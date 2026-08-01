It’s the weekend. Here’s a little comic relief for you.

Trump returned to the White House determined to make the physical transformation of the nation’s capital one of his administration’s highest priorities. While other presidents have generally treated Washington’s monuments and historic buildings as part of a national inheritance to be preserved, Trump appears to regard them as properties awaiting renovation—and himself as the developer uniquely qualified to improve them.

His latest target was the Lincoln Memorial Reflecting Pool, the 2,030-foot-long expanse of water stretching toward the Washington Monument. Built in 1922, the pool was designed not to dazzle visitors but to create a sense of dignity, symmetry and contemplation. Trump, however, complained that it had “never looked great,” claiming that the stone lining its floor was unsuitable for long-term underwater use.

His solution was characteristically personal. Trump told reporters that he would bring in a contractor experienced in building pools at his hotels and residential towers. “I have a guy who’s unbelievable at doing swimming pools up the road,” he said and awarded a no-bid contract. The bottom would be waterproofed and coated in a shade he proudly called “American flag blue.” People feared that the result would look tacky and artificial, replacing the pool’s restrained solemnity with something resembling a swimming pool at a Trump resort.

At the beginning, Trump said the renovation would cost between $1.5 million and $2 million—more specifically, about $1.8 million. The repainting and waterproofing contract later reached $14.7 million, roughly eight times Trump’s original estimate. Including the separate $1.7 million water-treatment contract, the total rose to about $16.4 million.

Below, he launches into a rambling tirade about the pool. Fair warning: it goes on for eight minutes, and he is all over the place.

He simply could not stop talking about the pool. He even displayed illustrations comparing its length with the heights of famous skyscrapers, as though no one could fully appreciate the magnitude of his achievement without seeing the Reflecting Pool turned on its side beside the Empire State Building.

The Reflecting Pool is only one part of a much larger makeover. Trump has devoted a remarkable amount of his time and energy to construction and “beautification” projects at the White House and throughout Washington. Inside the White House, gold ornamentation and lettering have spread across the West Wing as the building has gradually been adapted to his decorative tastes. The historic East Wing was demolished in October 2025 to make room for a vast new ballroom and other facilities, reportedly including a secure bunker for the president and his staff—stunning preservationists and many Washington residents.

The transformation extends well beyond the White House grounds. Parks, fountains and public buildings across the city are being renovated or refurbished under presidential orders intended to improve Washington’s appearance and attract more tourists. Meanwhile, enormous banners bearing Trump’s face still hang from several federal buildings, making it difficult to distinguish between beautification of the capital and branding it with the image of the man who temporarily occupies the presidency

.Within days of the renovation, the supposedly “American flag blue” water began turning a murky green as thick blooms of algae spread across the pool. Workers were seen pouring hydrogen peroxide into the water and skimming the surface, but the algae stubbornly returned, obscuring the reflection the pool was designed to create.

Even worse, the newly applied waterproof coating began blistering, peeling, and separating from the concrete floor. Long strips floated to the surface, while tears—including one reportedly extending hundreds of feet—appeared across the lining.

Of course, Trump blamed vandals for destroying “his” pool. National Guard troops were promptly stationed nearby, and a fence was erected around the perimeter. Tourists who ventured too close were treated less like visitors to a national monument than potential criminals trespassing on presidential property.

For weeks, Trump railed against the supposed vandals who had sabotaged the pool, embellishing the story with each retelling. In Trump’s telling, it was a sinister and deliberate attack on one of the nation’s great landmarks—and, by implication, on Trump himself.

Then came the great breakthrough: one of the alleged saboteurs was finally captured. He was David “Davey” Hearn, a 67-year-old former Olympic canoeist who had represented the United States in three Olympic Games. While out on a bicycle ride, Hearn noticed a strip of the newly installed lining already peeling away and reached into the water to touch it. For this act of curiosity, he was handcuffed, detained for nearly five hours, and eventually indicted on a felony charge carrying a possible ten-year prison sentence.

U.S. Attorney Jeanine Pirro announced the indictment with all the drama of having captured a dangerous enemy of the state. “The evidence shows, and we will prove beyond a reasonable doubt, that Hearn willfully destroyed property at the Lincoln Memorial Reflecting Pool,” she declared. She accused him of “forcefully and violently” pulling up the liner with both hands, stressed that he could face ten years in prison, and described the prosecution as a matter of protecting “a national resource, a national treasure.”

Once the Dear Leader declared that the pool had been sabotaged, his loyal clowns immediately joined the chorus. Here is Interior Secretary Doug Burgum confidently repeating the vandalism story—before his own department’s records revealed that the renovation had been botched.

If Jeanine Pirro was genuinely determined to identify potential vandals, she might have begun by examining Trump’s own motorcade. On May 7, during the president’s inspection, a procession of heavily armored vehicles drove across the floor of the drained Reflecting Pool from the Washington Monument side. Photographs appear to show two presidential limousines—one carrying Trump and the other presumably serving as a decoy. Each limousine is estimated to weigh more than 20,000 pounds, while armored Chevrolet Suburbans of the type used in presidential motorcades can weigh nearly 12,000 pounds apiece.

There is no conclusive evidence that the motorcade damaged the pool. But driving several vehicles weighing many tons across a century-old concrete basin could have placed considerable stress on its already troublesome slabs and expansion joints. Any new cracking or movement could have left the surface uneven, making it more difficult for the coating to adhere properly and potentially allowing moisture to seep underneath. Before threatening a retired Olympian with ten years in prison for touching a loose strip of lining, Pirro might have asked whether the heaviest vandals had arrived in armored limousines—with the president sitting inside one of them.

Less than a month later, Pirro’s supposedly airtight case collapsed. After the indictment had already been secured, the Department of the Interior turned over hundreds of megabytes of additional documents showing that the renovation itself had been botched. The records described a rushed and flawed installation, repeated failures of the lining during application, and extensive peeling throughout the pool. A National Park Service engineer had even warned eight days before Hearn’s arrest that improperly applied coating around the perimeter was vulnerable to peeling.

The Justice Department then moved to dismiss the indictment, acknowledging that the damage had resulted from the contractor’s defective work and the rush to complete the project before the July Fourth celebrations—not from vandalism. Pirro’s office blamed the Interior Department for failing to disclose this information before prosecutors presented the case to the grand jury. Interior officials had initially told prosecutors that nearly all the damage was caused by vandals and attributed at least $1,000 of it to Hearn, just enough to support a felony charge. Yet the department’s own records showed that the lining had begun failing almost immediately after it was installed.

Thus began the familiar Washington ritual: one part of the Trump administration blamed another part of the Trump administration for a fiasco created by the Trump administration. Pirro, who had publicly promised to prove Hearn’s guilt “beyond a reasonable doubt,” was forced to eat her words that the government could not prove the damage was caused by vandalism at all, much less by Hearn. The certainty disappeared almost as quickly as the pool’s blue coating. The charges were dropped, but no one at either department appeared nearly as eager to accept responsibility as they had been to prosecute a 67-year-old Olympian.

Of course, Trump being Trump—a man constitutionally incapable of admitting that he was wrong—simply doubled down and posted the following on Truth Social:

Apparently, Trump has now lost all interest in the pool. Once the cameras moved on—and the blame could no longer be pinned on imaginary vandals—his great national treasure suddenly ceased to matter.

Yansıyan Rezalet

Hafta sonu geldi. İşte size biraz gülüp eğlenmelik bir şey.

Trump, ülkenin başkentini fiziksel olarak dönüştürmeyi yönetiminin en önemli önceliklerinden biri hâline getirmeye kararlı bir şekilde Beyaz Saray’a döndü. Diğer başkanlar Washington’daki anıtları ve tarihî binaları genellikle korunması gereken ulusal mirasın bir parçası olarak görürken, Trump bunları yenilenmeyi bekleyen gayrimenkuller, kendisini de bu işi yapabilecek eşsiz müteahhit olarak görüyor.

Son hedefi, Lincoln Anıtı’ndan Washington Anıtı’na doğru uzanan 619 metre uzunluğundaki Yansıtma Havuzu’ydu. 1922’de inşa edilen havuz, ziyaretçilerin gözünü kamaştırmak için değil; vakar, simetri ve tefekkür duygusu yaratmak amacıyla tasarlanmıştı. Ancak Trump, havuzun “hiçbir zaman güzel görünmediğinden” yakındı ve tabanında kullanılan taşın uzun süre su altında kalmaya uygun olmadığını ileri sürdü.

Bulduğu çözüm de her zamanki gibi son derece kişiseldi. Trump gazetecilere, otellerinde ve rezidanslarında havuzlar inşa etmiş bir müteahhidi getireceğini söyledi. “Şurada, yakınlarda havuz yapma konusunda inanılmaz bir adamım var,” diyerek ihaleyi rekabete açmadan doğrudan ona verdi. Havuzun tabanı su geçirmez hâle getirilecek ve Trump’ın gururla “Amerikan bayrağı mavisi” adını verdiği renkle kaplanacaktı. İnsanlar, ortaya zevksiz ve yapay bir görüntü çıkmasından; havuzun ölçülü ve ağırbaşlı havasının yerini bir Trump tatil köyündeki yüzme havuzunu andıran bir görüntünün almasından endişe ediyordu.

Başlangıçta Trump, yenilemenin 1,5 ila 2 milyon dolara—daha kesin bir ifadeyle yaklaşık 1,8 milyon dolara—mal olacağını söyledi. Ancak havuzun yeniden boyanması ve su geçirmez hâle getirilmesi için yapılan sözleşmenin bedeli daha sonra 14,7 milyon dolara, yani Trump’ın ilk tahmininin yaklaşık sekiz katına ulaştı. Buna 1,7 milyon dolarlık ayrı su arıtma sözleşmesi de eklendiğinde, toplam maliyet yaklaşık 16,4 milyon dolara yükseldi.

Aşağıda havuz hakkında uzun, dağınık ve konudan konuya savrulan bir nutuk var. Baştan uyarayım: Tam sekiz dakika sürüyor.

Trump havuz hakkında konuşmayı bir türlü bırakamıyordu. Hatta havuzun uzunluğunu ünlü gökdelenlerin yükseklikleriyle karşılaştıran görseller bile paylaştı. Sanki Yansıtma Havuzu yan çevrilip Empire State Binası’nın yanına dikilmeden kimse onun başarısının büyüklüğünü tam olarak kavrayamayacaktı.

Yansıtma Havuzu, çok daha kapsamlı bir dönüşümün yalnızca küçük bir parçası. Trump, zamanının ve enerjisinin şaşırtıcı derecede büyük bir bölümünü Beyaz Saray’da ve Washington genelinde yürütülen inşaat ve “güzelleştirme” projelerine ayırdı. Beyaz Saray’ın içinde, bina giderek Trump’ın dekorasyon zevkine göre yeniden biçimlendirilirken, Batı Kanadı’nın dört bir yanını altın süslemeler ve yazılar kapladı. Tarihî Doğu Kanadı ise devasa bir balo salonu ile başkan ve çalışanları için güvenli bir sığınağın da aralarında bulunduğu bildirilen diğer tesislere yer açmak amacıyla Ekim 2025’te yıkıldı. Bu karar, tarihî yapıların korunmasını savunanları ve birçok Washington sakinini hayrete düşürdü.

Dönüşüm Beyaz Saray yerleşkesinin çok ötesine uzanıyor. Washington’ın görünümünü iyileştirmek ve daha fazla turist çekmek amacıyla verilen başkanlık talimatları doğrultusunda, kentin dört bir yanındaki parklar, çeşmeler ve kamu binaları yenileniyor ya da elden geçiriliyor. Bu arada Trump’ın yüzünü taşıyan devasa pankartlar hâlâ birçok federal binada asılı duruyor. Böylece başkenti güzelleştirmek ile onu başkanlık makamını geçici olarak işgal eden kişinin yüzüyle damgalamak arasındaki farkı ayırt etmek giderek zorlaşıyor

Yenilemenin tamamlanmasından yalnızca birkaç gün sonra, sözde “Amerikan bayrağı mavisi” olan su havuzu kaplayan yoğun yosun tabakaları nedeniyle bulanık bir yeşile dönmeye başladı. İşçiler suya hidrojen peroksit dökerken ve yüzeyi temizlemeye çalışırken görüldü. Ancak yosunlar inatla geri dönerek havuzun asıl yaratılış amacını, yansımayı, ortadan kaldırdı.

Daha da kötüsü, yeni uygulanan su geçirmez kaplama kabarmaya, soyulmaya ve beton zeminden ayrılmaya başladı. Uzun şeritler hâlinde kopan parçalar suyun yüzeyinde yüzerken, kaplamada yüzlerce fit boyunca uzandığı bildirilen yırtıklar ortaya çıktı.

Trump elbette “kendi” havuzunu tahrip etmekle vandalları suçladı. Ulusal Muhafız birlikleri derhal havuzun çevresine konuşlandırıldı ve etrafına çit çekildi. Biraz fazla yaklaşan turistlere, ulusal bir anıtı ziyaret eden insanlar gibi değil, başkanın özel mülküne izinsiz girmeye çalışan potansiyel suçlular gibi davranıldı.

Trump haftalar boyunca havuzu sabote ettiği iddia edilen vandallara veryansın etti ve her anlatışında hikâyeyi biraz daha süsledi. Trump’ın anlatımında bu, ülkenin en önemli simgelerinden birine ve dolaylı olarak Trump’ın bizzat kendisine karşı düzenlenmiş karanlık ve kasıtlı bir saldırıydı.

Derken büyük bir gelişme yaşandı: Sözde sabotajcılardan biri sonunda yakalandı. Bu kişi, Amerika Birleşik Devletleri’ni üç Olimpiyat Oyunları’nda temsil etmiş 67 yaşındaki eski olimpik kanocu David “Davey” Hearn’dü. Bisikletle dolaştığı sırada yeni döşenen kaplamanın bir şeridinin çoktan soyulmaya başladığını fark eden Hearn, nasıl bir şey olduğunu anlamak için elini suya uzatıp dokundu. Bu merakının karşılığında elleri kelepçelendi, yaklaşık beş saat gözaltında tutuldu ve sonunda on yıla kadar hapis cezası alabileceği ağır bir suçtan hakkında iddianame düzenlendi.

Washington Başsavcısı Jeanine Pirro, iddianameyi sanki devletin tehlikeli bir düşmanı yakalanmış gibi büyük bir gösteriyle duyurdu. “Deliller, Hearn’ün Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu’ndaki kamu malına kasten zarar verdiğini gösteriyor ve biz bunu her türlü makul şüphenin ötesinde kanıtlayacağız,” diye ilan etti. Hearn’ü kaplamayı iki eliyle “zor kullanarak ve şiddetle” kaldırmakla suçladı; on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu özellikle vurguladı ve davayı “ulusal bir kaynağı, ulusal bir hazineyi” koruma meselesi olarak sundu.

Sevgili Lider havuzun sabote edildiğini ilan eder etmez, sadık soytarıları da koroya katıldı. İşte İçişleri Bakanı Doug Burgum, kendi bakanlığının kayıtları yenileme işinin berbat edildiğini ortaya koymadan önce vandalizm hikâyesini büyük bir özgüvenle tekrarlarken…

Jeanine Pirro gerçekten olası vandalları bulmaya kararlı olsaydı, işe Trump’ın kendi konvoyunu inceleyerek başlayabilirdi. 7 Mayıs’ta, başkanın inceleme gezisi sırasında ağır zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy, Washington Anıtı tarafından girerek suyu boşaltılmış Yansıtma Havuzu’nun tabanından geçti. Fotoğraflarda, biri Trump’ı taşıyan, diğerinin ise muhtemelen şaşırtma aracı olarak kullanıldığı iki başkanlık limuzini görülüyor. Bu limuzinlerin her birinin ağırlığının 9 tonu aştığı, başkanlık konvoylarında kullanılan türden zırhlı Chevrolet Suburban’ların ise yaklaşık 5 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Konvoyun havuza zarar verdiğini kesin olarak gösteren bir kanıt yok. Ancak toplam ağırlığı onlarca tonu bulan araçların yüz yıllık beton bir havuzun üzerinden geçirilmesi, zaten sorunlu olan beton plakalar ve genleşme derzleri üzerinde ciddi bir baskı yaratmış olabilir. Ortaya çıkabilecek yeni çatlaklar ya da yer değiştirmeler, yüzeyi düzensiz hâle getirerek kaplamanın düzgün biçimde yapışmasını zorlaştırmış ve nemin altına sızmasına yol açmış olabilir. Pirro, gevşemiş bir kaplama parçasına dokunduğu için emekli bir olimpiyatçıyı on yıl hapisle tehdit etmeden önce, en ağır vandalların zırhlı limuzinlerle gelip gelmediğini—ve bu araçlardan birinin içinde başkanın oturup oturmadığını—sorabilirdi.

Aradan bir ay bile geçmeden, Pirro’nun sözde su geçirmez davası çöktü. İddianame çoktan hazırlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı, yenileme işinin aslında berbat edildiğini gösteren yüzlerce megabaytlık ek belgeyi Adalet Bakanlığı’na teslim etti. Kayıtlarda aceleye getirilmiş ve kusurlu bir uygulamadan, kaplamanın döşenmesi sırasında defalarca başarısızlığa uğranmasından ve havuzun dört bir yanında görülen yoğun soyulmadan söz ediliyordu. Hatta bir Ulusal Park Hizmeti mühendisi, Hearn’ün gözaltına alınmasından sekiz gün önce, havuzun çevresine hatalı biçimde uygulanan kaplamanın soyulmaya son derece müsait olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, hasarın vandalizmden değil, müteahhidin kusurlu işinden ve projeyi 4 Temmuz kutlamalarına yetiştirme telaşından kaynaklandığını kabul ederek iddianamenin geri çekilmesini istedi. Pirro’nun makamı, dosyayı büyük jüriye sunmadan önce bu bilgileri açıklamadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığını suçladı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri başlangıçta savcılara, hasarın neredeyse tamamına vandalların yol açtığını söylemiş ve bunun en az 1.000 dolarlık bölümünü Hearn’e yüklemişti. Bu, suçlamayı ağır suç kapsamına sokmaya yetecek miktardı. Oysa bakanlığın kendi kayıtları, kaplamanın döşenmesinden hemen sonra kendiliğinden bozulmaya başladığını gösteriyordu.

Böylece Washington’ın alışıldık ayini başladı: Trump yönetiminin bir kanadı, Trump yönetiminin yarattığı bir fiyasko nedeniyle Trump yönetiminin diğer kanadını suçladı. Hearn’ün suçunu “her türlü makul şüphenin ötesinde” kanıtlayacağını açıkça ilan eden Pirro, sözlerini yutmak ve hükümetin hasara vandalizmin yol açtığını, hele hele bunu Hearn’ün yaptığını hiç kanıtlayamayacağını kabul etmek zorunda kaldı. Pirro’nun kendinden eminliği, havuzun mavi kaplaması kadar hızlı kayboldu. Suçlamalar düşürüldü; ancak her iki bakanlıktan da hiç kimse sorumluluğu üstlenmeye, 67 yaşındaki eski bir olimpiyatçıyı yargılamak için gösterdikleri heves kadar istekli görünmedi.

Elbette Trump, Trump’lığını yaptı. Haksız olduğunu kabul etmekten yapısal olarak aciz olduğu için geri adım atmak yerine iddiasını daha da ileri götürdü ve Truth Social’da aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Anlaşılan Trump artık havuza yönelik bütün ilgisini kaybetmiş durumda. Kameralar başka yöne çevrilip suç hayalî vandalların üzerine atılamaz hâle gelince, o büyük “ulusal hazine” birdenbire önemini yitirdi.