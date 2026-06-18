Bugünlerde insanlar, her sabah yeni bir gözaltı, soruşturma ya da operasyon haberiyle uyanmaya o kadar alıştı ki, bir gün böyle bir haber gelmediğinde şaşırır hale geldiler. Sabah telefonlarına uzanıp haber sitelerine baktıklarında ya da sosyal medyada gezinirken yeni bir operasyon duyurusu görmeyince ister istemez aynı sorular akla geliyor: Acaba ne oldu? Nihayet akılları başlarına mı geldi? Yoksa bugünlük bir mola mı verdiler?

Bu durum, sıkça kullanılan “kurbağayı yavaş yavaş ısıtıp kaynatma” benzetmesini hatırlatıyor. Kurbağa sıcak suya birden atılınca tepki verir; ancak suyun sıcaklığı yavaş yavaş artırıldığında tehlikeyi fark etmekte gecikir. Toplumun karşı karşıya olduğu süreç de buna benziyor. Hukuksuzluklar, keyfi uygulamalar ve adalet duygusunu zedeleyen gelişmeler bir anda değil, dozajı dikkatle ayarlanarak hayata geçiriliyor. Her yeni operasyon, bir öncekinden biraz daha ileri gidiyor; her yeni uygulama, normal kabul edilen sınırları biraz daha geriye itiyor.

Sonuçta insanlar, olağanüstü olması gereken gelişmeleri olağan karşılamaya başlıyor. Dün büyük tepki yaratacak bir uygulama bugün sıradan bir haber olarak görülüyor. Hukukun üstünlüğünün yok edilmesi, yargının siyasallaşması veya temel hak ve özgürlüklerin daralması tek tek ele alındığında küçük adımlar gibi görünse de, birlikte ele alındığında büyük bir tehlike yaratabilir. Ancak bütün resme bakıldığında, toplumun hukuksuzluğun ve adaletsizliğin normalleştirildiği bir düzene alışmaya zorlandığı görülüyor. Bu da tek adam rejimiyle güçlenen otokrasinin geldiği nokta.

Erdoğan ve Saray çevresinin tasarladığı, Akın Gürlek gibi isimlerin sahada uyguladığı siyasi mühendislik faaliyetinin toplumun sınırlarını sürekli olarak yeniden tanımladığı görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yeterli görülmemiş olacak ki, bunun hemen ardından tutuklanması ve ardından CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlar devreye sokuldu. Görünen o ki, amaç yalnızca belirli siyasetçileri veya kurumları hedef almak değil; aynı zamanda muhalefetin hareket alanını daraltmak, topluma da yeni bir normal dayatmak.

Bu hedefe ulaşabilmek için etik ve ahlaki ilkeler bir kenara itiliyor; itirafçı ve gizli tanık gibi güvenilirliği tartışmalı araçlara dayanılarak hazırlanan, içeriği büyük ölçüde varsayımlardan ve iddialardan oluşan dosyalarla insanlar aylarca, hatta yıllarca özgürlüklerinden mahrum bırakılabiliyor. Tutukluluk, bir istisna olmaktan çıkıp fiili bir cezalandırma yöntemine dönüşüyor.

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarının önemli bir bölümü de kamuoyuna sunulan somut delillerden çok, savcılık makamlarında kurgulandığı izlenimi veren tanıklıklara ve anlatılara dayanıyor. Elbette bu, CHP’li belediyeler arasında hiçbir yolsuzluk vakasının bulunmadığı anlamına gelmez. Kamu kaynaklarının kullanıldığı her yerde usulsüzlük ve yolsuzluk riski vardır; böyle durumlarda yapılması gereken, siyasi kimliğe bakmaksızın bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütmektir.

Ancak aynı standartların tüm belediyelere ve tüm siyasi partilere uygulanması gerekir. Eğer gerçekten bağımsız ve tarafsız bir denetim mekanizması işletilseydi, yalnızca CHP'li belediyelerin değil, AKP'li belediyelerin de önemli bir bölümünün kamuoyuna hesap vermek zorunda kalacağı açıktır. Nitekim son yirmi yılda kamu ihalelerinden imar kararlarına, belediye şirketlerinden vakıf ve derneklere aktarılan kaynaklara kadar pek çok konuda ortaya atılan iddiaların büyük bölümü ya hiç soruşturulmamış ya da sonuçsuz bırakılmıştır. Bu nedenle bugün yaşananların yolsuzlukla mücadeleden çok, yolsuzluk iddialarının siyasi amaçlarla seçici biçimde kullanılması olarak algılanması şaşırtıcı değildir.

Yargının bir siyasi silah olarak kullanılmasının yanı sıra, insanların baskı altına alınması, yıldırılması veya kendilerinden belirli ifadeler elde edilmesi amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar da son derece kaygı vericidir. Özellikle kamuoyunda “ünlüler operasyonu” olarak anılan soruşturmalarda ortaya çıkan bazı anlatımlar, hukuk devletinin temel ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

Bu iddialara göre, bazı kişilere yalnızca kendi eylemleriyle ilgili sorular yöneltilmekle kalınmamakta, aynı zamanda tanınmış iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler veya bürokratlar hakkında bilgi vermeleri ya da ifade vermeyi kabul etmeleri yönünde baskı yapıldığı öne sürülmektedir. Bu tür uygulamalar doğruysa, yargının görevi suç ve suçluyu ortaya çıkarmaktan uzaklaşarak insanları birbirine karşı tanıklık etmeye zorlayan bir mekanizmaya dönüşmesi anlamına gelir.

Daha da kaygı verici olan ise, son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı iddialardır. Bu iddialara göre, suçlu olsun ya da olmasın, gözaltına alınan veya tutuklanan bazı kişilerin belirli kişilere yaptıkları ödemeler ya da mal varlığı devirleri sonrasında serbest bırakıldıkları öne sürülmektedir. Kamuoyunda zaman zaman "koparma" olarak adlandırılan bu uygulamaların boyurlarını kesin olarak bilmek mümkün değildir. Ancak bu yöndeki haberlerin ve söylentilerin giderek yaygınlaşması bile başlı başına bir sorundur.

Bu nedenle, bu operasyonların düğmesine kimin bastığını ve neden bastığını anlamak giderek daha da güçleşmiştir. Operasyonların siyasi amaçlarla mı yürütüldüğü, iktidar içindeki bazı odakların ekonomik çıkar hesaplarına mı hizmet ettiği, belirli kişi ve şirketlerin mal varlıklarını hedef almayı mı amaçladığı, yoksa insanları baskı altına alarak ifade vermeye veya başkaları hakkında beyanda bulunmaya zorlamak için mi kullanıldığı konusunda farklı yorumlar yapılmaktadır. Birbirinden oldukça farklı bu ihtimallerin aynı anda ve yaygın biçimde tartışılıyor olması bile başlı başına düşündürücüdür.

Neredeyse her gün bir gazetecinin gözaltına alındığına ya da hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığına ilişkin haberlerle karşılaşıyoruz. Özellikle yolsuzluk iddialarını, kamu kaynaklarının kullanımını veya hukuksuzluk olduğu öne sürülen uygulamaları araştıran gazetecilerin sık sık adli süreçlerle karşı karşıya kalması dikkat çekiyor. Bu kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çoğu zaman uzun gözaltı sürelerine, tutukluluk kararlarına ve aylarca süren yargı süreçlerine dönüşebiliyor.

Geçtiğimiz hafta tahliye edilen gazeteci İsmail Arı da bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri oldu. Yaklaşık 70 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılması, tutukluluğun bir tedbir mi yoksa fiili bir cezalandırma yöntemi mi haline geldiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bir kişinin sonunda tahliye edilmesi, geride bıraktığı haftaları veya ayları geri getirmediği gibi, soruşturma sürecinde maruz kaldığı maddi ve manevi yükleri de ortadan kaldırmıyor.

Basının temel görevi kamu adına soru sormak, araştırmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle özgürlüklerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmaları, yalnızca mesleki faaliyetlerini değil, toplumun bilgi edinme hakkını da doğrudan etkiler. Çünkü gazetecilerin sustuğu ya da susturulduğu bir ortamda, kamu gücünü kullananların hesap verebilirliği de kaçınılmaz olarak zayıflar.

Nedeni ne olursa olsun, yargının hukuksuzluğu uygulamak veya meşrulaştırmak için kullanıldığı yönündeki yaygın kanaat, tek adam rejimini giderek bir korku imparatorluğuna dönüştürmüştür. İnsanlar artık yalnızca şikâyetlerini dile getirmekten değil, taleplerini ve beklentilerini de ifade etmekten çekinir hale gelmiştir. Hangi sözün, hangi paylaşımın veya hangi eleştirinin soruşturmaya konu olacağını bilememek, toplumun geniş kesimlerinde otosansürün yerleşmesine yol açmıştır.

Korku ortamının en belirgin sonuçlarından biri de insanların hak arama mekanizmalarından uzaklaşmasıdır. Demokratik toplumlarda vatandaşlar taleplerini, itirazlarını ve eleştirilerini özgürce dile getirebilirler. Oysa korkunun egemen olduğu ortamlarda insanlar haklı olduklarını düşündükleri konularda bile seslerini yükseltmekten kaçınırlar. Böylece hukuki ve siyasi baskı yalnızca hedef alınan kişileri değil, bütün toplumu etkileyen bir disiplin aracına dönüşür.

Hafta başında Ankara’da öğretmenlere yönelik müdahale de bunun çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Taleplerini dile getirmeye çalışan eğitimcilerin karşılaştığı muamele, birçok kişiye artık yalnızca muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin veya aktivistlerin değil, sıradan vatandaşların da benzer baskılarla karşılaşabileceğini hatırlattı. Bir ülkede insanlar hak ararken korkuyor, konuşurken tereddüt ediyor ve eleştiri yaparken sonuçlarını hesaplamak zorunda kalıyorsa, sorun yalnızca hukuk sisteminde değil, o toplumun demokrasi kültüründe de derin yaralar açmaya başlamış demektir.

Bu aynı zamanda mevcut rejimin giderek çözüm üretme kapasitesini kaybettiğinin de bir göstergesidir. Çünkü kendine güvenen, toplumsal desteğine ve meşruiyetine inanan yönetimler sorunları baskıyla değil, ikna yoluyla çözmeye çalışırlar. Ekonomik sıkıntılar, eğitim sorunları, adalet talepleri veya toplumsal huzursuzluklar karşısında başvurulan temel yöntemler gözaltılar, soruşturmalar ve korku siyaseti hâline gelmişse, bu durum gücün değil zayıflığın işaretidir.

Tarih boyunca birçok yönetim, karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek yerine eleştirileri susturmaya çalışmıştır. Ancak baskı, hiçbir zaman ekonomik sorunları ortadan kaldırmamış, adalet talebini yok etmemiş veya toplumsal memnuniyetsizliği kalıcı olarak bastıramamıştır. Tam tersine, çözülmeyen sorunlar birikmeye devam etmiş ve sonunda rejimlerin taşıyabileceğinden daha ağır bir yük haline gelmiştir.

Bu nedenle bugün yaşananlar yalnızca artan baskının değil, aynı zamanda derinleşen bir yönetememe krizinin de işaretleri olarak okunabilir. Bir iktidar ne kadar çok korku üretmek zorunda kalıyorsa, toplumsal rızayı o ölçüde kaybediyor demektir. Bu da çoğu zaman bir rejimin en güçlü dönemine değil, son evresine yaklaştığının habercisidir.

Lock’em Up

These days in Turkey, people have become so accustomed to waking up every morning to news of new detentions, investigations, or police operations that they are genuinely surprised when a day passes without one. Reaching for their phones in the morning, checking news sites, or scrolling through social media, they find themselves asking the same questions whenever no new operation is announced: What happened? Have they finally come to their senses? Or are they simply taking a day off?

The situation brings to mind the familiar metaphor of slowly boiling a frog. If a frog is thrown into hot water, it immediately reacts. But if the temperature is increased gradually, it fails to recognize the danger until it is too late. The process confronting Turkish society today is strikingly similar. Lawlessness, arbitrary practices, and developments that undermine the sense of justice are not introduced all at once. Instead, they are implemented gradually, with carefully calibrated doses. Each new operation pushes the boundaries a little further than the last; each new measure moves the limits of what is considered normal a little farther back.

As a result, people begin to accept as ordinary developments that should be regarded as extraordinary. Practices that would have triggered widespread outrage yesterday are now treated as routine news items. The destruction of the rule of law, the politicization of the judiciary, and the erosion of fundamental rights and freedoms may appear to be small steps when viewed individually, but taken together they pose a profound danger. Looking at the broader picture, it becomes clear that society is being conditioned to accept a system in which lawlessness and injustice have become normalized. This is the point to which the autocracy strengthened by one-man rule has arrived.

The political engineering project designed by Erdoğan and his circle within the Presidential Palace, and implemented on the ground by figures such as Akın Gürlek, appears to be constantly redefining the boundaries of acceptable political life. Apparently, the cancellation of Ekrem İmamoğlu’s university diploma was not considered sufficient. It was quickly followed by his arrest and then by a succession of operations targeting CHP municipalities. The objective seems not merely to target particular politicians or institutions, but also to narrow the opposition’s room for maneuver and impose a new political normal on society.

To achieve this goal, ethical and moral considerations are pushed aside. Individuals can be deprived of their freedom for months or even years through case files built largely on assumptions and allegations, often relying on controversial instruments such as cooperating witnesses and anonymous informants whose credibility is difficult to assess. Pretrial detention increasingly ceases to be an exceptional legal measure and becomes a form of punishment in its own right.

A significant portion of the corruption allegations directed at CHP municipalities appears to rest less on publicly presented evidence than on testimonies and narratives that create the impression of having been constructed within prosecutors’ offices. This does not mean that corruption does not exist within CHP municipalities. Wherever public resources are involved, the risk of corruption and abuse exists. In such cases, the proper response is to conduct independent and impartial investigations regardless of political affiliation.

The same standards, however, must be applied to all municipalities and all political parties. If a genuinely independent and impartial oversight mechanism existed, it is difficult to believe that only CHP municipalities would be called to account. A considerable number of AKP municipalities would likely face serious scrutiny as well. Over the past two decades, numerous allegations involving public procurement, zoning decisions, municipal companies, and the transfer of public resources to foundations and associations have either never been investigated or have been quietly dropped. It is therefore unsurprising that many people view current developments not as a genuine anti-corruption campaign but as the selective use of corruption allegations for political purposes.

Equally troubling are allegations that the judiciary is being used not merely as a political weapon but also as an instrument of intimidation designed to pressure individuals into providing testimony or statements against others. Accounts emerging from investigations sometimes referred to in the media as the “celebrities operation” raise serious questions about adherence to the principles of a state governed by the rule of law.

According to these allegations, some individuals are not only questioned about their own conduct but are also pressured to provide information about prominent businesspeople, artists, politicians, or bureaucrats, or to agree to testify against them. If true, such practices would transform the judiciary from an institution dedicated to uncovering crimes and identifying perpetrators into a mechanism that compels individuals to testify against one another.

Even more troubling are reports that have recently surfaced in the public domain alleging that some detainees or prisoners, regardless of guilt or innocence, were released after making payments to certain individuals or transferring assets. It is impossible to determine the full extent of these claims with certainty. Yet the growing prevalence of such reports and rumors is itself a serious problem.

For this reason, it has become increasingly difficult to understand who is pushing the button behind these operations and for what purpose. Some believe they are politically motivated. Others suspect they serve the economic interests of particular factions within the ruling establishment. Still others argue that they are intended to target assets belonging to specific individuals or companies, or to pressure people into giving statements against others. The fact that such vastly different explanations are all being discussed simultaneously and widely is itself revealing. The story of the poultry raids was discussed here last week.

Hardly a day passes without reports of another journalist being detained or subjected to a criminal investigation. Particularly vulnerable are journalists who investigate corruption allegations, the use of public resources, or alleged abuses of power. The legal proceedings brought against them frequently result in lengthy detentions, pretrial imprisonment, and court cases that drag on for months.

Journalist İsmail Arı, who was released last week after spending approximately seventy days in detention, became one of the latest examples fueling the debate over whether pretrial detention has evolved from a precautionary measure into a form of punishment. His release did not restore the weeks he lost behind bars, nor did it erase the personal and professional costs imposed during the process.

The fundamental role of the press is to ask questions on behalf of the public, investigate matters of public interest, and keep citizens informed. When journalists fear losing their freedom for their reporting, it affects not only their professional work but also society’s right to know. In an environment where journalists are silenced or intimidated, public officials inevitably become less accountable.

Whatever the motivation, the widespread perception that the judiciary is being used to implement or legitimize unlawful practices has gradually transformed one-man rule into a system increasingly characterized by fear. People are no longer reluctant merely to voice complaints; they are increasingly hesitant to express their demands, expectations, and opinions. Not knowing which statement, social media post, or criticism might trigger an investigation has encouraged self-censorship across broad segments of society.

One of the most visible consequences of this climate of fear is that people become less willing to exercise their rights. In democratic societies, citizens can freely express their demands, objections, and criticisms. In environments dominated by fear, however, even those who believe they are in the right become reluctant to speak out. Legal and political pressure thus becomes a disciplinary tool that affects not only targeted individuals but also society as a whole.

The brutal treatment of teachers in Ankara earlier this week provided a striking example. The response faced by educators attempting to voice their demands reminded many people that pressure is no longer directed solely at opposition politicians, journalists, or activists. Ordinary citizens may increasingly find themselves in the same position. When people are afraid to seek their rights, hesitate before speaking, and must constantly calculate the consequences of criticism, the problem extends beyond the legal system and begins to inflict deep wounds on a society’s democratic culture.

This is also a sign that the current regime is gradually losing its capacity to solve problems. Governments that are confident in their legitimacy and public support seek to resolve challenges through persuasion rather than coercion. When economic hardship, educational failures, demands for justice, and social discontent are met primarily with detentions, investigations, and politics based on fear, it reflects weakness rather than strength.

Throughout history, many governments have attempted to silence criticism instead of addressing the problems confronting them. Yet repression has never eliminated economic difficulties, extinguished demands for justice, or permanently suppressed public dissatisfaction. On the contrary, unresolved problems continue to accumulate until they become a burden too heavy for any regime to bear.

For this reason, today’s developments can be interpreted not only as evidence of increasing repression but also as signs of a deepening crisis of governance. The more fear a government must generate, the more it reveals the extent to which it has lost public consent. And that is often not a sign that a regime is at the height of its power, but rather that it is approaching its final stage.