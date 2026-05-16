After a two-day visit to China — amid intensifying geopolitical rivalry, trade tensions, military competition in Asia, and deep concerns in Washington about Beijing’s global ambitions — the first thing he chooses to publicly celebrate is not strategy, trade, Taiwan, human rights, or national security. It is a ballroom.

And not just any ballroom: his ballroom.

The tweet reads less like a statement from the president of a superpower and more like a developer promoting a luxury resort project. Even the phrasing — “China has a Ballroom, and so should the U.S.A!” — frames international competition through the lens of spectacle, architecture, and personal branding rather than statecraft.

Historically, authoritarian systems have often emphasized monumental architecture and ceremonial spaces as manifestations of state prestige and leader-centric politics, a phenomenon known as the edifice complex. Grand halls, palaces, parade grounds, and massive ceremonial complexes project permanence, hierarchy, and spectacle. In that context, the comparison itself is revealing: rather than contrasting democratic openness with authoritarian centralization, the tweet implicitly envies and seeks to emulate the aesthetics of concentrated power.

While Trump heaped praise after praise on his “old friend” during the two days he was in Beijing, it appears he did not return with major contracts, meaningful Chinese support for the Iran war, or significant geopolitical concessions.

The trip was dominated by optics, ceremony, and personal flattery rather than substantive achievements. Trump repeatedly praised Xi Jinping as “one of the world’s great leaders,” toured grand state venues, and even returned home talking more enthusiastically about building a giant ballroom than about strategic outcomes.

Meanwhile, on the issues that actually mattered — Taiwan, trade, technology, sanctions enforcement, and Chinese support for Tehran — there appears to be little concrete progress.

China has little incentive to fully align itself with Washington’s Iran strategy. Beijing remains Iran’s largest energy customer and sees Tehran as an important counterweight to U.S. influence in the Middle East. Analysts widely expected Xi to avoid making binding commitments, and that is essentially what happened.

On Taiwan, Trump’s answer to Xi’s question speaks volumes by itself.

Rather than offering a clear and forceful reaffirmation of America’s longstanding commitment to Taiwan’s security and regional stability, Trump reportedly responded in the vague, transactional, and highly personal style that has increasingly defined his diplomacy.

For Beijing, ambiguity from a U.S. president on Taiwan is not a minor issue. It is strategic data. In diplomacy, what is not said can sometimes matter more than what is said.

Even the much-discussed “deals” announced by Trump remain remarkably vague, with few verifiable specifics, no major joint communiqué, and no obvious geopolitical breakthrough comparable to what the White House had hinted at before the trip.

Trump did claim that China agreed to purchase 200 Boeing aircraft and 400–500 GE engines — numbers that sound impressive at first glance and will undoubtedly be promoted domestically as evidence of successful dealmaking.

But several important caveats remain.

First, large aircraft agreements between U.S. manufacturers and China are often spread over many years and are subject to financing, regulatory approvals, delivery schedules, and political conditions. Announcements of intent do not necessarily translate into immediate economic impact.

Second, Boeing desperately needs large international orders after years of production disruptions, safety crises, and market-share pressure from Airbus. Beijing, therefore, loses little by signaling potential purchases while maintaining maximum leverage over Washington.

Third, even if finalized, commercial aviation purchases are not the same as strategic concessions. Buying airplanes does not mean China aligned itself with Washington on Iran, Taiwan, technology restrictions, military competition, or sanctions enforcement.

In many ways, the structure of the announcements itself was revealing: highly visible headline numbers, but limited clarity on timelines, enforceability, or broader strategic outcomes.

Meanwhile, Xi achieved something arguably far more valuable: projecting China as stable, disciplined, patient, and increasingly confident, while showcasing an American president visibly captivated by spectacle, personal chemistry, and symbolic grandeur.

That is why many analysts view the trip as a diplomatic disaster rather than a strategic breakthrough — a carefully staged exercise in optics, symbolism, and transactional headline management.

If the goal was to demonstrate American strength and extract major strategic gains, the trip would be remembered for accomplishing the opposite.

Balo Salonu Özentisi

İki günlük Çin ziyaretinin ardından — jeopolitik rekabetin sertleştiği, ticaret gerilimlerinin arttığı, Asya’daki askeri rekabetin hızlandığı ve Washington’da Pekin’in küresel hedeflerine ilişkin derin kaygıların yaşandığı bir dönemde — Trump’ın kamuoyu önünde kutlamayı seçtiği ilk şey strateji, ticaret, Tayvan, insan hakları ya da ulusal güvenlik değil. Bir balo salonu.

Üstelik herhangi bir balo salonu da değil: kendi balo salonu.

Yukarıdaki tvit, bir süper gücün başkanının açıklamasından çok, lüks bir resort projesini tanıtan bir emlak geliştiricisinin reklamına benziyor. Hatta “Çin’in bir Ballroom’u varsa, ABD’nin de olmalı!” ifadesi bile uluslararası rekabeti devlet yönetimi üzerinden değil; gösteriş, mimari ve kişisel marka inşası üzerinden tanımlıyor.

Tarih boyunca otoriter sistemler, devlet prestijinin ve lider merkezli siyasetin bir yansıması olarak anıtsal mimariye ve törensel mekânlara özel önem vermiştir; bu olgu literatürde “İhtişam mimarisi takıntısı” olarak da anılır. Devasa salonlar, saraylar, geçit alanları ve büyük tören kompleksleri; kalıcılık, hiyerarşi ve ihtişam mesajı verir. Bu bağlamda yapılan karşılaştırma oldukça dikkat çekicidir: Tvit, demokratik açıklığı otoriter merkeziyetçilikle karşılaştırmak yerine, örtük biçimde yoğunlaşmış gücün estetiğine hayranlık duyuyor ve onu taklit etmeye özeniyor.

Trump, Pekin’de geçirdiği iki gün boyunca “eski dostu” Xi Jinping’e övgü üstüne övgü dizerken, görünüşe göre Washington’a büyük anlaşmalarla, İran savaşına yönelik anlamlı Çin desteğiyle ya da ciddi jeopolitik tavizlerle dönmedi.

Ziyaret, somut kazanımlardan çok; görüntü yönetimi, törenler ve kişisel iltifatlarla şekillendi. Trump, Xi Jinping’i defalarca “dünyanın büyük liderlerinden biri” olarak tanımladı, görkemli devlet mekânlarını gezdi ve ülkeye döndüğünde stratejik sonuçlardan çok dev bir balo salonu inşa etme fikrinden heyecanla söz etti.

Oysa gerçekten önemli başlıklarda — Tayvan, ticaret, teknoloji, yaptırım uygulamaları ve Çin’in Tahran’a verdiği destek konusunda — somut ilerleme olduğu görülmüyor.

Çin’in Washington’un İran stratejisiyle tam uyum içine girmesi için fazla bir nedeni yok. Pekin hâlâ İran’ın en büyük enerji müşterisi konumunda ve Tahran’ı Orta Doğu’da ABD etkisine karşı önemli bir denge unsuru olarak görüyor. Analistler Xi’nin bağlayıcı taahhütlerden kaçınmasını zaten bekliyordu; olan da tam olarak buydu.

Tayvan konusunda ise Trump’ın Xi’nin sorusuna verdiği yanıt tek başına çok şey anlatıyor.

Trump, Amerika’nın Tayvan’ın güvenliğine ve bölgesel istikrara yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü açık ve güçlü biçimde yeniden teyit etmek yerine, giderek diplomasisinin karakteri hâline gelen muğlak, işlemci ve son derece kişisel üslubuyla cevap verdi.

Pekin açısından bir Amerikan başkanının Tayvan konusundaki belirsizliği küçük bir mesele değildir. Bu, stratejik veridir. Diplomaside bazen söylenmeyenler, söylenenlerden daha önemli olabilir.

Trump’ın açıkladığı ve çok konuşulan “anlaşmalar” bile dikkat çekici ölçüde muğlak kalmaya devam ediyor. Doğrulanabilir ayrıntılar az, kapsamlı bir ortak bildiri yok ve Beyaz Saray’ın ziyaret öncesinde ima ettiği türden büyük bir jeopolitik kırılma da görünmüyor.

Trump, Çin’in 200 adet Boeing uçağı ve 400–500 adet GE motoru satın almayı kabul ettiğini iddia etti. İlk bakışta etkileyici görünen bu rakamlar, kuşkusuz içeride başarılı bir anlaşma diplomasisinin kanıtı olarak sunulacaktır.

Ancak ortada hâlâ önemli çekinceler var.

Birincisi, ABD’li üreticiler ile Çin arasındaki büyük uçak anlaşmaları genellikle uzun yıllara yayılan süreçlerdir ve finansmana, düzenleyici onaylara, teslimat takvimlerine ve siyasi koşullara bağlıdır. Niyet açıklamaları her zaman kısa vadeli ekonomik etki anlamına gelmez.

İkincisi, Boeing; yıllardır yaşadığı üretim aksaklıkları, güvenlik krizleri ve Airbus karşısındaki pazar payı baskısı nedeniyle büyük uluslararası siparişlere ciddi biçimde ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Pekin, olası alımlara dair sinyal verirken Washington üzerindeki maksimum kaldıraç gücünü koruyarak fazla bir şey kaybetmiyor.

Üçüncüsü, bu anlaşmalar kesinleşse bile ticari havacılık alımları stratejik taviz anlamına gelmez. Uçak satın almak, Çin’in İran, Tayvan, teknoloji kısıtlamaları, askeri rekabet ya da yaptırım uygulamaları konusunda Washington’la aynı çizgiye geldiği anlamına gelmez.

Bir bakıma açıklamaların yapısı da başlı başına dikkat çekiciydi: manşetlerde büyük görünen rakamlar vardı, ancak takvimler, uygulanabilirlik ve daha geniş stratejik sonuçlar konusunda ciddi bir netlik yoktu.

Bu sırada Xi Jinping muhtemelen çok daha değerli bir şey elde etti: Çin’i istikrarlı, disiplinli, sabırlı ve giderek daha özgüvenli bir güç olarak sunarken; Amerikan başkanını da gösterişten, kişisel kimyadan ve sembolik ihtişamdan açıkça etkilenmiş bir figür olarak sergilemek.

Bu nedenle birçok analist, bu ziyareti stratejik bir diplomatik atılımdan ziyade diplomatik bir felaket olarak görüyor — görüntü yönetimi, sembolizm ve işlem odaklı manşet siyasetinin dikkatle kurgulanmış bir gösterisi.

Eğer amaç Amerikan gücünü göstermek ve büyük stratejik kazanımlar elde etmek idiyse, bu ziyaret sonunda tam tersini başarmış olarak hatırlanacaktır.

