Notes

Notes

Discussion about this post

User's avatar
Wendina Ubaghs's avatar
Wendina Ubaghs
Aug 29, 2025

Any American who wasn't completely embarrassed by that ludicrous display of adoration toward Dear Leader needs their head examined. It made the United States look weak.

Reply
Share
PoliticalRanger's avatar
PoliticalRanger
Aug 29, 2025

More than a little disgusting; it was outright revulsion. This orange turd is worthy of no more attention than it takes to scrape the shit from your shoe. But that these grown men and women, some who have achieved remarkable distinctions in their careers, some, certainly not all, that these shells of humanity would prostate themselves and grovel in the orange muck brings just a revulsive shudder. Makes me want to puke!

Reply
Share
5 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 Tanju Yurukoglu · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture