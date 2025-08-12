Ülke artık tamamen tükenmiş durumda; yalnızca ekonomik ya da siyasi anlamda değil, ahlaki ve kurumsal dokusu da lime lime olmuş. Her şeyin çivisi çıkmış; kurallar, ilkeler, denge–denetim mekanizmaları sadece Anayasa sayfalarında veya kanun maddelerinde var; pratikte ise tek adamın iradesine, dar bir çevrenin çıkar hesaplarına ve günü kurtarma reflekslerine indirgenmiş. Yöneten ile yönetenin menfaatine hizmet eden arasındaki çizgi tamamen silinmiş; suç ile yönetim, kamu yararı ile özel çıkar, devlet işi ile rant artık birbirinden ayırt edilemez hale gelmiş.

Bu dönüşüm, AKP iktidarının ilk yıllarında temelleri atılan, tek adam rejimine geçildikten sonra ise ivmesi katlanan bir yozlaşma sürecinin nihai aşaması. Yıllardır biriken yolsuzluklar, hukuksuzluklar, keyfi kararlar ve cezasızlık kültürü, devlete duyulan güveni kökten aşındırdı. Adalet, liyakat, şeffaflık gibi kavramlar, hükümetin propaganda broşürlerinde kullanılan boş kelimelere dönüştü. Vatandaş, hakkını aramak için kapısını çaldığı kurumdan ya siyasi duvarlara çarpıyor ya da hiçbir sonuç alamıyor.

Kurumlar, halkın çıkarlarını koruması gerekirken iktidarın siyasi ajandasını koruyan aparatlar haline geldi. Yargı bağımsızlığı, siyasi talimatla alınan kararların vitrin süsü; emniyet ve güvenlik güçleri, halkı korumak yerine muhalefeti sindirme aracına dönüşmüş durumda. Medya, toplumun gözü ve kulağı olması gerekirken gerçeği perdeleyen, rejim lehine hikâyeler üreten bir propaganda makinesine dönüştürüldü. Üniversiteler, sınav sistemleri, tapu kayıtları, e-devlet dahil tüm kritik altyapılar manipülasyona açık hale getirildi. Böylece hem dijital hem de fiziksel güvenlik algısı yerle bir oldu.

Devletin dijital güvenliği fiilen ortadan kalktı. E-devlet ve benzeri resmi platformlar, olması gereken güvenlik standartlarından yoksun; yetkiye erişen istediği kaydı değiştirebiliyor. Sınav soruları satılıyor, yıllarca emek veren gençler torpil yüzünden eleniyor, ehliyet bile para karşılığı dağıtılıyor. Zaman aşımı bahanesiyle affedilen sahte diplomalı imamlar, iki saatte “mühendis” olup ertesi gün milyarlık ihale alabiliyor. Vatandaşlık parayla satılıyor; pasaportlar, vergi kayıtları, tapu işlemleri keyfi biçimde değiştirilebiliyor. Doğru kişilere bağlı olanların vergi borçları tek kalemde silinebiliyor.

Böyle bir tablo herhangi bir hukuk devletinde ilk skandalda hükümeti düşürür, tüm sistemin yenilenmesini zorunlu kılardı. Türkiye’de ise bu, olağan hayatın ritmine dönüşmüş durumda. En vahimi, bu yozlaşmanın artık istisna değil, bizzat sistemin temel işleyiş biçimi olması. Devlet, kendi meşruiyetini kendi eliyle yok ediyor.

Toplumun geleceğe dair inancı felce uğradı. Kimse adaletin tecelli edeceğine, liyakatin ödüllendirileceğine, devletin vatandaşını eşit koruyacağına inanmıyor. Bu güvenin yeniden inşası yalnızca iktidar değişimiyle değil; tüm devlet yapısının şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir şekilde baştan kurulmasıyla mümkün. Aksi halde, bu güven erozyonu nesiller boyu sürecek bir toplumsal travmaya dönüşecek.

Bugün ülkede nefes almak bile zor; siyaset, ekonomi, yargı, medya, eğitim—toplumu ayakta tutan tüm alanlar—tek bir kişinin ve etrafındaki çıkar ağlarının mutlak kontrolünde. “Ülke” dediğimiz şey, onlar için halkıyla, kurumlarıyla, geleceğiyle birlikte bir kişisel mülkten ibaret. Bu yüzden iflah olması mümkün değil; çünkü çürüme, tepedeki birkaç kişinin kusurundan çıkıp tüm yönetim sisteminin ruhuna işlemiş durumda.

Erdoğan’ın hem fiziki hem de zihinsel yorgunluğu artık gizlenemez halde. Eskiden ustalıkla kullandığı siyasi dil, yerini sık sık tökezleyen, dağınık ve tekrara düşen bir söyleme bıraktı. Konuşmalarındaki duraksamalar, unutkanlıklar, mantık kopuklukları ve fiziksel hantallık, yalnızca rejimin mekanizmalarının değil, liderin kendisinin de çözülmekte olduğunu gösteriyor. “Güçlü lider” imajı taşınamaz bir yüke dönüşmüş durumda.

Saray, yüzlerce danışmana sahipmiş gibi görünse de gerçek karar mekanizması, dar bir çekirdek kadrodan ibaret. Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak Erdoğan’a giden tüm bilgi ve belgeleri filtreleyen, erişimi kontrol eden bir kapı bekçisi konumunda. Akif Çağatay Kılıç, dış politika ve güvenlik başdanışmanı olarak uluslararası temaslarda Erdoğan’ın ajandasını şekillendiriyor. Mehmet Uçum, yeni bir anayasa ile tek adam rejimini kalıcılaştırmanın peşinde. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, atama ve terfilerden mevzuat hazırlığına kadar tüm bürokratik süreçlerin nihai filtresi.

Parti–saray ilişkisi, emir–talimat düzeyine indirgenmiş durumda. Milletvekilleri iş takibiyle, grup başkanvekilleri muhalefete laf yetiştirmekle meşgul. Bakanlar, icraatlarını “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” başlatan cümlelerle pazarlıyor. İletişim Başkanlığı ise yandaş medyanın manşetlerini belirlemek, trol ordusunu beslemek ve dezenformasyonla toplumu şekillendirmekle görevli.

Saray içindeki kliklerin başlıcaları artık iyice belli: Bilalciler, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etrafında kümelenen, özellikle vakıf ağları, gençlik organizasyonları ve belediye ihaleleri üzerinden güç devşiren grup. Selçukçular, damat Selçuk Bayraktar’ın etrafında oluşmuş, savunma sanayii ve teknoloji yatırımlarını siyasi güç alanına dönüştürmeyi hedefleyen ekip. Hakan Fidancılar, MİT kökenli bu çekirdek yapı, istihbarat ağları ve güvenlik bürokrasisi üzerinden nüfuz kuruyor. Ve tabii ki, uzun süre sessiz kalmış ama tamamen tasfiye olmamış Beratçılar — Berat Albayrak’ın eski ekonomi ekibi, medya ve iş dünyasındaki bağlantılarını koruyarak fırsat kolluyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da bu güç dengelerinde bir ağırlğı var.

Saray kavgalarının bir tezahürü de Temmuz 2025’te Erdoğan’ın avukatlığı bıraktırılan isim Mustafa Doğan İnal. İnal, uzun süredir hem Erdoğan’ın hem de Bilal Erdoğan’ın hukuk işlerini yürütüyordu. Özellikle gazetecilere ve muhaliflere açılan tazminat davalarında sıkça adı geçti. Medyada “Erdoğan’ın avukatı” olarak anılan bu isim, son yıllarda sosyal medyada ve basında çıkan bazı tartışmalı dosyalarla da gündeme gelmişti. Saray’da fazla palazlanınca son kullanma tarihi gelince sıkılmış limon gibi bir yana bırakılma riskini hem İnal, hem de Fahrettin Altun gösterdi.

Bu grupların kavgası, artık “Erdoğan’a en yakın kim olacak” yarışı değil; “Erdoğan sonrası dönemde ipleri kim tutacak” mücadelesine dönüşmüş durumda. Çatışmalar sertleşiyor, zaman zaman dışarıya yansıyor. Her grup, diğerini lider sonrası dönemde saf dışı bırakacak hamleler planlıyor.

Bu manzara, otoriter sistemlerin tipik son evresini yansıtıyor: Liderin dar bir çevreye bağımlı hale gelmesi, kararların kolektif devlet aklından koparak kapalı devre bir çıkar konsorsiyumunun ürünü haline gelmesi. Erdoğan sonrası Türkiye’nin yalnızca ülke genelinde değil, AKP içinde de büyük bir dağılma ve güç savaşına sahne olacağı artık kaçınılmaz görünüyor.

Böylesine kötü, beceriksiz ve gerçeklikten kopmuş bir yönetim, bir de “dezenflasyon” adı verilen, gerçekte ise halkı giderek daha da fakirleştiren bir ekonomi politikasıyla övünüyor. Uçan kuştan bile vergi alan, nefes alana dahi zam getiren bu düzen, kamu harcamalarını kısmaya hiç yanaşmıyor. Hele sarayın günlük milyonları bulan, israfı ve lüksü simgeleyen harcamalarına dokunmak akıllarının ucundan bile geçmiyor.

Enflasyon, bütün “kontrol altında” masallarına ve süslenmiş TÜİK rakamlarına rağmen durdurulamıyor. Yatırımlar durmuş, üretim çarkları dönmüyor. Yabancı sermaye kalıcı yatırım için değil, sıcak para getirip yüksek faiz ve kur farkıyla parasını katlayarak kaçmak için geliyor. Geride ise yoksullaşmış bir halk ve dövizini kaybetmiş bir ülke kalıyor.

Her üç kişiden biri işsiz. Milyonlarca üniversite mezunu, yıllarca emek verdiği diplomasını duvara asıp motor kuryelik yaparak hayatta kalmaya çalışıyor. Ülkenin en eğitimli nüfusu, hayallerini değil, günü kurtarmayı hedeflemek zorunda bırakılıyor. İşsizlik artık bir ekonomik veri değil; toplumun iliğini kurutan, geleceğini çalan bir toplumsal felaket haline gelmiş durumda.

Eğitim çökmüş; üniversiteler, bilim üreten kurumlar olmaktan çıkıp iktidarın sadakat ödüllendirme merkezlerine dönüşmüş. Liyakat yerle bir edilmiş, nitelikli öğretim kadroları tasfiye edilmiş, yerlerine ideolojik bağlılığı olan ama akademik yetkinliği tartışmalı isimler getirilmiş. Sağlık sistemi, “şehir hastaneleri” adı altında borç batağına sokulmuş; doktorlar ya yurt dışına göç ediyor ya da hasta başına düşen süre dakikalarla ölçülür hale gelmiş.

Orman yangınlarıyla baş edemez noktaya gelmiş bir hükümet var. Yanan ormanlar, yıllarca doğanın kendi kendini onarmasını beklemek yerine, “rant ormanı”na çevriliyor; oteller, madenler, beton bloklar yükseliyor. Ülkenin zeytinlikleri, “kalitesiz kömür çıkaracağız” bahanesiyle talan ediliyor. Bir yanda halkı ‘yerli ve milli enerji’ masallarıyla uyutan iktidar, diğer yanda en kadim tarım alanlarını yok ederek hem ekosistemi hem de geçim kaynaklarını yok ediyor.

Bu yozlaşmayı, hukuksuzluğu ve talanı dile getiren gazeteciler, yargısız infazın modern versiyonu sayılabilecek göstermelik davalarla cezaevine atılıyor. Gerçeği yazmak, iktidarın gözünde artık en ağır suç. Kimi aylarca, kimi yıllarca iddianamesi bile hazırlanmadan demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. Gazetecilik, toplumun vicdanı olmaktan çıkarılıp, iktidarın keyfine göre cezalandırılan bir “tehdit” olarak görülüyor.

AKP’den daha iyi hizmet götüren, kaynakları çarçur etmeyen, üstelik halkın gönlünü kazanmış muhalefet belediye başkanları, uydurma yolsuzluk dosyalarıyla görevden alınıyor, hatta hapse atılıyor. İktidar, kendi kokuşmuş düzenini herkesin aynen uyguladığını varsayıyor; “herkes başkasını kendi gibi bilir” atasözü, bu rejimin zihniyetini en iyi özetleyen cümle haline gelmiş durumda.

Emekliye, asgari ücretliye verdikleri para, bir haftalık mutfak masrafını bile karşılamazken, “bir ay geçin” diye utanmadan nasihat edebiliyorlar. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş; markete girmek, pazara uğramak bile lüks haline gelmiş. Maaşlar, daha cebe girmeden eriyor; faturalar, kira ve gıda masrafları arasında ayın sonunu getirmek imkânsız hale gelmiş. Buna rağmen iktidar, kendi lüksünden, şatafatından tek kuruş kısmıyor; sarayın ışıkları hep yanıyor, konvoylar hep uzun, sofralar hep dolu.

Gazze diye bir yer kalmamış; haritası silinmiş, yerinde Trump otellerinin temeli atılmak üzere. Ama burada, hâlâ “Gazze’yi asla yalnız bırakmayız” diye hamaset nutukları atılıyor. Ne tesadüf ki aynı anda, ailenin gemileri hâlâ İsrail’e mal taşımaya devam ediyor. Bir yanda sahnede “dava” söylemleri, diğer yanda ticaretin en kârlı hatları.

IŞİD militanları yeşil pasaportlarla Avrupa’da elini kolunu sallayarak dolaşırken, kendi vatandaşı için vize almak artık mucizeye dönüşmüş. Onlar için sınırlar, kapılar, vizeler kolayca açılırken; bu ülkenin gençleri, öğrencileri, akademisyenleri, hatta iş insanları, kapıda bekletilmekten, reddedilmekten bıkmış durumda.

Bunlar normal değil, arkadaşlar. Hiçbiri normal değil. Bu ülkenin 85 milyon insanının, daha üç yıl bile böyle yaşaması gerekmiyor. Sessizliğimiz, bu çürümenin ömrünü uzatıyor. Sustukça, bu düzeni “olağan” gibi göstermelerine izin veriyoruz. Oysa olağan olan, halkın refahı, adaletin tecellisi ve devletin kendi yurttaşına hesap vermesidir—tek adama değil.

Muhalefetin artık muhalefet yapmaya başlamasının zamanı geçiyor. CHP ve diğer muhalefet partileri, Meclis’te kurulan göstermelik komisyonlarda havanda su dövmek yerine, geniş çaplı bir halk direnişini örgütlemeye yönelmek zorunda. Sandığı bekleyerek, iktidarın kendi belirlediği oyun sahasında kalarak bu düzen değişmez.

Genel grevlere, sivil itaatsizlik eylemlerine ağırlık verilmeli; toplumun her kesimi, sendikalar, meslek örgütleri, öğrenci hareketleri ortak bir cephede buluşturulmalı. Bu baskı, iktidarı bir an önce seçime gitmek zorunda bırakacak bir toplumsal güce dönüşmeli. Çünkü bu rejim, yalnızca sandıkta değil, sokakta, işyerinde, üniversitede ve hayatın her alanında karşısında duracak örgütlü bir halk hareketiyle sarsılabilir.

Yalnız seçimler tek başına yeterli olmayacaktır. Sandıktan zafer çıksa bile, ertesi gün ülkenin başına geçecek, kriz yönetebilecek, kurumları yeniden inşa edebilecek ehil kadrolar hazır değilse, değişim hızla tıkanır. İktidara gelindiği gün, devleti devralabilecek, yıkılmış kurumları ayağa kaldırabilecek, şeffaf ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışını uygulayabilecek kadroların göreve başlaması gerekir.

Bu nedenle muhalefet, yalnızca seçim kazanma stratejisine değil; iktidarı devralma ve ülkeyi yönetme planına da bugünden hazırlanmak zorunda. Çünkü bu büyük enkaz, günübirlik çözümlerle değil, hazır, kararlı ve donanımlı bir ekiple kaldırılabilir.

This is Not Normal

Turkey is now completely depleted—not only economically or politically, but its moral and institutional fabric has been torn to shreds. Everything has come unhinged; rules, principles, checks and balances exist only in the pages of the Constitution or in the text of laws, while in practice they have been reduced to the will of one man, the petty calculations of a narrow circle, and the reflexes of day-to-day survival. The line between governing and serving the ruler’s personal interests has been erased; crime and governance, public good and private gain, state affairs and profiteering have become indistinguishable.

This is the final stage of a process of decay whose foundations were laid in the early years of AKP rule and which accelerated with the transition to one-man rule. Years of accumulated corruption, lawlessness, arbitrary decisions, and a culture of impunity have eroded public trust in the state from the ground up. Justice, merit, and transparency have been reduced to empty words used in government propaganda. When citizens knock on the doors of institutions to seek their rights, they either crash into political walls or get no result at all.

Institutions that should safeguard the public interest have been transformed into instruments protecting the government’s political agenda. Judicial independence is nothing more than a shop-window dressing for decisions taken by political order; the police and security forces have been turned into tools for suppressing dissent instead of protecting citizens; the media, instead of being the eyes and ears of society, has become a propaganda machine producing narratives favorable to the regime. Universities, the examination system, land registries, and the e-government portal—all critical infrastructure—are open to manipulation. Both digital and physical security have been destroyed.

The state’s digital security has collapsed. The e-government portal and similar official platforms lack the security standards they should have; anyone with access can alter any record. Exam questions are sold, young people who have worked for years are eliminated by nepotism, and driver’s licenses are handed out for cash. Fake-degree imams are pardoned on the pretext of statutes of limitation; someone can obtain an “engineering” diploma in two hours and the next day bid for billion-lira dam contracts. Citizenship is sold for money; passports, tax records, and title deeds can be altered at will. Tax debts of those with the right connections are wiped out with a stroke of a pen.

Such a picture in any state governed by the rule of law would topple a government at the first scandal and force a wholesale renewal of the system. In Turkey, this has become the normal rhythm of life. Worst of all, this rot is no longer the exception but the system’s very operating principle. The state is destroying its own legitimacy with its own hands.

Faith in the future has been paralyzed. No one believes justice will be served, merit will be rewarded, or that the state will protect its citizens equally. Rebuilding this trust is possible only not with a mere change in government, but by reconstructing the entire state structure from the ground up to be transparent, accountable, and subject to oversight. Otherwise, this erosion of trust will become a societal trauma lasting for generations.

Today it is hard even to breathe in the country; politics, the economy, the judiciary, the media, education—every pillar that keeps society standing—is under the absolute control of one man and the network of interests around him. For them, what we call the “country” is nothing more than private property, along with its people, institutions, and future. There is no chance of recovery, because decay has gone beyond the fault of a few people at the top and seeped into the very soul of the governing system.

Erdoğan’s physical and mental fatigue can no longer be concealed. The political language he once wielded with skill has given way to a discourse that stumbles, is disorganized, and repeats itself. The pauses in his speeches, the forgetfulness, the lapses in logic and physical sluggishness show that not only the mechanisms of the regime but the leader himself are unraveling. The “strong leader” image has become an unbearable burden.

The palace may appear to have hundreds of advisers, but the real decision-making mechanism consists of a narrow core. Hasan Doğan, as Presidential Chief of Staff, filters all information and documents going to Erdoğan, controlling access to him like a gatekeeper. Akif Çağatay Kılıç, chief adviser on foreign policy and security, shapes Erdoğan’s agenda in international contacts. Mehmet Uçum is pursuing a new constitution to entrench one-man rule permanently. Presidential Secretary-General Hakkı Susmaz is the final bureaucratic filter for appointments, promotions, and legislative drafting.

The party–palace relationship has been reduced to a chain of commands and orders; MPs busy themselves with patronage work, and parliamentary group leaders spend their time attacking the opposition. Ministers present their work beginning with the words “At the instruction of our President.” The Presidency’s Communications Directorate sets the headlines of pro-government media, feeds the troll armies, and manages the so-called Center for Fighting Disinformation.

The main palace factions are now clear: the “Bilalists” clustered around Erdoğan’s son Bilal, drawing power through foundations, youth organizations, and municipal tenders; the “Selçukçular” around son-in-law Selçuk Bayraktar, turning defense industry and tech investments into a political power base; the “Hakan Fidancılar” from an intelligence background, building influence through security bureaucracy; and the “Beratçılar,” the old economic team of Berat Albayrak, lying low but keeping their media and business connections alive. MIT chief İbrahim Kalın also carries weight in these power balances.

One reflection of palace infighting came in July 2025, when Erdoğan’s long-time lawyer, Mustafa Doğan İnal, was made to step down. İnal had handled legal affairs for both Erdoğan and Bilal for years, often appearing in defamation suits against journalists and opponents. Having grown too powerful, he—like Fahrettin Altun—found himself at risk of being discarded like a squeezed lemon.

These groups are no longer competing to be “closest to Erdoğan” but to hold the reins in the post-Erdoğan era. Clashes are intensifying and sometimes spilling into public view. Each group is planning moves to sideline the others once the leader is gone.

This scene reflects the typical final stage of authoritarian systems: the leader becomes dependent on a shrinking circle, decisions are severed from any collective state wisdom, and become the product of a closed-loop consortium of interests. Post-Erdoğan Turkey will inevitably witness not only nationwide turmoil but also a major breakup and power struggle within the AKP itself.

Such an inept, reality-denying government boasts of an economic policy called “disinflation,” which in fact only makes the people poorer. Tax is taken from everything that flies, walks, or breathes, while public spending is never curtailed. The palace’s daily millions—symbolizing waste and luxury—are untouchable.

Inflation, despite the “under control” fairy tales and prettified official statistics, is not being stopped. Investment has halted, and production wheels have rusted. Foreign capital comes not for long-term projects but to park hot money, reap high interest and exchange gains, and leave. What’s left is an impoverished people and a country stripped of its reserves.

One in three people is unemployed. Millions of university graduates hang their diplomas on the wall and try to survive as motorcycle couriers. The best-educated segment of the population is forced to focus on getting through the day, rather than fulfilling their dreams. Unemployment is no longer just an economic statistic; it is a social catastrophe that drains the marrow of society and steals its future.

Education has collapsed; universities have ceased to be centers of learning and become places where political loyalty is rewarded. Merit has been obliterated, qualified teaching staff purged and replaced by ideologically loyal but academically questionable appointees. The healthcare system, saddled with debt under the guise of “city hospitals,” is losing doctors to emigration; those who stay can devote only minutes to each patient.

The government can no longer cope with forest fires. Burnt forests are not left to regenerate but are quickly turned into “profit forests” with hotels, mines, and concrete blocks. Olive groves are destroyed on the pretext of extracting low-grade coal. While the people are lulled with “national energy” tales, the oldest agricultural lands are being wiped out, along with ecosystems and livelihoods.

Journalists who expose this rot, lawlessness, and plunder are thrown into prison in what amounts to a modern form of extrajudicial execution through show trials. Speaking the truth has become the gravest offense in the eyes of the government. Some are held behind bars for months or years without even an indictment. Journalism has been redefined from the conscience of society to a “threat” punished at the government’s whim.

Opposition mayors who deliver better services than the AKP, manage resources well, and win public support are removed from office and even jailed on trumped-up corruption charges. The government assumes everyone runs the same crooked game they do; the saying “everyone thinks others are like themselves” sums up the regime’s mindset perfectly.

To retirees and minimum-wage earners, they hand out sums that don’t even cover a week’s groceries, then shamelessly advise them to “make it last a month.” With the cost of living soaring, even going to the market or bazaar has become a luxury. Wages evaporate before they hit wallets; between rent, bills, and food costs, making it to the month’s end is impossible. Meanwhile, the government spares not a penny from its own luxury; the palace lights are always on, motorcades always long, tables always full.

There is no Gaza anymore; its map has been erased, and Trump hotels are about to break ground. Yet here, they still make grand speeches about “never abandoning Gaza.” Meanwhile, the family’s ships continue to carry goods to Israel. On stage, rhetoric about “the cause”; behind the scenes, the most profitable trade routes.

ISIS militants roam Europe on green passports, while obtaining a visa for a Turkish citizen has become a miracle. For them, borders, gates, and visas open easily; for this country’s young people, students, academics, and even businesspeople, it’s a cycle of waiting at the door and facing refusals.

These things are not normal, friends. None of them is normal. The 85 million people of this country should not have to live like this for even three more years. Our silence prolongs this rot. The more we keep quiet, the more we allow them to present this order as “ordinary.” What is ordinary is the people’s welfare, the delivery of justice, and a state that answers to its own citizens, not to one man.

It is past time for the opposition to actually act like an opposition. CHP and the other opposition parties must stop participating in sham parliamentary commissions and instead organize a broad popular resistance. Waiting for the ballot box and playing by the rules set by the government will not change this order.

Priority must be given to general strikes and acts of civil disobedience; every segment of society—unions, professional associations, student movements—must be brought together in a common front. This pressure must become a social force that compels the government to call elections as soon as possible. This regime can be shaken not only at the ballot box but also in the streets, in workplaces, in universities—everywhere—by an organized popular movement.

Elections alone will not be enough. Even if victory comes out of the ballot box, if capable teams are not ready the next day to take over, manage crises, and rebuild institutions, change will quickly stall. On the day they take office, the new government must be able to step in with a team ready to revive shattered institutions and implement transparent, merit-based governance.

For this reason, the opposition must prepare not only an election-winning strategy but also a plan to take over and govern the country. This vast wreckage cannot be cleared away with day-to-day fixes; it requires a ready, determined, and competent team.