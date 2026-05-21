Bugün sosyal medyayı saran dalganın ilk halkası, aslında iki gün önce kayyum tartışmalarıyla anılan Gürsel Tekin’in iki yakın isminin attığı mesajla başladı. Kendilerini “İstanbul Çağrı Heyeti” olarak tanıtan Erkan Narsap ve Zeki Öz, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştılar. Mesajın tonu sıradan bir nezaket ziyaretinden çok, yaklaşan siyasi hamlenin işaret fişeği gibiydi. Kullanılan dilde “partiyi yeniden toparlama”, “kurucu iradeye dönüş”, “örgütün sesi” gibi ifadeler öne çıkarılırken, mevcut CHP yönetimine karşı açık bir meydan okuma havası hissediliyordu.

Kılıçdaroğlu’nun bugün yayımladığı video mesajı, zaten önceden hazırlanmış görünen bu atmosferin katalizörü haline geldi. Bu paylaşımın hemen ardından sosyal medyada neredeyse eşzamanlı biçimde başlayan organize saldırı dalgası geldi. Aynı söylemler, aynı etiketler ve benzer cümle kalıplarıyla onlarca hesap devreye girdi. Ardından bazı milletvekilleri ve eski parti yöneticileri de aynı koroya katıldı.

Bu videoda Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yargılanan ya da itirafçı konumuna düşen bazı CHP’li belediye başkanlarını genelleştirerek mevcut yönetimi hedef almaya çalışıyor. Ancak farkında olmadığı — ya da artık kabullenmek istemediği — temel gerçek şu: Bugün “çürük elma” olarak tanımlanan isimlerin çok büyük bölümü zamanında bizzat kendi döneminde seçildi, parlatıldı ve aday gösterildi.

Bu nedenle ortaya çıkan tablo yalnızca bugünkü CHP yönetiminin değil, aynı zamanda yıllarca parti kadrolarını şekillendiren eski liderliğin de sorumluluğunu gündeme getiriyor. Çünkü siyasette aday belirleme süreçleri tesadüfi değildir. Bir belediye başkanını vitrine çıkaran, onu örgüte kabul ettiren, kamuoyuna pazarlayan ve seçim kampanyasını yöneten siyasi irade önemlidir. Eğer bugün bazı isimler hakkında ciddi iddialar konuşuluyorsa, bu durum geçmişteki tercihlerin de sorgulanmasını kaçınılmaz hale getirir.

Daha ironik olan ise, Kılıçdaroğlu’nun videoda kullandığı dilin, uzun süredir CHP’ye karşı kullanılan iktidar söylemiyle bazı noktalarda kesişmesidir. Böylece parti içi hesaplaşma, istemeden de olsa iktidarın yıllardır kurmaya çalıştığı “CHP zaten yolsuzluklarla anılan bir yapı” anlatısına malzeme verme riskini taşıyor. Bu yüzden bugün yaşanan tartışma yalnızca bir liderlik kavgası değil; aynı zamanda geçmişte yapılan siyasi tercihlerin ve kadro mühendisliğinin de yeniden yargılanmasıdır.

Bu arada ortaya çıkan diğer gelişmelere de dikkatle bakmak gerekiyor. Çünkü perde arkasında yalnızca CHP içindeki gerilim değil, aynı zamanda yargı süreçlerindeki kırılmalar da hızlanıyor.

Silivri’de görülen İBB davasında hazırlanan derme çatma iddianamenin giderek çözülmeye başladığı görülüyor. Özellikle Murat Kapki’nin önceki ifadelerini geri çekmesi ve Ekrem İmamoğlu’nu hiç tanımadığını söylemesi, dosyanın en kritik halkalarından birini zayıflatmış durumda. Ceza hukukunda tanık ve ifade zinciri çökmeye başladığında, davanın siyasi meşruiyeti kadar hukuki zemini de aşınır. Bu nedenle dava daha fazla dağılmadan ve kamuoyu önünde tamamen inandırıcılığını kaybetmeden kapatılması gereken bir noktaya doğru sürükleniyor.

Bunun yanında, diploma davasındaki süreç olağanüstü bir hızla ilerliyor. Normal şartlarda aylar, hatta bazı durumlarda yıllar sürebilecek istinaf değerlendirmesinin adeta “şimşek hızıyla” sonuçlandırılmaya çalışılması dikkat çekici. Türkiye’de yargının kronik yavaşlığı düşünüldüğünde, bazı dosyaların bilinçli biçimde hızlandırılması doğal olarak siyasi müdahale ve zamanlama tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Bu gelişmelere bir de bugün Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesini eklemek gerekiyor. Trump’ın görüşme sonrasında Erdoğan hakkında son derece olumlu, hatta destekleyici sayılabilecek bir ton kullanması dikkat çekiciydi. Ancak belki de görüşmenin içeriğinden daha ilginç olan nokta, iki tarafın da alışılmışın aksine resmi bir “readout” yayımlamaması oldu. Normalde hem Beyaz Saray hem de Cumhurbaşkanlığı bu tür temaslardan sonra görüşmede hangi başlıkların konuşulduğunu özetleyen kısa açıklamalar paylaşır. Bu kez sessizliğin tercih edilmesi, görüşmenin hassas siyasi başlıklar içerdiği yönündeki spekülasyonları artırıyor.

Tam da Türkiye’de İBB davaları, diploma tartışmaları, CHP içindeki gerilimler ve olası siyasi mühendislik senaryoları konuşulurken gelen bu temas, doğal olarak zamanlama açısından da dikkat çekiyor. Çünkü Ankara’da uzun süredir iç siyasette yaşanan birçok kritik gelişmenin uluslararası diplomatik trafikle paralel ilerlediği yönünde güçlü bir algı bulunuyor. Bu nedenle bugünkü telefon görüşmesi yalnızca rutin bir diplomatik nezaket teması olarak değil, yaklaşan dönemin siyasi iklimine dair önemli bir işaret olarak da okunabilir.

Buna bir de AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in dünkü basın toplantısında söylediği bir cümleyi de ekleyelim.

Bu ipuçlarını birleştirince akla gelen en güçlü olasılıklardan biri şu olabilir: Recep Tayyip Erdoğan, artık ekonomik krizden çıkabilecek sürdürülebilir bir yol bulamadığını — ya da en azından toplumun geniş kesimlerini rahatlatacak bir toparlanma ihtimali görmediğini — düşünüyor olabilir.

Enflasyonun kronikleşmesi, hayat pahalılığının kalıcı hale gelmesi, rezerv baskısı, yüksek faiz-düşük büyüme sıkışması ve toplumdaki yorgunluk hissi iktidarın manevra alanını giderek daraltıyor. Buna, bir de yeni anayasa için gerekli siyasi çoğunluğa ulaşmanın maliyetinin beklenenden çok daha ağır olduğunun anlaşılması eklenmiş olabilir. Çünkü Meclis aritmetiği yalnızca sayısal değil; aynı zamanda ciddi tavizler, ittifak pazarlıkları ve siyasi riskler gerektiriyor.

Bu nedenle Ankara’da bazı çevrelerde giderek güçlenen senaryolardan biri, Erdoğan’ın “durum daha da kötüleşmeden” kontrollü bir baskın seçeneğini değerlendirdiği yönünde. Böyle bir strateji açısından bakıldığında, muhalefetin kendi içinde yeniden bölünmesi, CHP’de liderlik ve meşruiyet tartışmalarının büyümesi, İBB davaları üzerinden muhalefetin savunma pozisyonuna itilmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması daha anlamlı bir bütün oluşturmaya başlıyor.

Bunun için de yargıdan bir “mutlak butlan” kararı çıkartıp CHP’yi bölerek zayıflatmayı planlıyor olabilirler. Son iki gündür sosyal medyayı işgal eden organize tartışmalar, bu mesajın Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da en azından çevresine iletildiği yönündeki kuşkuları artırıyor. Çünkü ortaya çıkan tablo, spontane bir parti içi tartışmadan çok, belirli bir senaryoya psikolojik zemin hazırlama operasyonunu andırıyor.

Bu senaryoya göre, eğer Kılıçdaroğlu bir tür “kayyum lider” gibi yeniden partinin başına taşınırsa, mevcut yönetimin ya partiden kopacağı ya da fiilen tasfiye edilerek yeni bir siyasi yapı kurmaya zorlanacağı varsayılıyor olabilir. Ancak yeni kurulacak bir partinin örgütlenme altyapısı, finansman, medya erişimi ve yerel teşkilat ağları olmadan kısa süre içinde toparlanması son derece güç olur. Özellikle baskın bir seçim atmosferinde zaman en kritik faktördür.

Dolayısıyla böyle bir stratejinin temel hesabı şu olabilir: CHP’yi seçim öncesi ikiye bölmek, belediye kaynaklarıyla merkez örgüt arasındaki bağı koparmak, muhalefetin enerjisini iç savaşa yönlendirmek ve dağınık bir muhalefeti erken seçime zorlamak. Bu durumda iktidar, ağır ekonomik tabloya rağmen karşısında organize olamamış, liderlik krizi yaşayan ve meşruiyet tartışmaları içinde boğulan bir muhalefet bulacağını hesaplıyor olabilir.

Ve tam da bu nedenle, son iki gündür sosyal medyada dolaşıma sokulan söylemler birçok kişiye doğal bir tartışmadan çok, önceden hazırlanmış bir senaryonun parçası gibi görünüyor.

Bu atmosferde gelen Trump-Erdoğan teması da dikkat çekiyor. Donald Trump’ın Erdoğan’a yönelik sıcak tonu perde arkasında daha kapsamlı siyasi hesapların konuşulmuş olabileceği yorumlarını güçlendiriyor. Özellikle uluslararası piyasalara ve dış sermayeye “istikrar sürüyor” mesajı verme ihtiyacı düşünüldüğünde, iktidarın iç siyasette sertleşirken dışarıda kontrollü destek arayışı ve icazet alma isteği şaşırtıcı olmaz.

Eğer gerçekten bir baskın seçim planlanıyorsa, bunun en olası zamanlamalarından biri 2026 sonbaharı — özellikle Ekim ya da Kasım ayları — olabilir. Çünkü iktidar açısından bakıldığında, ekonomik gerçeklerle siyasi takvimin kısa süreliğine de olsa kesişebileceği dar bir pencere oluşabilir.

Temmuz başında asgari ücret ve emekli aylıklarına “ya herrü ya merrü” mantığıyla yapılacak yüzde 20–30 civarındaki bir artışın, henüz yükselen enflasyon tarafından tamamen eritilmesine fırsat vermeden seçime gidilmesi iktidarın en rasyonel hamlesi olarak görülebilir. Türkiye’de seçmen davranışında maaş artışlarının yarattığı kısa vadeli psikolojik etkinin önemli olduğu uzun süredir biliniyor. Özellikle emekliler ve sabit gelirli kesimler açısından birkaç aylık geçici rahatlama hissi, ağır ekonomik tablonun etkisini kısa süreliğine perdeleyebilir.

Buna karşılık 2027’ye doğru gidildikçe tablo tersine dönme riski taşıyor. Çünkü ücret artışlarının yeniden enflasyon karşısında erimesi, bütçe açığının büyümesi, faiz yükü, şirket iflasları ve işsizlik baskısı çok daha görünür hale gelebilir. Bu nedenle iktidar açısından zaman, lehine değil aleyhine işleyen bir değişkene dönüşüyor olabilir.

Tam da bu yüzden son dönemde yaşanan gelişmeler — CHP içindeki gerilimlerin yeniden körüklenmesi, mutlak butlan tartışmaları, İBB davalarının zamanlaması, diploma dosyasının hızlandırılması, sosyal medya operasyonları ve uluslararası diplomatik temaslar — birbirinden bağımsız olaylar olmaktan çıkıp daha büyük bir siyasi hazırlığın parçaları gibi görünmeye başlıyor.

Böyle bir senaryoda temel strateji oldukça net: Ekonomik çöküşün daha da derinleşmesinden önce, parçalanmış ve iç kavga yaşayan bir muhalefet karşısında seçime gitmek. Çünkü iktidar açısından yönetilemeyen ekonomi kadar tehlikeli olan tek şey, birleşik ve organize bir muhalefettir.

Snap-Election

Today’s wave that swept across Turkish social media actually began two days earlier with messages posted by two close associates of Gürsel Tekin, a figure whose name has recently been linked to “trustee” (kayyum) discussions. Presenting themselves as the “Istanbul Call Committee,” Erkan Narsap and Zeki Öz visited Kemal Kılıçdaroğlu and shared a photograph taken together. The tone of the message felt less like an ordinary courtesy visit and more like the opening signal of an approaching political maneuver. Phrases such as “reorganizing the party,” “returning to the founding will,” and “the voice of the organization” stood out prominently, while the overall language carried a clear undertone of defiance toward the current CHP leadership

Kılıçdaroğlu’s video message, released today, then became the catalyst for an atmosphere that was already carefully prepared in advance. Almost immediately afterward, an organized wave of attacks began simultaneously across social media. Dozens of accounts mobilized using the same rhetoric, the same hashtags, and nearly identical sentence structures. Soon after, several MPs and former party officials joined the same chorus.

In the video, Kılıçdaroğlu attempts to target the current leadership by generalizing about certain CHP mayors who are now either on trial or have turned into informants. Yet the fundamental reality he either does not recognize — or no longer wishes to acknowledge — is this: a large portion of the individuals now described as “rotten apples” were originally selected, promoted, and nominated during his own leadership period.

For that reason, the picture emerging today raises questions not only about the current CHP leadership but also about the former leadership that shaped the party’s cadre structure for years. In politics, candidate selection processes are never accidental. The political authority that elevates a mayoral candidate, legitimizes them within the organization, markets them to the public, and manages their campaign matters enormously. If serious allegations are now being discussed regarding some of these figures, then past political choices inevitably come under scrutiny as well.

What is even more ironic is that the language Kılıçdaroğlu used in the video overlaps in several ways with the government narrative that has long been directed against the CHP. As a result, this internal reckoning risks unintentionally reinforcing the ruling bloc’s longstanding portrayal of the CHP as “a party associated with corruption.” Thus, what is unfolding today is not merely a leadership dispute; it is also a retrospective judgment on past political engineering and cadre-building decisions.

At the same time, it is important to pay close attention to several other developments. Because what is accelerating behind the scenes is not only tension within the CHP but also fractures within the judicial process itself.

The badly improvised indictment in the Istanbul Metropolitan Municipality (İBB) case being heard in Silivri is unraveling. In particular, one of the defendants, Murat Kapki, who later turned informant, withdrew his earlier statements and declared that he did not even know Ekrem İmamoğlu had weakened one of the most critical pillars of the case. In criminal law, once the chain of witnesses and testimony begins to collapse, not only the political legitimacy of a case but also its legal foundation erodes rapidly. For that reason, the case appears to be moving toward a point where it may need to be shut down before it disintegrates further and completely loses public credibility.

At the same time, the diploma case is advancing at an extraordinary pace. Under normal circumstances, an appellate review that could take months — or in some instances years — is now seemingly being pushed through at lightning speed. Given the chronic slowness of the Turkish judiciary, the deliberate acceleration of certain cases naturally fuels debates about political intervention and strategic timing.

To these developments must now be added today’s phone conversation between Trump and Erdoğan. Trump’s notably positive — even very supportive — tone toward Erdoğan after the call was striking. Yet perhaps even more interesting than the substance of the conversation itself was the fact that neither side issued an official readout afterward. Normally, both the White House and the Turkish presidency release short summaries outlining the subjects discussed during such contacts. This time, however, silence was preferred, fueling speculation that sensitive political matters may have been discussed behind closed doors.

The timing naturally attracts attention as well, coming at precisely the moment when Turkey is consumed by discussions surrounding the İBB cases, the diploma controversy, internal CHP tensions, and possible political-engineering scenarios. In Ankara, there has long been a strong perception that many critical domestic political developments tend to move in parallel with international diplomatic traffic. For that reason, today’s phone call may be interpreted not merely as a routine diplomatic courtesy, but as an important signal regarding the political climate of the coming period.

To this, one should also add a sentence delivered yesterday by AKP spokesperson Ömer Çelik during his press conference.

When all of these clues are combined, one of the strongest possible interpretations is this: Erdoğan may believe that he no longer has a sustainable off-ramp from the economic crisis — or at least no realistic prospect of a recovery capable of easing the pressure on broad segments of society.

Chronic inflation, the permanence of the cost-of-living crisis, pressure on reserves, the trap of high interest rates combined with low growth, and growing social exhaustion are steadily narrowing the government’s room for maneuver. Added to this may be the realization that achieving the parliamentary majority needed for a new constitution would entail a far higher political cost than initially anticipated. Parliamentary arithmetic is not merely numerical; it also requires major concessions, alliance bargaining, and substantial political risks.

For this reason, one scenario increasingly discussed in Ankara is that Erdoğan may be considering a controlled snap-election strategy before conditions deteriorate further. Viewed from this perspective, the renewed fragmentation of the opposition, the escalation of leadership and legitimacy disputes within the CHP, the effort to push the opposition into a defensive posture through the İBB cases, and the acceleration of judicial proceedings all begin to form a more coherent whole.

As part of such a strategy, they may be planning to obtain an “absolute nullity” ruling from the judiciary in order to divide and weaken the CHP. The highly organized debates that have flooded social media over the past two days reinforce suspicions that such a message may already have been conveyed to Kılıçdaroğlu — or at least to those around him. Because what has emerged resembles less a spontaneous internal party debate and more a psychological preparation operation for a predetermined scenario.

According to this scenario, if Kılıçdaroğlu were reinstalled as a kind of “trustee leader,” the current leadership would either split from the party or be effectively purged and forced to establish a new political formation. Yet without organizational infrastructure, financing, media access, and local party networks, any newly established party would struggle enormously to regroup in a short period of time. In a snap-election environment, time becomes the single most critical factor.

The underlying calculation behind such a strategy may therefore be quite straightforward: split the CHP before the election, sever the ties between municipal resources and the central organization, redirect the opposition’s energy into internal warfare, and force a fragmented opposition into an early election. In that case, despite the difficult economic situation, the government may believe it would face an opposition too disorganized, internally divided, and consumed by legitimacy crises to mount an effective challenge.

That is precisely why the narratives circulating across social media over the last two days strike many observers as less a natural political debate and more the components of a carefully prepared scenario.

The Trump-Erdoğan contact occurring in this atmosphere is therefore especially noteworthy. Trump’s warm tone toward Erdoğan strengthens interpretations that broader political calculations may have been discussed behind the scenes. Particularly given the government’s need to send international markets and foreign capital the message that “stability continues,” it would not be surprising if Ankara were simultaneously seeking controlled external support — and perhaps a tacit approval — while hardening domestically.

If a snap election is indeed being planned, one of the most likely timeframes would be the autumn of 2026 — especially October or November. From the government’s perspective, this may represent a narrow window during which economic realities and the political calendar temporarily align.

A 20–30 percent increase in the minimum wage and pensions at the beginning of July — implemented with a “now or never” mentality — could allow the government to go to elections before rising inflation fully erodes those gains. It has long been understood in Turkey that wage increases can produce a significant short-term psychological effect on voter behavior. For retirees and fixed-income groups in particular, even a few months of temporary relief may partially obscure the deeper economic crisis.

By contrast, moving toward 2027 could dramatically reverse the picture. Wage increases would once again be consumed by inflation, while budget deficits, interest burdens, bankruptcies, and unemployment pressures would become far more visible. In that sense, time itself may increasingly be turning against the government rather than in its favor.

That is why the recent developments — renewed tensions within the CHP, debates surrounding “absolute nullity,” the timing of the İBB cases, the acceleration of the diploma case, coordinated social media operations, and unusual diplomatic contacts — increasingly appear less like isolated events and more like components of a larger political preparation.

Within such a scenario, the core strategy becomes fairly clear: move toward elections before the economic collapse deepens further, while confronting a fragmented opposition consumed by internal conflict. Because from the government’s perspective, the only thing potentially more dangerous than an unmanageable economy is a united and organized opposition.