Notes

Notes

Discussion about this post

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Hari Prasad
31m

Could Jeannine Pirro retract the accusation and accept the charges were trumped up (pun intended) if Trump were not so clearly in both a political and physical sense on his last legs? Trump's saboteurs of the Reflecting Pool were as real as the millions of raping, murdering Mexicans invading America whom he denounced in the speech announcing his candidacy in 2015. Also in the same category as the 3 million illegal voters who gave Hillary Clinton her victory in popular votes. And as real as the landslide victory he won in 2024 or his win in 2020, stolen from him.

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