Tomorrow marks the 80th birthday of the man-child, who is celebrating with a lavish bash on the South Lawn of the White House and a grotesque $60 million contraption reportedly intended to host a UFC fight. Officially, the event is being marketed as part of the 250th anniversary celebration of the American Republic. The timing, however, is so convenient that one could be forgiven for suspecting that the republic is merely serving as a supporting act in a much more personal production.

The appropriation of national symbols for personal glorification is hardly a new phenomenon. Throughout history, ambitious leaders have wrapped themselves in the flag, presenting their own celebrations as celebrations of the nation. What makes this case remarkable is the lack of subtlety. The coincidence of a grand patriotic spectacle with the president’s milestone birthday invites an obvious question: is the country honoring its founding, or is the founding being used to honor the country’s most attention-seeking resident?

The irony is particularly striking because the American Revolution was fought in part against the idea that political power should revolve around the whims and vanity of a single individual. The founders deliberately rejected monarchy and sought to create institutions stronger than any one leader. Yet two and a half centuries later, the White House increasingly resembles the set of a personality cult, where public ceremonies, national commemorations, and even historical anniversaries are repurposed as props in an endless exercise in self-promotion.

To be fair, turning 80 is a notable achievement. Most people celebrate it with family and friends, and perhaps a few embarrassing stories from the past. It takes a special kind of ego to celebrate it with a national spectacle while insisting that the whole thing is really about the republic. The republic, one suspects, was not consulted.

The UFC tent is only one of the many vulgarities Trump has brought to Washington. Adding to the carnival atmosphere, a giant Monster Energy advertisement now sits on White House grounds, further blurring the line between the presidency, entertainment, and commercial sponsorship. The White House was once regarded as a symbol of the republic and the office of the president. Increasingly, it resembles the venue for a televised sporting event, complete with corporate branding, celebrity guests, and made-for-TV spectacles.

It is difficult to imagine previous administrations allowing the White House grounds to serve as a backdrop for such overt commercial promotion. Yet in keeping with Trump’s long-standing tendency to treat politics as a branch of show business, the presence of a giant energy-drink advertisement appears entirely consistent with the broader aesthetic: louder, gaudier, and more focused on spectacle than substance.

If the event is truly intended to commemorate the 250th anniversary of the American Republic, one might have expected a greater emphasis on the nation's history, institutions, and democratic traditions. Instead, the atmosphere increasingly resembles a pay-per-view promotion sponsored by an energy drink.

The one downer for the birthday boy comes courtesy of the courts. Just as preparations are underway for his grand celebration, a federal judge ordered Trump’s name removed from the Kennedy Center, delivering a highly visible rebuke to one of his more vainglorious attempts at self-branding.

It must have stung badly. Trump resisted compliance until the very last moment permitted by the court. His lawyers reportedly filed two separate motions seeking to delay the removal, suggesting that the issue was about far more than signage. For a man who has spent decades treating his name as both a trademark and a monument to himself, being told that it could not remain affixed to one of Washington’s most prominent cultural institutions was evidently difficult to accept.

In the end, he seemed unable to bear the spectacle of the removal itself. Rather than allow television cameras and passersby to watch workers dismantle the signage in full view, a huge scaffolding structure was erected and covered with a tarp. The symbolism was almost too perfect. A politician who has spent a lifetime demanding attention suddenly preferred that a highly embarrassing event take place out of sight.

The image was particularly striking because it echoed another controversy that continues to dog his presidency: the lingering questions surrounding the release of records related to Jeffrey Epstein. Just as the tarp concealed workers quietly removing his name from the Kennedy Center, critics have accused the administration of resisting efforts to bring greater transparency to Epstein-related files and investigations. Whether the comparison is entirely fair is open to debate, but the visual metaphor was hard to miss: a giant curtain shielding the removal of a famous name from public view while questions persist about where else that name might appear.

The irony could hardly be richer. While Trump prepares to celebrate his 80th birthday with a lavish White House spectacle marketed as a commemoration of the Republic’s 250th anniversary, one of the most visible reminders of his personal branding campaign in Washington is being dismantled behind a tarp. The republic gets the fireworks, the UFC tent, and the patriotic rhetoric. Trump gets a birthday present from the judiciary: a quiet but unmistakable reminder that not every public institution can be transformed into a monument to himself.

Doğum Günü Çocuğu

Yarın, çocuk kalmış bir adamın 80. Yaş günü. Bu önemli dönüm noktasını, Beyaz Saray’ın Güney Çayırı’nda düzenlenen gösterişli bir kutlamayla ve iddialara göre bir UFC dövüşüne, yani rakiplerin kafes içinde birbirlerini yumruklayıp tekmelediği milyarlarca dolarlık spor-eğlence gösterisine ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen 60 milyon dolarlık grotesk bir yapıyla kutluyor. Ultimate Fighting Championship (UFC) “Nihai Dövüş Şampiyonası” profesyonel kafes dövüşlerinin düzenlendiği dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonudur. Resmî anlatıya göre etkinlik, Amerikan Cumhuriyeti’nin 250. Kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası. Ancak zamanlama o kadar manidar ki, insan cumhuriyetin aslında çok daha kişisel bir gösteride yalnızca yardımcı oyuncu olarak kullanıldığını düşünmekten kendini alamıyor.

Ulusal sembollerin kişisel yüceltme amacıyla kullanılması yeni bir olgu değil. Tarih boyunca birçok hırslı lider kendisini bayrağa sararak kendi kutlamalarını ulusun kutlamaları gibi sunmuştur. Bu örneği dikkat çekici kılan şey ise incelikten tamamen yoksun olmasıdır. Devasa bir vatanseverlik gösterisinin başkanın dönüm noktası niteliğindeki doğum günüyle çakışması şu soruyu akla getiriyor: Ülke kendi kuruluşunu mu kutluyor, yoksa kuruluş hikâyesi ülkenin en fazla ilgi arayan sakinini onurlandırmak için mi kullanılıyor?

İşin ironik yanı, Amerikan Devrimi’nin kısmen siyasi gücün tek bir kişinin kaprisleri ve kibri etrafında dönmesine karşı verilmiş olmasıdır. Kurucu liderler monarşiyi bilinçli olarak reddetmiş ve herhangi bir liderden daha güçlü kurumlar yaratmaya çalışmışlardı. Ancak iki buçuk yüzyıl sonra Beyaz Saray giderek bir kişilik kültünün dekoruna benziyor; kamusal törenlerin, ulusal anmaların ve hatta tarihî yıl dönümlerinin bile bitmek bilmeyen bir öz reklam kampanyasının aksesuarlarına dönüştürüldüğü bir sahneye...

Hakkını teslim etmek gerekir ki, 80 yaşına ulaşmak önemli bir başarıdır. Çoğu insan bunu ailesi ve dostlarıyla, belki de geçmişten birkaç utandırıcı anıyı paylaşarak kutlar. Bunu ulusal çapta bir gösteriyle kutlayıp aynı zamanda her şeyin aslında cumhuriyet için yapıldığını iddia etmek ise özel bir ego türü gerektirir. İnsan ister istemez şu soruyu soruyor: Acaba cumhuriyetin bu konudaki fikri soruldu mu?

UFC çadırı, Trump’ın Washington’a getirdiği sayısız bayağılıktan yalnızca biri. Karnaval havasını tamamlarcasına, şimdi Beyaz Saray arazisinde dev bir Monster Energy içkisi reklamı da yer alıyor. Bu da başkanlık makamı, eğlence sektörü ve ticari sponsorluk arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırıyor. Bir zamanlar cumhuriyetin ve başkanlık makamının simgesi olarak görülen Beyaz Saray, giderek kurumsal reklamlarla, ünlü konuklarla ve televizyon için tasarlanmış gösterilerle dolu bir spor etkinliği mekânını andırıyor.

Önceki yönetimlerin Beyaz Saray arazisinin böylesine açık ticari tanıtımlara fon oluşturmasına izin verdiğini hayal etmek bile zor. Ancak Trump’ın siyaseti uzun zamandır bir eğlence sektörü kolu gibi görme eğilimi düşünüldüğünde, dev enerji içeceği reklamının varlığı genel estetikle tamamen uyumlu görünüyor: Daha yüksek sesli, daha gösterişli ve içerikten çok gösteriye odaklı.

Eğer etkinliğin amacı gerçekten Amerikan Cumhuriyeti’nin 250. Yıldönümünü kutlamak olsaydı, insan ülkenin tarihine, kurumlarına ve demokratik geleneklerine daha fazla vurgu yapılmasını beklerdi. Bunun yerine ortaya çıkan manzara, bir enerji içeceği sponsorluğunda düzenlenen ücretli bir yayın dövüşü organizasyonunu giderek daha fazla andırıyor.

Doğum günü çocuğunun keyfini kaçıran tek gelişme ise mahkemelerden geldi. Büyük kutlama hazırlıkları sürerken bir federal yargıç, Trump’ın adının Kennedy Center’dan kaldırılmasına hükmetti; böylece onun en gösterişli kişisel markalaşma girişimlerinden birine oldukça görünür bir darbe vurdu.

Bu kararın canını fena halde yakmış olması gerekir. Trump, mahkemenin tanıdığı son ana kadar karara uymamak için direndi. Avukatları kaldırma işlemini geciktirmek amacıyla iki ayrı başvuruda bulundu. Bu da meselenin yalnızca birkaç harften ibaret olmadığını gösteriyordu. On yıllardır adını hem bir ticari marka hem de kendisine dikilmiş bir anıt gibi gören bir adam için, Washington’un en önemli kültür kurumlarından birinde adının kalamayacağının söylenmesi kolay kabullenilecek bir durum değildi.

Sonunda, adının sökülüşünü izlemeye de gönlü elvermedi. Televizyon kameralarının ve yoldan geçenlerin işçilerin tabelayı sökmesini canlı canlı izlemesine izin vermek yerine, devasa bir iskele kuruldu ve üzeri büyük bir brandayla örtüldü. Ortaya çıkan sembolizm neredeyse kusursuzdu. Hayatını ilgi odağı olmaya adamış bir siyasetçi, bir anda son derece utanç verici bir olayın gözlerden uzak gerçekleşmesini tercih etmişti.

Bu görüntü, başkanlığını hâlâ gölgeleyen başka bir tartışmayı da hatırlatıyordu: Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin kayıtların açıklanması konusundaki bitmeyen soru işaretlerini. Tıpkı brandanın, işçilerin Kennedy Center’dan Trump’ın adını sessizce sökmesini gizlemesi gibi, eleştirmenler de yönetimi, Epstein dosyaları ve soruşturmaları konusunda daha fazla şeffaflık sağlanmasına direndiği için suçluyor. Karşılaştırmanın ne kadar adil olduğu tartışılabilir. Ancak görsel benzetmeyi kaçırmak zordu: Ünlü bir ismin kamuoyunun gözleri önünden kaldırılmasını gizleyen dev bir perde ve aynı ismin başka nerelerde karşımıza çıkabileceğine dair süregelen sorular...

İroni bundan daha zengin olamazdı. Trump, Cumhuriyet’in 250. Yıldönümü kutlaması olarak pazarlanan gösterişli Beyaz Saray şöleninde 80. Yaş gününü kutlamaya hazırlanırken, Washington’daki kişisel markalaşma kampanyasının en görünür simgelerinden biri bir brandanın arkasında sökülüyordu. Cumhuriyet havai fişekleri, UFC çadırını ve vatansever söylemleri alıyor. Trump ise yargıdan bir doğum günü hediyesi alıyor: Her kamu kurumunun kendisine adanmış bir anıta dönüştürülemeyeceğini hatırlatan sessiz ama son derece net bir mesaj.