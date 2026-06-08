The fragile ceasefire between Israel and Iran appeared to be unraveling on Monday as both sides exchanged fresh strikes, raising fears of a broader regional conflict. Explosions were reported across Tehran after Israel launched what it described as large-scale attacks on Iranian military and strategic targets. The strikes came hours after Iran fired a barrage of missiles at northern Israel in retaliation for an earlier Israeli attack on Beirut targeting the Iran-backed Hezbollah movement.

The latest exchange marked Iran’s first direct missile attack on Israel since the ceasefire took effect in April. Although the Iranian missiles caused no casualties, Tehran had repeatedly warned that any Israeli strike on Beirut would be viewed as a violation of the broader truce and would trigger a response.

The renewed hostilities came despite a last-minute effort by President Donald Trump to prevent further escalation. Only days ago, asserting his dominance over Israeli decision-making, Trump declared that Netanyahu would have “no choice” but to accept any agreement Washington reached with Tehran. “I call the shots. I call all the shots. He doesn’t call the shots,” Trump said, making clear that he viewed the Iran negotiations as an American decision rather than an Israeli one. In an earlier heated phone call, according to Axios and later confirmed by Trump in a media interview, Trump told Netanyahu, "You're f****** crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your a***. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this." At one point also asked Netanyahu: "What the f*** are you doing?"

According to multiple reports, he told Axios, “I am going to call Bibi right now and tell him not to retaliate,” arguing that both sides had already exchanged blows and that further escalation was unnecessary. “Each of them had their fun. Israel had its strike, and Iran had its strike. We don’t need another one,” he said. Trump also underscored the importance of the ongoing negotiations with Tehran, stating, “We are very close to a final deal with Iran. It is going to be a good deal. I don’t want it to blow up because of what is happening now.”

Less than 12 hours later, Israel retaliated with a large-scale strike.

To boot, Netanyahu said:

Later, Trump said, “I told Bibi, you better be very careful what you do, because you could be left alone facing Iran very soon.” This morning, an increasingly frustrated Trump took to social media to express his displeasure with the continuing escalation and to press for an immediate halt to further military action.

Netanyahu further clarified his position, stating: “Iran and Hezbollah tried to impose a new equation on us. This equation is unacceptable to me. I am determined to maintain the right to respond to attacks.”

Trump now appears caught between several conflicting pressures: approaching midterm elections, declining approval ratings, and Netanyahu's determination to continue military operations against Iran regardless of Washington's preference for de-escalation. Trump is unlikely to welcome a prolonged conflict that continues to drive up oil prices, unsettle financial markets, and risk dragging the United States into another Middle Eastern war at a time when domestic political considerations are becoming increasingly important. By now, he views Netanyahu’s actions as having complicated — and perhaps even jeopardized — an agreement with Iran that he regarded as one of his administration’s “potential foreign-policy achievements.”

These developments are likely to increase tensions between Washington and Jerusalem. Trump has already made unusually public efforts to restrain Netanyahu, while Netanyahu has shown little inclination to subordinate Israel’s security calculations to Trump’s diplomatic timetable. That divergence is unlikely to disappear as long as the conflict continues.

Nor is this necessarily good news for Netanyahu. With Israeli elections required no later than October 27, a prolonged military campaign that fails to deliver a decisive outcome could become a political liability. What was initially presented as a strategic necessity may increasingly be judged by voters on the basis of its costs, consequences, and results.

Bibi Bildiğini Okuyor

İsrail ile İran arasındaki kırılgan ateşkes, Pazartesi günü her iki tarafın da yeni saldırılar gerçekleştirmesiyle çözülmeye başlamış gibi görünüyor ve bu durum daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma korkularını artırdı. İsrail’in İran’daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik büyük çaplı saldırılar düzenlediğini açıklamasının ardından Tahran’ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Saldırılar, İran’ın daha önce İran destekli Hizbullah hareketini hedef alan Beyrut saldırısına misilleme olarak İsrail’in kuzeyine füze yağdırmasından yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşti.

Son karşılıklı saldırılar, nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İran’ın İsrail’e yönelik ilk doğrudan füze saldırısı oldu. İran füzeleri herhangi bir can kaybına yol açmamış olsa da, Tahran Beyrut’a yönelik herhangi bir İsrail saldırısını daha geniş ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendireceğini ve buna karşılık vereceğini defalarca dile getirmişti.

Çatışmaların yeniden başlaması, Başkan Donald Trump’ın gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik son dakika girişimlerine rağmen gerçekleşti. Trump, yalnızca birkaç gün önce İsrail’in karar alma süreci üzerindeki etkisini vurgulayarak, Netanyahu’nun Washington ile Tahran arasında varılacak herhangi bir anlaşmayı kabul etmekten “başka seçeneği olmayacağını” söylemişti. “Kararları ben veriyorum. Bütün kararları ben veriyorum. Kararları o vermiyor,” diyen Trump, İran’la yürütülen müzakereleri İsrail’in değil, Amerika’nın meselesi olarak gördüğünü açıkça ortaya koymuştu.

Axios’un haberine göre ve Trump’ın daha sonra bir medya röportajında doğruladığı üzere, daha önceki hararetli bir telefon görüşmesinde Trump, Netanyahu’ya şöyle çıkışmıştı: “Sen tamamen delirmişsin. Ben olmasaydım, şimdi hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail’den de nefret ediyor.” Görüşmenin bir noktasında ise Netanyahu’ya, “Ne halt ediyorsun?” diye sorduğu bildirildi.

Birden fazla kaynağa göre Trump daha sonra Axios’a, “Şimdi hemen Bibi’yi arayıp misilleme yapmamasını söyleyeceğim,” dedi ve her iki tarafın da zaten karşılıklı saldırılarda bulunduğunu, daha fazla tırmanışın gereksiz olduğunu savundu. “Her iki taraf da istediğini yaptı. İsrail saldırısını yaptı, İran da saldırısını yaptı. Biri daha gerekmiyor,” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Tahran ile yürütülen müzakerelerin önemini vurgulayarak, “İran’la nihai bir anlaşmaya çok yakınız. Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu anda yaşananlar yüzünden bunun raydan çıkmasını istemiyorum,” dedi.

Ancak bundan 12 saatten kısa bir süre sonra İsrail geniş çaplı bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

Üstüne üstelik Netanyahu şunları söyledi:

Daha sonra Trump, “Bibi’ye söyledim, ne yaptığın konusunda çok dikkatli olsan iyi olur; çünkü çok yakında İran’ın karşısında tek başına kalabilirsin,” dedi. Bu sabah ise giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı görülen Trump, sosyal medya üzerinden devam eden tırmanıştan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yeni askeri operasyonların derhal durdurulmasını istedi.

Netanyahu ise tutumunu daha da netleştirerek şu açıklamayı yaptı: “İran ve Hizbullah bize yeni bir denklem dayatmaya çalıştı. Bu denklem benim için kabul edilemez. Saldırılara karşılık verme hakkımızı korumaya kararlıyım.”

Trump şimdi birbirleriyle çelişen çeşitli baskılar arasında sıkışmış görünüyor: yaklaşan ara seçimler, düşen onay oranları ve Netanyahu’nun Washington’la gerilimi düşürme tercihine rağmen İran’a yönelik askeri operasyonları sürdürme konusundaki kararlılığı. Trump’ın, petrol fiyatlarını yükselten, finansal piyasaları sarsan ve ABD’yi bir başka Ortadoğu savaşının içine çekme riskini artıran uzun süreli bir çatışmadan memnun olması beklenemez. Özellikle iç siyasi hesapların giderek daha önemli hale geldiği bir dönemde, Netanyahu’nun adımlarını artık İran’la varılabilecek ve kendi yönetiminin potansiyel dış politika başarılarından biri olarak gördüğü anlaşmayı karmaşıklaştıran, hatta tehlikeye atan hamleler olarak değerlendirdiği anlaşılıyor.

Bu gelişmelerin Washington ile Kudüs arasındaki gerilimi artırması muhtemel görünüyor. Trump Netanyahu’yu dizginlemek için alışılmadık ölçüde açık ve kamuoyu önünde girişimlerde bulunurken, Netanyahu ise İsrail’in güvenlik hesaplarını Trump’ın diplomatik takvimine tabi kılmaya pek istekli görünmüyor. Çatışma sürdükçe bu görüş ayrılığının ortadan kalkması beklenmiyor.

Bu durum Netanyahu açısından da mutlaka iyi bir haber anlamına gelmiyor. İsrail’de en geç 27 Ekim’e kadar yapılması gereken seçimler yaklaşırken, kesin ve net bir sonuç üretmeyen uzun süreli bir askeri kampanya siyasi bir yükümlülüğe dönüşebilir. Başlangıçta stratejik bir zorunluluk olarak sunulan operasyon, giderek daha fazla seçmen tarafından maliyetleri, sonuçları ve somut kazanımları üzerinden değerlendirilecektir.