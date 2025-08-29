Yesterday’s Cabinet meeting was less a session of governance than a national competition in sycophancy — the Butt-Kissing Olympics. For three long, televised hours, the Cabinet abandoned policy altogether and devoted itself to a ritual of flattery, where the only recognized currency was how far each secretary could pucker up. Had medals been awarded, every one of them would have gone home draped in gold-plated MAGA ribbons — not for achievement, but for sheer depth of butt-adoration.

The Health Secretary opened the contest with a breathless declaration that Trump had given him the “busiest 100 days of his life,” as though the man had just completed astronaut boot camp on Jupiter. Not to be outdone, the Labor Secretary unveiled a building-sized portrait of Trump’s face on her department headquarters — less a workplace than a shrine. One official claimed Trump had saved the whales, as if he’d personally belly-flopped into the Pacific to wrest harpoons from Japanese whalers. Another insisted that Trump should be the only candidate for the Nobel Peace Prize — apparently because he thought kissing the presidential butt was a global service worthy of Oslo.

Meanwhile, Trump rambled for three hours and sixteen minutes, a wandering monologue full of outright lies about tariffs, Elon Musk, insulin prices, and even an awkward remark about Attorney General Pam Bondi’s looks. Each tangent was met not with debate or discussion but with nods, applause, and increasingly desperate lunges to prove who could plant the firmest kiss. It was pure vaudeville — part Soviet Party Congress, part reality-TV reunion special, with Trump as both Dear Leader and Bachelor handing out roses to his most devoted butt-snorkelers.

Kim Jong Un, watching from afar, would have turned purple with jealousy. Pyongyang’s synchronized dances under the gaze of the Eternal President suddenly looked amateurish compared to the instinctive, unchoreographed frenzy of butt-kissing that broke out in Washington. This was no drill. This was devotion by reflex.

By the end, it was clear that the Cabinet had rebranded itself as a chorus line of professional butt-polishers — assembled not to govern, but to adore. The golden throne was missing only in furniture, not in spirit. What passed for a Cabinet meeting was, in truth, a cult ritual: giant banners as relics, chants of “Nobel!” as incense, and the high priest of the butt-kissing ceremony basking in the glow of his worshippers.

This was not a Cabinet meeting. It was the pilot episode of a new authoritarian reality show. And judging by Trump’s satisfied grin, America should prepare itself for many more seasons of America’s Got Butt-Kissers.

Kıç Yalama Olimpiyatları

Trump’ın dünkü Kabine toplantısı, bir yönetim oturumundan çok ulusal bir dalkavukluk yarışmasıydı — Kıç Yalama Olimpiyatları. Üç saat boyunca televizyonlardan yayımlanan bu gösteride Kabine, yönetimi tamamen bir kenara bırakarak kendini övgü ritüeline adadı; tek geçerli para birimi, hangi bakanın dudaklarını daha derin büzebildiğiydi. Madalyalar dağıtılsaydı, her biri başarı için değil, kıç-yalamanın derinliği için altın kaplama MAGA kurdeleleriyle eve dönerdi.

Sağlık Bakanı, Trump’ın ona “hayatının en yoğun 100 gününü yaşattığını” soluk soluğa duyurarak yarışmayı açtı; sanki Jüpiter’de astronot eğitim kampını yeni bitirmiş gibi. Çalışma Bakanı geri kalmadı; bakanlık binasının cephesine Trump’ın devasa bir portresini astı — bir işyerinden çok bir tür mabet görünümü verdi. Bir başka yetkili Trump’ın balinaları kurtardığını iddia etti; sanki kendisi Pasifik’i atlayıp Japon balina avcılarının elinden zıpkını kapmış gibi. Bir diğeri ise Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne sadece aday gösterilmemesi, tek aday olması gerektiğini öne sürdü; anlaşılan başkanın kıçını öpmenin Oslo’da küresel bir hizmet sayılacağını sanıyordu.

Trump bu sırada üç saat on altı dakika boyunca gümrük vergilerinden Elon Musk’a, insülin fiyatlarından Adalet Bakanı Pam Bondi’nin dış görünüşüne dair uygunsuz bir yoruma kadar dallanıp budaklanan çoğu yalan bir tirat attı. Her sapmaya tartışma ya da değerlendirme değil, alkışlar, kafa sallamaları ve kim daha sıkı öpecek diye giderek çaresizleşen hamleler eşlik etti. Ortaya çıkan şey yönetim değil, düpedüz bir vodvildi — yarısı Sovyet Parti Kongresi, yarısı reality şov özel bölümü; başrolde hem Yüce Lider hem de en sadık kıç-dalgıçlarına gül dağıtan Bekâr.

Kim Jong Un bunu görseydi kıskançlıktan morarırdı. Pyongyang’ın “Ebedi Başkan” bakışları altında düzenlenen senkronize kitle dansları, Washington’da patlayan kendiliğinden ve koreografisiz kıç-yalama coşkusunun yanında acemice görünürdü. Bu bir prova değildi. Bu refleksle gelen bir tapınmaydı.

Sonunda Kabine’nin artık kendini profesyonel kıç yalacıylarının korosuna dönüştürdüğü açıkça ortaya çıktı — yönetmek için değil, tapınmak için toplanmışlardı. Toplantı diye sunulan şey gerçekte bir tarikat ayiniydi: devasa posterler kutsal emanet, “Nobel!” nidaları tütsü, ve kıç-yalama töreninin başrahibi, müritlerinin alkışları arasında zevkten dört köşe olan Trump’tı.

Bu bir Kabine toplantısı değildi. Otoriter bir reality şovun pilot bölümüydü. Ve Trump’ın sırıtışına bakılırsa, Amerika daha uzun süre “Kıç Yalayıcı Sizsiniz Amerika” dizilerini izlemek zorunda kalacak.