, the regime’s favored contractors feast on multi-billion-dollar state tenders. Jacuzzis in gated luxury complexes coexist with crushing poverty in the streets. Everyone complains about the rot; “corruption” has become a worn-out catchphrase—but no one stands up. Silence has become the new face of consent.

The judiciary no longer distributes justice but loyalty. Court rulings are based not on the law but on the government’s mood. Being a judge or a prosecutor is no longer a career but a loyalty test. Courthouses no longer dispense justice; they operate under a strict chain of command. Law enforcement is no longer focused on crime, but on crushing dissent. And still, political prisoners rot in jail despite court rulings in their favor.

Universities exist only on paper. Science has been replaced with sycophancy; merit with nepotism. Faculty appointments are based on party affiliation, not qualifications. While respected academics are dismissed for a single tweet, barely literate loyalists parade around as professors.

All public tenders go to the same handful of companies. City hospitals, bridges, and highways—funded not from the state’s coffers, but from the public’s pockets, locked in for decades through guaranteed payments. Public assets have become private spoils. Oversight is nonexistent. Anyone demanding accountability is branded a traitor.

The Directorate of Religious Affairs receives billions, yet children still freeze and starve. Religious cults and brotherhoods roam freely in schools and dormitories. Secularism exists only on paper—vanished in practice. Anyone who questions this is branded either godless or a national traitor.

The media? It's no longer media. It doesn’t inform—it propagandizes. Groveling columnists have become palace scribes. Independent journalism is practically extinct. The few remaining outlets survive under constant fines, broadcast bans, and smear campaigns—or in prison. Social media, once an escape, has now become a firing range.

The economy? A graveyard under glitter. Statistics are doctored, the truth is buried. The official statistics agency no longer reports facts—only fiction. They say we’re growing, but the people are getting poorer. They say inflation is down, but prices are exploding in the markets. The state is no longer governed by facts, but by perception management.

And the youth… they are the greatest loss of all. They see no future here. Those who can leave, do. Those who can’t spiral into depression or unemployment. The most tragic image of this nation: a university graduate delivering food on a motorcycle.

Farmers can’t sow their land. Agricultural workers are drowning in debt. Small business owners are on the brink of collapse. Industry grows not with innovation but with political favoritism. Production has been abandoned for imports. People survive either by knowing someone or by learning to stay silent.

Housing crisis, education crisis, healthcare collapse, environmental devastation—all happening simultaneously. The country feels trapped in a dystopia: a small elite floating in luxury while millions below drown in poverty and injustice.

And the worst part? This horror has become normalized. Everyone sees it, knows it, but has internalized it. We’ve grown accustomed to authoritarianism, normalized corruption, and shrugged at lawlessness. The philosophy of “it doesn’t affect me” has eroded the nation’s spine.

What more does this government need to do to prove that it has run its course?

A government that has failed for years to rein in the inflation gnawing at the country’s very core;

That has condemned minimum wage earners to hunger and retirees to destitution;

That has been unable to extinguish raging forest fires for weeks each summer;

That has destroyed agriculture, trashed education, and turned healthcare into a marketplace—

Such a government is no longer running the country; it’s merely clinging to power.

Maybe it doesn't need to do anything else at this point.

Because what it has failed to do is already, in itself, a declaration of incapacity to govern.

But the time for silence is over.

The greatest accomplice of this regime is those who remain silent. Everyone who sees the rot but turns away thinking, “it’s not my problem,” or “nothing will change anyway,” is complicit in its continuation. Those who stay silent strike a bargain with decay.

History never forgives the silent. And this regime won’t be toppled by votes alone—but by the courage to confront it.

This silence must be shattered—everywhere, at every moment, in every space. In neighborhoods, markets, schools, cafés, online platforms… Because the uprising of a society doesn’t begin with a march, but with the shattering of its inner silence.

We will either rot quietly inside this silence or break through the darkness with the voice of truth. Because what rot loves most is silence.

History doesn’t always repeat itself—but it echoes. Ceaușescu’s Romania and Erdoğan’s Turkey may belong to different eras and geographies, but they share the same toxic foundation: the sanctification of personal power, the reshaping of society through fear, and the flourishing of decay under a blanket of silence.

Ceaușescu turned Romania from a people’s republic into a family dynasty. His image adorned every street, his portrait hung in every classroom. Propaganda exalted him as a leader, savior, and father.

In Erdoğan’s Turkey, the rhetoric is different, but the structure is familiar. He is glorified as a “global statesman,” “leader of the Muslim world - Umma,” “man of the cause.” Every public opening revolves around him. State institutions without his photograph are unimaginable. Even Friday sermons have become tools of regime propaganda. The leader is now the axis of state, religion, and economy.

Ceaușescu’s secret police (Securitate) destroyed all trust within society. Everyone became a potential informant. Jails were filled not only with political dissidents but also with thought crimes.

Today in Turkey, the same fear is built with modern tools. Young people are detained for a social media post. Academics are prosecuted for tweets. Journalists are jailed for reporting. Informant hotlines, troll networks, and politicized courts have plunged society into fear. A population that does not speak, question, or resist has been manufactured.

For years, Romanians saw everything but remained silent. And then, one day, a small protest in Timișoara sparked an uprising that toppled the entire regime in weeks. Ceaușescu was booed live on TV. His regime crumbled. But the price of that long silence was paid by generations. Romania remained unstable for years after him, because the regime had not only destroyed the state, but also rotted the soul of the society.

Turkey must not become that. It must change its government not with violence, but through peaceful and democratic means—through an early election.

What Must Be Done?

Break the Silence.

The fear that has taken root in society has turned into a habit, and that habit into acceptance. But rot feeds on silence. Everyone must speak out—in the workplace, in schools, in neighborhoods. Injustice must be named, truths must be recalled. The more we speak, the more the will to resist is born.

Spread Civil Disobedience.

Authoritarian regimes survive not only through force but by manufacturing consent. Breaking that cycle requires civil disobedience: boycotts, symbolic tax refusals, solidarity networks, and passive resistance that slow down the regime’s machinery. Legitimacy must replace legality as the guiding principle of action.

General Strike Is a Necessity, Not a Dream.

This collapse is no longer about wages. Trade unions, professional chambers, and grassroots networks must organize for a general strike—not as a labor dispute, but as a nationwide protest against systemic decay. A sectoral, growing, and highly visible strike strategy must be adopted—not just halting production but shattering the regime’s illusion of “stability.”

Turn Party Rallies into People's Rallies.

CHP leader Özgür Özel’s rallies must transform from party events into national resistance platforms. The stages must belong not just to politicians, but to workers, pensioners, dismissed public servants, women, youth, farmers, teachers, healthcare workers, and families of political prisoners. These rallies must invite all opposition parties, trade unions, civil platforms, and citizens, until they become a collective scream of a broken society.

Build Alternative Institutions.

In the face of a collapsed state, people must build their own structures: neighborhood solidarity committees, independent data collectives, people’s assemblies, and mutual aid networks. These aren't just tools for survival—they are seeds of a future legitimacy.

The Opposition Must March with the People.

Opposition parties must not be election-only organisms. They must walk with the people—in the streets, in the courts, on the picket lines, at the podium. Otherwise, they will become passive partners to this decay. Legitimacy now lies in standing with the people.