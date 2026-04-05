On Sunday morning, America woke up to a vulgar and unhinged post from Trump—one that makes clear his willingness to continue committing war crimes.

Anyone with their finger on the nuclear codes should not remain in the Oval Office for another minute. Yet neither the clowns in his cabinet nor the spineless Republicans in Congress dare act, as if they swore loyalty to one man over the Constitution.

Yet this deranged figure is asking Congress to raise defense spending for FY2027 to $1.5 trillion—from roughly $900–960 billion in FY2026. This request is not just large. It is historically outsized, strategically expansive, and fiscally aggressive. At roughly $1.5 trillion in total defense resources, it represents a step change in scale—one that pushes the United States further into a category of its own. No other country comes close. Even combined, America’s allies and competitors struggle to match its level of military spending.

This is not a marginal increase. It is a structural shift. The chart above shows U.S. defense spending in constant (2025) dollars from 1935 to 2027, with a thick line for annual figures and a smoother line for long-term trends. For decades, spending fluctuated within a relatively stable range—rising during major conflicts like World War II, the Korean War, and the post-9/11 wars, then falling back afterward. What stands out now is the sharp jump in 2026–27 to around $1.5 trillion, which pushes spending back toward World War II–level highs in real terms. Unlike earlier peaks, however, this increase does not appear as a temporary wartime spike but as a potential new baseline, suggesting a structural shift toward sustained, historically elevated military spending.

The United States already spends more on defense than the next several countries combined. That has been true for years. But the FY2027 request does something different: it widens the gap further at a time when it is already vast. China, often cited as the principal strategic competitor, spends roughly a third as much as the United States. Russia, despite its wartime footing, spends a fraction. Europe is increasing its military budgets, but from a much lower base. The result is a system in which one country does not simply lead—it dominates.

The question is not whether the United States should maintain a strong military. It is whether this level of expansion is aimed at a specific threat—or at the world itself.

From the looks of it, the alcohol- and bloodthirsty frat boy and wanna-be crusader is aiming at the latter, unchecked by Trump, who will eventually throw him under the bus when the time comes.

Because military spending at this scale is not neutral. It shapes incentives. It signals intentions. It alters how other states perceive risk. A $1.5 trillion defense posture, built around expanded shipbuilding, missile defense, advanced weapons systems, and industrial mobilization, does not look like a steady-state deterrent. It looks like preparation for sustained high-intensity competition. That may be the intent. But intent is not the only thing that matters. Perception matters just as much. And from the outside, such a buildup can be read as escalation rather than stability.

History offers a familiar pattern. When one state dramatically increases its military capacity, others respond. Not symmetrically—most cannot match the United States dollar for dollar—but asymmetrically, through targeted investments, regional alignments, or riskier strategic behavior. Arms races are rarely declared. They emerge from cycles of action and reaction.

The FY2027 request risks accelerating that cycle.

At the same time, the fiscal dimension cannot be ignored. The United States is not expanding its defense budget from a position of fiscal strength. It is doing so with already high deficits, rising debt, and interest payments that are becoming one of the largest components of federal spending. In that context, a massive increase in defense spending does not simply expand military capacity—it compresses fiscal space elsewhere.

That trade-off is not abstract. It is immediate.

Every additional dollar directed toward defense is a dollar not directed toward domestic investment—toward healthcare, education, housing, or infrastructure. These are not competing in theory; they are competing in practice. And unlike defense spending, many of these areas generate faster and more widely distributed economic returns.

The FY2027 request structure reinforces this shift. By channeling a substantial portion of funding through mandatory mechanisms, it partially removes defense spending from the annual appropriations trade-offs that typically govern budget decisions. This is not just an increase in spending. It is a change in how priorities are set—and how insulated those priorities become from political negotiation.

That, too, has consequences. Six hundred billion dollars, in economic terms, is interchangeable with a social policy transformation. It is the difference between incremental reform and systemic change. Deployed domestically, it is not a single program—it is a portfolio. It could fund universal pre-kindergarten nationwide and still leave room for large-scale workforce training. It could close much of the gap in health insurance coverage while stabilizing rural hospitals. It could finance a meaningful expansion of affordable housing, reducing one of the most persistent sources of inflation in the economy. It could revive the expanded Child Tax Credit that briefly cut child poverty in half—and sustain it.

What is striking is not just that these outcomes are possible. It is that they are simultaneous. At that scale, policymakers are no longer choosing between education and healthcare, housing and transfers. They can do all of them—partially, imperfectly, but materially. The constraint shifts from affordability to prioritization.

Defense spending of the same magnitude produces a very different economic footprint. It is capital-intensive, technologically sophisticated, and often slow to translate into immediate economic activity. Shipbuilding programs take years to deliver. Missile production depends on supply chains that cannot be expanded overnight. Research and development spending, while essential, gradually diffuses into the economy.

The social side operates differently. Transfers are spent quickly. Housing construction feeds directly into local labor markets. Education investments accumulate over time but begin altering labor supply almost immediately. The fiscal multiplier is typically higher, the feedback loop shorter, and the political visibility greater.

Putting it together, illustratively, a $600 billion allocation across healthcare ($200B), education ($150B), housing ($100B), transfers ($100B), and infrastructure ($100B) is not just budgetary arithmetic—it is a statement about priorities. It reflects a deliberate choice between two fundamentally different types of state capacity. One builds the ability to fight wars—projecting power outward, sustaining military readiness, and preparing for conflict. The other builds the ability to sustain a society—keeping people healthy, educated, housed, economically secure, and supported by functioning infrastructure. The numbers may sit in a spreadsheet, but the consequences shape the kind of state that emerges: one oriented toward confrontation, or one grounded in resilience and social stability.

Trump and his masters have chosen the former. It is in our hands to change it.

Silahlanma Çılgınlığı

Pazar sabahı Amerika, Trump’ın paylaştığı, son derece kaba ve kontrolsüz bir mesajla uyandı—onun savaş suçları işlemeye devam etme niyetini açıkça ortaya koyan bir mesajla

.Nükleer kodların kontrolüne sahip olan hiç kimse bir dakika daha Beyaz Saray’da kalmamalı. Ancak ne kabinesindeki palyaçolar ne de Kongre’deki omurgasız Cumhuriyetçiler harekete geçmeye cesaret edebiliyor; sanki Anayasa yerine tek bir adama bağlılık yemini etmiş gibiler.

Yine de bu akıl sağlığı yerinde olmayan kişi, Kongre’den FY2027 için savunma harcamalarını yaklaşık 900–960 milyar dolarlık FY2026 seviyesinden 1,5 trilyon dolara çıkarmasını istiyor. Bu talep sadece büyük değil. Tarihsel olarak aşırı, stratejik olarak genişletici ve mali açıdan agresif. Toplamda yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık savunma kaynağı, ölçek açısından bir sıçramayı temsil ediyor—Amerika’yı daha da kendi başına bir kategoriye iten bir sıçrama. Hiçbir ülke buna yaklaşamıyor. Hatta birlikte düşünüldüğünde bile, Amerika’nın müttefikleri ve rakipleri bu düzeyde bir askeri harcamayı yakalamakta zorlanıyor

.Bu marjinal bir artış değil. Bu yapısal bir değişim. Yukarıdaki grafik, ABD savunma harcamalarını 1935’ten 2027’ye kadar sabit (2025) dolar cinsinden gösteriyor; kalın çizgi yıllık verileri, daha yumuşak çizgi ise uzun dönem eğilimini temsil ediyor. On yıllar boyunca harcamalar görece dar bir bantta dalgalandı—İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı ve 11 Eylül sonrası savaşlar gibi büyük çatışmalar sırasında yükselip sonrasında geri çekildi. Bugün dikkat çeken ise 2026–27’de yaklaşık 1,5 trilyon dolara sıçrayan keskin artış. Bu, reel olarak harcamaları yeniden İkinci Dünya Savaşı seviyelerine yaklaştırıyor. Ancak önceki zirvelerin aksine, bu artış geçici bir savaş sıçraması gibi görünmüyor; kalıcı bir yeni taban olma ihtimalini taşıyor ve sürdürülebilir, tarihsel olarak yüksek bir askeri harcama rejimine işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri zaten savunmaya, kendisinden sonra gelen birkaç ülkenin toplamından daha fazla harcıyor. Bu yıllardır böyle. Ancak FY2027 talebi farklı bir şey yapıyor: Zaten devasa olan farkı daha da büyütüyor. Ana stratejik rakip olarak gösterilen Çin, ABD’nin yaklaşık üçte biri kadar harcıyor. Savaş halinde olan Rusya ise bunun da çok altında. Avrupa askeri bütçelerini artırıyor, ancak çok daha düşük bir tabandan. Sonuç: Bir ülkenin sadece lider olmadığı—hâkim olduğu bir sistem.

Sorulması gereken soru, ABD’nin güçlü bir orduya sahip olup olmaması değil. Bu genişlemenin belirli bir tehdide mi yöneldiği—yoksa dünyaya mı?

Görünen o ki, alkol ve kan kokusuna susamış, haçlı heveslisi “Savaş” Bakanı ikincisini hedefliyor—ve Trump tarafından da dizginlenmiyor. Ancak Trump’ın zamanı geldiğinde onu gözünü kırpmadan harcayacağı da kesin.

Bu ölçekte askeri harcama tarafsız değildir. Teşvikleri şekillendirir. Niyetleri sinyaller. Diğer devletlerin risk algısını değiştirir. 1,5 trilyon dolarlık bir savunma duruşu—genişletilmiş gemi inşası, füze savunması, ileri silah sistemleri ve endüstriyel mobilizasyon etrafında kurulu—durağan bir caydırıcılık gibi görünmez. Sürekli yüksek yoğunluklu rekabete hazırlık gibi görünür. Bu amaçlanıyor olabilir. Ama önemli olan sadece niyet değildir. Algı da en az onun kadar önemlidir. Ve dışarıdan bakıldığında bu tür bir yığınak, istikrar değil, tırmanma olarak okunabilir.

Tarih tanıdık bir örüntü sunar. Bir devlet askeri kapasitesini dramatik biçimde artırdığında, diğerleri de tepki verir. Simetrik olarak değil—çoğu ABD ile dolar bazında yarışamaz—ama asimetrik olarak: hedefli yatırımlar, bölgesel ittifaklar veya daha riskli stratejik davranışlar yoluyla. Silahlanma yarışları nadiren ilan edilir. Eylem-tepki döngülerinden doğar.

FY2027 talebi bu döngüyü hızlandırma riski taşıyor.

Aynı zamanda mali boyut da göz ardı edilemez. ABD savunma bütçesini mali açıdan güçlü bir konumdan artırmıyor. Halihazırda yüksek açıklar, artan borç ve federal harcamaların en büyük kalemlerinden biri haline gelen faiz ödemeleriyle bunu yapıyor. Bu bağlamda, savunma harcamalarındaki büyük artış sadece askeri kapasiteyi genişletmez—diğer alanlardaki mali alanı daraltır.

Bu değiş tokuş soyut değildir.

Savunmaya yönlendirilen her ek dolar, sağlık, eğitim, konut veya altyapıya gitmeyen bir dolardır. Bunlar teoride değil, pratikte rekabet hâlindedir. Ve savunma harcamalarının aksine, bu alanların çoğu daha hızlı ve daha geniş tabana yayılan ekonomik getiriler üretir.

FY2027 talebinin yapısı bu kaymayı güçlendiriyor. Harcamaların önemli bir kısmının zorunlu mekanizmalar üzerinden yönlendirilmesi, savunmayı yıllık bütçe pazarlıklarının dışına kısmen çıkarıyor. Bu sadece harcama artışı değil—önceliklerin nasıl belirlendiğini ve bu önceliklerin siyasi müzakereden ne ölçüde yalıtıldığını değiştiren bir dönüşüm.

Bunun da sonuçları var. Altı yüz milyar dolar ekonomik açıdan bir sosyal politika dönüşümüne eşdeğerdir. Kademeli reform ile sistemik değişim arasındaki farktır. Yurt içinde kullanıldığında tek bir program değil—bir portföydür. Ülke çapında evrensel okul öncesi eğitimi finanse edebilir ve hâlâ geniş çaplı işgücü eğitimine kaynak bırakabilir. Sağlık sigortası kapsamındaki açığın büyük kısmını kapatırken kırsal hastaneleri istikrara kavuşturabilir. Uygun fiyatlı konut arzını anlamlı şekilde artırarak ekonomideki en kalıcı enflasyon kaynaklarından birini azaltabilir. Çocuk yoksulluğunu kısa süreliğine yarıya indiren genişletilmiş Çocuk Vergi Kredisi’ni yeniden canlandırabilir ve sürdürebilir.

Çarpıcı olan sadece bunların mümkün olması değil. Aynı anda mümkün olmalarıdır. Bu ölçekte, politika yapıcılar artık eğitim ile sağlık, konut ile transferler arasında seçim yapmak zorunda değildir. Hepsini—kısmen, kusurlu ama anlamlı biçimde—yapabilirler. Kısıt artık maliyet değil, önceliktir.

Aynı büyüklükteki savunma harcaması çok farklı bir ekonomik etki yaratır. Sermaye yoğundur, teknolojik olarak karmaşıktır ve ekonomik aktiviteye dönüşmesi genellikle zaman alır. Gemi inşa programlarının sonuç vermesi yıllar sürer. Füze üretimi bir gecede genişletilemeyen tedarik zincirlerine bağlıdır. Ar-Ge harcamaları gerekli olsa da ekonomiye yavaş yayılır.

Sosyal harcamalar farklı işler. Transferler hızla harcanır. Konut yatırımları doğrudan yerel işgücü piyasalarını besler. Eğitim yatırımları zaman içinde birikir ama işgücü arzını hemen etkilemeye başlar. Mali çarpan genellikle daha yüksektir, geri besleme döngüsü daha kısadır ve siyasi görünürlüğü daha fazladır.

Bunu bir araya getirdiğimizde, örnek olarak sağlık (200 milyar $), eğitim (150 milyar $), konut (100 milyar $), transferler (100 milyar $) ve altyapı (100 milyar $) arasında dağıtılan 600 milyar dolar yalnızca bütçe matematiği değildir—bir öncelik beyanıdır. Bu, iki farklı devlet kapasitesi türü arasında bilinçli bir tercihtir. Biri savaşma kapasitesini inşa eder—gücü dışa yansıtır, askeri hazırlığı sürdürür ve çatışmaya hazırlanır. Diğeri toplumu ayakta tutma kapasitesini inşa eder—insanları sağlıklı, eğitimli, barınmış ve ekonomik olarak güvende tutar; işleyen bir altyapı sağlar. Rakamlar bir tabloda yer alabilir, ama sonuçlar ortaya çıkacak devletin niteliğini belirler: çatışmaya odaklı bir devlet mi, yoksa dayanıklılık ve toplumsal istikrar üzerine kurulu bir devlet mi.

Trump ve onun arkasındaki güçler birincisini seçti. Bunu değiştirmek ise bizim elimizde.