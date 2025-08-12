Notes

Notes

Discussion about this post

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Being well / Wellbeing's avatar
Being well / Wellbeing
Aug 13, 2025

Claire’s preface is accurate, that is, powerlusting corruption precedes liberal democracy. But that distinctly Western, even North American, perspective does not detract from the excruciatingly gruesome demise that is so well documented herein by Tanju. It is painful to read because unprincipled entropy feels so pervasive. Thank you both for your time & courage. ✌️

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