Notes

Notes

Discussion about this post

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Hari Prasad
10h

See the article in this link to today's New York Times on Israel's bind:

https://www.nytimes.com/2026/06/08/world/middleeast/israel-netanyahu-iran-trump-lebanon.html

Netanyahu brings to mind a verse by Byron on the fall of Napoleon: "The desolater desolate, the victor overthrown:/The arbiter of others' fate, a suppliant for his own." We seem to be at the end (hopefully) of a quarter-century of Israel under men of blood, Ariel Sharon and Binyamin Netanyahu, committed only to war, ending the Palestinians as a group with aspirations to autonomy or a state, expanding Israel, and achieving regional military dominance. All that could only happen with American arms, equipment, funding, and diplomatic cover as Israeli lobbies in America exercised their choke-hold on American politics. Still, some shameless paid spokesmen for Israel like Lindsay Graham try to spin the Israeli propaganda and make it the dominant narrative. That's a failing enterprise as American and world public opinion turn against mass murder, indiscriminate bombing, sickening atrocities and explicitly racist and colonial/imperialist Zionist agendas.

Trump is desperate to get out of the mess, the swamp of the war with Iran, into which Netanyahu pulled him with false promises of an easy victory and a change of regime to produce another triumph for headlines like Venezuela while distracting attention from the Epstein files. That hasn't happened and won't happen. Iran calls the shots, and has more cards, to use Trump's language, than Netanyahu ever imagined, to dictate the outcome. The Israeli dream of security and expansion through violence and endless force, standing on American shoulders is tottering. Netanyahu may no longer be able to avoid the consequences of his corruption and role in bringing on the Hamas October 7 attack on Israel.

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