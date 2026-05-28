Yesterday’s cabinet meeting was a gathering of grown adults who have completely abandoned the idea of dignity in exchange for proximity to power. The room radiated the energy of people who know their careers depend less on competence than on how enthusiastically they can worship the man at the center of the table. Power turned these people into human upholstery: decorative, compliant, and permanently bent toward the ego at the head of the table. It carried the vibe of a regime where loyalty has completely devoured honesty, and where self-respect is treated as an obstacle to advancement.

Then the performance took an even stranger turn when the discussion shifted to Cuba. The room began treating a small, economically battered island of eleven million people as though it were simultaneously an existential threat, a geopolitical chess master, and the source of America’s moral decline. Trump, meanwhile, has been dropping hints about his intentions for months.

The disconnect between the rhetoric and reality is stark. Cuba today is struggling with blackouts, shortages as a result of the American sanctions and embargo, collapsing infrastructure, and mass emigration, yet the conversation still carries the inflated tone of politicians reenacting a 1962 crisis movie. The United States currently maintains one of the world’s most comprehensive sanctions regimes against Cuba, combining a decades-old trade embargo with financial restrictions, travel limitations, secondary sanctions on foreign companies, and Cuba’s designation as a State Sponsor of Terrorism. Most trade and investment between the two countries is prohibited, while international banks and companies that do business with Cuba risk losing access to the U.S. financial system.

This year, Washington has further tightened restrictions by targeting Cuba’s energy sector, military-linked companies, shipping networks, and foreign firms involved in transactions with the Cuban government. These measures have significantly deepened Cuba’s economic isolation and reduced its access to international credit, fuel supplies, banking services, and foreign investment. The impact on ordinary Cubans has been severe. Chronic shortages of food, medicine, fuel, and electricity have worsened as Cuba struggles to import essential goods and finance basic services. Rolling blackouts, transportation disruptions, inflation, and declining living standards have become increasingly common.

Trump, struggling with the political and strategic fallout of what many increasingly view as a colossal failure in Iran, appears to see Cuba as far easier prey on which to manufacture the appearance of strength and victory. Iran exposed the limits of theatrical strongman politics: after months of “mission accomplished” style rhetoric surrounding Iran produced no clear triumph — only instability, international criticism, economic disruption, and mounting questions about American overreach — the administration seems eager to pivot toward a much smaller, weaker, and economically exhausted target closer to home.

Trump has been openly signaling this shift for months. He has repeatedly hinted that once Iran was “finished,” Cuba would become the next focus, even speaking publicly about the “honor” of “taking Cuba in some form.” The administration has simultaneously intensified sanctions, tightened the oil blockade, expanded pressure on Cuba’s economy, and escalated rhetoric portraying the island as both a threat and an inevitable target for regime change. The cynical logic is not difficult to see: after failing to produce a clear triumph in a costly and complicated conflict with Iran, Cuba can be presented domestically as a softer target — a stage on which strength can be performed, headlines generated, and the illusion of decisive leadership restored. In that sense, the increasingly aggressive rhetoric toward Havana feels less like a coherent grand strategy and more like an aging superpower searching for an easier victory after discovering that reality in the Middle East was far more difficult than campaign-style bravado suggested.

On the other hand, leading the charge against Cuba is Secretary of State Marco Rubio, whose political identity has long been intertwined with the Cuban exile narrative in South Florida. Rubio’s parents left Cuba before the 1959 revolution, yet he has spent much of his career cultivating an image as one of Washington’s fiercest anti-Havana hardliners. For Rubio, Cuba is not merely a foreign policy issue; it is also one of the central pillars of his political brand. And with Trump eventually leaving the stage — one way or another — the Cuba issue offers Rubio a highly convenient platform from which to position himself for future presidential ambitions.

The political incentives are obvious. Within Republican politics, especially in Florida, sounding uncompromisingly aggressive toward Havana still carries symbolic value far beyond the island’s actual geopolitical importance. Rubio understands that the language of “freedom,” “communism,” “regime change,” and “strength” continues to resonate deeply among segments of the exile community and conservative voters nationwide. By relentlessly presenting himself as the uncompromising warrior against America’s ideological enemies abroad, Rubio strengthens his standing with MAGA voters, Florida conservatives, Cold War nostalgics, and hawkish Republican donors simultaneously. In that sense, the increasingly aggressive posture toward Cuba can look less like a carefully calibrated long-term foreign policy strategy and more like the early infrastructure of a future presidential campaign — one built on grievance politics, exile symbolism, and the promise of permanent confrontation.

There are already significant American naval and surveillance assets concentrated around the Caribbean and near Cuba, officially framed as “regional security,” anti-smuggling, and deterrence operations. But the scale and visibility of the buildup increasingly look as much like political signaling as they do military necessity. In recent months, the United States has expanded reconnaissance flights around the island, increased destroyer deployments, reinforced activity near Guantánamo Bay, and even moved major naval assets — including the USS Nimitz carrier strike group — into the Caribbean. The administration publicly describes the deployments as demonstrations of “preparedness and presence,” but the optics are difficult to ignore: an overwhelming superpower positioning aircraft carriers, surveillance aircraft, destroyers, and amphibious ships around a country suffering rolling blackouts and fuel shortages.

Then two weeks ago, the U.S. Department of Justice indicted 94-year-old former Cuban leader Raúl Castro over the 1996 shoot-down of civilian aircraft flown by the anti-Castro group Brothers to the Rescue, an incident that killed American citizens and dramatically escalated tensions between Washington and Havana at the time. But the timing of the indictment — nearly thirty years after the event — eerily sounded like preparation for another “Maduro-style snatching,” similar to the operation earlier this year in which Venezuelan leader Nicolás Maduro was removed after months of escalating legal, economic, intelligence, and military pressure.

The problem is that Cuba is not Venezuela. Cuba’s political system is far less personalistic and far less vertically organized around a single charismatic leader than Venezuela’s Chavista structure became under Chávez and Maduro. Cuba’s system, by contrast, was deliberately constructed over decades as a far more disciplined party-state apparatus centered on the Communist Party, the Revolutionary Armed Forces (FAR), intelligence services, and tightly integrated bureaucratic control. That is why trying to find a Cuban equivalent of someone like Delcy Rodríguez — or cultivating a handful of insiders willing to flip the system from within — is unlikely to work the same way.

In a way, Cuba is actually more comparable to Iran than to Venezuela. Not because the two countries share the same ideology or geopolitical weight — they clearly do not — but because both systems were built around the concept of regime survival under permanent siege conditions. Both evolved through revolutions that deliberately destroyed alternative centers of power and replaced them with deeply institutionalized security states designed to withstand sanctions, isolation, infiltration, and external pressure. Unlike Venezuela’s far more personalistic and patronage-driven Chavista system, both Cuba and Iran developed layered structures where the military, intelligence apparatus, ideological institutions, and ruling party or clerical networks are tightly intertwined.

That is precisely why any assumption that Cuba would become a quick “cake walk” could prove dangerously naïve. Whatever one thinks of the Cuban system politically, the island’s leadership has spent decades preparing psychologically and institutionally for the possibility that external pressure could escalate into direct confrontation. Unlike Iraq in 2003 or even Venezuela more recently, Cuba’s governing structures are deeply intertwined with the military and internal security apparatus, and the regime has historically been highly effective at mobilizing nationalist resistance under conditions of perceived foreign threat. Even many Cubans critical of the government could react very differently once foreign boots appear on the ground. Nationalism, sovereignty, and anti-intervention sentiment remain powerful forces in Cuban political culture.

The geography alone would complicate matters. Urban density, narrow infrastructure corridors, aging but deeply embedded security networks, and the possibility of asymmetric resistance would make any military occupation far more costly and unpredictable than simplistic political rhetoric suggests. A prolonged insurgency, sabotage campaign, or decentralized resistance movement would not require Cuba to “win” militarily; it would only require imposing enough political, financial, and human cost to transform a supposedly easy operation into a drawn-out strategic liability. That is one of the central lessons the United States repeatedly encountered in places where policymakers initially believed that overwhelming military superiority would guarantee rapid political success — and that they somehow never fully understood.

Küba ve Amerikan Kibri

Washington’daki dünkü kabine toplantısı, güce yakın olabilmek uğruna onur fikrini tamamen terk etmiş yetişkin insanların bir araya geldiği bir sahneyi andırıyordu. Oda, kariyerlerinin liyakatten çok masanın başındaki adama ne kadar coşkuyla tapındıklarına bağlı olduğunu bilen insanların enerjisiyle doluydu. Güç, bu insanları adeta insan biçiminde bir döşemeye dönüştürmüştü: dekoratif, uyumlu ve sürekli olarak masanın başındaki egoya doğru eğilmiş halde. Ortaya çıkan görüntü, sadakatin dürüstlüğü tamamen yuttuğu ve özsaygının kariyer ilerlemesinin önünde bir engel olarak görüldüğü bir rejimin havasını taşıyordu.

Bu performans, konu Küba’ya geldiğinde daha da tuhaf bir hal aldı. Odadakiler, ekonomik olarak çökmüş, 11 milyon nüfuslu küçük bir ada ülkesini aynı anda varoluşsal bir tehdit, hem jeopolitik bir satranç ustası, hem de Amerika’nın ahlaki çöküşünün kaynağıymış gibi konuşmaya başladı. Trump ise aylardır niyetine dair ipuçları veriyordu.

Söylem ile gerçeklik arasındaki kopukluk çarpıcıydı. Küba bugün Amerikan yaptırımları ve ambargoları nedeniyle elektrik kesintileri, kıtlıklar, çöken altyapı ve kitlesel göçle boğuşurken, Washington’daki tartışmalar hâlâ 1962 Küba Füze Krizi filmi yeniden çekiliyormuş gibi şişirilmiş bir ton taşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri hâlen Küba’ya karşı dünyanın en kapsamlı yaptırım rejimlerinden birini uyguluyor. On yıllardır süren ticaret ambargosu; finansal kısıtlamalar, seyahat yasakları, yabancı şirketlere yönelik ikincil yaptırımlar ve Küba’nın “Teröre Destek Veren Devlet” listesine alınmasıyla birleşiyor. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın büyük bölümü yasaklanmış durumda. Küba ile iş yapan uluslararası bankalar ve şirketler ise Amerikan finans sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Washington bu yıl Küba’nın enerji sektörünü, orduyla bağlantılı şirketlerini, deniz taşımacılığı ağlarını ve Küba hükümetiyle işlem yapan yabancı firmaları hedef alarak baskıyı daha da artırdı. Bu önlemler Küba’nın ekonomik izolasyonunu derinleştirirken; uluslararası krediye, yakıt tedarikine, bankacılık hizmetlerine ve yabancı yatırımlara erişimini ciddi biçimde azalttı. Bunun bedelini ise en ağır şekilde sıradan Kübalılar ödüyor. Gıda, ilaç, yakıt ve elektrik kıtlığı daha da ağırlaştı. Sürekli elektrik kesintileri, ulaşım aksaklıkları, enflasyon ve düşen yaşam standartları gündelik hayatın sıradan bir parçası haline geldi.

İran’da yaşanan ve giderek daha fazla kişinin devasa bir başarısızlık olarak gördüğü sürecin siyasi ve stratejik sonuçlarıyla boğuşan Trump ise Küba’yı güç ve zafer görüntüsü üretmek için çok daha kolay bir av olarak görüyor gibi görünüyor. İran, güçlü adam siyasetinin teatral sınırlarını ortaya çıkardı. Aylar süren “görev tamamlandı” tarzı söylemler sonunda ne net bir zafer getirdi ne de bir başarı hikâyesi yaratabildi; geriye yalnızca istikrarsızlık, uluslararası eleştiriler, ekonomik sarsıntılar ve Amerikan aşırı müdahaleciliğine dair büyüyen soru işaretleri kaldı. Bu nedenle yönetim şimdi gözünü eve çok daha yakın, çok daha zayıf ve ekonomik olarak tükenmiş bir hedefe çevirmiş gibi duruyor.

Trump bu yön değişikliğini aylardır açıkça işaret ediyordu. İran “halledildikten” sonra sıranın Küba’ya geleceğini defalarca ima etti; hatta kamuoyu önünde “bir şekilde Küba’yı almanın vereceği onur”dan bile söz etti. Yönetim aynı anda yaptırımları sertleştirdi, fiili petrol ablukasını genişletti, Küba ekonomisine yönelik baskıyı artırdı ve Havana’yı hem tehdit hem de kaçınılmaz bir rejim değişikliği hedefi olarak gösteren söylemi tırmandırdı. Ortadaki çıkarcı mantığı görmek zor değil: İran’daki maliyetli ve karmaşık süreçten net bir zafer çıkaramayınca, Küba içeride daha yumuşak bir hedef olarak sunulabilir; gücün sergileneceği, manşetlerin üretileceği ve kararlı liderlik illüzyonunun yeniden kurulabileceği bir sahne olarak kullanılabilir. Bu açıdan Havana’ya yönelik giderek sertleşen söylem, tutarlı bir büyük stratejiden çok, Ortadoğu gerçekliğinin seçim kampanyası tarzı kabadayılıktan çok daha zor olduğunu fark eden yaşlanan bir süper gücün daha kolay bir zafer arayışına benziyor.

Öte yandan Küba’ya karşı yürütülen sert çizginin başını çeken isimlerden biri Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Rubio’nun siyasi kimliği uzun yıllardır Güney Florida’daki Kübalı sürgün anlatısıyla iç içe geçmiş durumda. Ailesi 1959 Devrimi’nden önce Küba’dan ayrılmış olsa da, Rubio kariyerinin büyük bölümünü Washington’daki en sert Havana karşıtlarından biri imajını inşa ederek geçirdi. Rubio için Küba yalnızca bir dış politika başlığı değil; aynı zamanda siyasi markasının temel direklerinden biri. Trump sahneden çekildiğinde — nasıl olursa olsun — Küba meselesi Rubio’ya gelecekteki başkanlık hedefleri için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Rubio için siyasi teşvikler açık. Özellikle Florida’daki Cumhuriyetçi siyaset içinde Havana’ya karşı tavizsiz görünmek, Küba’nın gerçek jeopolitik ağırlığının çok ötesinde sembolik bir değer taşıyor. Rubio, “özgürlük”, “komünizm”, “rejim değişikliği” ve “güç” söylemlerinin hem sürgün topluluklarında hem de muhafazakâr seçmen tabanında hâlâ güçlü bir karşılık bulduğunu biliyor. Amerika’nın ideolojik düşmanlarına karşı tavizsiz bir savaşçı rolünü sürekli öne çıkararak aynı anda MAGA tabanını, Florida muhafazakârlarını, Soğuk Savaş nostaljisi yaşayan kesimleri ve şahin Cumhuriyetçi bağışçıları bir araya getiriyor. Bu nedenle Küba’ya yönelik sertleşen tutum, uzun vadeli ve dikkatle hesaplanmış bir dış politika stratejisinden çok; mağduriyet siyaseti, sürgün sembolizmi ve sürekli çatışma vaadi üzerine kurulan gelecekteki bir başkanlık kampanyasının erken altyapısı gibi görünüyor.

Karayipler’de ve Küba çevresinde şimdiden ciddi Amerikan deniz ve gözetleme unsurları birikmiş durumda. Resmî açıklamalarda bunlar “bölgesel güvenlik”, kaçakçılıkla mücadele ve caydırıcılık operasyonları olarak sunuluyor. Ancak yığınağın ölçeği ve görünürlüğü artık askeri gereklilik kadar siyasi mesaj verme amacı da taşıyor gibi görünüyor. Son aylarda Amerika Birleşik Devletleri ada çevresindeki keşif uçuşlarını artırdı, destroyer konuşlandırmalarını genişletti, Guantanamo çevresindeki faaliyetleri yoğunlaştırdı ve hatta USS Nimitz uçak gemisi görev grubunu Karayipler’e gönderdi. Yönetim bu konuşlandırmaları “hazırlık ve görünürlük” gösterisi olarak tanımlıyor; ancak görüntü oldukça çarpıcı: ezici bir süper güç, elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı yaşayan bir ülkenin çevresine uçak gemileri, gözetleme uçakları, destroyerler ve amfibi gemiler diziyor.

Ardından, ABD Adalet Bakanlığı 2 hafta önce 94 yaşındaki eski Küba lideri Raúl Castro’yu, 1996 yılında “Brothers to the Rescue” adlı anti-Kastro grubuna ait sivil uçakların düşürülmesi olayı nedeniyle suçladı. Olayda 3 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetmiş ve Washington-Havana hattında gerilim büyük ölçüde tırmanmıştı. Ancak iddianamenin zamanlaması — olaydan yaklaşık otuz yıl sonra gelmesi — ürkütücü biçimde bu yıl Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun aylar süren hukuki, ekonomik, istihbarî ve askerî baskının ardından devrilmesini andıran başka bir “Maduro tarzı kaçırma operasyonu” hazırlığı gibi görülüyor.

Sorun şu ki Küba, Venezuela değil. Küba’nın siyasi sistemi Venezuela’daki Chávez-Maduro döneminin kişiselleşmiş ve dikey yapısından çok daha farklı. Küba sistemi onlarca yıl boyunca Komünist Parti, Devrimci Silahlı Kuvvetler (FAR), istihbarat servisleri ve sıkı bürokratik kontrol etrafında disiplinli bir parti-devlet aygıtı olarak inşa edildi. Bu nedenle Delcy Rodríguez benzeri bir Kübalı figür bulup sistemi içeriden çevirmeye çalışmak da aynı şekilde işe yaramayacaktır.

Aslında Küba, Venezuela’dan çok İran’a benziyor. İki ülke aynı ideolojiye ya da aynı jeopolitik ağırlığa sahip oldukları için değil; her iki sistem de kalıcı kuşatma koşullarında rejim ayakta kalacak şekilde tasarlandığı için. Her iki rejim de alternatif güç merkezlerini tasfiye eden devrimlerden doğdu ve yerlerine yaptırımlara, izolasyona, sızmalara ve dış baskıya dayanacak kurumsallaşmış güvenlik devletleri inşa etti. Venezuela’daki daha kişiselleşmiş ve patronaj ilişkilerine dayanan yapıdan farklı olarak, hem Küba’da hem de İran’da ordu, istihbarat, ideolojik kurumlar ve parti ya da dini ağlar birbirine sıkıca bağlı durumda.

İşte tam da bu nedenle Küba’nın hızlı bir “kolay lokma” olacağını varsaymak son derece tehlikeli bir saflık olabilir. Küba yönetimi onlarca yıldır dış baskının doğrudan çatışmaya dönüşme ihtimaline karşı psikolojik ve kurumsal hazırlık yapmaktaydı. Irak 2003’ten ya da Venezuela’dan farklı olarak, Küba’nın yönetim yapıları ordu ve iç güvenlik aygıtıyla derin biçimde iç içe geçmiş durumda. Rejim tarihsel olarak dış tehdit algısı altında milliyetçi direnci mobilize etme konusunda oldukça başarılı oldu. Hatta hükümeti eleştiren birçok Kübalı bile yabancı askerlerin adaya çıkması halinde tamamen farklı refleksler gösterebilir. Milliyetçilik, egemenlik ve dış müdahale karşıtlığı Küba siyasi kültüründe hâlâ çok güçlü unsurlar.

Coğrafya bile tek başına işleri karmaşık hale getirir. Yoğun şehir yapısı, dar altyapı koridorları, eski ama derine yerleşmiş güvenlik ağları ve asimetrik direniş ihtimali, herhangi bir askeri işgali basit siyasi söylemlerin öngördüğünden çok daha maliyetli ve öngörülemez hale getirebilir. Uzun süreli bir direniş, sabotaj kampanyası ya da merkezsizleşmiş gerilla hareketi Küba’nın askeri olarak “kazanmasını” gerektirmez; yalnızca sözde kolay görülen bir operasyonu uzayan stratejik bir bataklığa çevirecek kadar siyasi, ekonomik ve insani maliyet üretmesi yeterli olur. Bu da ezici askeri üstünlüğün hızlı siyasi başarıyı garanti etmediği, Amerika Birleşik Devletleri’nin defalarca başına gelen ama bir türlü tam olarak anlayamadığı temel derslerden biridir: