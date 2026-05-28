Hari Prasad
Hari Prasad
2h Edited

Thank you for a very helpful and acute analysis of what currently drives American foreign policy decisions on war and peace: The would-be American strongman's need to generate favorable headlines before the mid-term elections in order to mobilize supporters and Marco Rubio's drive to position himself to snatch the presidency when the Leader is incapacitated or dies some time soon, or to succeed him in 2028 as the architect of the victory which eluded America in the 1960s.

Now it will be, if it comes, over a weakened and bankrupt and starving country, without electricity much of the time. For what it's worth, Americans need more of a sense of history. This link may help - it's a travel guide for American visitors to Cuba in the time before Trump, when relations had become for a time less tense. Trade with America and American investment were not great boons for most Cubans as the history makes clear. Before the American Civil War, the slave states of the south and their representative and senators in Congress simply wanted (like some of the president) to annex Cuba and make it part of what Lincoln called "the Slave Power".

More recently, before Castro's take-over, Batista's Cuba was notorious for corruption and its depraved secret police, as well as for being a shadow empire of the American mafia. Bugsy Siegel was a kingmaker close to the dictator. Along with him were other gangsters like Santo Trafficante, long associated (together with the Chicago and Lousiana/Texas mafia bosses Sam Giancano and Carlos Marcello) with the assassination of John F. Kennedy. That president reportedly, in a visit to Cuba, had accepted the hospitality of Trafficante's casino brothel (the services of two young Cuban prostitutes). Mafia hit men were used by the CIA to help get rid of Castro and Mafia bosses were tasked with weird plots to assassinate him. Cuban anti-Castro exiles armed and trained by the CIA never forgave JFK for not invading Cuba and letting their companions die in the Bay of Pigs fiasco.

It has been said that even if history doesn't repeat itself exactly, it rhymes. Once more a lifelong crook, thug, and lifelong associate of gangsters in both the Italian and Russian mafias wants to "take Cuba". If you have no time to look into any of the books in the list, just see the two links below:

https://www.edelman.com/newsroom/richard-edelmans-6am-blog/the-truth-about-cuba

https://www.anywhere.com/cuba/travel-guide/us-and-cuba

Books of interest:

(1) Gangsterismo: The United States, Cuba and the Mafia, 1933 - 1966, by Jack Colhoun

(2) Castro's Secrets: Cuban Intelligence, the CIA, and the Assassination of John F. Kennedy, by Brian Latell

(3) After Fidel: The Inside Story of Castro's Regime and Cuba's Next Leader, Brian Latell

(4) Cuba: An American History, Ada Ferrer (Pulitzer Prize winner, 2022)

(5) Havana Nocturne: How the Mob Owned Cuba and Then Lost It to the Revolution, T.J. English

(6) The Corporation: An Epic Story of the Cuban American Underwold, T. J. English

(7) The Cuban Missile Crisis in American Memory: Myth Versus Reality (Stanford Nuclear Age Series), Sheldon M. Stern

